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Цифровая трансформация Экономика данных Data economy -
Данные 2024 года
Глеб Шуклин, Руководитель стратегических проектов АБД , Ассоциации больших данных "Что принесёт нам нацпроект Экономика данных: новые возможности или новые угрозы" Конференция CNews Большие данные 2024 (12.03.2024 Москва)
СОБЫТИЯ
|07.10.2026
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Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность
Пересмотр объема выделяемых средств Финансирование национального проекта «Экономика данных» сократилось на 28 млрд руб., зато выделили больше средств на развитие проек
|02.10.2026
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В нацпроект «Экономика данных» власти потратят более 470 миллиардов
Бюджет на нацпроект утвержден На национальный проект «Экономика данных» направят более 470 млрд руб., пишет ТАСС. «Бюджетные ассигнования на финанс
|07.08.2026
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«Ростелеком» впервые станет провайдером программы «Код будущего» в нацпроекте «Экономика данных»
лекома» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») присоединится к проекту «Код будущего», став одним из его образовательных провайдеров. «Код будущего» реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных»: школьники 8-11 классов и студенты колледжей из всех регионов страны смогут бесплатно учиться на курсах по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту. Таким о
|27.07.2026
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Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
ы и сохраняет возможность для опережающего строительства цифровой инфраструктуры. От мегаваттов — к экономике данных Стратегический вопрос заключается не в том, сколько отдельных ИИ-ЦОДов будет
|01.10.2025
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На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года
трансформации Правительство России выделило бюджетные средства на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На 2026 г. запланировано финансирован
|28.02.2025
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Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион
Нацпрограмма «Экономика данных» Затраты на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифр
|18.11.2024
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Новый налог на рекламу в интернете составит от 3% до 5%. Есть риск двойного сбора
бязательные отчисления за распространение интернет-рекламы до 5% от ежеквартальных доходов от нее, пишет «Коммерсант». Эти средства власти планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных» и поступления от него уже заложены в проекте бюджета России на 2025-2027 гг. Согласно данным из законопроекта, отчисления от интернет-операторов и рекламных систем в федеральн
|22.10.2024
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«Экономика данных»: более 290 спутников связи планируется вывести на орбиту к концу 2027 года
Ключевой приоритет нового нацпроекта «Экономика данных» — создание низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет. В проекте предусмотрены расходы на запуск аппаратов и льготное кредитование их производства
|07.10.2024
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«Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года
Бюджет и приоритеты нацпроекта Ключевые приоритеты и финансирование нацпроекта «Экономика данных» определены. Министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета
|02.10.2024
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Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете
нные от введения дополнительных сборов с бизнеса, выяснил «Коммерсант». Так, на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», могут пойти средства, собранные в слу
|04.09.2024
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Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей
тва и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко представил проект национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который заменит программу «Цифровая э
|26.06.2024
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Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
Основные задачи и функции Формируемый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация», вероятно, окажется одним из самых сложных. Предпо
|20.05.2024
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Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ
«Цифровую экономику» сменили на новый нацпроект Вместо нацпрограммы «Цифровая экономика» в России внедряется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый проект устремлен на более широкое использование данных и дальнейшую цифровую трансформацию государственных структур. Его цели и инд
|10.04.2024
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Биометрические пароли и карманные дата-центры: россияне рассказали, чего ждут от «Экономики данных»
К 2030 г. планируется создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России – в этом заключается ключевая цель нового национального проекта «Экономика данных». Важнейшая роль в рамках этой задачи отводится хранению и безопасности данных. Не случайно почти половина россиян считают, что к этому времени все пароли станут биометрическим
|27.03.2024
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Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными
омики данных» В следующем году главной программой цифровизации в России станет национальный проект «Экономика данных». Глеб Шуклин, руководитель стратегических проектов Ассоциации больших данны
|29.02.2024
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Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов
братился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором затронул вопросы цифрового развития страны Эти сферы он отнес к «сквозным», которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Проект «Экономика данных» В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На этот нацпроект будет напр
|01.11.2023
|Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года
|24.10.2023
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Дмитрий Чернышенко: в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи
сль связи является одним из двигателей экономики и выступает основой технологического развития страны. «По поручению Президента России Владимира Путина в России планируется запустить новый нацпроект «Экономика данных», который в том числе предусматривает развитие систем связи. Создание и обеспечение надежной и качественной работы таких систем – самых передовых и импортонезависимых – ключево
Цифровая трансформация и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1238 79
|Григоренко Дмитрий 267 50
|Путин Владимир 3483 35
|Нестеров Алексей 182 33
|Урусов Виктор 160 33
|Аникин Дмитрий 70 32
|Желтухин Вадим 78 28
|Кирьянова Александра 176 26
|Мишустин Михаил 804 24
|Спиренков Вячеслав 38 21
|Врацкий Андрей 177 20
|Лазуков Станислав 52 19
|Артюхов Сергей 68 19
|Панченко Иван 203 19
|Шмаков Антон 75 18
|Глазков Александр 152 18
|Абакумов Евгений 230 18
|Галкин Николай 141 18
|Шпак Василий 286 18
|Ульянов Николай 177 18
|Воронин Павел 205 18
|Денисов Анатолий 59 17
|Распопов Алексей 50 17
|Харитонов Вадим 44 17
|Шаев Виталий 60 17
|Геллерман Михаил 88 17
|Аксенов Олег 64 17
|Оберемок Надежда 46 17
|Милованов Андрей 47 17
|Солдатенкова Ксения 42 17
|Белан Иван 42 17
|Желнова Алина 43 17
|Натрусов Артем 322 17
|Чаркин Евгений 318 17
|Малышев Сергей 100 17
|Мельникова Алиса 100 17
|Козырев Алексей 328 17
|Никитин Сергей 103 17
|Новикова Елена 108 17
|Теплицкий Дмитрий 89 17
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