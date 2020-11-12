Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ

Canon объявила о расширении ассортимента популярной линейки принтеров и многофункциональных устройств PIXMA серии G «Формула выгодной печати» пятью моделями со встроенной системой СНПЧ. Новые устройства предназначены для печати в офисе, во время работы или учебы дома, печати цветных изображений, в том числе фотографий. Новинки позволяют производить замену абсорбера самостоятельно, тем самым сокращать простои, а также имеют новую систему заправки для максимального упрощения процесса и удобства пользователя, и 2-строчный ЖК-дисплей для быстрого доступа к настройкам. Режим экономичной печати обеспечивает уверенную печать нескольких тысяч страниц без необходимости заправки чернилами, тем самым обеспечивая максимальную экономичность и эффективность.

Пять новых моделей — это надежные струйные устройства с системой СНПЧ, возможностью подключения к облачным ресурсам, Wi-Fi и высокой скоростью печати.

PIXMA G3460 — струйное МФУ (печать, сканирование и копирование) с поддержкой Wi-Fi и высокой скоростью печати; PIXMA G3420 — высококачественное МФУ с поддержкой Wi-Fi; PIXMA G2460 — высокоскоростное устройство «три в одном»; PIXMA G2420 — высокопроизводительная модель с функциями печати, сканирования и копирования; PIXMA G1420 — новый улучшенный струйный принтер для экономичной печати.





Если требуется экономичное решение для печати, которое позволяет повысить производительность, то вам понравится возможность напечатать 6000 страниц с одной бутылочкой черных чернил — и еще на 26 % больше в экономичном режиме. В режиме цветной печати устройства «Формула выгодной печати» печатают до 7700 страниц без дозаправки — это на 700 страниц больше по сравнению с предыдущими моделями.

Две быстрые модели (PIXMA G3460 и PIXMA G2460) позволяют уложиться в самые жесткие сроки благодаря скорости 10,8 изобр/мин для черно-белой печати и 6,0 изобр/мин для цветной. С доступом к надежной и быстрой печати пользователи смогут уделять больше времени и энергии творческой работе, уверенно создавая высококачественные материалы во внушительных объемах. Благодаря четким отпечаткам новые устройства удовлетворят самым разнообразным требованиям и подойдут как тем, кто работает из дома и распечатывает объемные текстовые документы, так и семьям, которые проводят время за совместным творчеством и поделками.

Благодаря новым улучшенным бутылочкам с клапаном перезаправлять устройства стало еще проще: вставьте бутылочку в соответствующую емкость для чернил, и заправка произойдет самостоятельно до нужного уровня. Все многофункциональные модели оснащены 2-строчным ЖК-дисплеем для удобного управления, а функция автоматического включения и выключения питания позволяет экономить время и энергию.

Функция Wi-Fi в моделях PIXMA G3460 и PIXMA G3420 обеспечивает их мгновенное подключение к мобильным устройствам благодаря совместимости с Apple AirPrint и Mopria для Android, а также быструю печать через приложение Canon PRINT за счет технологии PIXMA Cloud Link.

Принтеры серии PIXMA G «Формула выгодной печати» способны печатать на баннерах длиной до 1,2 м: домашним и небольшим офисам это дает возможность создавать любые материалы для оформления точек продаж. Семьям, которые проводят время за совместным творчеством, понравится поддержка таких нестандартных носителей Canon, как магнитная фотобумага для печати персонализированных магнитов на холодильник и фотонаклейки для украшения стен, зеркал, ноутбуков или чехлов для телефона. От работы до развлечений — принтеры Canon серии PIXMA G «Формула выгодной печати» обладают всеми возможностями, необходимыми для разнообразной и производительной печати.