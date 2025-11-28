Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье

Разделы

СОБЫТИЯ


28.11.2025 МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска

МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить и по
26.11.2025 Иркутский ЦСМ троекратно ускорил работу с документами благодаря автоматизации от «Первого Бита»

бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ «Иркутский ЦСМ») добиться трехкратного ускорения работы с документами
26.11.2025 «МегаФон» развивает 4G в северной столице Иркутской области

вой трафик Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком-услугах», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.
11.11.2025 Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»

бильная связь и быстрый доступ в интернет стали доступны жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил в населенном
16.10.2025 МТС расширила возможности голосовых вызовов для жителей Приангарья с помощью ИИ-сервисов

получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Использовать новую функциональность звонков жители Иркутской области могут при общении с абонентами всех операторов связи. Ситуации, когда необх
16.10.2025 «МТС Линк» поможет Молчановке продвигать культуру чтения у иркутян в онлайн-формате

кого центра и проводить занятия дополнительного образования для библиотекарей и работников культуры Иркутской области и ближайших регионов. Сотрудники разных отделов библиотеки могут проводить

14.10.2025 Аналитика «МегаФона»: как изменились цифровые привычки жителей Приангарья за пять лет

За последние пять лет жители Иркутской области стали более чем в два раза активнее выходить в сеть и лишь на 9% больше общ
08.10.2025 «МегаФон» запустил мобильный интернет в 11 населенных пунктах Приангарья

11 населенных пунктов Иркутской области впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голо
10.09.2025 На грядки с интернетом: иркутским садоводствам прокачали LTE

ичеству абонентов одновременно выходить в интернет», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев. Мобильный интернет в садоводствах работает на скорости до

04.09.2025 Электронная краеведческая библиотека Иркутской области внедрила серверное OCR-решение от Content AI для оцифровки культурного наследия

Электронная краеведческая библиотека Иркутской области «Хроники Приангарья» внедрила серверное OCR-решение ContentReader Server от
29.08.2025 Искусственный интеллект в полтора раза чаще стал помогать иркутянам на онлайн-совещаниях

лайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». В Иркутской области в первом полугодии 2025 г. рост использования ИИ составил 50%. Чаще всего п
20.08.2025 МТС ускорила LTE в городе энергетиков – в Братске

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Братск Иркутской области. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость
19.08.2025 Обновление телеком-инфраструктуры в Иркутском районе: 4G становится доступнее

авне с крупными городами региона», – отметил Андрей Медведев, технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области. Теперь абоненты могут звонить по видеосвязи без искажения звука и картинки
14.08.2025 За полгода спамеры пытались дозвониться иркутянину почти 10 тыс. раз

ью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество и характер нежелательных звонков жителям Иркутской области за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих от спамеров и

30.06.2025 Иркутская область вошла в топ регионов России по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС

МТС сообщает, сообщает, что количество умных устройств в сети Иркутской области выросло почти на 60%. Регион является одним из лидеров по этому показателю

26.06.2025 МТС оцифровала коммуникации на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера

МТС сообщает о подключении платформы «МТС Линк» для деловых коммуникаций иркутской компании, строящей промышленные объекты в разных регионах России, в том числе на Кр
20.06.2025 «Ростелеком» и Правительство Иркутской области заключили соглашение о внедрении ИТ-решений для развития региона

«Ростелеком» и Правительство Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации регион
20.06.2025 «МегаФон» разогнал интернет для дачников и жителей Иркутского района

чительно повысилось качество предоставляемых услуг», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев. Новые базовые станции расширили и зону обслуживания VoLTE

11.06.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Иркутской области»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Иркутской области» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при п
28.05.2025 Аэропорты и города: «МегаФон» ускорил интернет в важных локациях Иркутской области

и стабильности сигнала. В Нижнеудинске ко всему прочему были добавлены два высокочастотных слоя для максимального увеличения скорости передачи данных», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев. По данным замеров, в средние скорости передачи данных при подключении устройств к новому оборудованию составляют 18-20 Мбит/с. При этом усть-илимская базовая

