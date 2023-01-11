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Стихийные бедствия Natural disasters Природные катастрофы Природные катаклизмы Чрезвычайная ситуация (ЧС )

Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС )

Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.


11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров

дерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах. Наноспутник создан для отслеживания лесных пожаров и других стихийных бедствий прежде всего на территории Российской Федерации. Аппарат оснастили тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять тепловые аномалии на поверхности Земли, а также цв
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия

ее время основано на компьютерном моделировании, а машинное обучение делает его более эффективным. «Прогнозирование стихийных бедствий на основе больших данных, их моделирование и предупреждени
07.09.2017 Деньги на трагедии: хакеры пытаются заработать на стихийных бедствиях

уют пользователем интернета быть бдительными и тщательно проверять подлинность сайтов, через которые они перечисляют деньги.«Освещение в СМИ и обсуждения в интернете крупных международных событий или стихийных бедствий дают сильный толчок для развития и появления большого количества тематических атак, таких как фишинг и массовая рассылка спам-сообщений, - говорит Алексей Мальцев, системный

03.11.2016 «Одноклассники» запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях

я рассылка показала, что эффективность проекта оправдала ожидания. Пользователи, находящиеся в зоне ЧС, приятно удивлены новым, удобным сервисом — можно оперативно узнать о статусе своих друзей
08.07.2014 В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности

, позволят спроектировать максимально надежную инфраструктуру и снизить ущерб от действий природной стихии.
28.01.2014 США создали новую ГИС, предупреждающую население о стихийных бедствиях

землетрясениях, наводнениях, ураганах, границы лесных пожаров, зоны извержения вулканов и т.д. Сила стихии отображается как соответствующими цифрами, так и более наглядно и доступно для неспеци
15.11.2013 Южная Корея разработала ГИС для прогнозирования стихийных бедствий

Prediction System). Эта система способна довольно точно прогнозировать погоду за 12 часов до удара стихии путем анализа показателей, характеризующих экстремальные климатические условия, и данн
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"

Федеральное космическое агентство подало заявку на вступление в Международную хартию «Космос и стихийные бедствия» (International Charter «Space and Major Disasters»), сообщает пр
16.06.2009 ООН: опубликован индекс вероятности стихийных бедствий в 200 странах мира

й стратегией уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), сообщает центр новостей ООН. Индекс вероятности стихийных бедствий, полученный ООН, был обнародован накануне открытия Глобальной платформы по
06.02.2009 Китай опубликовал данные о пострадавших от стихийных бедствий в 2008 году

й (4 млн га из них были уничтожены), разрушены почти 11 млн построек. Прямой экономический ущерб от стихии составил почти 200 млрд. долл. США, увеличившись в 5,7 раза по сравнению с предыдущим

22.09.2008 Количество стихийных бедствий растет из года в год: статистические данные

, в последнем докладе, опубликованным расположенным в японском городе Кобе Азиатским центром по борьбе со стихийными бедствиями, говорится, что количество тайфунов, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий, а также численность пострадавших от них на планете растут из года в год, причем почти 90% пострадавших находятся в Азии. В докладе говорится со ссылкой на статистические дан
29.08.2008 Создано ПО, планирующее меры реагирования на стихийные бедствия

Майкл Мецгер (Michael Metzger), выпускник Массачусетского технологического университета разработал программный инструмент для планирования мер реагирования на приближение таких стихийных бедствий, как ураганы. Как сообщает пресс-служба университета, в ходе разработки Мецгер собрал и проанализировал статистические и иные данные об ураганах за 50 предыдущих лет. В отлич
02.07.2008 За 48 лет стихийные бедствия унесли жизни 2,5 млн. человек

Как сообщает центр новостей ООН, за последние 48 лет было зарегистрировано более 7 тыс. стихийных бедствий, в результате которых погибло, по меньшей мере, 2,5 млн. человек. Понесенный ущерб превысил $2 трлн. Об этом говорится в докладе, направленном на рассмотрение участников сесс
09.04.2008 IBM разрабатывает стохастические модели стихийных бедствий

лужба IBM, исследовательское подразделение компании, используя методы стохастического программирования, разрабатывает программные инструменты для оптимизации управления службами реагирования во время стихийных бедствий. Стохастическое программирование позволяет учитывать неопределенность, причем неопределенными могут быть как условия задачи, так и параметры целевой функции. Это делает его п
21.03.2008 Страны АТР усовершенствуют системы раннего оповещения при стихийных бедствиях

и социальной комиссии. Участники обсуждают перспективы использования в регионе спутников для наблюдения за погодой и всеми процессами изменения климата, которые помогут уменьшить количество жертв при стихийных бедствиях. Участие в симпозиуме принимают представители 22 стран региона. Многие из докладчиков подчеркивают, что никто не может управлять погодой, однако точные наблюдения за ней, а

17.01.2008 Facebook и Twitter будут спасать людей от стихийных бедствий

роект Google.org, благотворительной организации компании Google, под названием Innovative Support to Emergencies, Diseases and Disaster (Инновационная поддержка при чрезвычайных ситуациях, болезнях и стихийных бедствиях). Целью проекта InSTEDD является помощь людям всего мира идентифицировать и предупреждать других о стихийных бедствиях или катастрофах с помощью интернет-технологий.

