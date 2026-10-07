Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203017
ИКТ 15763
Организации 11929
Ведомства 1509
Ассоциации 1135
Технологии 3588
Системы 27073
Персоны 88549
География 3161
Статьи 1595
Пресса 1345
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2865
Мероприятия 896

Цифровая трансформация Экономика данных Data economy -

 

 

 

Данные 2024 года

 

 

Глеб Шуклин, Руководитель стратегических проектов АБД , Ассоциации больших данных "Что принесёт нам нацпроект Экономика данных: новые возможности или новые угрозы" Конференция CNews Большие данные 2024 (12.03.2024 Москва)

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Пересмотр объема выделяемых средств Финансирование национального проекта «Экономика данных» сократилось на 28 млрд руб., зато выделили больше средств на развитие проек
02.10.2026 В нацпроект «Экономика данных» власти потратят более 470 миллиардов

Бюджет на нацпроект утвержден На национальный проект «Экономика данных» направят более 470 млрд руб., пишет ТАСС. «Бюджетные ассигнования на финанс
07.08.2026 «Ростелеком» впервые станет провайдером программы «Код будущего» в нацпроекте «Экономика данных»

лекома» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») присоединится к проекту «Код будущего», став одним из его образовательных провайдеров. «Код будущего» реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных»: школьники 8-11 классов и студенты колледжей из всех регионов страны смогут бесплатно учиться на курсах по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту. Таким о
27.07.2026 Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

ы и сохраняет возможность для опережающего строительства цифровой инфраструктуры. От мегаваттов — к экономике данных Стратегический вопрос заключается не в том, сколько отдельных ИИ-ЦОДов будет
01.10.2025 На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

трансформации Правительство России выделило бюджетные средства на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На 2026 г. запланировано финансирован
28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион

Нацпрограмма «Экономика данных» Затраты на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифр
18.11.2024 Новый налог на рекламу в интернете составит от 3% до 5%. Есть риск двойного сбора

бязательные отчисления за распространение интернет-рекламы до 5% от ежеквартальных доходов от нее, пишет «Коммерсант». Эти средства власти планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных» и поступления от него уже заложены в проекте бюджета России на 2025-2027 гг. Согласно данным из законопроекта, отчисления от интернет-операторов и рекламных систем в федеральн
22.10.2024 «Экономика данных»: более 290 спутников связи планируется вывести на орбиту к концу 2027 года

Ключевой приоритет нового нацпроекта «Экономика данных» — создание низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет. В проекте предусмотрены расходы на запуск аппаратов и льготное кредитование их производства
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года

Бюджет и приоритеты нацпроекта Ключевые приоритеты и финансирование нацпроекта «Экономика данных» определены. Министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета

02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете

нные от введения дополнительных сборов с бизнеса, выяснил «Коммерсант». Так, на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», могут пойти средства, собранные в слу
04.09.2024 Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

тва и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко представил проект национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который заменит программу «Цифровая э
26.06.2024 Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Основные задачи и функции Формируемый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация», вероятно, окажется одним из самых сложных. Предпо
20.05.2024 Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ

«Цифровую экономику» сменили на новый нацпроект Вместо нацпрограммы «Цифровая экономика» в России внедряется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый проект устремлен на более широкое использование данных и дальнейшую цифровую трансформацию государственных структур. Его цели и инд
10.04.2024 Биометрические пароли и карманные дата-центры: россияне рассказали, чего ждут от «Экономики данных»

К 2030 г. планируется создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России – в этом заключается ключевая цель нового национального проекта «Экономика данных». Важнейшая роль в рамках этой задачи отводится хранению и безопасности данных. Не случайно почти половина россиян считают, что к этому времени все пароли станут биометрическим
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными

омики данных» В следующем году главной программой цифровизации в России станет национальный проект «Экономика данных». Глеб Шуклин, руководитель стратегических проектов Ассоциации больших данны
29.02.2024 Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

братился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором затронул вопросы цифрового развития страны Эти сферы он отнес к «сквозным», которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Проект «Экономика данных» В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На этот нацпроект будет напр
01.11.2023 Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года
24.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи

сль связи является одним из двигателей экономики и выступает основой технологического развития страны. «По поручению Президента России Владимира Путина в России планируется запустить новый нацпроект «Экономика данных», который в том числе предусматривает развитие систем связи. Создание и обеспечение надежной и качественной работы таких систем – самых передовых и импортонезависимых – ключево

