Национальный проект Наука и университеты
- Нацпроект «Наука и университеты» привел к кратному росту запросов на вовлечение ученых и исследователей в технологическое предпринимательство. Произошло не только обновление материально-технической базы российских вузов, в стране, по сути, началось создание сети университетских кампусов мирового уровня.
- Национальный проект - Образование
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Путин Владимир 3171 10
|Черепенников Валерий 13 7
|Люлько Александр 10 4
|Пожидаев Николай 85 3
|Миронов Андрей 14 2
|Гоголев Алексей 8 2
|Гугля Антон 12 2
|Бирюков Игорь 8 2
|Синелобов Александр 5 2
|Шадаев Максут 1009 2
|Окунев Алексей 6 2
|Оселедец Иван 24 1
|Солдатов Андрей 26 1
|Красников Николай 2 1
|Куликов Евгений 8 1
|Поляков Егор 8 1
|Самардак Алексей 1 1
|Батаев Алексей 1 1
|Кох Владимир 5 1
|Гелик Александр 2 1
|Сахаров Алексей 1 1
|Козлов Валерий 2 1
|Толмачев Иван 4 1
|Левен Евгений 1 1
|Лаврентьев Михаил 4 1
|Китиева Алина 1 1
|Малахов Владислав 1 1
|Никитин Глеб 37 1
|Васильев Вадим 9 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Тихончук Павел 1 1
|Батаев Анатолий 3 1
|Смышляева Лариса 1 1
|Пауль Сергей 1 1
|Мелентьев Александр 2 1
|Козулин Игорь 1 1
|Мануйлова Ирина 6 1
|Сафин Диас 7 1
|Сахарова Полина 1 1
|Славинская Ольга 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
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