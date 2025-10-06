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Canon

Canon

Canon представляет собой японскую корпорацию, которая специализируется на производстве широкого спектра электронного оборудования и оптических приборов. Компания основана в 1937 году и на протяжении десятилетий поддерживает стабильное присутствие на мировом рынке.

Продуктовая линейка Canon включает фотокамеры (зеркальные и беззеркальные), видеокамеры, принтеры различных типов (струйные, лазерные, широкоформатные), многофункциональные устройства, копировальное оборудование, проекционную технику, медицинское оборудование и промышленные системы, включая литографические установки для производства полупроводников.

В области печатной техники Canon развивает технологии Canon UVgel, систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ), а также облачные решения для управления печатью, такие как PRISMAprepare Go. Компания также разрабатывает специализированные решения для астрофотографии и профессионального кинопроизводства.

В сфере производства полупроводникового оборудования Canon разработала новое поколение литографических установок для 5-нанометрового техпроцесса, которые отличаются более доступной ценой по сравнению с аналогами от ASML.

Программное обеспечение Canon включает различные решения для обработки изображений, управления документооборотом и автоматизации рабочих процессов. В 2020 году компания запустила облачный сервис image.canon для хранения и передачи фото- и видеоматериалов.

Компания неоднократно становилась объектом кибератак. В 2020 году хакеры-вымогатели из группы Maze атаковали американское подразделение Canon, похитив конфиденциальные данные. Ранее, в том же году, был зафиксирован инцидент с утечкой персональных данных сотрудников General Electric через компрометацию систем Canon Business Process Services.

В России Canon представлена официальным подразделением, которое осуществляет поставки оборудования и внедрение решений для различных секторов рынка, включая коммерческую печать, медиа и производство.

Среди конкурирующих компаний на различных сегментах рынка можно выделить:

СОБЫТИЯ

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06.10.2025 По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi

сообщил CNews: «Изучив этот проект, можно сделать следующие выводы. Во-первых, речь идет о струйном устройстве, тогда как большинство производителей печатной техники, особенно перечисленные выше HP, Canon, Pantum и Brother, специализируются на выпуске лазерных принтеров. Струйные принтеры тоже занимают достаточно большую нишу в продажах, но в основном это розничные решения, поскольку струй
31.07.2025 Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка

Canon расширяет бизнес по производству литографического оборудования Canon впервые за более чем 20 лет открыла новую площадку по выпуску оборудования для производства интегральных микросхем. Японская корпорация рассчитывает воспользоваться растущим на фоне бума

04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP

ее чем на 30%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные отчета компании-партнера нескольких производителей электроники. Продажи оригинальных расходников для струйных печатающих устройств Brother, Canon и HP сократились на 61%, 37% и 30% соответственно, говорится в документе. Спрос на картриджи для лазерных гаджетов уменьшился на 36–74%. В то же время вырос интерес к совместимым расходни
07.11.2023 Создан ультрадешевый литограф для 5-нанометровых чипов, который стоит в 10 раз меньше знаменитых аналогов ASML

Япония опередила всех Японская компания Canon начала поставки нового оборудования для производства микросхем по топологии 5 нм. Как п
25.11.2021 «Почта России» увеличила производственные мощности благодаря установке Canon ColorStream 6000

лонными печатными машинами для монохромной печати ColorStream 6500 с возможностью модификации для печати цветной продукции. Установка оборудования была произведена силами локального сервисного отдела Canon Россия. В процессе монтажа новые ЦПМ Canon были успешно сопряжены и синхронизированы с ранее установленными линиями финишной обработки. Размотка и намотка бумаги осуществляются уст
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях

Компания Canon Europe объявила о выпуске PRISMAprepare Go — нового решения для управления печатными ра
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Основные особенности модели МФУ серии Canon PIXMA 2020 года используют систему непрерывной подачи чернил – так называемую СНПЧ. Вместо картриджей в тестовой модели установлены отдельные емкости для чернил, которые легко пополнять п
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей
04.12.2020 Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото

траненные неполадки. В режиме автоматического управления питанием принтер будет включаться при получении данных для печати, в том числе по сети, что позволяет сократить расход электроэнергии. Принтер Canon Pixma TS3440 подойдет для студентов, которые ищут экономичное решение, и удаленно работающих сотрудников, которые на первое место ставят высокое качество печати. Совместимость с картриджа
12.11.2020 Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ

моделях PIXMA G3460 и PIXMA G3420 обеспечивает их мгновенное подключение к мобильным устройствам благодаря совместимости с Apple AirPrint и Mopria для Android, а также быструю печать через приложение Canon PRINT за счет технологии PIXMA Cloud Link. Принтеры серии PIXMA G «Формула выгодной печати» способны печатать на баннерах длиной до 1,2 м: домашним и небольшим офисам это дает возможность
11.11.2020 Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение

Asbis сообщила о подписании дистрибьюторского контракта с мировым поставщиком решений для печати – компанией Canon. В рамках подписанного соглашения Asbis стала официальным дистрибьютором следующих продуктов Canon на территории России: принтеры, МФУ, копировальные аппараты, сканеры, оригинальны
05.11.2020 Новая компактная и прочная камера Canon ML 105 EF для съемки в темноте

Компания Canon Europe объявила о выпуске универсальной камеры ML 105 EF с разрешением 2,07 Мпикс, позв
09.10.2020 Canon Россия обновила серии широкоформатных принтеров ColorWave и PlotWave

й реализации творческих проектов в любых организациях на всех этапах создания графики — от визуализации идеи и начала ее воплощения до непосредственной печати. Созданные на основе надежных технологий Canon обновленные устройства отличаются высоким уровнем безопасности и еще большей простотой использования. Принтеры ColorWave и PlotWave позволяют выполнять срочные задачи, не беспокоиться о б
25.09.2020 Canon EOS C70 – первая камера с байонетом RF в семействе Cinema EOS

Компания Canon Europe объявила о выпуске компактной многофункциональной камеры EOS C70, в которой высо
24.09.2020 Canon усилила линейку вещательных 4K объективов моделью CJ20ex5B

ой, новостной, спортивной и документальной съемки. Устройство пополнило модельный ряд 4K-объективов Canon для телевещания, который теперь насчитывает 12 портативных и 6 студийных/внестудийных о
18.09.2020 Canon представила ПО EOS для проведения веб-конференций при помощи камер

Canon анонсировала выпуск EOS Webcam Utility — бесплатной программы, которая позволяет подключить совместимую камеру Canon (цифровую зеркальную камеру или PowerShot) к компьютеру Mac или Windows и использовать ее в качестве веб-камеры USB. EOS Web Utility не требует дополнительного оборудования и позволит зам
03.09.2020 Canon представила новые продукты для поддержки гибридных рабочих сред

Она обеспечивает регулярное обновление технологий в соответствии с потребностями рынка как у новых, так и у уже существующих пользователей. Таз Накамасу (Taz Nakamasu), исполнительный вице-президент Canon Europe по решениям для управления документооборотом в секторе B2B, сказал: «Еще до последних глобальных событий компании испытывали давление, заставлявшее ускорять темпы цифровой трансфор
01.09.2020 Canon представила серию систем цифровой печати imagePRESS C10010VP

ата нескольких листов, активная приводка сторон и встроенный спектральный датчик (ILS) для простой предварительной настройки цветов на каждой странице. Два блока закрепления собственного производства Canon обеспечивают максимальную производительность принтера, даже если для одного задания печати используются носители разной плотности и текстуры. Более того, высокопроизводительный укладчик м
27.08.2020 Canon объявила об обновлении встроенного ПО для EOS R5

ить время видеосъемки. EOS R5 — это гибридная камера, предназначенная в первую очередь для профессиональных фотографов и операторов, которым требуется вспомогательное оборудование при съемке камерами Canon Cinema EOS. В ней идеально сочетаются функции фотосъемки и расширенные возможности создания видео. Чтобы ответить на запрос пользователей и создать погодоустойчивую и прочную камеру в неб
19.08.2020 Широкоформатный принтер Canon Colorado 1640 установлен в производственной компании «Реклама 24»

Компания Canon Россия сообщила об установке широкоформатного принтера Colorado 1640 в производственной
17.08.2020 Обиженные хакеры-вымогатели начали выкладывать в Сеть конфиденциальные данные Canon

Полууспешная атака Данные, похищенные из сетей американского подразделения корпорации Canon, публикуются в общем доступе. Операторы шифровальщика Maze выполнили свою угрозу и начали выкладывать то, что успели похитить в ходе атаки в начале августа 2020 г. Издание Bleeping Comput
09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6

