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Травников Андрей


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Не менее 3 млрд руб. вложит «МегаФон» в цифровое развитие Новосибирской области 1
29.08.2023 Wildberries возводит в Новосибирской области свой крупнейший логистический центр в федеральном округе 1
22.08.2023 Дмитрий Чернышенко поручил найти индустриальных партнеров для разработок подведомственного Минцифры вуза 3
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 1
18.10.2022 Инвесторы оценили проекты участников In’Hub 1
12.10.2022 Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
16.06.2022 «Мегафон» инвестирует в цифровое развитие Новосибирской области свыше 1,6 млрд рублей 1
03.06.2021 Правительство Новосибирской области и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
19.09.2019 «Мегафон» инвестирует 4,5 млрд рублей в цифровизацию Новосибирской области 1
29.05.2019 Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика» 1
28.05.2019 Ростех займется внедрением цифровых технологий в Новосибирской области 1
23.01.2018 Сбербанк и Google запустили «Бизнес класс» в Новосибирской области 1
17.10.2017 Новосибирская область подписала соглашение по программе устранения цифрового неравенства 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Травников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9342 3
Ростех - Автоматика Концерн 1676 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3255 2
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1184 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 122 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Google LLC 11978 1
Ростелеком 9971 1
8524 1
ХайТэк - Hi-Tech 208 1
Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 11 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Восход ФГБУ НИИ 659 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Phystech Ventures 14 2
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 6 1
Сибирь-Арена 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 809 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 94 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 351 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21202 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8691 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20996 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11926 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1478 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1034 2
Умный автобус 6 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3066 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1522 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3708 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3741 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6134 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6555 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2275 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9704 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2550 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5547 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12951 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8411 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4740 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1682 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6491 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1888 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11533 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4115 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1733 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7063 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5978 1
Экзоскелет - Exoskeleton 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5475 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1466 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Минцифры РФ - Госключ 161 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 1
Иволга-С - Энтерсайт 1 1
Путин Владимир 3254 2
Чернышенко Дмитрий 573 2
Кабанов Владимир 178 1
Сахненко Сергей 89 1
Шаров Андрей 19 1
Холстинин Константин 1 1
Поташев Максим 9 1
Шелухин Сергей 1 1
Шишковский Андрей 5 1
Брель Кирилл 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Осеевский Михаил 325 1
Нуралиев Борис 291 1
Мишустин Михаил 699 1
Томенко Виктор 11 1
Кузнецов Михаил 16 1
Николаев Айсен 38 1
Цивилев Сергей 6 1
Лимаренко Валерий 13 1
Кобзев Игорь 9 1
Зубков Андрей 3 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 28 1
Помбухчан Хачатур 26 1
Цукарь Сергей 27 1
Трофимчук Денис 44 1
Жуйкова Ирина 3 1
Зломнов Михаил 1 1
Taji-Farooqi David - Таджи-Фаруки Давид 2 1
Вейкснэ Марина 1 1
Идоленко Роман 1 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1748 13
Россия - РФ - Российская федерация 149832 11
Россия - СФО - Новосибирск 4449 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 917 2
Россия - СФО - Кемеровская область 947 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1338 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3022 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14274 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 924 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 986 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1233 1
Россия - СФО - Иркутская область 1167 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17914 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1738 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 951 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 20 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 8 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4074 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10218 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9131 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3643 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11297 2
Энергетика - Energy - Energetically 5264 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 410 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 2
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24894 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7425 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2515 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6128 1
Национальный проект 333 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 21 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1751 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 1
Кодекс этики использования данных 44 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 704 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1999 1
Металлы - Золото - Gold 1159 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 1
Образование в России 2379 1
Физика - Physics - область естествознания 2699 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5745 1
Информатика - computer science - informatique 1099 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1754 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 176 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 598 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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