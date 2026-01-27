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Россия СФО Иркутская область Иркутск

Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск

"Переправа через Ангару в Иркутске", 1886 Автор: Добровольский Николай Флорианович "Переправа через Ангару в Иркутске", 1886 Автор: Добровольский Николай Флорианович
Вячеслав Глинский "Иркутск. Улица Ленина" (2014) Вячеслав Глинский "Иркутск. Улица Ленина" (2014)
Анатолий Мущенко "Иркутский трамвай" (б/г) Анатолий Мущенко "Иркутский трамвай" (б/г)
Николай Мартьянов "Иркутск. У вокзала" (1990) Николай Мартьянов "Иркутск. У вокзала" (1990)
"Переправа через Ангару в Иркутске", 1886 Автор: Добровольский Николай Флорианович

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Гигабитный интернет от МТС пришел еще в три ЖК Иркутска

ь со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения. «В Иркутске мы фиксируем кратный рост спроса на качественный и надежный домашний интернет. Совре
28.11.2025 МТС запустила оформление сим-карт в МФЦ Иркутска

МТС запустила совместный проект с МФЦ Иркутской области по выдаче сим-карт в центрах госуслуг. Жители Иркутска смогут оформить и получить сим-карты оператора во многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного в ТРЦ «ЯркоМолл». Инициатива позволит

10.11.2025 МТС включила гигабитный домашний интернет для жителей «Березового», «Атмосферы» и других микрорайонов Иркутска

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Сразу в нескольких микрорайонах еще несколько тысяч иркутских семей получили возмож
25.08.2025 Еще в трех жилых комплексах Иркутска появился гигабитный интернет МТС

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в трех жилых комплексах Иркутска. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Доступ к домашним сервисам МТС – фиксированному инт
13.08.2025 EvaProject и EvaGit обновлены до версии 2.30 «Иркутск»

Компания EvaTeam выпустила обновление до версии 2.30 «Иркутск» своих продуктов EvaProject и EvaGit. Обновления содержат значительные улучшения и дополнительные функциональные возможности, призванные повысить эффективность работы команд разработчик
14.07.2025 «МегаФон» ускорил интернет для жителей и гостей Иркутска

В смартфонах и гаджетах абонентов «МегаФона» в Иркутске стали доступны более высокие скорости интернета. Этого удалось добиться в результате
09.07.2025 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в историческом центре Иркутска

МТС увеличила скорость мобильного интернета в разгар летнего туристического сезона в историческом центре Иркутска. За счет обновления телеком-оборудования скорость 4G-интернета на территории популярных локаций выросла в среднем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ускоренный и
24.03.2025 Иркутские подростки пройдут онлайн-отбор в ГИТИС

ру или исполнить танец. Оценивать артистизм будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. «Образовательная программа «Поколение М» – наш флагманский социальный проект, и иркутские ребята регулярно участвуют в различных конкурсных направлениях проекта и добиваются успехов. В прошлом году для абитуриентов Приангарья прослушивания в ГИТИС проходили в очном формате
10.03.2025 «МегаФон» разогнал 4G во всех районах Иркутска

еатры, звонить по видеосвязи. «Наши специалисты фиксируют систематический рост мобильного трафика в Иркутске. Так, в феврале этого года он увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом п
06.03.2025 «МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией

м располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6,5%), Греция (5,4%). Продолжается сотрудничество с Австрией, Белорусией, Кубой, Казахстаном и Бельгией. Суммарно за первый месяц 2025 г. иркутские предприниматели позвонили в 83 страны. Несмотря на сокращение количества звонков почти на 50%, трафик, наоборот, увеличился – на 7%. Появились в списке и новые государства, например,

27.02.2025 МТС добавила скорости LTE в Иркутске-2

МТС обновила мобильную сеть в Иркутске-2 Ленинского района города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%. Специалисты компании провели технические работы на территории

31.01.2025 МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Юбилейный города Иркутска

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Юбилейный города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на 25%. Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего микро
20.01.2025 Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске

ин из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Дома
16.12.2024 «МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники

одят Вологда и Смоленск со средними ценами 4,9 тыс. руб. и пять тыс. руб. в сутки соответственно. В Иркутск путешественники приезжают в первую очередь, чтобы посетить главную природную достопри
25.11.2024 Гигабитный интернет МТС появился еще в 10 тыс. квартир Иркутска

МТС расширила сеть фиксированного интернета до 1 Гбит/с в Иркутске. Более 10 тыс. семей получили возможность подключить сверхскоростной домашний интерн
22.10.2024 Иркутск вошел топ-5 регионов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь 2024 года

