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Стихийные бедствия Natural disasters Природные катастрофы Природные катаклизмы Чрезвычайная ситуация (ЧС )
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СОБЫТИЯ
|12.03.2025
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Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе
». Участникам необходимо было разработать предполагаемый план действий по нейтрализации последствий ЧС на Черном море и предложить решения, использующие технологии и экспертизу телекоммуникацио
|12.04.2024
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«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС
«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив. Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чрезвычайных ситуациях не терять связь с родными и близкими и иметь доступ к актуа
|01.03.2024
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Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн
Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн благодаря появлению Национальной страховой информационной системы (НСИС, 100-процентная дочерняя компания Банка России). Об этом сообщил генеральный д
|11.01.2023
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«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров
дерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах. Наноспутник создан для отслеживания лесных пожаров и других стихийных бедствий прежде всего на территории Российской Федерации. Аппарат оснастили тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять тепловые аномалии на поверхности Земли, а также цв
|08.08.2022
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Любой желающий может взломать американскую систему оповещений о ЧС и поднять ложную тревогу
гентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) при Министерстве внутренней безопасности США опубликовало краткий бюллетень с предупреждением о критических уязвимостях в публичных системах предупреждения о ЧС. Речь идёт о компоненте Интегрированной системы общественного оповещения и предупреждения (IPAWS) - системе экстренного предупреждения (Emergency Alert System - EAS), через которую население
|15.02.2022
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«Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС
телефонным сетям любого типа. При возникновении чрезвычайной ситуации абонентам, находящимся в зоне ЧС, поступят телефонные звонки с голосовым сообщением, предупреждающим об опасности. «П-166Ц
|22.07.2020
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Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС
ека, находящегося на опасной территории, жизненно важной информации», – отметил Михаил Колиев, начальник Центра обеспечения деятельности по защите населения и территории Республики Северная Осетия от ЧС.
|08.07.2020
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«Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС
аций. Комплекс позволит получать, анализировать и отображать консолидированные данные по ликвидации ЧС, а также управлять силами и средствами региональных оперативных служб. Оборудование мобиль
|02.04.2020
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Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе
ские системы», созданного на базе Российской венчурной компании (РВК), станут соредакторами международного стандарта, который определит лучшие практики использования городских центров реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо России, в число авторов документа вошли Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия и Австралия. Новый стандарт разрабатывается в рамках комитета по технологиям у
|09.09.2019
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Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия
ее время основано на компьютерном моделировании, а машинное обучение делает его более эффективным. «Прогнозирование стихийных бедствий на основе больших данных, их моделирование и предупреждени
|16.05.2019
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Трамп объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США
Указ Трампа Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США. Заявление содержится в указе об обеспечении безопасности цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий и сервисов, который подпис
|29.04.2019
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В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ
создать в России Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Проект был презентован на прошедшей коллегии Россвязи, его готово реализовать подведомст
|07.09.2017
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Деньги на трагедии: хакеры пытаются заработать на стихийных бедствиях
уют пользователем интернета быть бдительными и тщательно проверять подлинность сайтов, через которые они перечисляют деньги.«Освещение в СМИ и обсуждения в интернете крупных международных событий или стихийных бедствий дают сильный толчок для развития и появления большого количества тематических атак, таких как фишинг и массовая рассылка спам-сообщений, - говорит Алексей Мальцев, системный
|14.08.2017
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Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС
Исполнение требований закона об оповещении абонентов о ЧС Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства об использовании сетей связи дл
|03.11.2016
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«Одноклассники» запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях
я рассылка показала, что эффективность проекта оправдала ожидания. Пользователи, находящиеся в зоне ЧС, приятно удивлены новым, удобным сервисом — можно оперативно узнать о статусе своих друзей
|05.10.2016
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«Билайн» предоставил бесплатную связь во время ЧС в Приморье
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о принятии решения не тарифицировать услуги связи клиентам, которые находились в районе чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации был введен 31 августа. Причиной стали очень сильные дожди, которые принес тайфун «Лайонрок». В зоне затопления оказались несколько районов Приморского края.Как расск
