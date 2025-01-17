Зимин Константин
Зимин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Александр 36 3
|Белоусов Максим 108 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Славин Борис 34 2
|Коротков Андрей 85 1
|Тамбовцев Илья 6 1
|Касперский Евгений 323 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Суворов Олег 9 1
|Попов Юрий 15 1
|Бочкарев Сергей 48 1
|Соловейчик Кирилл 9 1
|Аншина Марина 78 1
|Медведев Александр 14 1
|Иншаков Дмитрий 49 1
|Журавлев Роман 22 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Энгель Сергей 2 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Дроздов Андрей 8 1
|Софизаде Мурад 13 1
|Конышев Вадим 1 1
|Квасов Александр 1 1
|Елашкин Михаил 4 1
|Зиндер Евгений 5 1
|Сомов Евгений 1 1
|Большакова Анастасия 1 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Ряковский Сергей 1 1
|Маслова Наталья 7 1
|Грашина Марина 1 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Гузик Сергей 2 1
|Ципес Григорий 2 1
|Куприянов Александр 6 1
|Алешин Владимир 20 1
|Ананьин Владимир 5 1
|Шведова Ольга 2 1
|Белов Андрей 47 1
|Плахотный Павел 5 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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