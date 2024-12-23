Кобзев Игорь
Кобзев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 2
|Базальт СПО - BaseALT 655 1
|ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 2
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Путин Владимир 3171 3
|Корняков Михаил 2 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Лукашенко Александр 96 1
|Луговой Андрей 15 1
|Краснов Игорь 18 1
|Крынина Евгения 16 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Травников Андрей 13 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Томенко Виктор 11 1
|Николаев Айсен 37 1
|Цивилев Сергей 5 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Рыморенко Игорь 2 1
|Талдыкина Наталья 40 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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