|29.09.2016
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Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья
Минкомсвязи сообщило о том, что услуги связи оказываются во всех населенных пунктах, пострадавших от чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае, в результате успешного проведения аварийно-восстановительных работ. Как рассказали CNews в ведомстве, на совещании с операторами связи по итогам ликвидации ЧС об э
|19.09.2016
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«Мегафон» полностью восстановил свою сеть в зоне ЧС в Приморье
ии, последними из пострадавших объектов связи были включены базовые станции в поселках Восток и Бамбурово. На сегодняшний день услуги связи клиентам «Мегафона» на тех территориях, где действует режим ЧС, предоставляются в штатном режиме. В результате разрушительных действий тайфуна «Лайонрок», нанесшего огромный ущерб Приморскому краю, инфраструктура сети связи оператора была повреждена в с
|09.09.2016
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Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье
Минкомсвязи РФ сообщило промежуточные итоги ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае в части обеспечения населения услугами связи. Как пояснили CNews в мини
|07.09.2016
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Клиентам «Мегафона» в зоне ЧС Приморья доступна связь даже при отрицательном балансе
В связи с открытым режимом ЧС в Приморском крае «Мегафон» предоставил своим клиентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого
|05.07.2016
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Разработка ОПК позволит городам оставаться на связи в условиях ЧС
де отсутствует или разрушена наземная связная инфраструктура, в районах стихийных бедствий и других ЧС. «Восход» позволяет оперативно построить линии связи в любой неподготовленной местности. В
|08.07.2014
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В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности
, позволят спроектировать максимально надежную инфраструктуру и снизить ущерб от действий природной стихии.
|14.03.2014
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Минкосвязь подготовила правовые акты об экстренном оповещении пользователей услуг связи о ЧС
и подготовила и разместила для общественного обсуждения нормативные правовые акты, закрепляющие механизмы экстренного оповещения операторами пользователей услуг связи об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также информирования о приемах и способах защиты от их последствий. Указанные меры направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Как рассказали CNews в Минкомсвязи, де
|14.03.2014
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«Росэлектроника» внедрила новую федеральную систему оповещения об угрозах возникновения ЧС
атизированная система центрального оповещения (АСЦО) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). АСЦО начала функционировать в 83 регионах России, 287 ключевых промышленных объектах име
|28.01.2014
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США создали новую ГИС, предупреждающую население о стихийных бедствиях
землетрясениях, наводнениях, ураганах, границы лесных пожаров, зоны извержения вулканов и т.д. Сила стихии отображается как соответствующими цифрами, так и более наглядно и доступно для неспеци
|11.12.2013
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МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с Кемеровским управлением по делам ГО и ЧС объявила о запуске дополнительного канала системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Теперь у абонентов кабельного телевидения МТС появилась
|15.11.2013
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Южная Корея разработала ГИС для прогнозирования стихийных бедствий
Prediction System). Эта система способна довольно точно прогнозировать погоду за 12 часов до удара стихии путем анализа показателей, характеризующих экстремальные климатические условия, и данн
|21.10.2013
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Китай создал национальную ГИС ЧС
чение картами пострадавших регионов имеет решающее значение. Национальная геоинформационная система ЧС была создана после 20 апреля 2013 г., когда произошло 7-балльное землетрясение в провинции
|28.08.2013
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Операторы связи обеспечивают стабильную работу сетей в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке
елКом» и «Ростелеком» сообщили о мерах по обеспечению стабильной работы сетей связи на территориях, пострадавших от паводка в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В зоне чрезвычайной ситуации созданы и функционируют рабочие группы по координации действий операторов связи по обеспечению работы сетей связи в полном объеме. Совместными усилиям операторов во всех р
|16.11.2012
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Новый мега-проект: в России будет создана федеральная система оповещения при ЧС
Владимир Путин отвел правительству год на создание общероссийской системы экстренного оповещения о ЧС Вопрос о необходимости такой системы Путин поднял еще в июле 2012 г., после наводнения на
|29.08.2012
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«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами новое жилье для пострадавших от стихии в Крымске
«Ростелеком» обеспечил комплексом современных телеком-услуг первые три дома микрорайона «Озерки» на 250 квартир для пострадавших от стихии в Крымске. С помощью волоконно-оптических линий связи всем жителям микрорайона «Озерки» стали доступны телефонная связь, скоростной интернет и «Интерактивное телевидение» с высоким качес
|18.07.2012
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В Хабаровском крае может появиться система информирования о ЧС через сотовую связь
В правительстве Хабаровского края прошло рабочее совещание по вопросу развития региональной системы оповещения населения, на котором была рассмотрена возможность информирования о ЧС посредством сотовой связи. Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, идея использования сотовых сетей для экстренного оповещения в случаях ЧС не нова.
