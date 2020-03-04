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Водород Hydrogenium химический элемент

Водород - Hydrogenium - химический элемент


04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
21.12.2015 Водород зовёт в полёт
15.01.2015 НИПИГАЗ разработал ПО АСУ ТП установки концентрирования водорода завода «Газпром добыча Астрахань»
25.02.2014 «Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл»
10.09.2013 Угольный порошок – дешевый способ производства водорода
20.06.2013 Почти решена проблема получения водорода с помощью солнца
22.05.2013 Найден новый способ производства чистого водорода
05.04.2013 Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике
25.03.2013 Энергия, водород, вода: на что способен новый многофункциональный материал
21.05.2012 Дешевые нанолисты заменят платину в энергетике
04.04.2012 Германию превратят в водородное мегахранилище
23.03.2012 Без давления и заморозки: придуман новый аккумулятор водорода
02.12.2011 Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными
18.11.2011 В немецкой лаборатории получен металлический водород
08.11.2011 Алюминий удержит водород с помощью титана
02.09.2011 Для получения водорода нужны только солнце и вода
19.08.2011 "Природный" катализатор для водорода бьет все рекорды
07.07.2011 В космосе обнаружили перекись водорода
18.05.2011 Выбрана самая перспективная технология получения водорода
24.03.2011 Автомобили будут заправлять водородом в сменных картриджах
15.02.2011 Мухи различают изотопы по запаху
15.02.2011 Авиацию собираются перевести на твердый водород
15.02.2011 Бактерии добывают энергию из минералов
17.12.2010 Водородное топливо будут поставлять бактерии
12.11.2010 Водород - топливо, которое никогда не закончится
27.10.2010 На МКС запущена система получения воды из водорода и углекислоты
30.08.2010 Шаг вперед: найден суперкатализатор разложения воды на кислород и водород
12.05.2010 В Галактике обнаружено обилие фтористого водорода
22.03.2010 Графен аккумулирует водород
26.02.2010 Водород оказался далеко не прост
16.12.2008 Ледяное Солнце: неожиданное открытие
18.07.2008 Электронный микроскоп позволяет увидеть отдельный атом водорода
17.07.2008 Разработана новая технология получения водорода
10.06.2008 Разработана новая технология хранения водорода
02.04.2008 Найден новый материал для хранения водорода
24.03.2008 Фуллерены можно использовать для хранения водорода
20.03.2008 Новый сверхпроводник: первые подробности
28.02.2008 Исследована роль титана в процессе хранения водорода
15.01.2008 Водород пришел на смену аккумуляторам в мобильнике

