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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск


21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 2
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1
28.04.2021 Число пользователей сервиса «Tele2 книги» выросло в 9,5 раза 2
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 2
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
13.01.2021 В новогодние праздники абоненты Tele2 скачали более 126 ПБ из интернета 3
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
22.09.2020 «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании» 1
18.09.2020 Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании 1
20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 2
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1

Публикаций - 482, упоминаний - 651

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 20
Docsvision - ДоксВижн 814 18
Microsoft Corporation 11628 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 15
3934 14
Softline - Софтлайн 1507 13
Samsung Electronics 5878 12
Huawei 2750 11
Крок 1230 9
Скай Линк - Skylink 548 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 7
Cisco Systems 2158 7
Синтерра - Synterra 602 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yandex - Яндекс 4129 7
Facebook 3796 6
Yota - Скартел 623 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 6
Ростелеком Сибирьтелеком 337 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Ланит ГК 1185 6
Nokia Corporation 2546 6
IBM 3677 6
Intel Corporation 4335 6
ESET 1000 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
HP Inc. 3043 5
VK - Mail.ru Group 2508 5
АйТи 771 5
SAP SE 3272 5
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 4
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 377 4
VMware 1839 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 21
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
Почта России ПАО 1586 7
Связной ГК 897 7
Альфа-Банк 1135 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 6
РВК - Российская венчурная компания 482 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 5
En+ Group 17 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
ВТБ24 587 4
Форус НПФ 4 4
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 4
Газпром ПАО 538 4
Qiwi 783 4
Аэрофлот 496 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 4
Евросеть 939 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 3
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 3
Роснефть НК 372 3
Visa International 1358 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 3
Русагро Группа Компаний 143 2
СберЛогистика 42 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Россети ПАО 168 2
Норникель - Норильский никель 180 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Альфа-Групп 353 2
S7 Airlines 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Правительство РФ 2226 5
Роснано 456 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 4
Президент Российской Федерации 1447 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
Арбитражный суд города Москвы 347 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
Правительство Иркутской области 2 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Правительство Архангельской области 7 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 30
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
Big Data - Большие данные 1136 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
Google Android 10752 9
Apple iOS 5744 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
ESET NOD32 - Антивирусная программа 345 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
Linux OS 4386 5
Apple - App Store 2199 5
Java - Язык программирования 1221 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Tele2 TV 13 3
МТС Мобильные сотрудники 40 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 3
Intersoft Lab Референт 9 3
МТС 3G-сеть 86 3
Microsoft SQL Server 814 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Windows 876 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
WhatsApp Messenger 654 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Google Gmail 632 2
Microsoft Skype 1501 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Naumen Contact Center 71 2
Microsoft Exchange 695 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Apple iPhone 12 113 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Кузяев Андрей 59 8
Валяева Елизавета 72 7
Эмдин Сергей 67 5
Егоров Игорь 40 5
Ушацкий Андрей 101 4
Медведев Дмитрий 1437 3
Никифоров Николай 1126 3
Малышев Сергей 46 3
Патока Андрей 96 2
Сергеев Александр 21 2
Кравцов Роман 77 2
Стрелков Сергей 12 2
Семенова Татьяна 5 2
Кузнецов Станислав 64 2
Лейпи Игорь 6 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Федоров Антон 8 2
Круглов Алексей 18 2
Лопатухин Дмитрий 16 2
Соколов Дмитрий 45 2
Анкилов Константин 62 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Солодухин Константин 94 2
Самойлов Юрий 58 2
Курмангужин Асан 5 2
Мотовилов Олег 58 2
Хасис Лев 96 2
Путин Владимир 1840 2
Рейман Леонид 471 2
Фокин Дмитрий 17 2
Щеголев Игорь 676 2
Задорожный Богдан 5 2
Герасимов Александр 40 2
Ухлинов Леонид 48 2
Попов Алексей 319 2
Шойгу Сергей 59 2
Голицына Людмила 2 2
Кирюшин Сергей 52 2
Киричек Алексей 66 2
Пальчун Кирилл 47 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 209
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 175
Россия - СФО - Новосибирск 2037 143
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 129
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 101
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 92
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 89
Россия - СФО - Иркутская область 565 87
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 86
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 82
Россия - ПФО - Казань 1548 80
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 79
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 76
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 76
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 73
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 62
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 60
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 59
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 58
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 57
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 56
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 56
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 56
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 54
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 51
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 48
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 47
Россия - Сибирь 899 44
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 44
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 32
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 32
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 31
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 30
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 30
Россия - Ангарск 53 29
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 29
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
Великая Отечественная война 130 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Торговля розничная 77 2
POI - points of interest 60 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
Trade-in 54 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
Всероссийский тотальный диктант 4 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
Бизнес-акселератор 31 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 15 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
НТВ - Телекомпания 170 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Mezzo - телеканал 7 1
Российская газета 92 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
Ведомости 260 1
Bloomberg 789 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
WikiLeaks 106 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 2006 4
IDC - International Data Corporation 2797 1
Juniper Research 280 1
Gartner 2230 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Интерфакс-100 11 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 3
Сириус - Образовательный центр 86 3
РАН - Российская академия наук 326 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 16 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 1 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 56 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Oracle Academy 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ESET Road Show 8 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 3
Digital October - конференционное пространство 86 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 12 2
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Международный женский день - 8 марта 9 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Microsoft Imagine Cup 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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