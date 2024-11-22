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Водород Hydrogenium химический элемент
СОБЫТИЯ
|22.11.2024
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Российские ученые научили нейросети более точно прогнозировать растворимость водорода при подземном хранении
переход требует решения множества задач, среди которых вопрос хранения водорода. В настоящее время водород обычно хранится в газообразной или жидкой фазе в наземных резервуарах. Однако одним и
|02.10.2023
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Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
м предполагалось ранее.Бездефектный графен непроницаем для всех атомов и ионов в естественных условиях окружающей среды. Но напротив, графен обладает высокой проницаемостью для протонов — ядер атомов водорода. Это продемонстрировали еще десять лет назад ученые из Манчестерского университета. Это открытие было неожиданным и противоречило теориям, которые предполагали, что для прохождения пло
|22.06.2021
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Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд
В течение большей части своей жизни звезды превращают водород в гелий в своих ядрах. Так звезды производят энергию, необходимую для сияния, и не да
|04.03.2020
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В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников
гелием. Редкоземельная экзотика Идеальным кандидатом на роль сверхпроводника является металлический водород, но невероятно высокое давление, необходимое для перехода водорода из газообразного в
|25.06.2019
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Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
ках занимает всего несколько минут. В блоке топливных элементов, происходит реакция, в ходе которой водород реагирует с кислородом. Конечным результатом этой реакции является электрическая энер
|30.05.2017
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Российские ученые нашли способ защиты от главной опасности для АЭС
результате взаимодействия теплоносителя с цирконием под воздействием высоких температур выделяется водород. Он концентрируется в оболочках твэлов, что вызывает их разрушение. И чем выше темпер
|17.10.2016
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В ТПУ предложили безопасный способ хранения водорода
ные таблетки, которые исключают риск самопроизвольного взрыва водорода. «Упакованный» таким образом водород можно использовать в автомобилях и беспилотных летательных аппаратах в качестве источ
|23.03.2016
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Японцы нашли способ производства "бесплатного" водорода
создали дешевый фотокатализатор, который под воздействием света может расщеплять воду на кислород и водород при комнатной температуре. У нового катализатора невысокий КПД, но этот недостаток ко
|05.01.2016
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Ферментный нанореактор решает проблему водородного топлива
коэффективный биоматериал, который выступает в роли катализатора при расщеплении воды на кислород и водород. Технологию можно использовать для генерации чистого горючего и в топливных ячейках.
|21.12.2015
|Водород зовёт в полёт
|15.01.2015
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НИПИГАЗ разработал ПО АСУ ТП установки концентрирования водорода завода «Газпром добыча Астрахань»
тав «Сибура», завершены этапы проекта по разработке рабочей документации и программного обеспечения автоматизированной системы управления технологическими процессами АСУ ТП установки концентрирования водорода. Заказчиком проекта выступила компания «Мавег», сообщили CNews в НИПИГАЗ. Система создавалась для получения концентрированного водородсодержащего газа на газоперерабатывающем заводе «Г
|04.01.2015
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Под землей найдены залежи живительного водорода
в, а не из органических веществ. Многим хемолитотрофам для поддержания химических реакций необходим водород. В глубоких золотых рудниках Южной Африки, на большой глубине в океанах и вблизи гидр
|27.08.2014
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Водородные аккумуляторы решают главную проблему зеленой энергии
установки, с помощью "лишнего" электричества от ветряков или солнечных панелей расщепляющие воду на водород и кислород. В настоящее время в Германии построено более 20 таких опытных хранилищ
|25.02.2014
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«Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл»
Компания «Неолант» создала информационную 3D-модель установки производства водорода (УПВ) на нефтеперерабатывающем заводе компании «Башнефть-Новойл». На её основе была реализована информационная технологическая платформа, включающая инженерные данные по УПВ для решени
|10.09.2013
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Угольный порошок – дешевый способ производства водорода
ны, либо требуют применения дорогостоящих катализаторов, таких как платина. Таким образом, пока что водород на порядки дороже нефтяного топлива, и водородная энергетика остается делом неопредел
|20.06.2013
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Почти решена проблема получения водорода с помощью солнца
ективность преобразования солнечного света на уровне 3,7% и потенциально позволяет получать дешевый водород. Однако у PVcomB есть серьезный недостаток: солнечная ячейка быстро корродирует в вод
|22.05.2013
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Найден новый способ производства чистого водорода
го топлива. Водорода в окружающей среде очень много, но производить и транспортировать молекулярный водород в промышленных масштабах до сих пор остается делом дорогостоящим и сложным. Более тог
|05.04.2013
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Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике
днако, несмотря на высокую долю ксилозы в растениях, до сих пор вырабатывать с помощью этого сахара водород было затруднительно. Различные химические и физические воздействия, а также генно-мод
|25.03.2013
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Энергия, водород, вода: на что способен новый многофункциональный материал
демонстрируют сингапурские ученые из Наньянского технологического университета, будет генерировать водород, производить чистую воду и даже генерировать электричество. Он также может применятьс
|21.05.2012
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Дешевые нанолисты заменят платину в энергетике
му. Ученые разработали новый тип недорогого электрокатализатора, который может эффективно извлекать водород из воды. Катализатор создан на основе соединения никель-молибден-азот, имеющего форму
|04.04.2012
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Германию превратят в водородное мегахранилище