Доставка контента в современных условиях не менее важна, чем качество фото- и видеосъемки, поэтому EOS R5 и EOS R6 поддерживают автоматическую передачу файлов с устройства на облачную платформу image.canon для удобной публикации, печати или интеграции с сервисами «Google Фото» или Adobe Creative Cloud. Камера EOS R5 — беспрецедентный рывок в технологиях беззеркальных камер. Она поддерживает
26.03.2020 Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании

General Electric признала факт массированной утечки персональных данных своих текущих и бывших сотрудников. Этому инциденту предшествовал взлом систем одного из сервис-провайдеров General Electric — Canon Business Process Services. General Electric — многопрофильный транснациональный конгломерат, ведущий бизнес в таких сферах как авиация, медицина, энергетика (включая возобновляемые источн
13.02.2020 Canon запустила бесплатный сервис image.canon

Canon анонсировала image.canon — бесплатную службу для прямой передачи фотографий и видео на устройства и в веб-сервисы. Это сетевое решение для передачи изображений включает бесплатное облачное хранилище с автоматичес
06.11.2019 Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии

е за впечатляющими кадрами дальнего космоса. Отсутствие механической системы с зеркалом сводит к минимуму вибрации при съемке, что обеспечивает высокую резкость изображений. Более того, разработанный Canon высокопроизводительный датчик обеспечивает поддержку высоких значений ISO, быстрое считывание и широкий динамический диапазон, помогая добиться феноменального качества при съемке космичес
27.09.2019 Canon и «Винк» заключили партнерское соглашение

«Canon Россия» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией «Винк», оптовым поставщиком оборудования и материалов для производства наружной и интерьерной рекламы и графики. Это сотр
06.09.2019 Canon анонсировал обновление прошивки камеры PowerShot G7 X Mark III

рость автофокусировки при съемке видео, а также точность и эффективность распознавания объектов. С конца октября 2019 г. любой обладатель камеры сможет бесплатно загрузить обновление на местном сайте Canon. Основные особенности PowerShot G7 X Mark III: Новый однодюймовый многослойный датчик изображения разрешением 20,1 МП; процессор DIGIC 8; видеозапись 4K (без кадрирования); встроенный сте
28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS

ою очередь, EOS M6 Mark II — это спутник на каждый день и для любых случаев: компактная, но мощная беззеркальная камера, отличающаяся высокой четкостью съемки. Одновременно с двумя новыми объективами Canon RF, также анонсированными сегодня, эти модели представляют следующую ступень развития популярных камер Canon EOS 80D (зеркальной) и EOS M6 (беззеркальной), так что теперь фотолюбит
28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

ебольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Китая: Huawei и Xiaomi. Разнообразие производителей позволяет покупателю выбрать иде
27.08.2019 Canon выпустила новые принтеры Pixma TS

компактных принтеров – Pixma TS8340, Pixma TS6340, Pixma TS5340 и Pixma TS3340 – которые разработаны специально для домашнего использования. Настройка принтеров занимает несколько минут, а приложение Canon PRINT позволяет подключаться к ним прямо со смартфона или планшета. Пакет приложений Canon для творчества поддерживает обработку и печать изображений одним нажатием кнопки, будь то
22.08.2019 Canon выпустил обновление прошивки для камер EOS R и EOS RP

жности камеры: добавлена поддержка новых объективов RF и улучшено качество съемки в условиях низкой освещенности. Среди объективов, которые теперь будут поддерживаться камерами EOS R и EOS RP, модель Canon RF 24–240mm F4–6.3 IS USM. Этот портативный универсальный объектив с 10-кратным зумом был выпущен в июле 2019 г. Он справляется с любыми задачами: от широкоугольных пейзажей до портретов

13.08.2019 Исследование Check Point: камера Canon EOS 80D уязвима для атак вымогателей

протоколе, чтобы заразить ее. Для своего исследования команда Check Point выбрала зеркальную камеру Canon EOS 80D, которая поддерживает как USB, так и Wi-Fi. У нее были обнаружены критические у
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями

мое изображение получается ярким и реалистичным. В сочетании с широкими возможностями подключения это позволяет воспроизводить самое разнообразное содержимое. Каждая из сверхпортативных новых моделей Canon весит не более 3,3 кг и подходит для нужд образовательных учреждений и специалистов по продажам, которым приходится часто переносить устройство. Легкие, но при этом мощные устройства имею
04.06.2019 Обзор камеры Canon EOS RP: доступный полный кадр

