Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Иркутская область Приангарье
СОБЫТИЯ
|28.11.2025
|
МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска
МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить и по
|26.11.2025
|
Иркутский ЦСМ троекратно ускорил работу с документами благодаря автоматизации от «Первого Бита»
бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ «Иркутский ЦСМ») добиться трехкратного ускорения работы с документами
|26.11.2025
|
«МегаФон» развивает 4G в северной столице Иркутской области
вой трафик Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком-услугах», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.
|11.11.2025
|
Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»
бильная связь и быстрый доступ в интернет стали доступны жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил в населенном
|16.10.2025
|
МТС расширила возможности голосовых вызовов для жителей Приангарья с помощью ИИ-сервисов
получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Использовать новую функциональность звонков жители Иркутской области могут при общении с абонентами всех операторов связи. Ситуации, когда необх
|16.10.2025
|
«МТС Линк» поможет Молчановке продвигать культуру чтения у иркутян в онлайн-формате
кого центра и проводить занятия дополнительного образования для библиотекарей и работников культуры Иркутской области и ближайших регионов. Сотрудники разных отделов библиотеки могут проводить
|14.10.2025
|
Аналитика «МегаФона»: как изменились цифровые привычки жителей Приангарья за пять лет
За последние пять лет жители Иркутской области стали более чем в два раза активнее выходить в сеть и лишь на 9% больше общ
|08.10.2025
|
«МегаФон» запустил мобильный интернет в 11 населенных пунктах Приангарья
11 населенных пунктов Иркутской области впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голо
|10.09.2025
|
На грядки с интернетом: иркутским садоводствам прокачали LTE
ичеству абонентов одновременно выходить в интернет», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев. Мобильный интернет в садоводствах работает на скорости до
|04.09.2025
|
Электронная краеведческая библиотека Иркутской области внедрила серверное OCR-решение от Content AI для оцифровки культурного наследия
Электронная краеведческая библиотека Иркутской области «Хроники Приангарья» внедрила серверное OCR-решение ContentReader Server от
|29.08.2025
|
Искусственный интеллект в полтора раза чаще стал помогать иркутянам на онлайн-совещаниях
лайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». В Иркутской области в первом полугодии 2025 г. рост использования ИИ составил 50%. Чаще всего п
|20.08.2025
|
МТС ускорила LTE в городе энергетиков – в Братске
МТС обновила сеть мобильной связи в городе Братск Иркутской области. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость
|19.08.2025
|
Обновление телеком-инфраструктуры в Иркутском районе: 4G становится доступнее
авне с крупными городами региона», – отметил Андрей Медведев, технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области. Теперь абоненты могут звонить по видеосвязи без искажения звука и картинки
|14.08.2025
|
За полгода спамеры пытались дозвониться иркутянину почти 10 тыс. раз
ью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество и характер нежелательных звонков жителям Иркутской области за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих от спамеров и
|30.06.2025
|
Иркутская область вошла в топ регионов России по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС
МТС сообщает, сообщает, что количество умных устройств в сети Иркутской области выросло почти на 60%. Регион является одним из лидеров по этому показателю
|26.06.2025
|
МТС оцифровала коммуникации на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера
МТС сообщает о подключении платформы «МТС Линк» для деловых коммуникаций иркутской компании, строящей промышленные объекты в разных регионах России, в том числе на Кр
|20.06.2025
|
«Ростелеком» и Правительство Иркутской области заключили соглашение о внедрении ИТ-решений для развития региона
«Ростелеком» и Правительство Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации регион
|20.06.2025
|
«МегаФон» разогнал интернет для дачников и жителей Иркутского района
чительно повысилось качество предоставляемых услуг», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев. Новые базовые станции расширили и зону обслуживания VoLTE
|11.06.2025
|
Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Иркутской области»
Ozon запустил новую витрину «Сделано в Иркутской области» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при п
|28.05.2025
|
Аэропорты и города: «МегаФон» ускорил интернет в важных локациях Иркутской области
и стабильности сигнала. В Нижнеудинске ко всему прочему были добавлены два высокочастотных слоя для максимального увеличения скорости передачи данных», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев. По данным замеров, в средние скорости передачи данных при подключении устройств к новому оборудованию составляют 18-20 Мбит/с. При этом усть-илимская базовая
|21.05.2025
|
В малом поселке на берегу Байкала появилась связь «МегаФона»
стов появилась возможность выходить в интернет на скоростях 55 Мбит/с и совершать звонки в Мангутае Иркутской области. К началу летнего сезона «МегаФон» построил в поселке базовую станцию с под
|19.05.2025
|
В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС
дополненной реальностью и функцией изучения бурятского языка. Книга будет доступна для посетителей Иркутской областной библиотеки Молчаново-Сибирского, а также в некоторых районных библиотеках
|07.05.2025
|
«МегаФон»: иркутские старшеклассники заинтересовались творческими профессиями
Абитуриенты из Иркутской области активно присматриваются к поступлению в творческие вузы. Аналитики «МегаФон
|29.04.2025
|
На 16% увеличили интернет-трафик абоненты «МегаФона» в Иркутской области
Абоненты «МегаФона» активно наращивают трафик в Иркутской области. Только за I квартал 2025 г. он вырос на 16%. Чтобы справиться с растущей н
|24.04.2025
|
«МегаФон» увеличил емкость сети в Приангарье
ную связь получили жители в Байкальске, Братске, Усолье-Сибирском, а также в селах Шерагул и Енисей Иркутской области. Специалисты «МегаФона» модернизировали здесь телеком-оборудование, расшири
|15.04.2025
|
МТС добавила скорости LTE в Дзержинске
стот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
|14.04.2025
|
Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение
сийский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Иркутской области заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Об этом CNe
|31.03.2025
|
Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в ИРНИТУ в Иркутске
ива вендора. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов присутствовал на церемонии открытия и пожелал студентам
|31.03.2025
|
Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос
Помайнили и хватит Российским майнерам могут полностью запретить добывать криптовалюту на юге Иркутской области, пишет «Коммерсант». Сейчас здесь действуют сезонные ограничения, вызванные
|26.03.2025
|
«МегаФон» «разогнал» интернет в пяти районах Приангарья
Проведенные в Шелехове, Братске, Калиновке, Усть-Илимске и Одинске технические мероприятия позволили увеличить емкость сети на 20% и на 35% - скорость передачи данных», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый. После проведенной модернизации абонентам «МегаФона» стало проще пользоваться цифровыми сервисами – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы и видеоролики в высоко
|21.03.2025
|
Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³
Студенты и специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) начнут использовать в обучении и научной работе российскую платформу для транспортного планирования RITM³. В рамка
|21.03.2025
|
Отечественные базовые станции запустили на сети МТС еще в шести населенных пунктах Приангарья
МТС сообщает о запуске шести базовых станций «Иртея» в Иркутской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен
|06.03.2025
|
«МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией
Представители бизнес-сообщества Иркутской области продолжают выстраивать международные деловые связи в интернете. За первый м
|04.03.2025
|
Первое в России «умное» отделение открыли для детей и родителей в Иркутской областной детской клинической больнице
В Иркутской детской областной клинической больнице открылась первая в детских медучреждениях Ро
|21.02.2025
|
Иркутская область стала лидером по количеству майнинговых ферм в России
нговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Г
|20.02.2025
|
МТС сэкономила иркутянам более 15 лет на спам-звонках
МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Иркутской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за прошлый год было заблокир
|10.02.2025
|
На родине писателя Вампилова «МегаФон» ускорил интернет
Около 6000 жителей поселков Кутулик и Костино Иркутской области теперь могут смотреть видеоконтент в высоком качестве, общаться в мессендже
|29.01.2025
|
В Иркутской области на треть вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций
российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Иркутской области. В 2024 г. спрос на онлайн-платформу увеличился на треть по сравнению с 202
|23.01.2025
|
«МегаФон» «разогнал» 4G для жителей и дачников Усть-Илимска
Новое покрытие, стабильные скорости и устойчивый сигнал сотовой связи получили жители Усть-Илимска Иркутской области. «МегаФон» установил несколько базовых станций в городе и за его пределами,
|16.01.2025
|
Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье
вание, произведенное компанией «Иртея», запущено на сети МТС в конце декабря 2024 г. в трех районах Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. За первые 13 дней 2025 г. отечес
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Зимин Константин 80 70
|Орловский Виктор 397 50
|Путин Владимир 3349 29
|Белый Евгений 30 28
|Попов Алексей 337 23
|Медведев Дмитрий 1662 16
|Кобзев Игорь 11 11
|Никифоров Николай 1136 11
|Медведев Андрей 21 10
|Ширшов Олег 9 9
|Шадаев Максут 1146 9
|Демченко Олег 29 8
|Лысенко Эдуард 312 8
|Зингерман Борис 39 7
|Зеленовская Анна 7 7
|Чернышенко Дмитрий 575 7
|Сахненко Сергей 89 6
|Солодухин Константин 119 6
|Егоров Игорь 43 6
|Васильев Сергей 61 6
|Орлов Геннадий 16 6
|Дегтерева Мария 28 6
|Дадыкин Иван 31 6
|Березной Андрей 64 6
|Бессольцев Михаил 11 6
|Рейман Леонид 1058 6
|Бойко Елена 152 5
|Албычев Александр 168 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Егошин Сергей 88 5
|Казарин Станислав 175 5
|Контрабаев Артур 70 5
|Михайлов Алексей 94 5
|Сафронов Роман 36 5
|Козерод Сергей 38 5
|Копыл Владимир 8 5
|Бодиева Лариса 5 5
|Губов Андрей 6 5
|Шаповалов Владимир 7 5
|Диркс Яков 14 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.