|01.08.2011
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МИД РФ и МТС запустили систему информирования граждан, оказавшихся в зоне ЧС за пределами России
при выезде за рубеж. В случае возникновения в какой-либо из зарубежных стран чрезвычайной ситуации (стихийные бедствия, катастрофы, беспорядки и вооруженные конфликты и др.) по всей базе абонен
|28.05.2011
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Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии
ия и инфраструктуру. Возможность постройки городов, способных более эффективно противостоять ударам стихии, позволит избежать наиболее серьезных разрушений. Роль облачных вычислений Корпорация
|16.07.2010
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В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за подозрения на ящур
бораторных исследований. Пока в поселке работают ветеринары, введено ограничение на передвижение животных, проводится ревакцинация. Ситуация находится на контроле у Госветслужбы и краевой комиссии по ЧС.
|31.12.2009
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Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"
Федеральное космическое агентство подало заявку на вступление в Международную хартию «Космос и стихийные бедствия» (International Charter «Space and Major Disasters»), сообщает пресс-служб
|13.11.2009
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В Забайкалье введён чрезвычайный режим
пугинском - из-за эпидемии гриппа A(H1N1) с 13 ноября 2009 года введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Во всех районах созданы оперативные штабы по ликвидации ЧС. Контролировать их раб
|12.08.2009
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ООН призывает к более активному использованию новейших технологий борьбы с ЧС
Информационно-коммуникационные технологии могут сыграть важную роль в уменьшении опасности стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 11 августа говорили участники регионального совещания Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Ба
|13.07.2009
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На Дальнем Востоке продолжает действовать режим "чрезвычайная ситуация"
Как сообщает МЧС России, в 15 районах Амурской области и 3 районах Еврейской автономной области продолжает действовать режим “чрезвычайная ситуация”, введенный из-за поражения сельхозугодий бабочками лугового мотылька. Вредителем поражено 469 777 га земли, в том числе 111 037 га сельхозугодий.
|18.06.2009
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Situational Awareness: менеджмент ЧС и сетевые технологии
ами информации, локализованной в пространстве и во времени и при этом не изолированной от общего контекста ситуации – и, в первую очередь, от её геопространственного контекста. Интерпретация понятия «чрезвычайное происшествие» специфична в различных регионах. Так, в Европе менеджмент чрезвычайных ситуаций традиционно связывался с дорогами (транспортной инфраструктурой) и ДТП, в то время как
Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 20
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Кучейко Алексей 22 7
|Рейман Леонид 1065 6
|Шойгу Сергей 92 6
|Макаров Станислав 118 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Глазков Александр 151 5
|Сахненко Сергей 91 5
|Иванов Сергей 405 5
|Духовницкий Олег 91 5
|Чуприян Александр 9 5
|Гурко Александр 139 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Андронов Алексей 28 5
|Мельникова Анастасия 440 4
|Евтушенко Олег 145 4
|Галактионова Инесса 120 4
|Солодухин Константин 119 4
|Фишер Андрей 75 4
|Якимюк Оксана 6 4
|Шашмурина Ксения 5 4
|Bush George - Буш Джордж 336 4
|Перминов Анатолий 131 4
|Козлов Павел 21 4
|Лекомцева Елена 16 3
|Кузьменко Юрий 5 3
|Райкевич Алексей 129 3
|Исхизова Александра 100 3
|Каинов Илья 15 3
|Stevens Scott - Стивенс Скотт 3 3
|Петров Михаил 139 3
|Лагода Георгий 60 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Иванов Олег 153 3
|Касперский Евгений 337 3
|Кузнецов Сергей 163 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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