Россия СКФО Северный Кавказ Северо-Кавказский регион Приэльбрусье Чегет

Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет

Николай Ярошенко «Эльбрус в облаках» (1894 г.) На картине «Эльбрус в облаках» художник показывает насколько мал человек перед величием природы. Николай Ярошенко «Эльбрус в облаках» (1894 г.) На картине «Эльбрус в облаках» художник показывает насколько мал человек перед величием природы.
Этикетка советского спичечного коробка «Вид на Эльбрус», 1965 Этикетка советского спичечного коробка «Вид на Эльбрус», 1965

СОБЫТИЯ


18.08.2025 МТС заблокировала 66 млн спам-звонков на Северном Кавказе за полгода

МТС проанализировала количество и характер нежелательных звонков, заблокированных сервисом «Защитник» на Северном Кавказе в первом полугодии. Всего за это время в регионе было заблокировано 66 млн подозрительных вызовов. Чаще всего спам-звонки поступали и были заблокированы в Ставропольском крае и
19.11.2024 Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале

рет будет действовать до 2031 г. Отметим, что Бурятия и Иркутская область находятся в районе озера Байкал. Кроме того, до 2031 г. планируется ввести ограничения на майнинг на территориях ряд регионов Северного Кавказа – республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – и на территории новых российских регионов: Донецкая Народная Республ
25.10.2024 «Авито Путешествия»: Популярность Северного Кавказа у туристов выросла на 80%

Российские туристы все чаще выбирают для поездок регионы Северного Кавказа: за год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном о
17.09.2024 «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов

поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских

23.08.2024 «СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа

е «CберМобайла». Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайл»: «Мы рады, что на всей территории Северного Кавказа, где проживает более 10 миллионов человек, теперь работает «СберМобайл». Мы
12.04.2024 Приэльбрусье стало третьим по популярности в России в горнолыжный сезон

нализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Так, горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии стал третьим по популярности в стране среди туристов – в Приэльбрусье было совершено 7,5% от всех поездок на зимние курорты России. Об этом CNews сообщили представители МТС. При этом Приэльбрусье вошло в пятерку курортов по приросту туристичес
04.03.2024 Места Мастера: жители Северного Кавказа вновь заинтересовались Булгаковым

го на онлайн-ресурсы о популярном авторе заходили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Северного Кавказа. Интерес жителей южного региона к творчеству Булгакова легко связать с тем,
12.09.2023 Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу

ржке платформы«Россия — страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие». В сервисе гости Северного Кавказа могут узнать, какие канатные дороги работают на курортах и какие трассы отк
12.07.2022 На Северном Кавказе «Билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам

Оператор «Билайн» объявляет о расширении географии услуги «Прямой городской номер» для бизнес-клиентов в республиках Северного Кавказа. Доступны к подключению прямые номера в Махачкале, Черкесске, Владикавказе, Грозном и Нальчике. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Номер выглядит как обычный город
12.07.2022 На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам

На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» городские номера бизнес-клиентам. Операт
11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье

«Билайн» подготовил сеть к началу горнолыжного сезона в Приэльбрусье, обеспечив голосовой связью и мобильным интернетом все основные туристические зо
11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе

обсудили с представителями аппарата полпреда президента России в СКФО. Безработным жителям регионов Северного Кавказа и тем, кто нуждается в подработке, будет предложено заняться разметкой ауди
04.12.2019 «Росэлектроника» займется цифровизацией электросетей на Северном Кавказе и в ЮФО

ских нарушений», – отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев. «Электросетевой комплекс Северного Кавказа сегодня находится на пути динамичного технологического развития в рамках ци
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе

nced на 63 базовых станциях. Более 350 тыс. жителей Владикавказа, посёлков Спутник, Редант 2-ой и Заводской, а также сел Ногир, Михайловское, и Дачное Пригородного района станут первыми в республиках Северного Кавказа, кому доступны сверхскорости мобильного интернета. В компании отмечают возросшую потребность абонентов в услуге скоростной передачи данных. За год количество 4G-пользователей

