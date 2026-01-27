Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск

Гигабитный интернет от МТС пришел еще в три ЖК Иркутска ь со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения. «В Иркутске мы фиксируем кратный рост спроса на качественный и надежный домашний интернет. Совре

МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить и получить сим-карты оператора во многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного в ТРЦ «ЯркоМолл». Инициатива позволит

МТС включила гигабитный домашний интернет для жителей «Березового», «Атмосферы» и других микрорайонов Иркутска МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Сразу в нескольких микрорайонах еще несколько тысяч иркутских семей получили возмож

Еще в трех жилых комплексах Иркутска появился гигабитный интернет МТС МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в трех жилых комплексах Иркутска. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Доступ к домашним сервисам МТС – фиксированному инт

EvaProject и EvaGit обновлены до версии 2.30 «Иркутск» Компания EvaTeam выпустила обновление до версии 2.30 «Иркутск» своих продуктов EvaProject и EvaGit. Обновления содержат значительные улучшения и дополнительные функциональные возможности, призванные повысить эффективность работы команд разработчик

«МегаФон» ускорил интернет для жителей и гостей Иркутска В смартфонах и гаджетах абонентов «МегаФона» в Иркутске стали доступны более высокие скорости интернета. Этого удалось добиться в результате

МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в историческом центре Иркутска МТС увеличила скорость мобильного интернета в разгар летнего туристического сезона в историческом центре Иркутска. За счет обновления телеком-оборудования скорость 4G-интернета на территории популярных локаций выросла в среднем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ускоренный и

Иркутские подростки пройдут онлайн-отбор в ГИТИС ру или исполнить танец. Оценивать артистизм будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. «Образовательная программа «Поколение М» – наш флагманский социальный проект, и иркутские ребята регулярно участвуют в различных конкурсных направлениях проекта и добиваются успехов. В прошлом году для абитуриентов Приангарья прослушивания в ГИТИС проходили в очном формате

«МегаФон» разогнал 4G во всех районах Иркутска еатры, звонить по видеосвязи. «Наши специалисты фиксируют систематический рост мобильного трафика в Иркутске. Так, в феврале этого года он увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом п

«МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией м располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6,5%), Греция (5,4%). Продолжается сотрудничество с Австрией, Белорусией, Кубой, Казахстаном и Бельгией. Суммарно за первый месяц 2025 г. иркутские предприниматели позвонили в 83 страны. Несмотря на сокращение количества звонков почти на 50%, трафик, наоборот, увеличился – на 7%. Появились в списке и новые государства, например,

МТС добавила скорости LTE в Иркутске-2 МТС обновила мобильную сеть в Иркутске-2 Ленинского района города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%. Специалисты компании провели технические работы на территории

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Юбилейный города Иркутска МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Юбилейный города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на 25%. Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего микро

Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске ин из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Дома

«МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники одят Вологда и Смоленск со средними ценами 4,9 тыс. руб. и пять тыс. руб. в сутки соответственно. В Иркутск путешественники приезжают в первую очередь, чтобы посетить главную природную достопри

Гигабитный интернет МТС появился еще в 10 тыс. квартир Иркутска МТС расширила сеть фиксированного интернета до 1 Гбит/с в Иркутске. Более 10 тыс. семей получили возможность подключить сверхскоростной домашний интерн

Иркутск вошел топ-5 регионов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь 2024 года ользуются такие категории контента, как: «Игры» – 31%, «Политика» – 9% и «Фитнес и здоровье» – 7%. «Иркутск выделяется активностью и творческим подходом как среди авторов, так и среди зрителей.

«МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями регион и отправляться в короткие поездки с осмотром туристических локаций. Летом в городе было сделано на 31% бронирований больше, чем годом ранее. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Иркутск – там он составил 3,5 тыс. руб. в сутки. В Иркутск туристы приезжают в первую очередь, чтобы затем отправиться на Байкал. Количество бронирований в столице Иркутской области этим

МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске МТС модернизировала сеть в Иркутске. После обновления скорость мобильного интернета на территории курорта «Ангара» увели

В «Очаг», «Взлетку» и еще четыре жилых комплекса Иркутска впервые пришел гигабитный интернет МТС оживающие в ЖК «Приморский» на улице Безбокова, «Стрижи Сити» на Култукской, ЖК «Взлетка» во Втором Иркутске, «Соседи» на Депутатской, «Очаг» и «Восход» на 4-ой железнодорожной. Также гигабитны

«Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки Группа «Самолет» реализовала для компании «Стройцентр-Иркутск» проект по внедрению системы операционного контроля качества строительства (Control), которая является одним из модулей платформы «Самолет 10D». Об этом CNews сообщили представители ГК

«Аскон» открыла офис в Иркутске Компания «Аскон» объявила об открытии регионального офиса в Иркутске. Он будет работать с заказчиками – промышленными предприятиями и организациями строй

Еще пять тысяч семей Иркутска могут пользоваться сверхскоростным домашним интернетом МТС МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны еще для пяти тысяч семей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Доступ к высокоскоростному домашнему интерне

Группа Russ установит 80 цифровых экранов в Иркутске в первой половине 2024 г. о всех регионах своего присутствия, группа компаний Russ планирует установить 80 цифровых экранов в Иркутске в первой половине 2024 г. В новую цифровую сеть войдут 19 ситибордов, 57 билбордов и

В туристической службе Иркутска начал работать российский робот-гид а — консультанта туристической службы Иркутска, компания «Промобот» разработала лингвобазу о городе Иркутске, озере Байкал и популярных туристических маршрутах и направлениях региона. В базу во

МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 100 тыс. семей Иркутска МТС обновила сеть фиксированной связи в Иркутске. После обновления скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c почти для 100 тыс. семей. Иркутяне также получат возможность экономить до 50% ежемесячно на домашних, мобильных и дру

МТС ускорила мобильный интернет в районе онкодиспансера в Иркутске реть видео и слушать музыку онлайн. «Наша задача – обеспечить жителям и гостям Приангарья доступ к необходимым и уже привычным цифровым сервисам. Для этого мы планомерно улучшаем качество связи МТС в Иркутске и пригороде. Особое внимание мы уделяем социально значимым объектам – медицинским, образовательным учреждениям, объектам культуры. Уверен, что обновленная сеть вблизи диспансера позвол

В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом С 1 января по 31 марта 2022 г. Иркутске протестировали комплекс информационных систем управления общественным наземным пасса

«Ростелеком. Экраны» появились в крупном ТРЦ Иркутска нтры, офисы, рестораны и кафе получают цифровое решение под ключ: в комплекте — телевизор, медиаплеер, камера, личный кабинет, инсталляция и круглосуточная поддержка», — отметил заместитель директора Иркутского филиала «Ростелекома» Александр Бощенко. «Мы стремимся задавать высокий стандарт качества в работе ТРЦ, поэтому ориентируемся на потребности своих клиентов, дорожим их мнением и пост

СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии добных смартфонов. Коллеги из отрасли, с которыми общался CNews, говорят, что такими излишествами в Иркутске дискредитируют борьбу с эпидемией. Иркутский СПИД-центр — дотационное, социально важ

«Билайн» запустил в Иркутске IP-TV, бесплатный для абонентов оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Иркутске цифровое телевидение (IP-TV). Клиенты, пользующиеся услугами сотовой связи «Билайн»,

«Мегафон» представил топ-3 «мобильных» дачных направлений Иркутска «Мегафон» ко Дню интернета в России составил рейтинг дачных садоводств Иркутского района с самым большим объемом потребления мобильного дата-трафика. Как рассказали CNews в компании, дачники из Иркутска летом не только трудились на своих участках, но и прокачали сравнимый с 35 тыс. кинолент в хорошем качестве объем трафика. Лидерами в интернет-серфинге являются дачники с Байкальского

В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online душных судов. Реализацией проекта занимается партнер Omnicomm на Дальнем Востоке компания «Омникомм-Иркутск». На данный момент завершился первый этап внедрения Omnicomm Online, включивший оснащ

Softline провела аудит электронного документооборота в администрации Иркутска ешению поставленных задач», — заявил Александр Рабинович, руководитель представительства Softline в Иркутске. «По итогам аудита системы электронного документооборота мы получили полный перечень

Мобильная библиотека на колёсах появилась в Иркутске ка сообщили о запуске федерального культурно-просветительского проекта «Мобильная библиотека» МТС в Иркутске. Первые пять автобусов оборудованные «Мобильной библиотекой» вышли на рейс сегодня.

Электронный билет заработает в коммерческом транспорте Иркутска В Иркутске начались работы по внедрению электронного проездного билета в муниципальном пассажир

Tele2 открыла контактный центр в Иркутске Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии обновленного контактного центра в Иркутске. Центр будет обслуживать абонентов Tele2 из регионов Сибири и Дальнего Востока. Действующие контактные центры компании расположены в Ростове-на-Дону, Челябинске, а теперь и в Иркутс

Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске иртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.

Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске иртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.

Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске иртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.