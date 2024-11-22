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Водород Hydrogenium химический элемент

Водород - Hydrogenium - химический элемент

СОБЫТИЯ


22.11.2024 Российские ученые научили нейросети более точно прогнозировать растворимость водорода при подземном хранении

переход требует решения множества задач, среди которых вопрос хранения водорода. В настоящее время водород обычно хранится в газообразной или жидкой фазе в наземных резервуарах. Однако одним и
02.10.2023 Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

м предполагалось ранее.Бездефектный графен непроницаем для всех атомов и ионов в естественных условиях окружающей среды. Но напротив, графен обладает высокой проницаемостью для протонов — ядер атомов водорода. Это продемонстрировали еще десять лет назад ученые из Манчестерского университета. Это открытие было неожиданным и противоречило теориям, которые предполагали, что для прохождения пло
22.06.2021 Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

В течение большей части своей жизни звезды превращают водород в гелий в своих ядрах. Так звезды производят энергию, необходимую для сияния, и не да
04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников

гелием. Редкоземельная экзотика Идеальным кандидатом на роль сверхпроводника является металлический водород, но невероятно высокое давление, необходимое для перехода водорода из газообразного в
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей

ках занимает всего несколько минут. В блоке топливных элементов, происходит реакция, в ходе которой водород реагирует с кислородом. Конечным результатом этой реакции является электрическая энер
30.05.2017 Российские ученые нашли способ защиты от главной опасности для АЭС

результате взаимодействия теплоносителя с цирконием под воздействием высоких температур выделяется водород. Он концентрируется в оболочках твэлов, что вызывает их разрушение. И чем выше темпер
17.10.2016 В ТПУ предложили безопасный способ хранения водорода

ные таблетки, которые исключают риск самопроизвольного взрыва водорода. «Упакованный» таким образом водород можно использовать в автомобилях и беспилотных летательных аппаратах в качестве источ
23.03.2016 Японцы нашли способ производства "бесплатного" водорода

создали дешевый фотокатализатор, который под воздействием света может расщеплять воду на кислород и водород при комнатной температуре. У нового катализатора невысокий КПД, но этот недостаток ко
05.01.2016 Ферментный нанореактор решает проблему водородного топлива

коэффективный биоматериал, который выступает в роли катализатора при расщеплении воды на кислород и водород. Технологию можно использовать для генерации чистого горючего и в топливных ячейках.

21.12.2015 Водород зовёт в полёт
15.01.2015 НИПИГАЗ разработал ПО АСУ ТП установки концентрирования водорода завода «Газпром добыча Астрахань»

тав «Сибура», завершены этапы проекта по разработке рабочей документации и программного обеспечения автоматизированной системы управления технологическими процессами АСУ ТП установки концентрирования водорода. Заказчиком проекта выступила компания «Мавег», сообщили CNews в НИПИГАЗ. Система создавалась для получения концентрированного водородсодержащего газа на газоперерабатывающем заводе «Г
04.01.2015 Под землей найдены залежи живительного водорода

в, а не из органических веществ. Многим хемолитотрофам для поддержания химических реакций необходим водород. В глубоких золотых рудниках Южной Африки, на большой глубине в океанах и вблизи гидр
27.08.2014 Водородные аккумуляторы решают главную проблему зеленой энергии

установки, с помощью "лишнего" электричества от ветряков или солнечных панелей расщепляющие воду на водород и кислород.   В настоящее время в Германии построено более 20 таких опытных хранилищ

25.02.2014 «Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл»

Компания «Неолант» создала информационную 3D-модель установки производства водорода (УПВ) на нефтеперерабатывающем заводе компании «Башнефть-Новойл». На её основе была реализована информационная технологическая платформа, включающая инженерные данные по УПВ для решени
10.09.2013 Угольный порошок – дешевый способ производства водорода

ны, либо требуют применения дорогостоящих катализаторов, таких как платина. Таким образом, пока что водород на порядки дороже нефтяного топлива, и водородная энергетика остается делом неопредел
20.06.2013 Почти решена проблема получения водорода с помощью солнца

ективность преобразования солнечного света на уровне 3,7% и потенциально позволяет получать дешевый водород. Однако у PVcomB есть серьезный недостаток: солнечная ячейка быстро корродирует в вод
22.05.2013 Найден новый способ производства чистого водорода

го топлива. Водорода в окружающей среде очень много, но производить и транспортировать молекулярный водород в промышленных масштабах до сих пор остается делом дорогостоящим и сложным. Более тог
05.04.2013 Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике

днако, несмотря на высокую долю ксилозы в растениях, до сих пор вырабатывать с помощью этого сахара водород было затруднительно. Различные химические и физические воздействия, а также генно-мод
25.03.2013 Энергия, водород, вода: на что способен новый многофункциональный материал

демонстрируют сингапурские ученые из Наньянского технологического университета, будет генерировать водород, производить чистую воду и даже генерировать электричество. Он также может применятьс
21.05.2012 Дешевые нанолисты заменят платину в энергетике

му. Ученые разработали новый тип недорогого электрокатализатора, который может эффективно извлекать водород из воды. Катализатор создан на основе соединения никель-молибден-азот, имеющего форму
04.04.2012 Германию превратят в водородное мегахранилище

о существует только одна подходящая технология: электролиз воды и производство водородного топлива. Водород можно превращать в электроэнергию на газовых электростанциях, к тому же, им можно зап
23.03.2012 Без давления и заморозки: придуман новый аккумулятор водорода

Мечта об использовании водорода в качестве топлива стала ближе благодаря новой разработке химиков. Им удалось создать новую молекулу, которая запускает химические реакции захвата и высвобождения водорода при в
02.12.2011 Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными

Жидкость на основе бора и азота позволяет надежно и безопасно хранить водород при комнатной температуре. Таким образом появляется возможность использовать ее в кач
18.11.2011 В немецкой лаборатории получен металлический водород

Михаил Еремец и Иван Троян из Химического института Макса Планка в Майнце, по их словам, смогли создать в лабораторных условиях металлический водород. Для специалистов в физике твердого тела и физике высоких энергий такое сообщение – настоящий шок. Металлический водород пытаются получить с того момента, как его удалось предска
08.11.2011 Алюминий удержит водород с помощью титана

й сплав поможет преодолеть главное препятствие на пути к экологически чистой водородной энергетике. Водород является самым перспективным источником энергии. Прежде всего потому, что это самый р
02.09.2011 Для получения водорода нужны только солнце и вода

вета может быть эффективно преобразована в электрическую или механическую без использования солнечных батарей. Достаточно положить в воду новый сплав и выставить его на солнце, чтобы начал выделяться водород, который можно использовать в качестве топлива. Основное преимущество сплава, разработанного учеными из американских университетов Кентукки и Луисвилля – в его дешевизне. «Предыдущие ра
19.08.2011 "Природный" катализатор для водорода бьет все рекорды

ительно работает очень быстро, - говорит один из авторов исследования Моррис Балок. - Он производит водород примерно в сто раз быстрее, чем предыдущий катализатор-рекордсмен. Изучая природные п
07.07.2011 В космосе обнаружили перекись водорода

Астрономы анализировали спектры холодных (−250°C) и плотных газопылевых облаков, расположенных неподалеку от звезды Ро Змееносца в 400 световых годах от Солнца. Эти облака состоят главным образом из водорода, но содержат следы и других химических элементов. Телескоп APEX, работающий в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, идеально подходит для их поиска. Регион звездообразования бли
18.05.2011 Выбрана самая перспективная технология получения водорода

ций на тонкой металлической ферритовой пленке в приемнике солнечных лучей, где вода расщепляется на водород и кислород. В настоящее время самый дешевый способ получения водорода - это паровая к
24.03.2011 Автомобили будут заправлять водородом в сменных картриджах

Ученые изобрели одношаговый метод заправки водородом с помощью борана аммиака. Изобретение делает водород более привлекательным топливом для автомобилей и других видов транспорта. В статье, о
15.02.2011 Мухи различают изотопы по запаху

Плодовые мушки могут различать обычный водород и его изотоп - дейтерий - "по запаху". К такому выводу пришли ученые, которые недавно
15.02.2011 Авиацию собираются перевести на твердый водород

