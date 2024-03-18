Сбербанк, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта в регионе

Сбербанк, правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Документ был подписан в ходе рабочего визита Александра Ведяхина в регион. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Меморандум предусматривает объединение усилий по созданию Байкальского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Стороны договорились вести совместную образовательную деятельность в этой сфере.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Центр, об открытии которого мы договорились сегодня, позволит значительно расширить применение технологий искусственного интеллекта в Иркутской области, повысив качество сервисов для жителей региона. Главными направлениями его научно-исследовательской деятельности станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии. В этом году центр займется проектом по сохранению озера Байкал, созданием сервиса по работе с обращениями жителей области, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий. Еще одно важное направление – прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области: «Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию уделил особое внимание применению технологий искусственного интеллекта, анонсировал новый национальный проект “Экономика данных”, в рамках которого будут решаться задачи по формированию цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. У нас разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Иркутской области, в которой также отражены технологии искусственного интеллекта. Уверен, что в нашем сотрудничестве мы найдем действенные механизмы, чтобы реализовать новые практики на базе искусственного интеллекта на территории Иркутской области».

Михаил Корняков, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета: «Подписанное соглашение расширяет наше стратегическое сотрудничество в образовательной, исследовательской и проектной деятельности. Наша совместная работа позволит объединить знания, опыт и интеллектуальные ресурсы для создания новых технологий и цифровых сервисов, что будет способствовать развитию экономики региона и улучшению качества жизни людей».

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