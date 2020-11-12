Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Canon объявила о расширении ассортимента популярной линейки принтеров и многофункциональных устройств PIXMA серии G «Формула выгодной печати» пятью моделями со встроенной системой СНПЧ. Новые устройства предназначены для печати в офисе, во время работы или учебы дома, печати цветных изображений, в том числе фотографий. Новинки позволяют производить замену абсорбера самостоятельно, тем самым сокращать простои, а также имеют новую систему заправки для максимального упрощения процесса и удобства пользователя, и 2-строчный ЖК-дисплей для быстрого доступа к настройкам. Режим экономичной печати обеспечивает уверенную печать нескольких тысяч страниц без необходимости заправки чернилами, тем самым обеспечивая максимальную экономичность и эффективность.

Пять новых моделей — это надежные струйные устройства с системой СНПЧ, возможностью подключения к облачным ресурсам, Wi-Fi и высокой скоростью печати.

PIXMA G3460 — струйное МФУ (печать, сканирование и копирование) с поддержкой Wi-Fi и высокой скоростью печати; PIXMA G3420 — высококачественное МФУ с поддержкой Wi-Fi; PIXMA G2460 — высокоскоростное устройство «три в одном»; PIXMA G2420 — высокопроизводительная модель с функциями печати, сканирования и копирования; PIXMA G1420 — новый улучшенный струйный принтер для экономичной печати.

g3460.jpg

Если требуется экономичное решение для печати, которое позволяет повысить производительность, то вам понравится возможность напечатать 6000 страниц с одной бутылочкой черных чернил — и еще на 26 % больше в экономичном режиме. В режиме цветной печати устройства «Формула выгодной печати» печатают до 7700 страниц без дозаправки — это на 700 страниц больше по сравнению с предыдущими моделями.

Две быстрые модели (PIXMA G3460 и PIXMA G2460) позволяют уложиться в самые жесткие сроки благодаря скорости 10,8 изобр/мин для черно-белой печати и 6,0 изобр/мин для цветной. С доступом к надежной и быстрой печати пользователи смогут уделять больше времени и энергии творческой работе, уверенно создавая высококачественные материалы во внушительных объемах. Благодаря четким отпечаткам новые устройства удовлетворят самым разнообразным требованиям и подойдут как тем, кто работает из дома и распечатывает объемные текстовые документы, так и семьям, которые проводят время за совместным творчеством и поделками.

Благодаря новым улучшенным бутылочкам с клапаном перезаправлять устройства стало еще проще: вставьте бутылочку в соответствующую емкость для чернил, и заправка произойдет самостоятельно до нужного уровня. Все многофункциональные модели оснащены 2-строчным ЖК-дисплеем для удобного управления, а функция автоматического включения и выключения питания позволяет экономить время и энергию.

Функция Wi-Fi в моделях PIXMA G3460 и PIXMA G3420 обеспечивает их мгновенное подключение к мобильным устройствам благодаря совместимости с Apple AirPrint и Mopria для Android, а также быструю печать через приложение Canon PRINT за счет технологии PIXMA Cloud Link.

Принтеры серии PIXMA G «Формула выгодной печати» способны печатать на баннерах длиной до 1,2 м: домашним и небольшим офисам это дает возможность создавать любые материалы для оформления точек продаж. Семьям, которые проводят время за совместным творчеством, понравится поддержка таких нестандартных носителей Canon, как магнитная фотобумага для печати персонализированных магнитов на холодильник и фотонаклейки для украшения стен, зеркал, ноутбуков или чехлов для телефона. От работы до развлечений — принтеры Canon серии PIXMA G «Формула выгодной печати» обладают всеми возможностями, необходимыми для разнообразной и производительной печати.

Другие материалы рубрики

Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта

Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете

Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone

Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm

Apple тихо взвинтила российские цены на ноутбуки с устаревшими процессорами. Они подорожали на десятки тысяч рублей

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM

Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров?

Техноблог

Как работают умные розетки?

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online