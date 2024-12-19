Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Линейный ускоритель Linear accelerator

Линейный ускоритель - Linear accelerator

Линейный ускоритель — ускоритель заряженных частиц, в котором, в отличие от циклических ускорителей, частицы проходят ускоряющую структуру однократно.


19.12.2024 Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» 1
13.01.2021 Армия США вооружится самым портативным и миниатюрным ускорителем частиц в мире 1
13.09.2012 ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК 1
22.11.2011 Экономичный ИК-сенсор и плетеный теплощит: чем НАСА ответит космосу? 1
22.11.2011 Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде 1
22.11.2011 Звезды рождаются под действием магнитных полей 1
22.11.2011 Стволовые клетки эмбриона защищают сердце матери 1
22.11.2011 Микротехнологический рывок: пьезоэлектрик скрестили с наночипом 1
22.11.2011 Низкотемпературная плазма обеззараживает воду надолго 1
22.11.2011 Гиперзвуковая боеголовка: секретное оружие Пентагона готово к бою 1
22.11.2011 Американским спецназовцам мешают собственные лица 1
21.11.2011 Сверхсветовые нейтрино опровергают свое существование 1
21.11.2011 Коварный антибиотик: чаще принимаешь - тяжелее болеешь 1
21.11.2011 Новый материал из металла в 100 раз легче пенополистирола 1
21.11.2011 Новая технология производства природного газа: только воздух и солнце 1
21.11.2011 Погружение в реальность: солдаты узнают все стороны войны 1
21.11.2011 Пыль вместо воздуха: ученые разгадали ионосферу Луны 1
21.11.2011 В Индийском океане найдены большие фрагменты Гондваны 1
21.11.2011 С войны в политику: порядок во время акций проконтролируют БПЛА 1
21.11.2011 "Убегающие" звезды: третий – лишний? 1
18.11.2011 Экспресс-диагностика в космосе: разработана портативная система для анализа крови 1
18.11.2011 Американцы испытали ПРО двумя ракетами 1
18.11.2011 Чем чревата сверхпамять? 1
18.11.2011 Наноначинка позволит "прижечь" опухоль изнутри 1
18.11.2011 Китай строит странные гигантские объекты 1
18.11.2011 Астрономы помогли военным создать супероружие 1
18.11.2011 В немецкой лаборатории получен металлический водород 1
18.11.2011 Составлена подробная биография гор Гамбурцева 1
17.11.2011 Боевой страус обгонит олимпийских чемпионов 1
17.11.2011 Большой адронный коллайдер разобрался с "материальным" дисбалансом 1
17.11.2011 Расшифрована арабская надпись влиятельного крестоносца 1
17.11.2011 Сенсация: на Аляске нашли бронзу неизвестного происхождения 1
17.11.2011 Швейцарцы собрали реактивный вертолет 1
17.11.2011 Роботов научат смотреть по-человечески 1
17.11.2011 Армия США получит карманный детектор лжи 1
16.11.2011 Французский физик объяснил загадочное правило да Винчи 1
16.11.2011 Жизнь возможна и без воды 1
16.11.2011 Приматы перешли к социальному образу жизни в два шага 1
16.11.2011 Пейнтбольные маркеры смогут выявить взрывчатку 1
16.11.2011 Печатный робот-паук оказался ловчее оригинала 1

Публикаций - 75, упоминаний - 75

Линейный ускоритель и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1467 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Google LLC 11775 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Varian Medical Systems 7 1
Boston Dynamics 39 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
BAE Systems 172 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
МСМ-Медимпэкс 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 117 1
Reaction Engines 4 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
Boeing 1009 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 29 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1392 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Экзоскелет - Exoskeleton 102 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Apple iPhone 6 4862 19
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 137 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 8 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ОИЯИ NICA - Nuclotron-based Ion Collider fAcility - сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов 2 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Boston Dynamics - AlphaDog 14 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Standoff Counter Human Deception Detection Device 1 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 48 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
HAL-5 - Hybrid Assistive Limb 6 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Пантелеев Алексей 11 2
Тюрин Николай 4 2
Громов Борис 14 2
Козырев Владимир 7 2
Кацыв Петр 6 2
Ступин Антон 11 1
Балалыкин Дмитрий 1 1
Черниченко Андрей 1 1
Шафиулин Руслан 1 1
Anemone Bob - Анемон Боб 1 1
Акопян Джон 1 1
Kudernac Tibor - Кудернак Тибор 1 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Девятый Григорий 1 1
Троян Иван 1 1
Еремец Михаил 4 1
Nesvorný David - Несворны Давид 1 1
Fastovsky David - Фастовски Давид 1 1
Shultz Susanne - Шульц Сюзанн 2 1
Максимчук Анна 3 1
Krasnogor Natalio - Красногор Наталио 1 1
Полозов Сергей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 30
Германия - Федеративная Республика 12682 26
Земля - планета Солнечной системы 10375 15
Солнечная система - Solar system 2522 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 14
США - Калифорния 4625 6
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 5
Европа 21767 5
Япония 13282 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 93 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Нидерланды 3517 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 3
Луна - спутник Земли 1475 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 122 2
Нептун - планета Солнечной системы 201 2
Уран - планета Солнечной системы 543 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 2
Ирак - Республика 696 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Венера - планета Солнечной системы 277 2
Юпитер - планета Солнечной системы 547 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
США - Аляска 239 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 66
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 15
Физика - Physics - область естествознания 2643 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 6
Зоология - наука о животных 2604 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 5
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 5
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 4
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 286 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Металлы - Золото - Gold 1135 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 3
Физика - Градус Цельсия 288 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Молекула - Molecula 1065 3
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 3
Ботаника - Растения - Plantae 1041 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 2
Nature 811 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
CNews Мишень 166 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 29 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
Tokyo University of Agriculture and Technology - Токийский университет сельского хозяйства и технологий 3 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 36 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще