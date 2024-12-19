РАН СО СКИФ ЦКП Сибирский кольцевой источник фотонов Центр коллективного пользования
РАН СО и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоголев Алексей 8 4
|Толбанов Олег 1 1
|Полозов Сергей 1 1
|Серышев Анатолий 1 1
|Трофимчук Денис 35 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Логачев Павел 4 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
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