21.05.2025 В малом поселке на берегу Байкала появилась связь «МегаФона»

стов появилась возможность выходить в интернет на скоростях 55 Мбит/с и совершать звонки в Мангутае Иркутской области. К началу летнего сезона «МегаФон» построил в поселке базовую станцию с под
19.05.2025 В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС

дополненной реальностью и функцией изучения бурятского языка. Книга будет доступна для посетителей Иркутской областной библиотеки Молчаново-Сибирского, а также в некоторых районных библиотеках
07.05.2025 «МегаФон»: иркутские старшеклассники заинтересовались творческими профессиями

Абитуриенты из Иркутской области активно присматриваются к поступлению в творческие вузы. Аналитики «МегаФон
29.04.2025 На 16% увеличили интернет-трафик абоненты «МегаФона» в Иркутской области

Абоненты «МегаФона» активно наращивают трафик в Иркутской области. Только за I квартал 2025 г. он вырос на 16%. Чтобы справиться с растущей н
24.04.2025 «МегаФон» увеличил емкость сети в Приангарье

ную связь получили жители в Байкальске, Братске, Усолье-Сибирском, а также в селах Шерагул и Енисей Иркутской области. Специалисты «МегаФона» модернизировали здесь телеком-оборудование, расшири
15.04.2025 МТС добавила скорости LTE в Дзержинске

стот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
14.04.2025 Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение

сийский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Иркутской области заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Об этом CNe
31.03.2025 Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в ИРНИТУ в Иркутске

ива вендора. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов присутствовал на церемонии открытия и пожелал студентам

31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

Помайнили и хватит Российским майнерам могут полностью запретить добывать криптовалюту на юге Иркутской области, пишет «Коммерсант». Сейчас здесь действуют сезонные ограничения, вызванные
26.03.2025 «МегаФон» «разогнал» интернет в пяти районах Приангарья

Проведенные в Шелехове, Братске, Калиновке, Усть-Илимске и Одинске технические мероприятия позволили увеличить емкость сети на 20% и на 35% - скорость передачи данных», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый. После проведенной модернизации абонентам «МегаФона» стало проще пользоваться цифровыми сервисами – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы и видеоролики в высоко
21.03.2025 Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³

Студенты и специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) начнут использовать в обучении и научной работе российскую платформу для транспортного планирования RITM³. В рамка
21.03.2025 Отечественные базовые станции запустили на сети МТС еще в шести населенных пунктах Приангарья

МТС сообщает о запуске шести базовых станций «Иртея» в Иркутской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен
06.03.2025 «МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией

Представители бизнес-сообщества Иркутской области продолжают выстраивать международные деловые связи в интернете. За первый м
04.03.2025 Первое в России «умное» отделение открыли для детей и родителей в Иркутской областной детской клинической больнице

В Иркутской детской областной клинической больнице открылась первая в детских медучреждениях Ро
21.02.2025 Иркутская область стала лидером по количеству майнинговых ферм в России

нговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Г
20.02.2025 МТС сэкономила иркутянам более 15 лет на спам-звонках

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Иркутской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за прошлый год было заблокир
10.02.2025 На родине писателя Вампилова «МегаФон» ускорил интернет

Около 6000 жителей поселков Кутулик и Костино Иркутской области теперь могут смотреть видеоконтент в высоком качестве, общаться в мессендже
29.01.2025 В Иркутской области на треть вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Иркутской области. В 2024 г. спрос на онлайн-платформу увеличился на треть по сравнению с 202
23.01.2025 «МегаФон» «разогнал» 4G для жителей и дачников Усть-Илимска

Новое покрытие, стабильные скорости и устойчивый сигнал сотовой связи получили жители Усть-Илимска Иркутской области. «МегаФон» установил несколько базовых станций в городе и за его пределами,
16.01.2025 Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье

вание, произведенное компанией «Иртея», запущено на сети МТС в конце декабря 2024 г. в трех районах Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. За первые 13 дней 2025 г. отечес

CNews AWARDS - награда 549 1
