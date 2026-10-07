Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность Пересмотр объема выделяемых средств Финансирование национального проекта «Экономика данных» сократилось на 28 млрд руб., зато выделили больше средств на развитие проек

В нацпроект «Экономика данных» власти потратят более 470 миллиардов Бюджет на нацпроект утвержден На национальный проект «Экономика данных» направят более 470 млрд руб., пишет ТАСС. «Бюджетные ассигнования на финанс

«Ростелеком» впервые станет провайдером программы «Код будущего» в нацпроекте «Экономика данных» лекома» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») присоединится к проекту «Код будущего», став одним из его образовательных провайдеров. «Код будущего» реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных»: школьники 8-11 классов и студенты колледжей из всех регионов страны смогут бесплатно учиться на курсах по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту. Таким о

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами ы и сохраняет возможность для опережающего строительства цифровой инфраструктуры. От мегаваттов — к экономике данных Стратегический вопрос заключается не в том, сколько отдельных ИИ-ЦОДов будет

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года трансформации Правительство России выделило бюджетные средства на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На 2026 г. запланировано финансирован

Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион Нацпрограмма «Экономика данных» Затраты на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифр

Новый налог на рекламу в интернете составит от 3% до 5%. Есть риск двойного сбора бязательные отчисления за распространение интернет-рекламы до 5% от ежеквартальных доходов от нее, пишет «Коммерсант». Эти средства власти планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных» и поступления от него уже заложены в проекте бюджета России на 2025-2027 гг. Согласно данным из законопроекта, отчисления от интернет-операторов и рекламных систем в федеральн

«Экономика данных»: более 290 спутников связи планируется вывести на орбиту к концу 2027 года Ключевой приоритет нового нацпроекта «Экономика данных» — создание низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет. В проекте предусмотрены расходы на запуск аппаратов и льготное кредитование их производства

«Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года Бюджет и приоритеты нацпроекта Ключевые приоритеты и финансирование нацпроекта «Экономика данных» определены. Министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета

Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете нные от введения дополнительных сборов с бизнеса, выяснил «Коммерсант». Так, на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», могут пойти средства, собранные в слу

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей тва и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко представил проект национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который заменит программу «Цифровая э

Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» Основные задачи и функции Формируемый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация», вероятно, окажется одним из самых сложных. Предпо

Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ «Цифровую экономику» сменили на новый нацпроект Вместо нацпрограммы «Цифровая экономика» в России внедряется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый проект устремлен на более широкое использование данных и дальнейшую цифровую трансформацию государственных структур. Его цели и инд

Биометрические пароли и карманные дата-центры: россияне рассказали, чего ждут от «Экономики данных» К 2030 г. планируется создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России – в этом заключается ключевая цель нового национального проекта «Экономика данных». Важнейшая роль в рамках этой задачи отводится хранению и безопасности данных. Не случайно почти половина россиян считают, что к этому времени все пароли станут биометрическим

Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными омики данных» В следующем году главной программой цифровизации в России станет национальный проект «Экономика данных». Глеб Шуклин, руководитель стратегических проектов Ассоциации больших данны

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов братился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором затронул вопросы цифрового развития страны Эти сферы он отнес к «сквозным», которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Проект «Экономика данных» В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На этот нацпроект будет напр