о позволит безопасно использовать это энергоемкое топливо в автомобильных и авиационных двигателях. Водород – это экологически чистое топливо, которое при сгорании дает только воду. Однако обес
15.02.2011 Бактерии добывают энергию из минералов

емли, но и заставляют камни высвобождать используемый микроорганизмами в качестве источника энергии водород. Специалисты считают, что подобные формы жизни вполне могут населять и другие планеты
17.12.2010 Водородное топливо будут поставлять бактерии

ый в будущем может быть использован как топливо. Способность бактерии Cyanothece 51142 вырабатывать водород в присутствии воздуха, обнаружила команда исследователей, возглавляемая американским

12.11.2010 Водород - топливо, которое никогда не закончится

dall) заявил: "Наши эксперименты показывают, что новая технология может генерировать возобновляемый водород со стоимостью и в масштабах, имеющих влияние на мировую экономику. Технологию можно с
27.10.2010 На МКС запущена система получения воды из водорода и углекислоты

роверка и первое использование системы были проведены 22 октября, что заняло больше 8 часов. Раньше водород, получавшийся при производстве кислорода из воды посредством электролиза установками

30.08.2010 Шаг вперед: найден суперкатализатор разложения воды на кислород и водород

етических системах. Идея состоит в том, что небольшая энергостанция использует солнечные батареи для выработки электроэнергии, а ее излишки с помощью электролизера будут перерабатывать обычную воду в водород и кислород. Ночью, когда Солнца нет, энергия от водородных топливных ячеек сможет поддерживать непрерывную работу энергосистемы. Такая мини-электростанция сможет обеспечить дом энергией
12.05.2010 В Галактике обнаружено обилие фтористого водорода

Инфракрасная обсерватория Herschel ESA выявила наличие в Галактике фтористого водорода (HF) в существенных количествах. Соединение, впервые обнаруженное в космосе инфракрасной космической обсерваторией ESA десятилетие назад, может стать удобным для астрономических наблюд
22.03.2010 Графен аккумулирует водород

совых процента водорода при температуре 77 градусов Кельвина. Блокирующая температура, ниже которой водород не адсорбируется и не высвобождается, составляет 50 градусов Кельвина. Более подробна
26.02.2010 Водород оказался далеко не прост

Атом водорода является простейшим атомом, а сам элемент - наиболее поддающимся изучению и моделированию элементом периодической системы Менделеева. Однако неожиданно выяснилось, что и он таит в себе

