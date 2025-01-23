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Монахов Дмитрий



23.01.2025 В регионах Северного Кавказа эксперты зафиксировали наименьшее количество кибератак 1
23.01.2025 Самая мощная в 2024 году DDoS-атака была направлена на сибирскую ИT-компанию 1
23.01.2025 В декабре 2024 г. объем DDoS-атак на сферу услуг и здравоохранение Кирова вырос в два раза 1
23.01.2025 RED Security: в декабре 2024 г. объем DDoS-атак на сферу услуг и здравоохранение вырос в два раза 1
29.11.2024 МТС: самая мощная DDoS-атака на ТЭК зафиксирована в Красноярске 1
28.11.2024 МТС: половина региональных DDoS-атак в сфере ТЭК в октябре пришлась на сайты компаний Сибири 1
28.11.2024 МТС: каждая пятая DDoS-атака на компании из сферы ТЭК в октябре 2024 г. пришлась на Татарстан 1
27.11.2024 В октябре в Кировской области выросло количество DDoS-атак на ТЭК 1
27.11.2024 Red Security: в октябре в Прикамье выросло количество DDoS-атак на ТЭК 1
14.11.2024 RED Security: в октябре 2024 г. количество DDoS-атак на ТЭК выросло в три раза 1
17.10.2024 МТС RED: Сибирь вошла в тройку регионов-лидеров по количеству DDoS-атак 1
11.10.2024 Аналитика МТС RED: DDoS-атаки на ИТ и транспорт выросли на Дальнем Востоке 1
11.10.2024 МТС RED: Красноярск стал лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Сибири 1
11.10.2024 На Сахалине выросло количество DDoS-атак на ИТ-компании 1
10.10.2024 Владивосток стал лидером по количеству DDoS-атак на Дальнем Востоке 1
10.10.2024 МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август 1
04.10.2024 «МТС Red»: DDoS-атаки на ИТ и транспорт уходят в отры 1
13.06.2024 «МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС 1
01.11.2022 «Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии» 1
18.01.2022 ТТК увеличил емкость центра фильтрации трафика в сервисе «Защита от DDoS-атак» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Монахов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Бифит - Bifit 84 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3093 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6405 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2657 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 47 13
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 8
МТС RED Security Anti-DDoS 7 4
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 10 1
Солдатенков Вадим 4 1
Хрусталев Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2726 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 912 2
Россия - СФО - Новосибирск 4293 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 577 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2451 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Испания - Королевство 3709 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1496 1
Россия - УФО - Тюменская область 1146 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 640 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 368 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 252 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1210 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1044 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 6
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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