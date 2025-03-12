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Стихийные бедствия Natural disasters Природные катастрофы Природные катаклизмы Чрезвычайная ситуация (ЧС )

Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС )

Как подать сигнал бедствия Как подать сигнал бедствия
Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
«Наводнение», 1926 г. Вебер Яков Яковлевич Холст, масло 70 x 110 см Энгельсский краеведческий музей, Энгельс «Наводнение», 1926 г. Вебер Яков Яковлевич Холст, масло 70 x 110 см Энгельсский краеведческий музей, Энгельс
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.
Учись оказывать помощь утопающему на льду Советский плакат, 1970г. Учись оказывать помощь утопающему на льду Советский плакат, 1970г.

СОБЫТИЯ


12.03.2025 Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе

». Участникам необходимо было разработать предполагаемый план действий по нейтрализации последствий ЧС на Черном море и предложить решения, использующие технологии и экспертизу телекоммуникацио
12.04.2024 «Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС

«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив. Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чрезвычайных ситуациях не терять связь с родными и близкими и иметь доступ к актуа
01.03.2024 Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн

Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн благодаря появлению Национальной страховой информационной системы (НСИС, 100-процентная дочерняя компания Банка России). Об этом сообщил генеральный д
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров

дерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах. Наноспутник создан для отслеживания лесных пожаров и других стихийных бедствий прежде всего на территории Российской Федерации. Аппарат оснастили тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять тепловые аномалии на поверхности Земли, а также цв
08.08.2022 Любой желающий может взломать американскую систему оповещений о ЧС и поднять ложную тревогу

гентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) при Министерстве внутренней безопасности США опубликовало краткий бюллетень с предупреждением о критических уязвимостях в публичных системах предупреждения о ЧС. Речь идёт о компоненте Интегрированной системы общественного оповещения и предупреждения (IPAWS) - системе экстренного предупреждения (Emergency Alert System - EAS), через которую население
15.02.2022 «Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС

телефонным сетям любого типа. При возникновении чрезвычайной ситуации абонентам, находящимся в зоне ЧС, поступят телефонные звонки с голосовым сообщением, предупреждающим об опасности. «П-166Ц

22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС

ека, находящегося на опасной территории, жизненно важной информации», – отметил Михаил Колиев, начальник Центра обеспечения деятельности по защите населения и территории Республики Северная Осетия от ЧС.
08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС

аций. Комплекс позволит получать, анализировать и отображать консолидированные данные по ликвидации ЧС, а также управлять силами и средствами региональных оперативных служб. Оборудование мобиль
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе

ские системы», созданного на базе Российской венчурной компании (РВК), станут соредакторами международного стандарта, который определит лучшие практики использования городских центров реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо России, в число авторов документа вошли Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия и Австралия. Новый стандарт разрабатывается в рамках комитета по технологиям у
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия

ее время основано на компьютерном моделировании, а машинное обучение делает его более эффективным. «Прогнозирование стихийных бедствий на основе больших данных, их моделирование и предупреждени
16.05.2019 Трамп объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США

Указ Трампа Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США. Заявление содержится в указе об обеспечении безопасности цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий и сервисов, который подпис
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ

создать в России Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Проект был презентован на прошедшей коллегии Россвязи, его готово реализовать подведомст
07.09.2017 Деньги на трагедии: хакеры пытаются заработать на стихийных бедствиях

уют пользователем интернета быть бдительными и тщательно проверять подлинность сайтов, через которые они перечисляют деньги.«Освещение в СМИ и обсуждения в интернете крупных международных событий или стихийных бедствий дают сильный толчок для развития и появления большого количества тематических атак, таких как фишинг и массовая рассылка спам-сообщений, - говорит Алексей Мальцев, системный

14.08.2017 Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС

Исполнение требований закона об оповещении абонентов о ЧС Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства об использовании сетей связи дл
03.11.2016 «Одноклассники» запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях

я рассылка показала, что эффективность проекта оправдала ожидания. Пользователи, находящиеся в зоне ЧС, приятно удивлены новым, удобным сервисом — можно оперативно узнать о статусе своих друзей
05.10.2016 «Билайн» предоставил бесплатную связь во время ЧС в Приморье

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о принятии решения не тарифицировать услуги связи клиентам, которые находились в районе чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации был введен 31 августа. Причиной стали очень сильные дожди, которые принес тайфун «Лайонрок». В зоне затопления оказались несколько районов Приморского края.Как расск
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья

Минкомсвязи сообщило о том, что услуги связи оказываются во всех населенных пунктах, пострадавших от чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае, в результате успешного проведения аварийно-восстановительных работ. Как рассказали CNews в ведомстве, на совещании с операторами связи по итогам ликвидации ЧС об э
19.09.2016 «Мегафон» полностью восстановил свою сеть в зоне ЧС в Приморье

