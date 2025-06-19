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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Пущино

Россия - ЦФО - Московская область - Пущино

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «МегаФон» проведет цифровую трансформацию Подмосковья 1
04.12.2024 В самом большом наукограде страны ускорили интернет 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в крупном подмосковном наукограде 1
31.05.2024 «МегаФон» включил 4G в камчатском селе Пущино 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 1
18.04.2011 «Яндекс» начал выпускать собственные электронные карты 1
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 2
01.02.2010 Рынок ЦОД: за "облаком" следует "куб" 2
24.11.2009 Главе наукограда предъявлено обвинение 1
24.11.2009 Под Москвой появится новый технопарк для ИТ-компаний 1
15.04.2009 Умер создатель Rambler 1
03.12.2008 Дата-центры в России: кто ответит за качество? 2
13.11.2008 В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008" 1
21.07.2008 «Яндекс» похоронил «Рамблер» 1
03.10.2007 Stack Data Network наращивает мощности 1
17.09.2007 Новый закон позволит вузам создавать малые предприятия 1
04.07.2007 Подмосковный Долгопрудный может стать наукоградом 1
02.03.2007 Гипотезу "темной материи" помогут проверить пульсары 1
17.11.2006 Состоялась защита проекта нового российского прибора для марсохода NASA 1
17.11.2006 Состоялась защита проекта нового российского прибора для марсохода NASA 1
08.09.2006 Пущинскому научному центру исполняется 50 лет 1
08.09.2006 Пущинскому научному центру исполняется 50 лет 1
01.09.2006 Зарубежные инвесторы присматриваются к Южному Подмосковью 1
01.09.2006 Зарубежные инвесторы присматриваются к Южному Подмосковью 1
22.06.2006 Массовые протесты ученых охватили научные центры России 1
22.06.2006 Массовые протесты ученых охватили научные центры России 1
19.05.2006 В Москве открылся крупнейший дата-центр 1
10.02.2006 Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались 1
10.02.2006 Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались 1
09.02.2006 Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы 1
09.02.2006 Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы 1
31.10.2005 Пущино присвоен статус наукограда РФ 1
14.10.2005 Россия: три наукограда могут появиться в этом году 1
15.07.2005 Наукограды размножат ИТ-технопарки 1
12.07.2005 Бийск и Пущино скоро станут наукоградами 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1
26.11.2002 Премии Европейской академии - молодым ученым России 1
27.02.2001 Биотехнологии: "светлое будущее" или фондовый "пузырь"? 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 5
Stack Group - Стек Групп 166 5
МегаФон 9344 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 5
Yandex - Яндекс 7810 3
ZyXEL Communications 299 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 3
Ростех - Автоматика Концерн 1676 2
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Google LLC 11980 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 1
Intel Corporation 12327 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Philips 2066 1
Sony 6577 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Галактика - Корпорация 1482 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
МегаФон - Мобиком 225 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Ростелеком 9977 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 309 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Цифра ГК 2484 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13319 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 54 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8932 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
Пурсатком 1 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Наукоград - технопарк 146 10
Россети Ленэнерго 1700 2
Напа ООО 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2898 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 96 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 87 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 64 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Резонанс-К 1 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Геометрия НПО 146 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Газпром трансгаз 147 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
Аникс ТД 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12132 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1869 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 3
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 12 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 351 2
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 114 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 71 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Минобрнауки РФ - Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки РФ 3 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 707 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 444 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2032 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5585 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2960 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9888 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 693 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4740 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 472 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3854 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 864 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3708 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 869 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16457 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1117 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6491 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2248 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3363 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16406 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2099 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2970 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8692 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8187 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1967 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3003 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9592 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 2
Stack Group - StackSearch 4 4
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 64 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 3
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 422 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
CERN LEP - Large Electron-Positron collider - Большой электрон-позитронный коллайдер 2 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 640 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 549 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 446 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1138 1
Pixabay 153 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
Лысаков Сергей 7 5
Фурсенко Андрей 128 3
Козырев Владимир 7 3
Мишустин Михаил 699 2
Фрадков Михаил 160 2
Крюков Дмитрий 32 2
Пантелеев Алексей 11 2
Садовничий Виктор 61 2
Тюрин Николай 4 2
Громов Борис 14 2
Сиднев Виктор 15 2
Ливанов Дмитрий 56 2
Лысенко Трофим 4 2
Несмеянов Александр 2 2
Abbey James - Эбби Джеймс 2 2
Прахов Михаил 37 2
Кацыв Петр 6 2
Бакунов Григорий 22 1
Кузнецов Александр 132 1
Яковицкий Алексей 22 1
Кузнецов Анатолий 4 1
Клягин Александр 1 1
Киссиди Георгис 1 1
Киссиди Одиссей 2 1
Путин Владимир 3254 1
Щеголев Игорь 698 1
Аитов Тимур 197 1
Делицын Леонид 131 1
Павлов Андрей 41 1
Голикова Татьяна 56 1
Массух Илья 234 1
Ковалев Александр 162 1
Ашманов Игорь 41 1
Сергеев Александр 31 1
Орлова Мария 9 1
Шалманов Сергей 201 1
Кудрявцев Ярослав 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Вайно Антон 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7771 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 11
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 422 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 9
Земля - планета Солнечной системы 10479 8
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 6
Европа 24414 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 111 6
Австрия - Австрийская Республика 1316 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 214 5
Япония 13383 4
Германия - Федеративная Республика 12795 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 4
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 82 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 150 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 3
Россия - СФО - Новосибирск 4450 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3229 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1338 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1748 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 597 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 70 3
Австрия - Вена 257 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 110 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 152 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1368 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 3
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 3
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 67 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 36 3
Европа Западная 1484 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 10
Физика - Physics - область естествознания 2700 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1229 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2088 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 6
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 955 5
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 499 5
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