По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi сообщил CNews: «Изучив этот проект, можно сделать следующие выводы. Во-первых, речь идет о струйном устройстве, тогда как большинство производителей печатной техники, особенно перечисленные выше HP, Canon, Pantum и Brother, специализируются на выпуске лазерных принтеров. Струйные принтеры тоже занимают достаточно большую нишу в продажах, но в основном это розничные решения, поскольку струй

Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка Canon расширяет бизнес по производству литографического оборудования Canon впервые за более чем 20 лет открыла новую площадку по выпуску оборудования для производства интегральных микросхем. Японская корпорация рассчитывает воспользоваться растущим на фоне бума

Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP ее чем на 30%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные отчета компании-партнера нескольких производителей электроники. Продажи оригинальных расходников для струйных печатающих устройств Brother, Canon и HP сократились на 61%, 37% и 30% соответственно, говорится в документе. Спрос на картриджи для лазерных гаджетов уменьшился на 36–74%. В то же время вырос интерес к совместимым расходни

Создан ультрадешевый литограф для 5-нанометровых чипов, который стоит в 10 раз меньше знаменитых аналогов ASML Япония опередила всех Японская компания Canon начала поставки нового оборудования для производства микросхем по топологии 5 нм. Как п

«Почта России» увеличила производственные мощности благодаря установке Canon ColorStream 6000 лонными печатными машинами для монохромной печати ColorStream 6500 с возможностью модификации для печати цветной продукции. Установка оборудования была произведена силами локального сервисного отдела Canon Россия. В процессе монтажа новые ЦПМ Canon были успешно сопряжены и синхронизированы с ранее установленными линиями финишной обработки. Размотка и намотка бумаги осуществляются уст

Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях Компания Canon Europe объявила о выпуске PRISMAprepare Go — нового решения для управления печатными ра

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ Основные особенности модели МФУ серии Canon PIXMA 2020 года используют систему непрерывной подачи чернил – так называемую СНПЧ. Вместо картриджей в тестовой модели установлены отдельные емкости для чернил, которые легко пополнять п

Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото траненные неполадки. В режиме автоматического управления питанием принтер будет включаться при получении данных для печати, в том числе по сети, что позволяет сократить расход электроэнергии. Принтер Canon Pixma TS3440 подойдет для студентов, которые ищут экономичное решение, и удаленно работающих сотрудников, которые на первое место ставят высокое качество печати. Совместимость с картриджа

Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ моделях PIXMA G3460 и PIXMA G3420 обеспечивает их мгновенное подключение к мобильным устройствам благодаря совместимости с Apple AirPrint и Mopria для Android, а также быструю печать через приложение Canon PRINT за счет технологии PIXMA Cloud Link. Принтеры серии PIXMA G «Формула выгодной печати» способны печатать на баннерах длиной до 1,2 м: домашним и небольшим офисам это дает возможность

Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение Asbis сообщила о подписании дистрибьюторского контракта с мировым поставщиком решений для печати – компанией Canon. В рамках подписанного соглашения Asbis стала официальным дистрибьютором следующих продуктов Canon на территории России: принтеры, МФУ, копировальные аппараты, сканеры, оригинальны

Новая компактная и прочная камера Canon ML 105 EF для съемки в темноте Компания Canon Europe объявила о выпуске универсальной камеры ML 105 EF с разрешением 2,07 Мпикс, позв

Canon Россия обновила серии широкоформатных принтеров ColorWave и PlotWave й реализации творческих проектов в любых организациях на всех этапах создания графики — от визуализации идеи и начала ее воплощения до непосредственной печати. Созданные на основе надежных технологий Canon обновленные устройства отличаются высоким уровнем безопасности и еще большей простотой использования. Принтеры ColorWave и PlotWave позволяют выполнять срочные задачи, не беспокоиться о б

Canon EOS C70 – первая камера с байонетом RF в семействе Cinema EOS Компания Canon Europe объявила о выпуске компактной многофункциональной камеры EOS C70, в которой высо

Canon усилила линейку вещательных 4K объективов моделью CJ20ex5B ой, новостной, спортивной и документальной съемки. Устройство пополнило модельный ряд 4K-объективов Canon для телевещания, который теперь насчитывает 12 портативных и 6 студийных/внестудийных о

Canon представила ПО EOS для проведения веб-конференций при помощи камер Canon анонсировала выпуск EOS Webcam Utility — бесплатной программы, которая позволяет подключить совместимую камеру Canon (цифровую зеркальную камеру или PowerShot) к компьютеру Mac или Windows и использовать ее в качестве веб-камеры USB. EOS Web Utility не требует дополнительного оборудования и позволит зам

Canon представила новые продукты для поддержки гибридных рабочих сред Она обеспечивает регулярное обновление технологий в соответствии с потребностями рынка как у новых, так и у уже существующих пользователей. Таз Накамасу (Taz Nakamasu), исполнительный вице-президент Canon Europe по решениям для управления документооборотом в секторе B2B, сказал: «Еще до последних глобальных событий компании испытывали давление, заставлявшее ускорять темпы цифровой трансфор

Canon представила серию систем цифровой печати imagePRESS C10010VP ата нескольких листов, активная приводка сторон и встроенный спектральный датчик (ILS) для простой предварительной настройки цветов на каждой странице. Два блока закрепления собственного производства Canon обеспечивают максимальную производительность принтера, даже если для одного задания печати используются носители разной плотности и текстуры. Более того, высокопроизводительный укладчик м

Canon объявила об обновлении встроенного ПО для EOS R5 ить время видеосъемки. EOS R5 — это гибридная камера, предназначенная в первую очередь для профессиональных фотографов и операторов, которым требуется вспомогательное оборудование при съемке камерами Canon Cinema EOS. В ней идеально сочетаются функции фотосъемки и расширенные возможности создания видео. Чтобы ответить на запрос пользователей и создать погодоустойчивую и прочную камеру в неб

Широкоформатный принтер Canon Colorado 1640 установлен в производственной компании «Реклама 24» Компания Canon Россия сообщила об установке широкоформатного принтера Colorado 1640 в производственной

Обиженные хакеры-вымогатели начали выкладывать в Сеть конфиденциальные данные Canon Полууспешная атака Данные, похищенные из сетей американского подразделения корпорации Canon, публикуются в общем доступе. Операторы шифровальщика Maze выполнили свою угрозу и начали выкладывать то, что успели похитить в ходе атаки в начале августа 2020 г. Издание Bleeping Comput

Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 Доставка контента в современных условиях не менее важна, чем качество фото- и видеосъемки, поэтому EOS R5 и EOS R6 поддерживают автоматическую передачу файлов с устройства на облачную платформу image.canon для удобной публикации, печати или интеграции с сервисами «Google Фото» или Adobe Creative Cloud. Камера EOS R5 — беспрецедентный рывок в технологиях беззеркальных камер. Она поддерживает

Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании General Electric признала факт массированной утечки персональных данных своих текущих и бывших сотрудников. Этому инциденту предшествовал взлом систем одного из сервис-провайдеров General Electric — Canon Business Process Services. General Electric — многопрофильный транснациональный конгломерат, ведущий бизнес в таких сферах как авиация, медицина, энергетика (включая возобновляемые источн

Canon запустила бесплатный сервис image.canon Canon анонсировала image.canon — бесплатную службу для прямой передачи фотографий и видео на устройства и в веб-сервисы. Это сетевое решение для передачи изображений включает бесплатное облачное хранилище с автоматичес

Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии е за впечатляющими кадрами дальнего космоса. Отсутствие механической системы с зеркалом сводит к минимуму вибрации при съемке, что обеспечивает высокую резкость изображений. Более того, разработанный Canon высокопроизводительный датчик обеспечивает поддержку высоких значений ISO, быстрое считывание и широкий динамический диапазон, помогая добиться феноменального качества при съемке космичес

Canon и «Винк» заключили партнерское соглашение «Canon Россия» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией «Винк», оптовым поставщиком оборудования и материалов для производства наружной и интерьерной рекламы и графики. Это сотр

Canon анонсировал обновление прошивки камеры PowerShot G7 X Mark III рость автофокусировки при съемке видео, а также точность и эффективность распознавания объектов. С конца октября 2019 г. любой обладатель камеры сможет бесплатно загрузить обновление на местном сайте Canon. Основные особенности PowerShot G7 X Mark III: Новый однодюймовый многослойный датчик изображения разрешением 20,1 МП; процессор DIGIC 8; видеозапись 4K (без кадрирования); встроенный сте

Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS ою очередь, EOS M6 Mark II — это спутник на каждый день и для любых случаев: компактная, но мощная беззеркальная камера, отличающаяся высокой четкостью съемки. Одновременно с двумя новыми объективами Canon RF, также анонсированными сегодня, эти модели представляют следующую ступень развития популярных камер Canon EOS 80D (зеркальной) и EOS M6 (беззеркальной), так что теперь фотолюбит

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM ебольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Китая: Huawei и Xiaomi. Разнообразие производителей позволяет покупателю выбрать иде

Canon выпустила новые принтеры Pixma TS компактных принтеров – Pixma TS8340, Pixma TS6340, Pixma TS5340 и Pixma TS3340 – которые разработаны специально для домашнего использования. Настройка принтеров занимает несколько минут, а приложение Canon PRINT позволяет подключаться к ним прямо со смартфона или планшета. Пакет приложений Canon для творчества поддерживает обработку и печать изображений одним нажатием кнопки, будь то

Canon выпустил обновление прошивки для камер EOS R и EOS RP жности камеры: добавлена поддержка новых объективов RF и улучшено качество съемки в условиях низкой освещенности. Среди объективов, которые теперь будут поддерживаться камерами EOS R и EOS RP, модель Canon RF 24–240mm F4–6.3 IS USM. Этот портативный универсальный объектив с 10-кратным зумом был выпущен в июле 2019 г. Он справляется с любыми задачами: от широкоугольных пейзажей до портретов

Исследование Check Point: камера Canon EOS 80D уязвима для атак вымогателей протоколе, чтобы заразить ее. Для своего исследования команда Check Point выбрала зеркальную камеру Canon EOS 80D, которая поддерживает как USB, так и Wi-Fi. У нее были обнаружены критические у

Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями мое изображение получается ярким и реалистичным. В сочетании с широкими возможностями подключения это позволяет воспроизводить самое разнообразное содержимое. Каждая из сверхпортативных новых моделей Canon весит не более 3,3 кг и подходит для нужд образовательных учреждений и специалистов по продажам, которым приходится часто переносить устройство. Легкие, но при этом мощные устройства имею

Обзор камеры Canon EOS RP: доступный полный кадр Внешний вид и конструкция Canon EOS RP Canon EOS RP представляет собой более компактную версию Canon EOS R. Ее корпус выполнен из пластика, но не стоит переживать, что камера рассыпется после первого паден

Canon показал новинки в московских субтропиках Компания Canon провела презентацию весенних новинок среди своих фотокамер, видеокамер и потребительски

Canon представила новые 4K-видеокамеры скушенным пользователям возможность съемки роликов в формате 4K UHD. За счет собственной технологии Canon Dual Pixel CMOS AF видеокамера уверенно справляется с динамическими сценами и позволяет

Принтер, который всегда рядом Canon выводит на российский рынок карманный фотопринтер Canon Zoemini с технологией бесчернильной печати ZINK. Через приложение Canon Mini Print на принтер по каналу Bluetooth можно передавать снимки с камеры смартфона или планшета и печатать

Полный кадр для народа Canon представила самую маленькую полнокадровую фотокамеру в своей истории – Canon EOS RP. Добиться значительного снижения габаритов Canon удалось благодаря беззеркальной системе визирования - Canon EOS RP принадлежит к линейке недавно дебютировавших беззе

Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом ечати и сканирования через стационарное сетевое подключение к ПК или на моделях WG7450F и WG7450 через прямое беспроводное подключение со смартфонов, планшетов или ноутбуков, а также через приложения Canon PRINT Business, Canon Print Service и службы Apple AirPrint и Mopria. Возможна отправка компактных или поддерживающих текстовый поиск документов PDF по электронной почте, факсу и п