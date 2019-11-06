Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии

Canon объявила о расширении системы EOS R новой моделью — EOS Ra. Это первая полнокадровая камера компании, предназначенная для астрономической фотографии.

EOS Ra занимает на рынке уникальное положение: в отличие от других полнокадровых камер для астрофотографии, она является портативной, не требует внешнего питания и подключения к компьютеру. С ее помощью можно создавать высококачественные изображения как видимого, так и дальнего космоса с использованием различных оптических устройств.

Новая камера имеет те же функции и особенности, что и выпущенная в сентябре 2018 года модель EOS R. Так, EOS Ra унаследовала быструю систему автофокусировки, поддержку фокусировки при освещенности от –6EV, полнокадровый CMOS-датчик 35 мм разрешением около 30,3 млн эффективных пикселей и процессор обработки изображения DIGIC 8. EOS Ra — это модифицированная модель EOS, созданная с использованием лучших оптических технологий и с учетом особых требований астрофотографов, стремящихся запечатлеть на снимках уникальные цвета глубокого космоса и многочисленные созвездия.

Новый задерживающий инфракрасный (ИК) фильтр пропускает на датчик больше излучения линии H-альфа: EOS Ra регистрирует в четыре раза больше света в этом диапазоне по сравнению с EOS R. Благодаря этому фотографы смогут запечатлевать на снимках красный цвет туманностей — межзвездных облаков пыли, состоящих в основном из водорода и гелия, которые невозможно сфотографировать на обычную камеру, так как в них УФ- и ИК-фильтры отсекают инфракрасный свет, придающий таким туманностям характерный оттенок.

Благодаря беззеркальной конструкции и полнокадровому датчику EOS Ra станет инструментом в погоне за впечатляющими кадрами дальнего космоса. Отсутствие механической системы с зеркалом сводит к минимуму вибрации при съемке, что обеспечивает высокую резкость изображений. Более того, разработанный Canon высокопроизводительный датчик обеспечивает поддержку высоких значений ISO, быстрое считывание и широкий динамический диапазон, помогая добиться феноменального качества при съемке космических объектов. В камере EOS Ra воплотился весь опыт компании в области оптических технологий, что выгодно отличает ее от камер с датчиками других производителей: в создании изображения задействованы все 30,3 миллиона пикселей камеры, так что ни одна звезда не потеряется в кадре. Если же подключенный окуляр телескопа не покрывает всю полезную площадь датчика изображения, EOS Ra позволяет кадрировать ее до размера APS C — прибл. 11,6 Мпикс (4176 x 2784) — или ряда других форматов.

Благодаря системе автофокусировки Dual Pixel CMOS AF камера EOS Ra предлагает ряд функций ручной и автоматической фокусировки, помогающих добиться непревзойденного качества даже при низкой освещенности. Как и EOS R, камера поддерживает автофокусировку при освещенности от –6EV, позволяя эффективно снимать объективами серий RF и EF почти в темноте. При использовании камеры с телескопом доступны функции помощи при фокусировке, в том числе подсветка зоны резкости и 30-кратное увеличение (втрое больше, чем у EOS R), которые помогут быстро и легко настраивать фокус при съемке через любое оптическое устройство.

EOS Ra — это первая на рынке астрокамера, которая поддерживает видеозапись и интервальную съемку с разрешением 4K.

Байонет новой камеры — такой же, как у модели EOS R, — открывает широчайшие возможности при выборе объектива. Крепление RF позволяет использовать оптику совершенно новой конструкции: благодаря расстоянию от фланца до фокальной плоскости 20 мм и диаметру 54 мм инженеры Canon могут создавать такие объективы, которые прежде были бы невозможны. Объективы были и остаются важнейшей частью системы EOS, поэтому новая камера совместима — через адаптеры — с другими байонетами, что открывает широкий выбор объективов и телескопов для съемки при помощи EOS Ra. Помимо оптики системы EOS R можно использовать более 70 объективов серий EF и EF S без ущерба для производительности и функциональности, к которым привыкли пользователи зеркальных камер EOS. При установке на камеру EOS R адаптера Canon пользовательские настройки сохраняются независимо от байонета объектива — RF, EF или EF S.

Благодаря компактности и легкости камеры EOS Ra ее проще крепить к телескопу, что по достоинству оценят фотографы, снимающие подолгу. Сочетание привычной эргономики EOS с новыми элементами управления обеспечивает максимальный контроль. Сенсорный экран с регулируемым углом поворота позволяет снимать при любом положении камеры и легко проверять фокус при помощи функции 30-кратного увеличения. Благодаря электронному видоискателю фотограф будет четко видеть будущий кадр, даже если снимает в темноте.

Как и EOS R, новая камера поддерживает подключение к смарт-устройствам через приложения EOS Utility и Canon Camera Connect, которые можно скачать бесплатно с сайта поддержки Canon. Это позволяет удаленно управлять камерой при фото- и видеосъемке — через USB кабель или по беспроводной сети: фотограф может вести съемку дистанционно, например оставаясь в теплом помещении холодным вечером, или создавать интервальное видео.

Поддержка Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает простое подключение к смартфону для передачи фотографий и видео, а также возможность дистанционного управления камерой со смартфона или планшета. Также к фотографиям можно добавлять GPS-данные со смартфона, чтобы всегда точно знать, где именно был сделан кадр.

Основные особенности EOS Ra. Задерживающий инфракрасный фильтр (ИК-фильтр), пропускающий на датчик изображения больше излучения линии H-альфа (Hα), позволяет зарегистрировать в четыре раза больше света в этом диапазоне по сравнению с EOS R. Изображения высочайшего качества за счет полнокадрового CMOS-датчика 35 мм разрешением прибл. 30,3 млн эффективных пикселей, новейшего процессора обработки изображения DIGIC 8 и совместимости с производительными объективами RF. Улучшенные возможности обмена данными и передачи питания между объективом и корпусом камеры. Легкая беззеркальная конструкция, уменьшающая дрожание при съемке через телескоп. Съемка при низкой освещенности. Экран с переменным углом наклона. Запись видео 4K с выводом 10-битного сигнала через HDMI.