ользуются такие категории контента, как: «Игры» – 31%, «Политика» – 9% и «Фитнес и здоровье» – 7%. «Иркутск выделяется активностью и творческим подходом как среди авторов, так и среди зрителей.
03.09.2024 «МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями

регион и отправляться в короткие поездки с осмотром туристических локаций. Летом в городе было сделано на 31% бронирований больше, чем годом ранее. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Иркутск – там он составил 3,5 тыс. руб. в сутки. В Иркутск туристы приезжают в первую очередь, чтобы затем отправиться на Байкал. Количество бронирований в столице Иркутской области этим
22.08.2024 МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске

МТС модернизировала сеть в Иркутске. После обновления скорость мобильного интернета на территории курорта «Ангара» увели
15.08.2024 В «Очаг», «Взлетку» и еще четыре жилых комплекса Иркутска впервые пришел гигабитный интернет МТС

оживающие в ЖК «Приморский» на улице Безбокова, «Стрижи Сити» на Култукской, ЖК «Взлетка» во Втором Иркутске, «Соседи» на Депутатской, «Очаг» и «Восход» на 4-ой железнодорожной. Также гигабитны
17.06.2024 «Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки

Группа «Самолет» реализовала для компании «Стройцентр-Иркутск» проект по внедрению системы операционного контроля качества строительства (Control), которая является одним из модулей платформы «Самолет 10D». Об этом CNews сообщили представители ГК

17.05.2024 «Аскон» открыла офис в Иркутске

Компания «Аскон» объявила об открытии регионального офиса в Иркутске. Он будет работать с заказчиками – промышленными предприятиями и организациями строй
18.04.2024 Еще пять тысяч семей Иркутска могут пользоваться сверхскоростным домашним интернетом МТС

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны еще для пяти тысяч семей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Доступ к высокоскоростному домашнему интерне
02.02.2024 Группа Russ установит 80 цифровых экранов в Иркутске в первой половине 2024 г.

о всех регионах своего присутствия, группа компаний Russ планирует установить 80 цифровых экранов в Иркутске в первой половине 2024 г. В новую цифровую сеть войдут 19 ситибордов, 57 билбордов и
08.12.2023 В туристической службе Иркутска начал работать российский робот-гид

а — консультанта туристической службы Иркутска, компания «Промобот» разработала лингвобазу о городе Иркутске, озере Байкал и популярных туристических маршрутах и направлениях региона. В базу во
17.11.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 100 тыс. семей Иркутска

МТС обновила сеть фиксированной связи в Иркутске. После обновления скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c почти для 100 тыс. семей. Иркутяне также получат возможность экономить до 50% ежемесячно на домашних, мобильных и дру
03.11.2023 МТС ускорила мобильный интернет в районе онкодиспансера в Иркутске

реть видео и слушать музыку онлайн. «Наша задача – обеспечить жителям и гостям Приангарья доступ к необходимым и уже привычным цифровым сервисам. Для этого мы планомерно улучшаем качество связи МТС в Иркутске и пригороде. Особое внимание мы уделяем социально значимым объектам – медицинским, образовательным учреждениям, объектам культуры. Уверен, что обновленная сеть вблизи диспансера позвол
18.04.2022 В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом

С 1 января по 31 марта 2022 г. Иркутске протестировали комплекс информационных систем управления общественным наземным пасса
09.06.2020 «Ростелеком. Экраны» появились в крупном ТРЦ Иркутска

нтры, офисы, рестораны и кафе получают цифровое решение под ключ: в комплекте — телевизор, медиаплеер, камера, личный кабинет, инсталляция и круглосуточная поддержка», — отметил заместитель директора Иркутского филиала «Ростелекома» Александр Бощенко. «Мы стремимся задавать высокий стандарт качества в работе ТРЦ, поэтому ориентируемся на потребности своих клиентов, дорожим их мнением и пост
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии

добных смартфонов. Коллеги из отрасли, с которыми общался CNews, говорят, что такими излишествами в Иркутске дискредитируют борьбу с эпидемией. Иркутский СПИД-центр — дотационное, социально важ
26.12.2017 «Билайн» запустил в Иркутске IP-TV, бесплатный для абонентов оператора

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Иркутске цифровое телевидение (IP-TV). Клиенты, пользующиеся услугами сотовой связи «Билайн»,
30.09.2016 «Мегафон» представил топ-3 «мобильных» дачных направлений Иркутска