Публикаций - 945, упоминаний - 1166

Водород упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 25 54
Галактика - Корпорация 1410 54
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 16
Microsoft Corporation 23395 12
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 11
6927 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 8
IBM - International Business Machines Corp 9167 8
Deiteriy - Дейтерий 67 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 6
Toshiba Corporation 2882 6
Apple Inc 11103 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 4
Samsung Electronics 9667 4
Sony 6468 4
IBS Platformix - СИЛА 830 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 3
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 161 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Kometa - Комета 158 3
SAP SE 4833 3
Siemens AG - Siemens Group 2531 3
HP Inc. 5500 3
Intel Corporation 11624 3
Google LLC 10865 2
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
Восход ФГБУ НИИ 598 2
H2O 17 2
Westinghouse Electric 39 2
РТИ Микрон - Micron 1216 2
Fujitsu 2030 2
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 2
D-Wave Systems 18 2
Мера НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 159
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 132
Самолёт ГК 1649 18
Точка 3765 9
GM - General Motors 448 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 6
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 6
Honda Motor Company 227 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
Boeing 987 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 4
Россети Ленэнерго 2327 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 4
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 10 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
Mitsubishi Heavy Industries 30 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 250 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 2
Композит 84 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 223 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
BMW Group 409 2
Башнефть ПАО АНК 121 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 2
Резонанс НПП 341 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 2
Royal Dutch Shell - Шелл 188 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 85
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 9
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Президент Российской Федерации 3492 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 2
Администрация Президента РФ 976 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 55 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
Кабинет министров Украины 96 1
CAEA - China Atomic Energy Authority - Национальное агентство по атомной энергии Китая 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 822 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 45
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 21
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 7
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 6
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 6
ЭОС Дело СЭД 202 27
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NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 21
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 20
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 16
Microsoft Windows 2000 12612 14
LG 75SM99 7892 13
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 11
Apple iPhone 6 6131 11
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ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 7
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 7
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ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 5
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 5
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 5
NVision Барьер 544 4
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 471 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 116 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 4
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 4
Yota Бизнес 61 4
Microsoft Skype 1965 4
Microsoft Office 3405 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Age of Kings 3441 3
РАН ИКИ - ЛЕНД российский нейтронный телескоп 4 3
Apple iPod 1531 3
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 41 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 2
NASA LCROSS - Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 13 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 49 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 2
Исанин Антон 29 10
Bush George - Буш Джордж 305 4
Лящ Михаил 42 2
Путин Владимир 2696 2
Песков Дмитрий 96 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 2
Петрик Виктор 3 2
Еремец Михаил 2 2
Новоселов Константин 18 2
Семенов Михаил 6 1
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 1
Nishimura Jun - Нишимира Юн 1 1
Колодяжный Виктор 1 1
Лопота Виталий 6 1
Гордин Михаил 6 1
Fernandez-Baca Jaime - Фернандес-Бака Хайме 2 1
Остапенко Олег 6 1
Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 1
Третьяков Михаил 1 1
Жевакин Сергей 1 1
Рожкова Елена 1 1
Шубский Кирилл 1 1
Митрофанов Игорь 3 1
Брегман Георгий 1 1
Geim Andre - Гейм Андрей 6 1
Blitz Leo - Блитз Лео 2 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
Колесников Александр 21 1
Anderson David - Андерсон Дэвид 10 1
Гагарин Юрий 77 1
Кириенко Сергей 145 1
Кириенко Владимир 129 1
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 1
Фармаковский Борис 2 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 1
Armstrong Fraser - Армстронг Фрейзер 2 1
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 1
Троян Иван 1 1
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 1
Свидиненко Юрий 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 234
Земля - планета Солнечной системы 9676 207
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 162
Солнечная система - Solar system 2449 115
Россия - РФ - Российская федерация 121478 89
Луна - спутник Земли 1316 53
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 49
Япония 12847 45
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 38
Европа 21235 37
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 27
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США - Калифорния 4511 23
Уран - планета Солнечной системы 531 19
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 17
Юпитер - планета Солнечной системы 532 17
Канада 4697 17
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 16
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 13
США - Колумбия - Вашингтон 1217 11
Нидерланды 3287 11
США - Калифорния - Беркли 306 11
Южная Корея - Республика 6251 10
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 9
Нептун - планета Солнечной системы 191 9
США - Флорида 743 9
Италия - Итальянская Республика 4211 9
Венера - планета Солнечной системы 270 8
США - Пенсильвания 356 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 7
Швеция - Королевство 3449 7
Топливо - Контроль топлива 1466 134
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 95
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 88
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 75
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 55
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 51
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 49
Метан - methanum - болотный газ 341 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 43
Энергетика - Energy - Energetically 4158 41
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1089 34
Физика - Physics - область естествознания 2423 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 27
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 25
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 24
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 20
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 19
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 18
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3395 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 13
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 264 13
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 12
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 12
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 11
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 10
Тёмная материя - Dark Matter 199 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 9
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1122 8
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 8
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 36
Phys.org 973 29
New Scientist 1447 26
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EurekAlert 270 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 14
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The Engineer 79 9
AP - Associated Press 1994 9
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CNews Инноваторы 39 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
MSNBC - телеканал 89 1
Nikkei Electronics 78 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 0 1
AppleInsider 385 1
ZDnet 595 1
500 Startups 14224 28
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 8
Fortune Global 500 283 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
TrendForce 68 1
Frost & Sullivan 200 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 1
Tractica 7 1
CNews Мишень 156 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
CEPGI - Clean Energy Patent Growth Index - показатель роста количества патентов на экологически чистые виды энергии 1 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 40
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 15
РАН - Российская академия наук 1790 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 10
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 7
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 7
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 6
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 6
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 4
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 4
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 3
University of Oxford - Оксфордский университет 192 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 2
University of Virginia - Виргинский университет 18 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 11
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
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