Публикаций - 1027, упоминаний - 1260

Водород и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 92
Deiteriy - Дейтерий 75 18
Microsoft Corporation 25774 17
Toshiba Corporation 2980 15
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 15
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Samsung Electronics 11064 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Apple Inc 13154 9
9594 8
Sony 6739 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Hitachi - Хитачи 1501 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Intel Corporation 12811 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Lenovo Motorola 3566 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 5
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 5
Casio 338 5
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 4
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 4
ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 5 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
SAP SE 5601 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Fujitsu 2105 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Sharp Corporation 1062 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 4
Google LLC 12687 4
Proton Technologies AG 53 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 4
Ballard Power Systems 4 3
Ростелеком 10948 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 18
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 14
Boeing 1031 13
Honda Motor Company - HND 240 13
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 11
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 9
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 9
Россети Ленэнерго 1699 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
BMW Group 482 5
Lockheed Martin 777 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 4
AeroVironment 18 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Tesla Motors 461 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Volkswagen Group - VW 308 3
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 19
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 18
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 17
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 16
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 16
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 14
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 14
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 38
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 32
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 30
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 22
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 17
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 14
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 11
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 10
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 10
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 9
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 9
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 7
Apple iPhone 6 4861 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 7
NASA Mars Odyssey orbiter 59 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
NASA LCROSS - NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 21 6
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 6
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 6
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 6
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 6
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 6
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 5
Pixabay 257 5
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 4
FreePik 1841 4
HPE SGI Origin - Silicon Graphics Origin 13 4
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Linux FUSE 30 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 4
Yota Бизнес 61 4
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 14
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 8
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 5
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 5
Yaghi Omar - Яги Омар 5 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 4
Kimmel Greg - Киммел Грег 4 4
Norman Michael - Норман Майкл 4 4
Еремец Михаил 4 4
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 4
Geim Andre - Гейм Андре 23 4
Eschenmoser Albert - Эшенмозер Альберт 3 3
Krishnamurthy Ramanarayanan - Кришнамурти Раманараянан 4 3
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 3
Reilly James - Рейли Джеймс 3 3
Butt Adam - Батт Эдам 5 3
Путин Владимир 3454 3
Левкевич Михаил 59 3
Рахманов Максим 47 3
Велихов Евгений 36 3
Добровольский Юрий 6 3
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 3
Салтрукович Андрей 2 2
Кравцов Андрей 4 2
Saltmarsh Mike - Солтмаш Майк 2 2
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 2
Visocekas Rafael - Висосекас Рафаэль 2 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Watson Gerald - Ватсон Джеральд 2 2
Eggleton Peter - Эгглетон Питер 2 2
Зенин Станислав 7 2
Харитон Юлий 5 2
Livanos Alexis - Ливанос Алексис 2 2
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 2
Трахтенберг Леонид 2 2
Капица Петр 6 2
Прозоров Руслан 3 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 328
Земля - планета Солнечной системы 10865 283
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 229
Россия - РФ - Российская федерация 166163 176
Солнечная система - Solar system 2569 163
Европа 24962 94
США - Калифорния 4828 87
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 76
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 69
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 68
Япония 13807 67
Германия - Федеративная Республика 13220 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 46
Франция - Французская Республика 8176 45
Юпитер - планета Солнечной системы 557 45
Сатурн - Титан (спутник) 533 42
Уран - планета Солнечной системы 550 37
США - Колумбия - Вашингтон 1486 28
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 28
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 26
Канада 5081 26
Южная Корея - Республика 7051 25
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 22
Индия - Bharat 5869 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Нептун - планета Солнечной системы 203 18
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 17
США - Калифорния - Беркли 286 16
Швеция - Королевство 3781 15
США - Флорида 786 15
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Нидерланды 3745 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 225
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 207
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 155
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 146
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 146
Молекула - Molecula 1102 134
Энергетика - Energy - Energetically 5855 128
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 107
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 104
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 90
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 84
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 83
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 80
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 75
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 74
Физика - Physics - область естествознания 2940 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 53
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 52
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 52
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 51
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 51
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 50
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 47
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 44
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 38
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 37
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 37
Газы 195 36
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 34
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 33
Металлы - Платина - Platinum 500 32
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 32
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 31
Литий - Lithium - химический элемент 663 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 31
New Scientist 1448 49
Nature 832 47
CNews RND - R&D.CNews 2274 41
Phys.org 972 40
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
EurekAlert 291 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 16
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 16
Future - Space.com 200 14
AP - Associated Press 2007 13
Space Daily 528 12
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
ScienceDaily 399 11
Physical Review Letters 164 10
SpaceDaily - Space Daily 187 10
The Engineer 79 10
PhysicsWeb 184 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Известия ИД 770 5
NE Asia Online 313 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Washington Profile 142 4
TerraDaily 141 4
PhysicsWorld 90 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
LiveScience 154 4
Astronomy & Astrophysics 16 3
The Washington Post 350 3
Science Advances 35 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Ananova 250 3
Nanotechweb 92 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
CNews Орудия Апокалипсиса 35 3
Nature Geoscience 22 2
SETimes 43 2
Русский Курьер 3 2
e4 Engineering 107 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews Мишень 186 4
Fortune Global 500 295 3
TrendForce 187 2
Frost & Sullivan 207 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Tractica 7 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Allied Business Intelligence 16 1
CEPGI - Clean Energy Patent Growth Index - показатель роста количества патентов на экологически чистые виды энергии 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 28
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 25
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 23
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 18
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 17
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 15
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 14
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 14
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 13
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 12
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 12
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 12
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 12
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 10
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 10
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 9
University of Chicago - Чикагский университет 102 9
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 8
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 8
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 7
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 7
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 6
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 6
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Ночь технологических стартапов 1 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
Старт Хаб 21 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
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