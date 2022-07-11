На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам

На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» городские номера бизнес-клиентам.

Оператор «билайн» начал предоставлять на Северном Кавказе услуги фиксированной телефонной связи для бизнес-клиентов. Доступны к подключению городские телефонные номера в Махачкале, Черкесске, Владикавказе, Грозном и Нальчике.

Прямой номер легче запомнить, так как при наборе не требуется введения кода города или кода сотового оператора. Например, прямой номер в Махачкале может выглядеть так: 221-50-00. Оператор предоставляет возможность выбора «красивого» номера.

Как сообщает пресс-служба компании, преимущества услуг фиксированной связи от билайн заключаются в быстрой скорости подключения номера, возможности сохранять номер при смене офиса, устанавливать переадресацию с этого номера на выбранное клиентом устройство, например, смартфон или автоматическую телефонную станцию. Также можно сделать номер многоканальным.

Услугу можно использовать с другими решениями для бизнеса. Например, вместе с облачной АТС и нужными для бизнеса функциями: голосовым меню, записью разговора, голосовой почтой и многим другим.

Подробнее об услуге можно узнать по телефону 8 800 600 03 68 или оставив заявку на обратный звонок на сайте «билайна».