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Россия ЦФО Московская область Пущино
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысаков Сергей 7 5
|Фурсенко Андрей 128 3
|Козырев Владимир 7 3
|Мишустин Михаил 699 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Крюков Дмитрий 32 2
|Пантелеев Алексей 11 2
|Садовничий Виктор 61 2
|Тюрин Николай 4 2
|Громов Борис 14 2
|Сиднев Виктор 15 2
|Ливанов Дмитрий 56 2
|Лысенко Трофим 4 2
|Несмеянов Александр 2 2
|Abbey James - Эбби Джеймс 2 2
|Прахов Михаил 37 2
|Кацыв Петр 6 2
|Бакунов Григорий 22 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Кузнецов Анатолий 4 1
|Клягин Александр 1 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Путин Владимир 3254 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Аитов Тимур 197 1
|Делицын Леонид 131 1
|Павлов Андрей 41 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Массух Илья 234 1
|Ковалев Александр 162 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Сергеев Александр 31 1
|Орлова Мария 9 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Кудрявцев Ярослав 1 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
|Вайно Антон 25 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1994 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 3
|New retail 2 1
|Ведомости 1088 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|New Scientist 1448 1
|N+1 - Издание 172 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 3
|Juniper Research 532 1
|CNews Мишень 170 1
|Cahners-Instat Group 34 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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