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Зимин Константин



17.01.2025 МТС накрыла своей сетью жителей микрорайона Падь Грязнуха 1
16.01.2025 Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье 1
24.12.2024 МТС запускает в Иркутской области первые отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
13.12.2024 МТС добавила скорости LTE в Ново-Ленино 1
25.11.2024 Гигабитный интернет МТС появился еще в 10 тыс. квартир Иркутска 1
06.11.2024 МТС: спрос на облака в Иркутской области вырос почти в три раза 1
02.11.2024 МТС первой накрыла LTE-сетью малочисленные деревни Халюты и Ясачная Хайрюзовка 1
22.10.2024 МТС поможет контролировать экологическую обстановку в Иркутской области 1
14.10.2024 МТС добавила скорость мобильного интернета на крупнейшем золоторудном месторождении Сухой Лог 1
09.10.2024 Жители Усть-Ордынского округа смогут изучать бурятский язык с помощью этнокомикса от МТС 1
22.08.2024 МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске 1
15.08.2024 В «Очаг», «Взлетку» и еще четыре жилых комплекса Иркутска впервые пришел гигабитный интернет МТС 1
05.08.2024 МТС покрыла сетью LTE «белые пятна» на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области 1
19.07.2024 Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну 1
10.07.2024 МТС включила LTE на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области 1
17.06.2024 К летнему сезону МТС прокачала сеть для иркутских дачников 1
30.05.2024 МТС добавила скорости LTE на бухтах Малого моря к наплыву туристов 1
24.05.2024 МТС разогнала интернет в Ангарске ко Дню города 1
20.05.2024 МТС подключила к сети еще 56 малых населенных пунктов Иркутской области 1
03.05.2024 МТС к новому туристическому сезону оцифровала трассу «Байкал» в районе Ангасолки 1
26.04.2024 МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска 1
18.04.2024 Еще пять тысяч семей Иркутска могут пользоваться сверхскоростным домашним интернетом МТС 1
13.03.2024 МТС разогнала LTE в одном из старейших городов Восточной Сибири Киренске 1
29.02.2024 МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жигалово 1
13.02.2024 Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС 1
07.02.2024 Инвестиции иркутского бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 35% 1
29.01.2024 МТС разогнала LTE в Усть-Куте 1
18.01.2024 МТС вдвое ускорила мобильный интернет на бульваре Гагарина 1
07.12.2023 МТС ускорила мобильный интернет в ТЦ «Сильвер молл» к сезону предновогоднего шопинга 1
17.11.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 100 тыс. семей Иркутска 1
03.11.2023 МТС ускорила мобильный интернет в районе онкодиспансера в Иркутске 1
24.10.2023 Жители Байкальского микрорайона могут сменить обычный домашний интернет на сверхскоростной   1
09.03.2022 В ХМАО назначен новый директор МТС 1
30.06.2017 МТС подвела итоги развития мобильной связи в населенных пунктах арктических и северных районов Якутии 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
17.02.2017 МТС и Правительство Якутии продолжают строить сеть в арктических районах 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
29.06.2016 МТС и энергетики дотянули «оптику» до алмазной «столицы» России 1
12.04.2016 МТС и Правительство Якутии построят сеть в Арктике 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Зимин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 40
8213 2
МТС - Иртея 31 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Ростелеком 9699 1
SAP SE 5276 1
Cisco Systems 5114 1
HP Inc. 5685 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Citrix Systems 812 1
Крок - Croc 1777 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
KPMG 256 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Logitech 421 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Монолит-Инфо 121 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ciber - Сайбер 30 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
ДОК 828 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Adobe Figma 41 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос 11 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
СДМ-Банк 63 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Красный октябрь 30 1
Heinz - Хайнц 26 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Аконит НПО 14 1
Родник 87 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 20
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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