Внешний вид и конструкция Canon EOS RP Canon EOS RP представляет собой более компактную версию Canon EOS R. Ее корпус выполнен из пластика, но не стоит переживать, что камера рассыпется после первого паден
26.04.2019 Canon показал новинки в московских субтропиках

Компания Canon провела презентацию весенних новинок среди своих фотокамер, видеокамер и потребительски
10.04.2019 Canon представила новые 4K-видеокамеры

скушенным пользователям возможность съемки роликов в формате 4K UHD. За счет собственной технологии Canon Dual Pixel CMOS AF видеокамера уверенно справляется с динамическими сценами и позволяет
02.04.2019 Принтер, который всегда рядом

Canon выводит на российский рынок карманный фотопринтер Canon Zoemini с технологией бесчернильной печати ZINK. Через приложение Canon Mini Print на принтер по каналу Bluetooth можно передавать снимки с камеры смартфона или планшета и печатать
20.03.2019 Полный кадр для народа

Canon представила самую маленькую полнокадровую фотокамеру в своей истории – Canon EOS RP. Добиться значительного снижения габаритов Canon удалось благодаря беззеркальной системе визирования - Canon EOS RP принадлежит к линейке недавно дебютировавших беззе
11.03.2019 Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом

ечати и сканирования через стационарное сетевое подключение к ПК или на моделях WG7450F и WG7450 через прямое беспроводное подключение со смартфонов, планшетов или ноутбуков, а также через приложения Canon PRINT Business, Canon Print Service и службы Apple AirPrint и Mopria. Возможна отправка компактных или поддерживающих текстовый поиск документов PDF по электронной почте, факсу и п
15.01.2019 Canon обновил линейку i-SENSYS

Canon завершает обновление линейки монохромных МФУ i-SENSYS выпуском моделей серий MF260 и MF110. Новые модели носят номенклатурные названия Canon MF264dw, Canon MF267dw, Canon MF269dw, Canon MF112 и Canon MF113w. Они используют современные технологии, обеспечивают высокую скорость печати, удобство управл