29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем

работы и поиска общих, постоянно развивающихся подходов обеспечить "электронную" безопасность не получится», – сказал Виталий Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.«Северный Кавказ относится к тем российским регионам, где вопросу защиты информации уделяется особое внимание. Наша цель – объединить усилия отечественных разработчиков для максимально эффективн
18.01.2017 Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые «МРСК Северного Кавказа» на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширили спектр услуг для абонентов. Как сообщили CNews в

18.12.2014 «МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году

увеличит в 2 раза пропускную способность мобильных сетей на популярных горнолыжных курортах Сочи и Северного Кавказа. Красная Поляна, Домбай, Архыз и Приэльбрусье – притягательные места турист
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки

Министерство по делам Северного Кавказа опубликовало итоги первой закупки из целого блока торгов, обеспечивающих ми
16.08.2013 Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100

ия нашей компании, - комментирует Руслан Ярахмедов, директор регионального отделения по республикам Северного Кавказа Кавказского филиала «МегаФона». – До 1 июля мы полностью выполнили план 201
05.02.2013 «Билайн» охватил сетью 3G более 1400 населенных пунктов на Юге и Северном Кавказе

ской, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также Республиках Северного Кавказа был проведен ряд мероприятий, позволивших значительно улучшить покрытие и е
28.11.2012 «Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе

всяческое содействие в реализации данного проекта. В 2012 г. в рамках программы расширения и модернизации сетей «ВымпелКом» осуществляет подключение базовых станций 3G по технологии Ethernet на Юге и Северном Кавказе, что позволяет существенно увеличить порог максимальной скорости до 21 Мбит/с (стандарт HSPA+). На текущий момент процент покрытия территории Республики Ингушетия сетями 3G сос
29.11.2011 Северный Кавказ дружно игнорирует электронное правительство России

тов еще даже не определили количество услуг для перевода на межведомственное взаимодействие», - заявил CNews руководитель ИТ-департамента правительства Алексей Попов. Массово срывают сроки республики Северного Кавказа: Чечня, Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, в которой к тому же не назначен ответственный за этот процесс замглавы субъекта. Кроме них не справляются со
03.03.2011 «МРСК Северного Кавказа» доверила защиту корпоративной сети «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» объявила о начале сотрудничества с «Межрегиональной распределительной сетевой компанией Северного Кавказа» («МРСК Северного Кавказа») и внедрении комплексного решения для обеспечения защиты корпоративной информационной сети предприятия. В ходе проекта был выполнен перевод «
17.11.2010 Олег Нуднов назначен региональным директором «ВымпелКома» на Северном Кавказе

роста. По мнению Плесконоса, назначение Нуднова укрепит как команду топ-менеджмента России, так и управленческую команду региона, перед которой стоят важные задачи по упрочнению лидерских позиций на Северном Кавказе. Олег Нуднов родился 24 ноября 1963 г. В 1985 г. с отличием окончил Высшее военное училище радиоэлектроники в г. Череповце. Службу в армии проходил с 1985 г. по 2002 г. на офиц
11.11.2010 ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе

нтировать порядка 70 тыс. портов xDSL и около 50 тыс. портов ETTH на территории 4 регионов СКФО. По мнению руководства компании, это позволит удовлетворить растущий спрос на услуги передачи данных на Северном Кавказе. «Остальная часть инвестиций будет направлена на функционирование созданной инфраструктуры связи для обеспечения высокого качества предоставляемых нами услуг», - отметил генера
19.05.2010 TopS BI расширил функционал АСУД в «МРСК Северного Кавказа»

ator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», выполнила проект по внедрению нового функционала системы управленческого документооборота (АСУД) в «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа». В рамках комплексного плана по созданию единого информационного пространства и единого подхода в области управленческого документооборота в «Холдинге МРСК» и его дочерних об
14.04.2009 «Астерос» модернизировал контакт-центр «МегаФон-Северный Кавказ»

Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила модернизацию контакт-центра мобильного оператора «МегаФон-Северный Кавказ» в целях повышения качества обслуживания его абонентов и оптимизации затрат на содержание клиентской службы. До начала проекта независимые call-центры компании «МегаФон-Север
18.08.2008 Компании «Связьинвеста» восстанавливают связь на Северном Кавказе

ми связи все силовые структуры. Для обеспечения бесперебойного функционирования связи в направлении Северного Кавказа и Закавказья национальный оператор дальней связи «Ростелеком» создал операт
14.08.2008 «Ростелеком» обеспечит бесперебойную связь в направлении Северного Кавказа

туацией, сложившейся в Южной Осетии, национальный оператор связи «Ростелеком» провел комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования связи в направлении Северного Кавказа и Закавказья. Уже 8 августа решением руководства компании были созданы постоянно действующие оперативные группы из числа ведущих технических специалистов. В целях повышения на
23.06.2008 «МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»

«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположение абонен
07.09.2007 ФУАД «Северный Кавказ» ищет ИТ-поставщика

Федеральное управление автомобильных дорог (ФУАД) «Северный Кавказ», г.Ростов-на-Дону, проводит торги в форме открытого конкурса № 16-07 по выбору ИТ-поставщика. В частности, разыгрывается право на поставку автоматизированного оборудования учет
05.07.2007 «МегаФон - Северный Кавказ» запустил интернет-магазин

Интернет-магазин по продаже sim-карт сети «МегаФон - Северный Кавказ», ставший главной новинкой новой версии сайта мобильного оператора, готов предоставить своим посетителям две основные разновидности услуг - здесь можно бесплатно выбрать запомин
22.06.2007 «МегаФон-Северный Кавказ» продал номер на аукционе за 100 тыс. рублей

лекции компании. Один из них стал самым «дорогим» в истории аукционной продажи мобильных номеров на Северном Кавказе. С молотка ушло 5 номеров с редкими комбинациями цифр, за которые ведущие пр
29.03.2007 "МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах

Мобильный оператор «МегаФон — Северный Кавказ» завершил тестирование инновационного оборудования в верховьях Безенгийского ущелья, что позволило организовать связь в процессе горноспасательной операции повышенной сложности.
07.03.2007 "Мегафон" запускает в Чечне EDGE

нных на базе EDGE. «Мы неоднократно утверждали, что Чеченская республика — это такой же регион Северного Кавказа, как и соседние субъекты, поэтому стремились как можно быстрее завершить ра
27.02.2007 "Мегафон" поможет МЧС в оповещении граждан на Северном Кавказе

еперь же уникальный комплекс SMS-оповещения доступен пользователям связи «Мегафон» во всех регионах Северного Кавказа. В любое время суток абоненты могут получать оперативную информацию о погод
23.01.2007 МТС покоряет Приэльбрусье

В середине января технические специалисты МТС установили сразу несколько базовых станций в горах Приэльбрусья, что позволило обеспечить связью популярные горнолыжные трассы на горах Чегет и

17.11.2005 "МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS

Энергетическая компания «МРСК Центра и Северного Кавказа» в рамках создания системы управления распределительным электросетевым комплексом в качестве корпоративного стандарта начала внедрение программных продуктов платформы ARIS от 
24.01.2005 "МегаФон - Северный Кавказ" начал прием платежей через "КиберПлат"

Пополнить лицевой счет абоненты сети «МегаФон — Северный Кавказ» теперь могут наличными в пунктах приема платежей, работающих через систему «КиберПлат» (CyberPlat). Пополнение лицевых счетов производится в режиме реального времени и без взим
04.07.2002 MAS Elektronik реализовала проект для ОДУ Северного Кавказа

ла о завершении проекта по замене центральной системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) для одного из крупнейших филиалов РАО "ЕЭС России" - Объединенного диспетчерского управления энергосистем Северного Кавказа (ОДУ Северного Кавказа). Этот проект выполнен в рамках программы реконструкции и технического перевооружения средств и систем управления, которую в настоящий момент реа