ии, последними из пострадавших объектов связи были включены базовые станции в поселках Восток и Бамбурово. На сегодняшний день услуги связи клиентам «Мегафона» на тех территориях, где действует режим ЧС, предоставляются в штатном режиме. В результате разрушительных действий тайфуна «Лайонрок», нанесшего огромный ущерб Приморскому краю, инфраструктура сети связи оператора была повреждена в с
09.09.2016 Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье

Минкомсвязи РФ сообщило промежуточные итоги ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае в части обеспечения населения услугами связи. Как пояснили CNews в мини
07.09.2016 Клиентам «Мегафона» в зоне ЧС Приморья доступна связь даже при отрицательном балансе

В связи с открытым режимом ЧС в Приморском крае «Мегафон» предоставил своим клиентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого

05.07.2016 Разработка ОПК позволит городам оставаться на связи в условиях ЧС

де отсутствует или разрушена наземная связная инфраструктура, в районах стихийных бедствий и других ЧС. «Восход» позволяет оперативно построить линии связи в любой неподготовленной местности. В
08.07.2014 В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности

, позволят спроектировать максимально надежную инфраструктуру и снизить ущерб от действий природной стихии.
14.03.2014 Минкосвязь подготовила правовые акты об экстренном оповещении пользователей услуг связи о ЧС

и подготовила и разместила для общественного обсуждения нормативные правовые акты, закрепляющие механизмы экстренного оповещения операторами пользователей услуг связи об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также информирования о приемах и способах защиты от их последствий. Указанные меры направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Как рассказали CNews в Минкомсвязи, де
14.03.2014 «Росэлектроника» внедрила новую федеральную систему оповещения об угрозах возникновения ЧС

атизированная система центрального оповещения (АСЦО) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). АСЦО начала функционировать в 83 регионах России, 287 ключевых промышленных объектах име
28.01.2014 США создали новую ГИС, предупреждающую население о стихийных бедствиях

землетрясениях, наводнениях, ураганах, границы лесных пожаров, зоны извержения вулканов и т.д. Сила стихии отображается как соответствующими цифрами, так и более наглядно и доступно для неспеци
11.12.2013 МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с Кемеровским управлением по делам ГО и ЧС объявила о запуске дополнительного канала системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Теперь у абонентов кабельного телевидения МТС появилась
15.11.2013 Южная Корея разработала ГИС для прогнозирования стихийных бедствий

Prediction System). Эта система способна довольно точно прогнозировать погоду за 12 часов до удара стихии путем анализа показателей, характеризующих экстремальные климатические условия, и данн
21.10.2013 Китай создал национальную ГИС ЧС

чение картами пострадавших регионов имеет решающее значение. Национальная геоинформационная система ЧС была создана после 20 апреля 2013 г., когда произошло 7-балльное землетрясение в провинции
28.08.2013 Операторы связи обеспечивают стабильную работу сетей в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке

елКом» и «Ростелеком» сообщили о мерах по обеспечению стабильной работы сетей связи на территориях, пострадавших от паводка в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В зоне чрезвычайной ситуации созданы и функционируют рабочие группы по координации действий операторов связи по обеспечению работы сетей связи в полном объеме. Совместными усилиям операторов во всех р
16.11.2012 Новый мега-проект: в России будет создана федеральная система оповещения при ЧС

Владимир Путин отвел правительству год на создание общероссийской системы экстренного оповещения о ЧС Вопрос о необходимости такой системы Путин поднял еще в июле 2012 г., после наводнения на

29.08.2012 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами новое жилье для пострадавших от стихии в Крымске

«Ростелеком» обеспечил комплексом современных телеком-услуг первые три дома микрорайона «Озерки» на 250 квартир для пострадавших от стихии в Крымске. С помощью волоконно-оптических линий связи всем жителям микрорайона «Озерки» стали доступны телефонная связь, скоростной интернет и «Интерактивное телевидение» с высоким качес
18.07.2012 В Хабаровском крае может появиться система информирования о ЧС через сотовую связь

В правительстве Хабаровского края прошло рабочее совещание по вопросу развития региональной системы оповещения населения, на котором была рассмотрена возможность информирования о ЧС посредством сотовой связи. Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, идея использования сотовых сетей для экстренного оповещения в случаях ЧС не нова.
01.08.2011 МИД РФ и МТС запустили систему информирования граждан, оказавшихся в зоне ЧС за пределами России

при выезде за рубеж. В случае возникновения в какой-либо из зарубежных стран чрезвычайной ситуации (стихийные бедствия, катастрофы, беспорядки и вооруженные конфликты и др.) по всей базе абонен
28.05.2011 Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии

ия и инфраструктуру. Возможность постройки городов, способных более эффективно противостоять ударам стихии, позволит избежать наиболее серьезных разрушений. Роль облачных вычислений Корпорация

16.07.2010 В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за подозрения на ящур

бораторных исследований. Пока в поселке работают ветеринары, введено ограничение на передвижение животных, проводится ревакцинация. Ситуация находится на контроле у Госветслужбы и краевой комиссии по ЧС.
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"

