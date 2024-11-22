Водород - Hydrogenium - химический элемент

Российские ученые научили нейросети более точно прогнозировать растворимость водорода при подземном хранении переход требует решения множества задач, среди которых вопрос хранения водорода. В настоящее время водород обычно хранится в газообразной или жидкой фазе в наземных резервуарах. Однако одним и

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода м предполагалось ранее.Бездефектный графен непроницаем для всех атомов и ионов в естественных условиях окружающей среды. Но напротив, графен обладает высокой проницаемостью для протонов — ядер атомов водорода. Это продемонстрировали еще десять лет назад ученые из Манчестерского университета. Это открытие было неожиданным и противоречило теориям, которые предполагали, что для прохождения пло

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд В течение большей части своей жизни звезды превращают водород в гелий в своих ядрах. Так звезды производят энергию, необходимую для сияния, и не да

В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников гелием. Редкоземельная экзотика Идеальным кандидатом на роль сверхпроводника является металлический водород, но невероятно высокое давление, необходимое для перехода водорода из газообразного в

Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей ках занимает всего несколько минут. В блоке топливных элементов, происходит реакция, в ходе которой водород реагирует с кислородом. Конечным результатом этой реакции является электрическая энер

Российские ученые нашли способ защиты от главной опасности для АЭС результате взаимодействия теплоносителя с цирконием под воздействием высоких температур выделяется водород. Он концентрируется в оболочках твэлов, что вызывает их разрушение. И чем выше темпер

В ТПУ предложили безопасный способ хранения водорода ные таблетки, которые исключают риск самопроизвольного взрыва водорода. «Упакованный» таким образом водород можно использовать в автомобилях и беспилотных летательных аппаратах в качестве источ

Японцы нашли способ производства "бесплатного" водорода создали дешевый фотокатализатор, который под воздействием света может расщеплять воду на кислород и водород при комнатной температуре. У нового катализатора невысокий КПД, но этот недостаток ко

Ферментный нанореактор решает проблему водородного топлива коэффективный биоматериал, который выступает в роли катализатора при расщеплении воды на кислород и водород. Технологию можно использовать для генерации чистого горючего и в топливных ячейках.

НИПИГАЗ разработал ПО АСУ ТП установки концентрирования водорода завода «Газпром добыча Астрахань» тав «Сибура», завершены этапы проекта по разработке рабочей документации и программного обеспечения автоматизированной системы управления технологическими процессами АСУ ТП установки концентрирования водорода. Заказчиком проекта выступила компания «Мавег», сообщили CNews в НИПИГАЗ. Система создавалась для получения концентрированного водородсодержащего газа на газоперерабатывающем заводе «Г

Под землей найдены залежи живительного водорода в, а не из органических веществ. Многим хемолитотрофам для поддержания химических реакций необходим водород. В глубоких золотых рудниках Южной Африки, на большой глубине в океанах и вблизи гидр

Водородные аккумуляторы решают главную проблему зеленой энергии установки, с помощью "лишнего" электричества от ветряков или солнечных панелей расщепляющие воду на водород и кислород. В настоящее время в Германии построено более 20 таких опытных хранилищ

«Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл» Компания «Неолант» создала информационную 3D-модель установки производства водорода (УПВ) на нефтеперерабатывающем заводе компании «Башнефть-Новойл». На её основе была реализована информационная технологическая платформа, включающая инженерные данные по УПВ для решени

Угольный порошок – дешевый способ производства водорода ны, либо требуют применения дорогостоящих катализаторов, таких как платина. Таким образом, пока что водород на порядки дороже нефтяного топлива, и водородная энергетика остается делом неопредел

Почти решена проблема получения водорода с помощью солнца ективность преобразования солнечного света на уровне 3,7% и потенциально позволяет получать дешевый водород. Однако у PVcomB есть серьезный недостаток: солнечная ячейка быстро корродирует в вод

Найден новый способ производства чистого водорода го топлива. Водорода в окружающей среде очень много, но производить и транспортировать молекулярный водород в промышленных масштабах до сих пор остается делом дорогостоящим и сложным. Более тог

Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике днако, несмотря на высокую долю ксилозы в растениях, до сих пор вырабатывать с помощью этого сахара водород было затруднительно. Различные химические и физические воздействия, а также генно-мод

Энергия, водород, вода: на что способен новый многофункциональный материал демонстрируют сингапурские ученые из Наньянского технологического университета, будет генерировать водород, производить чистую воду и даже генерировать электричество. Он также может применятьс

Дешевые нанолисты заменят платину в энергетике му. Ученые разработали новый тип недорогого электрокатализатора, который может эффективно извлекать водород из воды. Катализатор создан на основе соединения никель-молибден-азот, имеющего форму