08.08.2006 Индия разрабатывает систему раннего оповещения о стихийных бедствиях

Индийский департамент космических исследований предложил кабинету министров страны Программу создания системы раннего оповещения о стихийных бедствиях на основе современных технологий, сообщает ГИС-Ассоциация. Проект должен обеспечить разработку программ и сервисов, использующих геопространственные данные для оповещения на
08.08.2006 Индия разрабатывает систему раннего оповещения о стихийных бедствиях

Индийский департамент космических исследований предложил кабинету министров страны Программу создания системы раннего оповещения о стихийных бедствиях на основе современных технологий, сообщает ГИС-Ассоциация. Проект должен обеспечить разработку программ и сервисов, использующих геопространственные данные для оповещения на
10.04.2002 Орбитальные спутники "Вулкан" помогут МЧС прогнозировать стихийные бедствия

В 2003-2004 годах российские ученые намерены вывести на орбиту спутники серии "Вулкан", предназначенные для мониторинга стихийных бедствий - землетрясений, тайфунов, наводнений и даже извержения вулканов. В настоящее время специалисты приступают к созданию первой в мире группы летательных аппаратов, которые буду
10.04.2002 Орбитальные спутники "Вулкан" помогут МЧС прогнозировать стихийные бедствия

В 2003-2004 годах российские ученые намерены вывести на орбиту спутники серии "Вулкан", предназначенные для мониторинга стихийных бедствий - землетрясений, тайфунов, наводнений и даже извержения вулканов. В настоящее время специалисты приступают к созданию первой в мире группы летательных аппаратов, которые буду

Публикаций - 493, упоминаний - 511

Стихийные бедствия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9266 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10327 20
Microsoft Corporation 23773 14
Прогноз 1684 14
Google LLC 11139 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2890 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9904 12
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 11
Dell EMC 4955 10
Huawei 3589 10
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 10
Oracle Corporation 6399 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7241 9
Восход ФГБУ НИИ 608 9
Fujitsu 2048 8
Intel Corporation 11756 8
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 8
Meta Platforms - Facebook 4354 7
Cisco Systems 4939 7
Sony 6495 6
Toshiba Corporation 2903 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8188 6
SAP SE 4985 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 6
HP - Hewlett-Packard 3621 6
Firaxis Games 33 5
5nine Software 1843 5
Ситроникс - Sitronics 1124 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 5
Крок - Croc 1730 5
7277 5
2K Games 212 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1941 5
HP Inc. 5588 5
Esri 163 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 86 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4319 4
Twitter 2756 4
VMware 2188 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6716 32
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6329 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6125 9
Газпром ПАО 1189 8
РЖД - Российские железные дороги 1676 5
Россети Ленэнерго 2401 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 5
Lockheed Martin 752 3
Почта России ПАО 2049 3
Ингосстрах СПАО 354 3
Лента - Сеть розничной торговли 1785 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 3
Visa International 1888 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 65 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 37 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 21 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 65 2
МКБ - Московский кредитный банк 459 2
General Dynamics 55 2
ЕКА Топливная компания 139 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 8 2
eBay Inc 1604 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 229 2
Boeing 990 2
АльфаСтрахование СГ 276 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 2
101Hotels.com 714 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 42 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 95
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18502 94
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10653 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9621 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 24
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4688 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3075 17
Президент Российской Федерации 3827 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2800 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1932 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 11
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 9
МЧС РФ - Главные управления 107 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3070 9
Правительство Москвы 2098 9
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2058 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 7
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 5
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 198 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2434 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 837 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 12
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
ISSA - Information Systems Security Association - Ассоциация безопасности информационных систем 1 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
Демократическая политическая партия США 118 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 475 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55539 134
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6599 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41034 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26577 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26871 45
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2593 39
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 840 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18075 38
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка Земли (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр - Ортофотоплан - аэрофотоснимки, аэрофотосъёмка 955 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25859 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18385 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9791 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13309 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21014 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9494 29
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10507 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11238 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15285 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8818 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8360 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10004 25
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 742 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22740 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13772 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13693 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9299 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 21
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1888 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12671 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8007 20
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2424 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11268 20
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1360 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17736 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22613 18
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11585 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11849 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4954 17
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