Федеральное космическое агентство подало заявку на вступление в Международную хартию «Космос и стихийные бедствия» (International Charter «Space and Major Disasters»), сообщает пресс-служб
13.11.2009 В Забайкалье введён чрезвычайный режим

пугинском - из-за эпидемии гриппа A(H1N1) с 13 ноября 2009 года введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Во всех районах созданы оперативные штабы по ликвидации ЧС. Контролировать их раб
12.08.2009 ООН призывает к более активному использованию новейших технологий борьбы с ЧС

Информационно-коммуникационные технологии могут сыграть важную роль в уменьшении опасности стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 11 августа говорили участники регионального совещания Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Ба
13.07.2009 На Дальнем Востоке продолжает действовать режим "чрезвычайная ситуация"

Как сообщает МЧС России, в 15 районах Амурской области и 3 районах Еврейской автономной области продолжает действовать режим “чрезвычайная ситуация”, введенный из-за поражения сельхозугодий бабочками лугового мотылька. Вредителем поражено 469 777 га земли, в том числе 111 037 га сельхозугодий.
18.06.2009 Situational Awareness: менеджмент ЧС и сетевые технологии

ами информации, локализованной в пространстве и во времени и при этом не изолированной от общего контекста ситуации – и, в первую очередь, от её геопространственного контекста. Интерпретация понятия «чрезвычайное происшествие» специфична в различных регионах. Так, в Европе менеджмент чрезвычайных ситуаций традиционно связывался с дорогами (транспортной инфраструктурой) и ДТП, в то время как

Публикаций - 1379, упоминаний - 1517

Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 54
МегаФон 10742 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Google LLC 12688 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Microsoft Corporation 25775 34
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 33
Huawei 4676 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 22
Cisco Systems 5372 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Восход ФГБУ НИИ 721 16
Intel Corporation 12811 16
Совзонд - Sovzond 123 16
Splash Damage 26 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Dell EMC 5180 15
9594 15
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 15
Oracle Corporation 7074 14
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 14
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 14
Samsung Electronics 11064 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
SAP SE 5601 13
Крок - Croc 1964 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 13
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 13
Esri 176 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
HP Inc. 5883 12
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Apple Inc 13154 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Fujitsu 2105 11
Sony 6739 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Газпром ПАО 1493 13
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
X5 Group - Перекрёсток 640 10
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Россети Ленэнерго 1699 7
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 6
Альфа-Банк 1979 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 6
MODIS - Одежда 3000 58 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Lockheed Martin 777 5
Colonial Pipeline 34 5
Ватутинки Пансионат 22 5
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 4
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 4
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Boeing 1031 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 240
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 117
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 107
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 86
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 86
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 59
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 47
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 27
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 17
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 16
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 14
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 12
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ГосИнформСистемы 160 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 294
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 195
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 164
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 150
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 139
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 131
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 126
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 113
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 111
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 110
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 106
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 105
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 98
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 97
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 94
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 92
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 90
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 90
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 74
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 72
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 71
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 66
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 64
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 59
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 55
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 55
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 54
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 53
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 53
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 57
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 42
Microsoft Windows 2000 8678 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Microsoft Windows 16882 27
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 22
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
Google Android 15243 20
Google Earth - Google Планета Земля 490 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
Linux OS 11533 17
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 17
Apple iPhone 6 4861 16
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 15
Ковчег - система резервного копирования 49 15
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 15
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 15
Apple iOS 8583 14
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 14
GeoEye IKONOS 127 14
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 13
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 13
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 12
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 12
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 11
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 11
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 11
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 10
NASA Landsat 83 10
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 9
FreePik 1841 9
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 9
Путин Владимир 3454 20
Медведев Дмитрий 1665 11
Кучейко Алексей 22 7
Рейман Леонид 1065 6
Шойгу Сергей 92 6
Макаров Станислав 118 6
Щеголев Игорь 699 5
Шадаев Максут 1210 5
Никифоров Николай 1138 5
Глазков Александр 151 5
Сахненко Сергей 91 5
Иванов Сергей 405 5
Духовницкий Олег 91 5
Чуприян Александр 9 5
Гурко Александр 139 5
Валяева Елизавета 72 5
Андронов Алексей 28 5
Мельникова Анастасия 440 4
Евтушенко Олег 145 4
Галактионова Инесса 120 4
Солодухин Константин 119 4
Фишер Андрей 75 4
Якимюк Оксана 6 4
Шашмурина Ксения 5 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Перминов Анатолий 131 4
Козлов Павел 21 4
Лекомцева Елена 16 3
Кузьменко Юрий 5 3
Райкевич Алексей 129 3
Исхизова Александра 100 3
Каинов Илья 15 3
Stevens Scott - Стивенс Скотт 3 3
Петров Михаил 139 3
Лагода Георгий 60 3
Мишустин Михаил 787 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Иванов Олег 153 3
Касперский Евгений 337 3
Кузнецов Сергей 163 3
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Европа 24964 94
Япония 13807 86
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Канада 5081 34
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NEWSru.com 229 4
Казахстан Сегодня 310 4
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