Публикаций - 1439, упоминаний - 1814

Canon и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 391
Nikon 646 313
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 266
Samsung Electronics 11064 258
Seiko Epson Corporation 908 224
HP Inc. 5883 193
Olympus 475 169
Xerox - The Haloid Company 1168 152
HP - Hewlett-Packard 3662 140
Konica Minolta 423 110
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 105
Microsoft Corporation 25775 90
Eastman Kodak - Кодак 509 88
Toshiba Corporation 2980 86
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 83
Brother - Brother Industries - Бразер 215 72
Xerox - Lexmark Int 303 72
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 69
Intel Corporation 12811 61
Casio 338 59
IBM - International Business Machines Corp 9699 57
Apple Inc 13154 56
LG Electronics 3735 51
Fujitsu 2105 51
Sharp Corporation 1062 47
Leica Camera 282 46
Philips 2099 44
Canon Europe 41 41
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 40
Dell EMC 5180 38
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 37
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 36
JVC Kenwood 422 33
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 33
Hitachi - Хитачи 1501 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Rekam 34 27
Cisco Systems 5372 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 37
Белый Ветер 365 32
Dixis - Диксис - Dиксис 371 30
Carl Zeiss AG 307 22
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 20
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 16
Россети Ленэнерго 1699 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Связной ГК 1401 13
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 11
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 10
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Имидж.ру 12 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 7
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 7
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 7
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Евросеть 1421 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
Beko - Beko Electronics 83 6
Петровский народный банк 11 6
Квинта 7 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
Верный - торговая сеть 326 4
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 4
Геометрия НПО 165 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Федеральное казначейство России 1949 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 219
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 18
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 548
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 426
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 344
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 319
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 314
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 304
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 300
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 284
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 274
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 260
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 235
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 211
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 210
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 201
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 184
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 182
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 181
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 176
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 168
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 167
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 166
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 160
Принтер струйный - Inkjet printer 739 159
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 158
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 148
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 146
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 141
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 137
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 135
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 134
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 125
Аксессуары 4282 121
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 120
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 117
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 114
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 114
Оцифровка - Digitization 5185 106
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 105
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 104
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 99
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 258
Canon DIGIC - серия процессоров 199 194
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 172
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 123
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 112
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 87
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 80
Canon Digital IXUS 86 77
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 71
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 66
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 64
Microsoft Windows 16882 61
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 60
Microsoft Windows 2000 8678 59
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 53
Canon EF - серия объективов 50 46
Adobe Photoshop 804 39
Google Android 15243 37
Canon i-SENSYS - МФУ 42 35
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 31
Casio Exilim 108 30
Apple iOS 8583 30
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 29
HP PhotoSmart 113 29
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 28
Seiko Epson Stylus 149 28
Olympus xD-Picture Card 122 26
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 25
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 24
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Fujifilm FinePix 107 23
Apple iPhone 6 4861 22
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 22
Canon Print Business 21 21
Apple AirPrint 119 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Газаров Артур 77 46
Лаптева Марина 114 26
Бровкин Дмитрий 55 15
Принцевская Людмила 34 15
Буров Олег 25 13
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Москалева Татьяна 73 8
Попов Алексей 339 7
Голощапов Александр 15 7
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Поляков Анатолий 8 6
Белов Исмаил 9 6
Fujio Mitarai - Митарай Фудзио 6 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Гордеева Анна 36 5
Ратникова Оксана 6 5
Селиверстова Алина 6 5
Виноградов Александр 65 4
Ефремов Александр 24 4
Симонов Игорь 103 4
Сахаров Игорь 6 4
Овсянников Денис 23 4
Музалев Дмитрий 13 4
Миронос Владимир 5 4
Токаренко Сергей 4 4
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 4
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 4
Илюхина Жанна 18 4
Воробьев Андрей 199 3
Делицын Леонид 137 3
Беляев Александр 21 3
Баласанян Владимир 45 3
Шарапова Мария 16 3
Hiroo Tanahashi - Хироо Танахаши 3 3
Демидов Михаил 134 3
Китаев Александр 4 3
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 3
Тарасов Сергей 47 3
Орлов Сергей 29 3
Терентьев Константин 19 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 435
Япония 13807 263
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 210
Европа 24964 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 147
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 65
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 58
Германия - Федеративная Республика 13221 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Южная Корея - Республика 7052 38
Украина 7928 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Нидерланды 3746 25
Азия - Азиатский регион 5920 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Япония - Токио 1020 21
Китай - Тайвань 4245 20
Европа Западная 1496 17
Казахстан - Республика 6048 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Канада 5081 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Индия - Bharat 5869 11
Европа Восточная 3138 11
Солнечная система - Solar system 2569 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Швеция - Королевство 3782 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Ближний Восток 3154 9
Ergonomics - Эргономика 1755 127
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 120
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 111
Видеокамера - Видеосъёмка 720 103
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 85
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 85
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 72
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 66
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 52
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 49
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 30
Йена - денежная единица Японии 503 29
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 27
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 24
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 24
Английский язык 7030 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 18
Зоология - наука о животных 2887 18
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Дневной свет - Дневное освещение 146 17
CNews - ZOOM.CNews 1866 100
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 63
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 15
Bloomberg 1627 15
Tom’s Hardware 600 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
DigiTimes - Издание 1331 7
Известия ИД 770 5
Times 661 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Ведомости 1466 4
AP - Associated Press 2007 4
Yahoo! Finance 122 4
Electronista 166 4
NE Asia Online 313 4
Canon Rumors 4 4
BleepingComputer - Издание 458 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
FT - Financial Times 1296 3
Reddit 398 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
РИА Новости 1033 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Ars Technica 450 2
South China Morning Post 93 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
ComputerWorld 144 2
Business Journal 5 2
9to5Mac 70 2
PCWorld - PC World 47 2
Открытые системы ИД 176 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Kyodo 47 2
PCweek 30 2
IDC - International Data Corporation 4975 90
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
ITResearch 123 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 10
Gartner - Гартнер 3658 8
IDC Russia - IDC Россия 183 5
Gartner - Dataquest 353 5
Strategy Analytics 285 4
TrendForce 187 3
NPD DisplaySearch 285 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
IDC Ukraine - IDC Украина 7 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Forrester Research 834 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
НМГ - Медиалогия 37 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Buyers Laboratory 15 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Universal McCann 4 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
SmartMarketing 74 1
In-Stat/MDR 74 1
Quocirca 12 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
AVentures Group 6 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 2
MUSC - Medical University of South Carolina - Медицинский университет Южной Каролины 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области 1 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
Фотофорум 48 22
Photokina 60 19
CeBIT 614 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 6
ЭОС Весенний документооборот 14 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Docflow 148 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
ЭОС Осенний документооборот 35 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
День знаний - 1 сентября 42 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Canon Expo 2 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Abbyy Data Capture Forum 4 2
Docsvision Day 8 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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