«Мегафон» ко Дню интернета в России составил рейтинг дачных садоводств Иркутского района с самым большим объемом потребления мобильного дата-трафика. Как рассказали CNews в компании, дачники из Иркутска летом не только трудились на своих участках, но и прокачали сравнимый с 35 тыс. кинолент в хорошем качестве объем трафика. Лидерами в интернет-серфинге являются дачники с Байкальского

10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online

душных судов. Реализацией проекта занимается партнер Omnicomm на Дальнем Востоке компания «Омникомм-Иркутск». На данный момент завершился первый этап внедрения Omnicomm Online, включивший оснащ
09.12.2015 Softline провела аудит электронного документооборота в администрации Иркутска

ешению поставленных задач», — заявил Александр Рабинович, руководитель представительства Softline в Иркутске. «По итогам аудита системы электронного документооборота мы получили полный перечень
10.09.2015 Мобильная библиотека на колёсах появилась в Иркутске

ка сообщили о запуске федерального культурно-просветительского проекта «Мобильная библиотека» МТС в Иркутске. Первые пять автобусов оборудованные «Мобильной библиотекой» вышли на рейс сегодня.

25.06.2015 Электронный билет заработает в коммерческом транспорте Иркутска

В Иркутске начались работы по внедрению электронного проездного билета в муниципальном пассажир
11.06.2015 Tele2 открыла контактный центр в Иркутске

Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии обновленного контактного центра в Иркутске. Центр будет обслуживать абонентов Tele2 из регионов Сибири и Дальнего Востока. Действующие контактные центры компании расположены в Ростове-на-Дону, Челябинске, а теперь и в Иркутс
01.06.2015 Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске

иртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.
25.05.2015 Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске

иртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.
18.05.2015 Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске

иртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.
12.05.2015 Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Уфе и Иркутске

активация продуктов; оптимизация для работы в виртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в двух городах: 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться на события в рамках Eset Road Show можно по ссылке.

Публикаций - 1027, упоминаний - 1164

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 142
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 63
МегаФон 10742 61
Ростелеком 10948 53
Microsoft Corporation 25775 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 32
Yandex - Яндекс 9216 30
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Softline - Софтлайн 3743 25
Docsvision - ДоксВижн 1060 24
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Cisco Systems 5372 22
Huawei 4676 20
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 17
Samsung Electronics 11064 16
Apple Inc 13154 14
Intel Corporation 12811 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 14
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 13
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Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 13
Крок - Croc 1964 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
АйТи 1519 12
Oracle Corporation 7074 11
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Ростелеком - Связьинвест 1719 9
RKIT Group - РКИТ 22 9
Forus - Форус - Форус Консалтинг 35 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 8
Google LLC 12688 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
Яндекс.Лавка 315 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Почта России ПАО 2370 15
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 10
En+ Group - Эн+ ГК 37 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Газпром ПАО 1493 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 9
Альфа-Банк 1979 9
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
Резонанс НПП 407 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Связной ГК 1401 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Транснефть 335 7
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
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АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
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WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
WiMAX Forum 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
Ассоциация-800 20 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 165
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 165
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 129
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 108
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 100
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 95
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 63
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 57
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 45
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 36
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 36
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 30
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
Google Android 15243 29
Apple iOS 8583 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Microsoft Windows 2000 8678 20
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 16
Apple iPhone 6 4861 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Microsoft Windows 16882 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Linux OS 11533 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 8
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 7
Apple - App Store 3109 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 6
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 6
Avito - Авито услуги 142 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 6
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
NASA Landsat 83 5
Microsoft Office 4170 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Microsoft Dynamics 1197 4
Зимин Константин 102 43
Путин Владимир 3454 10
Ширшов Олег 9 9
Кузяев Андрей 72 8
Белый Евгений 32 8
Валяева Елизавета 72 7
Эмдин Сергей 69 5
Егоров Игорь 45 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Монахов Дмитрий 22 5
Дырмовский Дмитрий 149 4
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Ptolemus Consulting Group 4 1
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 2
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Oracle Academy 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
День молодёжи - 27 июня 1087 8
ESET Road Show 8 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Байкальский экономический форум 13 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Авиационный IT форум 7 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Всероссийский тотальный диктант 11 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Земля из космоса 51 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 1
Cisco Expo 23 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Связь-Экспокомм 276 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Карнавал цифровых технологий 1 1
ИгроМир 125 1
SearchInform Road Show 13 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
UserGate Open Conf 6 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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