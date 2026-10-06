WhatsApp* начал бойкот старых iPhone и смартфонов на Android. Нельзя будет даже зайти в аккаунт

WhatsApp* больше не будет работать на iPhone и Android-смартфонах с устаревшими прошивками. Это означает, что миллионы владельцев устройств, больше не получающих обновления ПО, лишатся возможности пользоваться самым популярным мессенджером в мире. Россиян это не касается – у них по воле властей WhatsApp* не работает даже на самых современных iPhone и Android.

Покупай новый смартфон или переходи в «Макс»

Мессенджер WhatsApp* начнет блокировать пользователям доступ к своим аккаунтам, если те попытаются авторизоваться со смартфонов с устаревшей версией ОС, пишет профильный портал WABetaInfo. Пока что нововведение реализовано в одной из бета-версий мессенджера, но в обозримой перспективе оно может стать частью стабильного релиза.

Изменения внесены в код WhatsApp** как для Android, так и для iOS. Мессенджер будет выводить на экран предупреждение для пользователей устаревших версий iOS или Android в рамках защиты их учетных записей. При попытке входа в приложение со старого iPhone или Android-смартфона WhatsApp* предложит обновить операционную систему.

Новшество обнаружено в сборке WhatsApp* для Android с индексом 2.26.35.1.

Кому не повезет

Пока пользователь не установит на свой смартфон актуальную версию ОС, он не сможет пользоваться мессенджером на этом устройстве. WABetaInfo не пишет, какие именно версии iOS и Android WhatsApp* считает устаревшими, но косвенно об этом можно судить по описанию сервиса в магазинах приложений. Так, в App Store сказано, что мессенджеру нужна как минимум iOS 15.1 – она вышла в октябре 2021 г. и поддерживает все смартфоны Apple, начиная с iPhone 6s (2015 г.) и iPhone SE первого поколения (2016 г.).

sergeycauselove / FreePik Современным мессенджерам нужны современные смартфоны

С WhatsApp* для Android все примерно на том же уровне. Минимальная поддерживая версия – Android 6, она дебютировала в 2015 г.

Пропустить экран с предложением обновить операционную систему невозможно – мессенджер считает этот шаг обязательным к выполнению. Если имеющийся смартфон перестал получать обновления, то вариантов здесь всего три – или пользоваться приложением WhatsApp** на более современном гаджете, или открыть работающую через браузер веб-версию, или перейти в другой мессенджер.

С заботой о пользователях

Как пишет портал GSMArena, разработчики не пытаются заставить владельцев устаревших смартфонов потратить деньги на новый мобильник. Нововведение – это попытка защитить их от хакеров.

В старых версиях любой ОС с течением времени множится количество уязвимостей, поскольку они перестают получать обновления безопасности. Чем их больше, тем выше шанс успешной их эксплуатации киберпреступниками, в результате чего они смогут взять гаджет под свой контроль. В случае со смартфонами это особенно опасно ввиду наличия большого количества установленных приложений с персональными и финансовыми данными.

Россиян обезопасили заранее

Новая защита WhatsApp* никак не распространяется на россиян, по тем или иным причинам не пользующихся всем известными техническими средствами. Как сообщал CNews, российские власти, грозившиеся заблокировать этот мессенджер еще в конце 2023 г., приступили к выполнению своего обещания в августе 2025 г.

На тот момент были отключены лишь аудио- и видеовызовы, но этим дело в итоге не ограничилось. По данным РБК, к концу декабря 2025 г. WhatsApp* был замедлен в России на 80%. В феврале 2026 г. домен WhatsApp* пропал из DNS-серверов Роскомнадзора.

Это означает, что без всем известных ухищрений пользоваться этим сервисом, находясь в России, почти невозможно. Но в подавляющем большинстве других стран таких ограничений нет, что сделало WhatsApp* самым популярным мессенджером в мире.

Согласно статистике портала Sinch, к середине 2026 г. количество ежемесячно активных пользователей (monthly active users, MAU) у WhatsApp* составляло в пределах 3 млрд. На втором месте – китайский мессенжер WeChat с MAU в пределах 1,41 млрд.

У замедляемого в России Telegram: около 1 млрд MAU. У заблокированного в России Snapchat – примерно 932 млн ежемесячно активных пользователей.

* WhatsApp* принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram** заблокированы в России.