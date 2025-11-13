Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Агентство по кибербезопасности Китая обвинило правительство США в организации кражи биткоинов на $13 млрд из майнингового пула Lubian. Украденные биткоины китайские регуляторы киберпространства связали с токенами, которые были конфискованы правительством США у председателя камбоджийского конгломерата Prince Holding Group.

Воровство криптовалюты

Китай обвинил спецслужбы США в воровстве криптовалюты на $13 млрд, пишет Bloomberg. Специалисты Агентства национальной безопасности США руководили операцией.

В ноябре 2025 г. Китайский национальный центр по реагированию на компьютерные вирусы (CNCERT) обвиняет Соединенные Штаты в том, что они организовали ИТ-атаку, в ходе которой были украдены биткойны на $13 млрд. Речь идет о кибератаке в 2020 г. на китайский майнинг-пул Lubian — хакеры украли около 127,3 тыс. биткойнов, что стало крупнейшей криптовалютной кражей в истории. Теперь представители CNCERT заявляют, что это было хакерской операцией государственного уровня под американским руководством. В докладе говорится, что об этом свидетельствует, в частности, тайное и замедленное перемещение украденных биткойнов, что противоречит обычной практике криптовалютных воров.

По данным CNCERT, ИТ-специалисты службы выявили связь между биткойнами, похищенными с ИТ-платформы Lubian, и токенами, конфискованными США в октябре 2025 г. у камбоджийского бизнесмена Чен Чжи (Chen Zhi). Его обвиняют в организации мошеннической схемы и отмывании денег. У принадлежащей ему компании Prince Holding Group было изъято также около 127,3 тыс. биткойнов.

Unsplash - Sahil Pandita Китай обвинил американские спецслужбы в организации взлома биткоин-кошельков на $13 млрд

В CNCERT подчеркивают, что американские власти не раскрывают, каким образом и когда они получили контроль над этими активами. «Правительство США, возможно, еще в 2020 г. применило хакерские методы для кражи 127 тыс. биткойнов, находившихся у Чен Чжи. Это типичная операция в стиле «черные пожирают черных» (китайская идиома, означающая «бандиты грабят бандитов»)», указано в отчете CNCERT.

Государственная организация

CNCERT — китайская государственная организация, занимающаяся мониторингом, выявлением, анализом и нейтрализацией компьютерных вирусов и других вредоносных программ в Китае. Организация в 2025 г. является основной координационной организацией системы реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере кибербезопасности Китайской Народной Республики (КНР). Агентство является аналогом Computer Emergency Response Team (CERT) в США и работает как центральный узел для сбора информации об уязвимостях и инцидентах кибербезопасности на национальном уровне.

Основные обязанности CNCERT: в качестве национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации, в соответствии с принципом активного предотвращения, своевременного обнаружения, быстрого реагирования и гарантированного восстановления, осуществлять предотвращение, обнаружение, раннее предупреждение и скоординированное устранение ИТ-инцидентов информационной безопасности (ИБ) сетей интернета, поддерживать национальную общественную безопасность сети, обеспечивать безопасную работу основных информационных сетей и важных информационных систем, а также выполнять соответствующую работу по мониторингу безопасности для интегрированной отрасли «Интернет+», представленной интернет-финансами». CNCERT отвечает за разработку ИТ-инструментов для поддержки «Великого китайского файервола», о котором ранее писал CNews.

Случаи конфискаций криптовалюты

Конфискации криптоактивов стали обычной практикой для правоохранительных органов, особенно в США, где они используются для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и киберпреступлениями.

Pixabay - photographersupreme Конфискация криптовалюты

В ноябре 2022 г., около 50 тыс. биткоинов (~$3,36 млрд на момент изъятия), украденных с даркнет-рынка Silk Road хакером Джеймсом Чжунгом (James Zhung). Деньги были спрятаны в попкорновой банке. Это была вторая по величине конфискация крипты в истории Министерства юстиции США.

В декабре 2024 г. около 69 тыс. биткоинов (~$4,4 млрд), планируемый аукцион оставшихся активов Silk Road после решения Верховного суда США. Деньги пошли на поддержку правоохранителей и компенсации жертвам.

Июнь 2025 г. более $225,3 млн в крипте, конфискация средств от инвестиционных мошенничеств. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США использовали блокчейн-анализ для отслеживания. В июле $200 млн в крипте, аналогичный случай мошенничества с инвестициями в крипту; изъятие через гражданский иск в Вашингтоне.