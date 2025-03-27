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Никулин Алексей
|27.03.2025
|«Рег.ру» ускорил работу с облачной аналитикой в два раза 1
|11.12.2024
|«Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова 1
|26.11.2002
|Премии Европейской академии - молодым ученым России 1
Никулин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росбизнесбанк АРКБ 3 1
|Геометрия НПО 141 1
|Скулачев Владимир 2 1
|Потемкин Игорь 1 1
|Дерябина Юлия 1 1
|Лукова Галина 1 1
|Soros George - Сорос Джордж 50 1
|Копорулина Елизавета 1 1
|Киселев Лев 1 1
|Кретинин Сергей 1 1
|Соловьев Леонид 3 1
|Хаин Виктор 1 1
|Кабанов Виктор 1 1
|Платэ Николай 4 1
|Плеханов Георгий 1 1
|Аливердиев Абутраб 1 1
|Галажинский Антон 1 1
|Фаддеев Людвиг 6 1
|Шусторович Александр 1 1
|Берцова Юлия 1 1
|Аравин Алексей 1 1
|Спирин Александр 1 1
|Никишин Анатолий 1 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Лузгин Михаил 1 1
|Борисов Виталий 5 1
|Прохорчук Анна 1 1
|Фортов Владимир 16 1
|Сафонов Олег 11 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Кудрявцев Ярослав 1 1
|Тишков Александр 22 1
|Никитин Олег 35 1
|Денисова Наталья 8 1
|Лысенко Евгений 1 1
|Третьяков Евгений 1 1
|Майсак Тимур 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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