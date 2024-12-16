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Национальный проект Наука и университеты


  • Нацпроект «Наука и университеты» привел к кратному росту запросов на вовлечение ученых и исследователей в технологическое предпринимательство. Произошло не только обновление материально-технической базы российских вузов, в стране, по сути, началось создание сети университетских кампусов мирового уровня.
  • Национальный проект - Образование

 


16.12.2024 Россия импортозаместила синхрофазотрон 1
11.12.2024 «Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова 1
22.11.2024 Российские ученые научили нейросети более точно прогнозировать растворимость водорода при подземном хранении 1
08.11.2024 В России создан дрон с нейросетью 1
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 1
19.07.2024 В магистратуру с «Микроном»: целевое обучение в пяти профильных вузах 1
17.07.2024 Инженеры Томского политеха сдали первые каркасы хатчей для СКИФа 1
12.07.2024 На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане 1
25.06.2024 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер-симулятор для обучения будущих фармацевтов 1
31.05.2024 ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса 1
24.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ред Софт» развивают научно-образовательную среду для инновационной экономики 1
23.05.2024 Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА» 1
22.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ 1
16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов 1
13.05.2024 В кампусе НГУ начали внедрять технологии искусственного интеллекта 1
07.05.2024 ГК Softline организовала работу Центра киберучений в НИУ «МЭИ» 1
26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности 1
19.03.2024 Ученые СибГМУ выяснили, чем могут быть полезны соцсети для организации профориентационной работы со школьниками 1
18.03.2024 В первом полугодии 2024 г. НГУ запустит пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
07.03.2024 Sitronics Group и «Эталонные Концессии» реализовывают проекты по созданию умных кампусов в рамках нового федерального стандарта 1
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей 1
01.03.2024 В НГУ создан научно-образовательный центр по искусственному интеллекту 1
26.02.2024 Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН 1
22.02.2024 билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская» 1
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 1
14.02.2024 Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов 1
28.12.2023 Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ 1
20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ 1
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город» 1
11.12.2023 Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения 1
06.12.2023 Институт математики СО РАН получил новые возможности благодаря внедрению отечественного суперкомпьютера РСК 1
28.11.2023 Технологические компании России начали применение первого русскоязыячного репозитория от СибГМУ 1
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
26.09.2023 В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян 1
19.09.2023 СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных 1
13.09.2023 Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза 1
25.10.2022 Ученые ДВФУ создают мультибитную трехмерную магнитную память 1
30.10.2020 «Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Неймарк ИТ-кампус 21 7
РКЦ - QApp - КуАпп 20 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Ростелеком 9701 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Vocord - Вокорд 183 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 112 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 14 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
Т1 Иннотех 178 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 9 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Софтлайн 2811 1
С-Инновации 45 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Наукоград - технопарк 134 3
АФК Система - Эталонные Концессии 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ЯКласс 68 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Алабуга девелопмент 3 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Рапид Био 101 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 6 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 9 1
Гепатера - Hepatera 46 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Фармация 11 1
Геном эксперт - Геномед 1 1
Unsplash 764 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
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РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 3
НГУ - Окулист Игорь 3 2
Linux OS 9937 1
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Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
NVision Барьер 648 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 15 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РАН СО ИМ - Сергей Годунов Суперкомпьютер 1 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
OpenAI ChatGPT 339 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Python PyTorch 45 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel SSD 32 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 20 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Путин Владимир 3171 10
Черепенников Валерий 13 7
Люлько Александр 10 4
Пожидаев Николай 85 3
Миронов Андрей 14 2
Гоголев Алексей 8 2
Гугля Антон 12 2
Бирюков Игорь 8 2
Синелобов Александр 5 2
Шадаев Максут 1009 2
Окунев Алексей 6 2
Оселедец Иван 24 1
Солдатов Андрей 26 1
Красников Николай 2 1
Куликов Евгений 8 1
Поляков Егор 8 1
Самардак Алексей 1 1
Батаев Алексей 1 1
Кох Владимир 5 1
Гелик Александр 2 1
Сахаров Алексей 1 1
Козлов Валерий 2 1
Толмачев Иван 4 1
Левен Евгений 1 1
Лаврентьев Михаил 4 1
Китиева Алина 1 1
Малахов Владислав 1 1
Никитин Глеб 37 1
Васильев Вадим 9 1
Рустамов Рустам 412 1
Тихончук Павел 1 1
Батаев Анатолий 3 1
Смышляева Лариса 1 1
Пауль Сергей 1 1
Мелентьев Александр 2 1
Козулин Игорь 1 1
Мануйлова Ирина 6 1
Сафин Диас 7 1
Сахарова Полина 1 1
Славинская Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 31
Россия - СФО - Новосибирск 4291 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Япония 13282 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Украина - Запорожская область 81 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 11 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 17
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 7
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
Образование в России 2191 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 4
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Физика - Physics - область естествознания 2643 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
РАН - Российская академия наук 1871 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 2
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 5 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
Т1 Цифровая академия 44 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 31 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
РАН ИСПМ - Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова 2 1
РАН ИНЭОС - Институт элементоорганических соединений Российской Академии Наук им. А. Н. Несмеянова 2 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
День молодёжи - 27 июня 896 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Ленинская премия 10 1
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