Публикаций - 371, упоминаний - 410

Цифровая трансформация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11073 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 46
Diasoft - Диасофт 1185 41
9743 40
Скала^р - ранее InterLab IBS 305 35
R-Vision - Р-Вижн 282 32
Yandex - Яндекс 9422 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3225 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 856 24
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 680 22
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 828 22
Ростелеком - TData - ТДата 74 21
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 157 21
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 19
МегаФон 11008 19
Газинформсервис - ГИС 523 18
ФинГрад - FinGrad 49 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 158 17
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 17
Аусферр ИТЦ 45 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1005 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5104 17
Ланит Интеграция 221 17
Polymedia - Полимедиа 162 17
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 16
CoWork - Коворкинг Платформ 23 16
SAP SE 5633 16
ИКС 579 16
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 543 15
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1117 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 13
Softline - Софтлайн 3826 13
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 37 12
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 66 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 12
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа Цифровые Решения 25 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5741 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1854 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 31
Алроса АК - Алмазы России — Саха 305 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 645 23
РЖД - Российские железные дороги 2112 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 21
Кофемания 85 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 17
ВТБ - Почта Банк 515 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 17
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 16
Русагро Группа Компаний 396 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1798 14
ГПБ - Газпромбанк 1298 13
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 212 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 11
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 11
Аэропорты регионов УК 24 9
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 9
ТОФС - Технологии ОФС 32 9
Почта России ПАО 2401 9
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 9
Газпром нефть 750 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 9
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 268 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 9
Синара Банк - ДелоБанк 69 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 9
Фора Банк 86 9
Альфа-Банк 1997 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 144
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 74
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 35
Федеральное казначейство России 1963 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2385 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1621 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 25
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5878 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 17
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3100 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 10
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 10
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 9
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 9
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 779 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 3
Международная академия связи - МАС 46 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 15 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 1
Ростелесеть - ассоциация 10 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 83 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 42 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 79 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 242
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24199 201
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 188
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 161
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36151 118
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24878 89
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 78
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23273 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12521 49
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34076 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13355 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 48
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 47
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7641 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7895 44
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2853 44
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5158 41
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14225 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16817 36
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3896 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9757 35
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7533 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28652 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9463 33
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2950 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10898 32
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7450 30
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8433 30
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1970 30
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6354 29
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2884 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10431 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29959 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3712 28
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1358 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 64
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6425 54
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 34
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 32
FreePik 1902 31
Новые облачные технологии - МойОфис 973 29
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 327 27
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 121 26
НКТ - Р7-Офис 561 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 308 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 19
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 504 19
1С:ERP Управление предприятием 873 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 18
НКТ - Р7-графика 48 17
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5898 17
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 98 17
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 73 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 141 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1851 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 11
Linux OS 11694 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1052 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 7
Pixabay 273 7
Google Android 15392 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1662 6
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 127 6
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 26 5
OpenAI - ChatGPT 784 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 37 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 5
Microsoft Windows 17048 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 209 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 816 5
Шадаев Максут 1238 79
Григоренко Дмитрий 267 50
Путин Владимир 3483 35
Нестеров Алексей 182 33
Урусов Виктор 160 33
Аникин Дмитрий 70 32
Желтухин Вадим 78 28
Кирьянова Александра 176 26
Мишустин Михаил 804 24
Спиренков Вячеслав 38 21
Врацкий Андрей 177 20
Лазуков Станислав 52 19
Артюхов Сергей 68 19
Панченко Иван 203 19
Шмаков Антон 75 18
Глазков Александр 152 18
Абакумов Евгений 230 18
Галкин Николай 141 18
Шпак Василий 286 18
Ульянов Николай 177 18
Воронин Павел 205 18
Денисов Анатолий 59 17
Распопов Алексей 50 17
Харитонов Вадим 44 17
Шаев Виталий 60 17
Геллерман Михаил 88 17
Аксенов Олег 64 17
Оберемок Надежда 46 17
Милованов Андрей 47 17
Солдатенкова Ксения 42 17
Белан Иван 42 17
Желнова Алина 43 17
Натрусов Артем 322 17
Чаркин Евгений 318 17
Малышев Сергей 100 17
Мельникова Алиса 100 17
Козырев Алексей 328 17
Никитин Сергей 103 17
Новикова Елена 108 17
Теплицкий Дмитрий 89 17
Россия - РФ - Российская федерация 169053 320
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3524 19
Земля - планета Солнечной системы 10923 18
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1719 12
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8707 10
Россия - ЦФО - Орловская область 378 9
Европа 25041 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2916 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1851 8
Индия - Bharat 5924 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 7
Россия - СЗФО - Псковская область 706 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 1110 6
Казахстан - Республика 6140 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4246 5
Беларусь - Белоруссия 6374 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1956 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 702 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 5
Россия - ПФО - Самарская область 1623 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1478 4
Южная Корея - Республика 7125 4
Азия - Азиатский регион 5962 4
Россия - УФО - Свердловская область 2014 4
Россия - СФО - Новосибирск 4955 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2351 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 644 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 490 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5529 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13880 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3521 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4566 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3392 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 250
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 122
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 107
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12078 91
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства 248 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22125 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6712 53
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 46
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 42
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3035 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18470 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10593 37
Национальный проект 401 34
Экономический эффект 1416 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8933 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11016 27
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 26
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2398 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6865 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 22
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1536 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 21
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 808 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6647 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4629 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 18
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5985 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1458 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9293 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 550 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6252 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7593 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2516 33
Ведомости 1537 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 16
Forbes - Форбс 1024 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1158 8
TAdviser - Центр выбора технологий 493 3
РИА Новости 1046 3
NYT - The New York Times 1104 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 3
Wikipedia - Википедия 660 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 2
Известия ИД 798 2
ComNews - Медиа-бизнес 146 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 2
МИР Робототехники 1 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
The Verge - Издание 622 1
Bloomberg 1659 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 191 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
PC Magazine - PCMag 104 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Российская газета 301 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4285 23
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 17
Gartner - Гартнер 3678 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
CNews Инновация года - награда 161 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 4
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 35 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 3
CNews Телеком 38 3
ONSIDE 19 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
S&P 500 565 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1552 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 16
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 11
РАН - Российская академия наук 2148 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 7
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 63 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 472 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 772 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 166 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 343 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 184 3
ИИИ - Институт исследований интернета 67 3
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 27 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
ТГУ - Томский государственный университет 239 2
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 2
ФСО РФ - Академия 7 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 65 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1294 41
CNews AWARDS - награда 576 19
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 17
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 17
CNews FORUM Кейсы 317 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 35 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 3
День молодёжи - 27 июня 1120 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 406 2
Битва роботов 16 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
Kazan Digital Week 19 1
GoCloud Tech 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Микроэлектроника - международный форум 32 1
День Защитника отечества - 23 февраля 67 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще