Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Трофимчук Денис



16.01.2025 Села Коченевского района получили связь четвертого поколения 1
18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка 1
26.11.2024 Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона» 1
13.11.2024 «МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников 1
14.10.2024 Жители села времен палеолита вышли на связь 1
24.09.2024 Сразу два новосибирских поселения распробовали новые мобильные возможности «МегаФона» 1
23.08.2024 «МегаФон» подключил к сети два поселения в Новосибирской области 1
10.06.2024 В новосибирском Наукограде мобильный интернет разогнался до 150 Мбит/с 1
31.05.2024 На левобережье Новосибирска мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с 1
25.04.2024 «МегаФон» усилил 4G на правом берегу Новосибирска 1
05.04.2024 СНТ Новосибирской области попали в сети «МегаФона» 1
29.03.2024 В пригороде Новосибирска улучшили качество сотовой связи 1
29.02.2024 «МегаФон» включил сотовую связь для 24 тыс. сельчан Новосибирской области 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 1
17.11.2023 Около 2000 сельчан Краснозерского района получили новое качество мобильной сети 1
26.10.2023 Жители села Усть-Чем получили доступ к высокоскоростному интернету 1
10.10.2023 «Мегафон» стирает «белые пятна» в Новосибирской области 1
14.09.2023 Улица имени легендарной поэтессы в Новосибирске оказалась самой «качающей» 1
07.09.2023 «Мегафон» расширил покрытие в Шадрино 1
18.08.2023 Жители левого берега Новосибирска ускорились в мобильном интернете 1
10.08.2023 «Мегафон» улучшил связь в городе с 300-летней историей 1
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил связью популярное место отдыха в Новосибирской области 1
16.06.2023 Дачникам и сельчанам: «Мегафон» ускорил интернет в районе Чуйского тракта 1
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 1
21.02.2023 «Мегафон» запустил высокоскоростной интернет в крупнейшем авиахабе Сибири 1
13.02.2023 Новая система мобильной связи для «Новосибирск арена» стала самым крупным телеком-объектом «Мегафона» в регионе 1
27.12.2022 «Мегафон» улучшил связь в самых интернет-активных локациях Новосибирска 1
01.11.2022 «Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске 1
21.10.2022 Новосибирцы стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам 1
30.08.2022 «Мегафон» запустил сеть 4G в «Локомотив-Арене» 1
08.08.2022 «Мегафон» провел модернизацию сети в Новосибирской области 1
21.03.2022 Денис Трофимчук возглавит «Мегафон» в Новосибирске 1
31.08.2017 «Мегафон» расширил сеть LTE в южных районах Хабаровского края 1
27.10.2016 «Мегафон» запустил сеть связи LTE/4G в Амурске Хабаровского края 1
27.07.2016 Денис Трофимчук назначен директором Хабаровского регионального отделения «Мегафона» 2

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Трофимчук Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 15
Telegram Group 1983 2
Ростелеком 9700 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 3
Сибирь-Арена 3 1
Этажи 0 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 27
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 21
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 20
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 13
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 1
Цукарь Сергей 25 4
Спешилова Анастасия 6 1
Травников Андрей 13 1
Снежина Татьяна 2 1
Шмонин Дмитрий 2 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 31
Россия - СФО - Новосибирск 4290 24
Россия - РФ - Российская федерация 144195 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 43 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 40 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 41 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Казахстан - Республика 5525 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Мадагаскар - Республика 54 1
Великобритания - Гибралтар 45 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Переяславка 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 1
Россия - Юдино 4 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 22 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Зоология - наука о животных 2603 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 3 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
Спартакиада 4 1
Дача - дачники 814 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще