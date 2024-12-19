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РАН СО СКИФ ЦКП Сибирский кольцевой источник фотонов Центр коллективного пользования

РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования


19.12.2024 Ученые ТПУ собрали рентгеновский микроскоп для СКИФа 1
19.12.2024 Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» 3
16.12.2024 Россия импортозаместила синхрофазотрон 4
14.11.2024 Российские ученые разработали элементы системы управления синхротронным пучком для СКИФа 1
20.09.2024 Инженеры ТПУ выполнили 90% работ по созданию хатчей для СКИФа 1
16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона 3
17.07.2024 Инженеры Томского политеха сдали первые каркасы хатчей для СКИФа 2
10.06.2024 В новосибирском Наукограде мобильный интернет разогнался до 150 Мбит/с 2
28.12.2023 Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 18

РАН СО и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 1
Наукоград - технопарк 134 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
Синхрофазотрон - резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты 3 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1082 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 6
Гоголев Алексей 8 4
Толбанов Олег 1 1
Полозов Сергей 1 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 11 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Дания - Королевство 1296 1
Япония 13282 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
Физика - Physics - область естествознания 2643 4
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ЦКП - Центр коллективного пользования 44 4
Национальный проект - Наука и университеты 42 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
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GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 48 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 2
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 25 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 7 1
РАН СО ИГМ - Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева 1 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
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