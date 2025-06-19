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Травников Андрей
УПОМИНАНИЯ
Травников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
|IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
|Путин Владимир 3254 2
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Шаров Андрей 19 1
|Холстинин Константин 1 1
|Поташев Максим 9 1
|Шелухин Сергей 1 1
|Шишковский Андрей 5 1
|Брель Кирилл 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Осеевский Михаил 325 1
|Нуралиев Борис 291 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Томенко Виктор 11 1
|Кузнецов Михаил 16 1
|Николаев Айсен 38 1
|Цивилев Сергей 6 1
|Лимаренко Валерий 13 1
|Кобзев Игорь 9 1
|Зубков Андрей 3 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 28 1
|Помбухчан Хачатур 26 1
|Цукарь Сергей 27 1
|Трофимчук Денис 44 1
|Жуйкова Ирина 3 1
|Зломнов Михаил 1 1
|Taji-Farooqi David - Таджи-Фаруки Давид 2 1
|Вейкснэ Марина 1 1
|Идоленко Роман 1 1
|СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 80 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
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