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Кобзев Игорь



23.12.2024 В деревне Лобагай к Новому году появилась мобильная связь 1
05.11.2024 Иркутская область и РЦИС договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 1
04.09.2024 «МегаФон» и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона 1
18.03.2024 Сбербанк, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта в регионе 1
09.11.2022 «Базальт СПО» и Минцифры Иркутской области планируют развернуть региональный центр компетенций по продуктам «Базальт СПО» и российскому свободному ПО 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
12.11.2021 После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Кобзев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 2
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правительство Иркутской области 29 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
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РИА Новости 917 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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