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В Иркутской области на треть вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

МТС зафиксировала рост подключений к российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Иркутской области. В 2024 г. спрос на онлайн-платформу увеличился на треть по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали образовательные учреждения Приангарья, в частности крупные вузы, училища и школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — сфера здравоохранения, а на четвертом — финансовые компании. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей – компании, предлагающие услуги для бизнеса.

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Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – включение замены или размытия фона, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары.

«Исследование еще раз подтвердило, что платформа «МТС Линк» универсальна и подходит практически для любой сферы — образования, бизнеса, медицины, культуры и многих других. Так, в Иркутской области в прошедшем году, проявили повышенный интерес к продукту также компании в сфере промышленности и оптово-розничной торговли. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, «МТС Линк» предоставляет возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов, при этом имеет высокий уровень защищенности. А недавно на платформе был запущен ИИ-помощник для встреч, который может подвести итоги онлайн-собраний, составить сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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