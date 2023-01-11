Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС )

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|11.01.2023
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«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров
дерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах. Наноспутник создан для отслеживания лесных пожаров и других стихийных бедствий прежде всего на территории Российской Федерации. Аппарат оснастили тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять тепловые аномалии на поверхности Земли, а также цв
|09.09.2019
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Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия
ее время основано на компьютерном моделировании, а машинное обучение делает его более эффективным. «Прогнозирование стихийных бедствий на основе больших данных, их моделирование и предупреждени
|07.09.2017
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Деньги на трагедии: хакеры пытаются заработать на стихийных бедствиях
уют пользователем интернета быть бдительными и тщательно проверять подлинность сайтов, через которые они перечисляют деньги.«Освещение в СМИ и обсуждения в интернете крупных международных событий или стихийных бедствий дают сильный толчок для развития и появления большого количества тематических атак, таких как фишинг и массовая рассылка спам-сообщений, - говорит Алексей Мальцев, системный
|03.11.2016
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«Одноклассники» запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях
я рассылка показала, что эффективность проекта оправдала ожидания. Пользователи, находящиеся в зоне ЧС, приятно удивлены новым, удобным сервисом — можно оперативно узнать о статусе своих друзей
|08.07.2014
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В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности
, позволят спроектировать максимально надежную инфраструктуру и снизить ущерб от действий природной стихии.
|28.01.2014
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США создали новую ГИС, предупреждающую население о стихийных бедствиях
землетрясениях, наводнениях, ураганах, границы лесных пожаров, зоны извержения вулканов и т.д. Сила стихии отображается как соответствующими цифрами, так и более наглядно и доступно для неспеци
|15.11.2013
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Южная Корея разработала ГИС для прогнозирования стихийных бедствий
Prediction System). Эта система способна довольно точно прогнозировать погоду за 12 часов до удара стихии путем анализа показателей, характеризующих экстремальные климатические условия, и данн
|31.12.2009
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Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"
Федеральное космическое агентство подало заявку на вступление в Международную хартию «Космос и стихийные бедствия» (International Charter «Space and Major Disasters»), сообщает пр
|16.06.2009
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ООН: опубликован индекс вероятности стихийных бедствий в 200 странах мира
й стратегией уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), сообщает центр новостей ООН. Индекс вероятности стихийных бедствий, полученный ООН, был обнародован накануне открытия Глобальной платформы по
|06.02.2009
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Китай опубликовал данные о пострадавших от стихийных бедствий в 2008 году
й (4 млн га из них были уничтожены), разрушены почти 11 млн построек. Прямой экономический ущерб от стихии составил почти 200 млрд. долл. США, увеличившись в 5,7 раза по сравнению с предыдущим
|22.09.2008
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Количество стихийных бедствий растет из года в год: статистические данные
, в последнем докладе, опубликованным расположенным в японском городе Кобе Азиатским центром по борьбе со стихийными бедствиями, говорится, что количество тайфунов, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий, а также численность пострадавших от них на планете растут из года в год, причем почти 90% пострадавших находятся в Азии. В докладе говорится со ссылкой на статистические дан
|29.08.2008
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Создано ПО, планирующее меры реагирования на стихийные бедствия
Майкл Мецгер (Michael Metzger), выпускник Массачусетского технологического университета разработал программный инструмент для планирования мер реагирования на приближение таких стихийных бедствий, как ураганы. Как сообщает пресс-служба университета, в ходе разработки Мецгер собрал и проанализировал статистические и иные данные об ураганах за 50 предыдущих лет. В отлич
|02.07.2008
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За 48 лет стихийные бедствия унесли жизни 2,5 млн. человек
Как сообщает центр новостей ООН, за последние 48 лет было зарегистрировано более 7 тыс. стихийных бедствий, в результате которых погибло, по меньшей мере, 2,5 млн. человек. Понесенный ущерб превысил $2 трлн. Об этом говорится в докладе, направленном на рассмотрение участников сесс
|09.04.2008
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IBM разрабатывает стохастические модели стихийных бедствий
лужба IBM, исследовательское подразделение компании, используя методы стохастического программирования, разрабатывает программные инструменты для оптимизации управления службами реагирования во время стихийных бедствий. Стохастическое программирование позволяет учитывать неопределенность, причем неопределенными могут быть как условия задачи, так и параметры целевой функции. Это делает его п
|21.03.2008
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Страны АТР усовершенствуют системы раннего оповещения при стихийных бедствиях
и социальной комиссии. Участники обсуждают перспективы использования в регионе спутников для наблюдения за погодой и всеми процессами изменения климата, которые помогут уменьшить количество жертв при стихийных бедствиях. Участие в симпозиуме принимают представители 22 стран региона. Многие из докладчиков подчеркивают, что никто не может управлять погодой, однако точные наблюдения за ней, а
|17.01.2008
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Facebook и Twitter будут спасать людей от стихийных бедствий
роект Google.org, благотворительной организации компании Google, под названием Innovative Support to Emergencies, Diseases and Disaster (Инновационная поддержка при чрезвычайных ситуациях, болезнях и стихийных бедствиях). Целью проекта InSTEDD является помощь людям всего мира идентифицировать и предупреждать других о стихийных бедствиях или катастрофах с помощью интернет-технологий.
|08.08.2006
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Индия разрабатывает систему раннего оповещения о стихийных бедствиях
Индийский департамент космических исследований предложил кабинету министров страны Программу создания системы раннего оповещения о стихийных бедствиях на основе современных технологий, сообщает ГИС-Ассоциация. Проект должен обеспечить разработку программ и сервисов, использующих геопространственные данные для оповещения на
|08.08.2006
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Индия разрабатывает систему раннего оповещения о стихийных бедствиях
Индийский департамент космических исследований предложил кабинету министров страны Программу создания системы раннего оповещения о стихийных бедствиях на основе современных технологий, сообщает ГИС-Ассоциация. Проект должен обеспечить разработку программ и сервисов, использующих геопространственные данные для оповещения на
|10.04.2002
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Орбитальные спутники "Вулкан" помогут МЧС прогнозировать стихийные бедствия
В 2003-2004 годах российские ученые намерены вывести на орбиту спутники серии "Вулкан", предназначенные для мониторинга стихийных бедствий - землетрясений, тайфунов, наводнений и даже извержения вулканов. В настоящее время специалисты приступают к созданию первой в мире группы летательных аппаратов, которые буду
|10.04.2002
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Орбитальные спутники "Вулкан" помогут МЧС прогнозировать стихийные бедствия
В 2003-2004 годах российские ученые намерены вывести на орбиту спутники серии "Вулкан", предназначенные для мониторинга стихийных бедствий - землетрясений, тайфунов, наводнений и даже извержения вулканов. В настоящее время специалисты приступают к созданию первой в мире группы летательных аппаратов, которые буду
Стихийные бедствия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2810 8
|Медведев Дмитрий 1635 6
|Духовницкий Олег 91 4
|Перминов Анатолий 130 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Гурко Александр 136 3
|Шойгу Сергей 84 3
|Иваненко Владислав 16 3
|Щеголев Игорь 692 3
|Иванов Сергей 373 3
|Рейман Леонид 1033 2
|Ничипорчук Виктор 4 2
|Попова Мария 140 2
|Евтушенко Олег 142 2
|Иванов Олег 138 2
|Урличич Юрий 52 2
|Дятлов Сергей 17 2
|Андронов Алексей 28 2
|Стругацкие (братья) 32 2
|Phillips John - Филипс Джон 5 2
|Москвичев Евгений 11 2
|Казарцев Михаил 5 2
|Кузнецов Станислав 95 2
|Крикалев Сергей 26 2
|Иванюк Вячеслав 13 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 319 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
|Миллер Сергей 43 2
|Шилов Анатолий 8 2
|Шмелев Евгений 5 2
|Темиров Игорь 2 2
|Спивак Лев 2 2
|Козлов Павел 21 2
|Примаков Евгений 13 2
|Шипов Савва 87 2
|Ipsen Laura - Ипсен Лора 4 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Зверев Андрей 57 2
|Пожидаев Николай 64 2
|Егоров Игорь 42 2
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