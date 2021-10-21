Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск

15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1

В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1

Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1

На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1

Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1

Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1

MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1

ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1

Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1

MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1

MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1

Назначен директор филиала МТС в Курганской области 2

Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1

В новогодние праздники абоненты Tele2 скачали более 126 ПБ из интернета 3

Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1

Tele2 запустил тариф для любителей кино 1

Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1

ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1

Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 1

В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1

Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 2