о существует только одна подходящая технология: электролиз воды и производство водородного топлива. Водород можно превращать в электроэнергию на газовых электростанциях, к тому же, им можно зап
|23.03.2012
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Без давления и заморозки: придуман новый аккумулятор водорода
Мечта об использовании водорода в качестве топлива стала ближе благодаря новой разработке химиков. Им удалось создать новую молекулу, которая запускает химические реакции захвата и высвобождения водорода при в
|02.12.2011
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Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными
Жидкость на основе бора и азота позволяет надежно и безопасно хранить водород при комнатной температуре. Таким образом появляется возможность использовать ее в кач
|18.11.2011
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В немецкой лаборатории получен металлический водород
Михаил Еремец и Иван Троян из Химического института Макса Планка в Майнце, по их словам, смогли создать в лабораторных условиях металлический водород. Для специалистов в физике твердого тела и физике высоких энергий такое сообщение – настоящий шок. Металлический водород пытаются получить с того момента, как его удалось предска
|08.11.2011
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Алюминий удержит водород с помощью титана
й сплав поможет преодолеть главное препятствие на пути к экологически чистой водородной энергетике. Водород является самым перспективным источником энергии. Прежде всего потому, что это самый р
|02.09.2011
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Для получения водорода нужны только солнце и вода
вета может быть эффективно преобразована в электрическую или механическую без использования солнечных батарей. Достаточно положить в воду новый сплав и выставить его на солнце, чтобы начал выделяться водород, который можно использовать в качестве топлива. Основное преимущество сплава, разработанного учеными из американских университетов Кентукки и Луисвилля – в его дешевизне. «Предыдущие ра
|19.08.2011
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"Природный" катализатор для водорода бьет все рекорды
ительно работает очень быстро, - говорит один из авторов исследования Моррис Балок. - Он производит водород примерно в сто раз быстрее, чем предыдущий катализатор-рекордсмен. Изучая природные п
|07.07.2011
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В космосе обнаружили перекись водорода
Астрономы анализировали спектры холодных (−250°C) и плотных газопылевых облаков, расположенных неподалеку от звезды Ро Змееносца в 400 световых годах от Солнца. Эти облака состоят главным образом из водорода, но содержат следы и других химических элементов. Телескоп APEX, работающий в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, идеально подходит для их поиска. Регион звездообразования бли
|18.05.2011
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Выбрана самая перспективная технология получения водорода
ций на тонкой металлической ферритовой пленке в приемнике солнечных лучей, где вода расщепляется на водород и кислород. В настоящее время самый дешевый способ получения водорода - это паровая к
|24.03.2011
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Автомобили будут заправлять водородом в сменных картриджах
Ученые изобрели одношаговый метод заправки водородом с помощью борана аммиака. Изобретение делает водород более привлекательным топливом для автомобилей и других видов транспорта. В статье, о
|15.02.2011
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Мухи различают изотопы по запаху
Плодовые мушки могут различать обычный водород и его изотоп - дейтерий - "по запаху". К такому выводу пришли ученые, которые недавно
|15.02.2011
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Авиацию собираются перевести на твердый водород
о позволит безопасно использовать это энергоемкое топливо в автомобильных и авиационных двигателях. Водород – это экологически чистое топливо, которое при сгорании дает только воду. Однако обес
|15.02.2011
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Бактерии добывают энергию из минералов
емли, но и заставляют камни высвобождать используемый микроорганизмами в качестве источника энергии водород. Специалисты считают, что подобные формы жизни вполне могут населять и другие планеты
|17.12.2010
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Водородное топливо будут поставлять бактерии
ый в будущем может быть использован как топливо. Способность бактерии Cyanothece 51142 вырабатывать водород в присутствии воздуха, обнаружила команда исследователей, возглавляемая американским
|12.11.2010
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Водород - топливо, которое никогда не закончится
dall) заявил: "Наши эксперименты показывают, что новая технология может генерировать возобновляемый водород со стоимостью и в масштабах, имеющих влияние на мировую экономику. Технологию можно с
|27.10.2010
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На МКС запущена система получения воды из водорода и углекислоты
роверка и первое использование системы были проведены 22 октября, что заняло больше 8 часов. Раньше водород, получавшийся при производстве кислорода из воды посредством электролиза установками
|30.08.2010
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Шаг вперед: найден суперкатализатор разложения воды на кислород и водород
етических системах. Идея состоит в том, что небольшая энергостанция использует солнечные батареи для выработки электроэнергии, а ее излишки с помощью электролизера будут перерабатывать обычную воду в водород и кислород. Ночью, когда Солнца нет, энергия от водородных топливных ячеек сможет поддерживать непрерывную работу энергосистемы. Такая мини-электростанция сможет обеспечить дом энергией
|12.05.2010
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В Галактике обнаружено обилие фтористого водорода
Инфракрасная обсерватория Herschel ESA выявила наличие в Галактике фтористого водорода (HF) в существенных количествах. Соединение, впервые обнаруженное в космосе инфракрасной космической обсерваторией ESA десятилетие назад, может стать удобным для астрономических наблюд
|22.03.2010
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Графен аккумулирует водород
совых процента водорода при температуре 77 градусов Кельвина. Блокирующая температура, ниже которой водород не адсорбируется и не высвобождается, составляет 50 градусов Кельвина. Более подробна
|26.02.2010
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Водород оказался далеко не прост
Атом водорода является простейшим атомом, а сам элемент - наиболее поддающимся изучению и моделированию элементом периодической системы Менделеева. Однако неожиданно выяснилось, что и он таит в себе
Водород и организации, системы, технологии, персоны:
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