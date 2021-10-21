Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Иркутская область
Иркутск
Публикаций - 482, упоминаний - 651
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузяев Андрей 59 8
|Валяева Елизавета 72 7
|Эмдин Сергей 67 5
|Егоров Игорь 40 5
|Ушацкий Андрей 101 4
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Малышев Сергей 46 3
|Патока Андрей 96 2
|Сергеев Александр 21 2
|Кравцов Роман 77 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Семенова Татьяна 5 2
|Кузнецов Станислав 64 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Федоров Антон 8 2
|Круглов Алексей 18 2
|Лопатухин Дмитрий 16 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Анкилов Константин 62 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Солодухин Константин 94 2
|Самойлов Юрий 58 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Хасис Лев 96 2
|Путин Владимир 1840 2
|Рейман Леонид 471 2
|Фокин Дмитрий 17 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Задорожный Богдан 5 2
|Герасимов Александр 40 2
|Ухлинов Леонид 48 2
|Попов Алексей 319 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Голицына Людмила 2 2
|Кирюшин Сергей 52 2
|Киричек Алексей 66 2
|Пальчун Кирилл 47 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786224, в очереди разбора - 689900.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786224, в очереди разбора - 689900.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru