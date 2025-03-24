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Иркутские подростки пройдут онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор иркутских абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 14-15 апреля 2025 г. Лучшие участники онлайн-отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» пройдет на актерский факультет в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В нем смогут принять участие ученики общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 14 и 15 апреля 2025 г., начало в 16:00 часов по иркутскому времени. Необходима предварительная регистрация.

Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно педагоги в рамках онлайн-консультаций проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец. Оценивать артистизм будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян.

«Образовательная программа «Поколение М» – наш флагманский социальный проект, и иркутские ребята регулярно участвуют в различных конкурсных направлениях проекта и добиваются успехов. В прошлом году для абитуриентов Приангарья прослушивания в ГИТИС проходили в очном формате. По их итогам девять иркутян были рекомендованы к поступлению в театральный ВУЗ сразу на второй отборочный тур. В этом году мы предлагаем попробовать свои силы в онлайн-формате», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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