Германию превратят в водородное мегахранилище о существует только одна подходящая технология: электролиз воды и производство водородного топлива. Водород можно превращать в электроэнергию на газовых электростанциях, к тому же, им можно зап

Без давления и заморозки: придуман новый аккумулятор водорода Мечта об использовании водорода в качестве топлива стала ближе благодаря новой разработке химиков. Им удалось создать новую молекулу, которая запускает химические реакции захвата и высвобождения водорода при в

Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными Жидкость на основе бора и азота позволяет надежно и безопасно хранить водород при комнатной температуре. Таким образом появляется возможность использовать ее в кач

В немецкой лаборатории получен металлический водород Михаил Еремец и Иван Троян из Химического института Макса Планка в Майнце, по их словам, смогли создать в лабораторных условиях металлический водород. Для специалистов в физике твердого тела и физике высоких энергий такое сообщение – настоящий шок. Металлический водород пытаются получить с того момента, как его удалось предска

Алюминий удержит водород с помощью титана й сплав поможет преодолеть главное препятствие на пути к экологически чистой водородной энергетике. Водород является самым перспективным источником энергии. Прежде всего потому, что это самый р

Для получения водорода нужны только солнце и вода вета может быть эффективно преобразована в электрическую или механическую без использования солнечных батарей. Достаточно положить в воду новый сплав и выставить его на солнце, чтобы начал выделяться водород, который можно использовать в качестве топлива. Основное преимущество сплава, разработанного учеными из американских университетов Кентукки и Луисвилля – в его дешевизне. «Предыдущие ра

"Природный" катализатор для водорода бьет все рекорды ительно работает очень быстро, - говорит один из авторов исследования Моррис Балок. - Он производит водород примерно в сто раз быстрее, чем предыдущий катализатор-рекордсмен. Изучая природные п

В космосе обнаружили перекись водорода Астрономы анализировали спектры холодных (−250°C) и плотных газопылевых облаков, расположенных неподалеку от звезды Ро Змееносца в 400 световых годах от Солнца. Эти облака состоят главным образом из водорода, но содержат следы и других химических элементов. Телескоп APEX, работающий в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, идеально подходит для их поиска. Регион звездообразования бли

Выбрана самая перспективная технология получения водорода ций на тонкой металлической ферритовой пленке в приемнике солнечных лучей, где вода расщепляется на водород и кислород. В настоящее время самый дешевый способ получения водорода - это паровая к

Автомобили будут заправлять водородом в сменных картриджах Ученые изобрели одношаговый метод заправки водородом с помощью борана аммиака. Изобретение делает водород более привлекательным топливом для автомобилей и других видов транспорта. В статье, о

Мухи различают изотопы по запаху Плодовые мушки могут различать обычный водород и его изотоп - дейтерий - "по запаху". К такому выводу пришли ученые, которые недавно

Авиацию собираются перевести на твердый водород о позволит безопасно использовать это энергоемкое топливо в автомобильных и авиационных двигателях. Водород – это экологически чистое топливо, которое при сгорании дает только воду. Однако обес

Бактерии добывают энергию из минералов емли, но и заставляют камни высвобождать используемый микроорганизмами в качестве источника энергии водород. Специалисты считают, что подобные формы жизни вполне могут населять и другие планеты

Водородное топливо будут поставлять бактерии ый в будущем может быть использован как топливо. Способность бактерии Cyanothece 51142 вырабатывать водород в присутствии воздуха, обнаружила команда исследователей, возглавляемая американским

Водород - топливо, которое никогда не закончится dall) заявил: "Наши эксперименты показывают, что новая технология может генерировать возобновляемый водород со стоимостью и в масштабах, имеющих влияние на мировую экономику. Технологию можно с

На МКС запущена система получения воды из водорода и углекислоты роверка и первое использование системы были проведены 22 октября, что заняло больше 8 часов. Раньше водород, получавшийся при производстве кислорода из воды посредством электролиза установками

Шаг вперед: найден суперкатализатор разложения воды на кислород и водород етических системах. Идея состоит в том, что небольшая энергостанция использует солнечные батареи для выработки электроэнергии, а ее излишки с помощью электролизера будут перерабатывать обычную воду в водород и кислород. Ночью, когда Солнца нет, энергия от водородных топливных ячеек сможет поддерживать непрерывную работу энергосистемы. Такая мини-электростанция сможет обеспечить дом энергией

В Галактике обнаружено обилие фтористого водорода Инфракрасная обсерватория Herschel ESA выявила наличие в Галактике фтористого водорода (HF) в существенных количествах. Соединение, впервые обнаруженное в космосе инфракрасной космической обсерваторией ESA десятилетие назад, может стать удобным для астрономических наблюд

Графен аккумулирует водород совых процента водорода при температуре 77 градусов Кельвина. Блокирующая температура, ниже которой водород не адсорбируется и не высвобождается, составляет 50 градусов Кельвина. Более подробна