Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС )

Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе ». Участникам необходимо было разработать предполагаемый план действий по нейтрализации последствий ЧС на Черном море и предложить решения, использующие технологии и экспертизу телекоммуникацио

«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС «Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив. Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чрезвычайных ситуациях не терять связь с родными и близкими и иметь доступ к актуа

Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн благодаря появлению Национальной страховой информационной системы (НСИС, 100-процентная дочерняя компания Банка России). Об этом сообщил генеральный д

«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров дерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах. Наноспутник создан для отслеживания лесных пожаров и других стихийных бедствий прежде всего на территории Российской Федерации. Аппарат оснастили тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять тепловые аномалии на поверхности Земли, а также цв

Любой желающий может взломать американскую систему оповещений о ЧС и поднять ложную тревогу гентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) при Министерстве внутренней безопасности США опубликовало краткий бюллетень с предупреждением о критических уязвимостях в публичных системах предупреждения о ЧС. Речь идёт о компоненте Интегрированной системы общественного оповещения и предупреждения (IPAWS) - системе экстренного предупреждения (Emergency Alert System - EAS), через которую население

«Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС телефонным сетям любого типа. При возникновении чрезвычайной ситуации абонентам, находящимся в зоне ЧС, поступят телефонные звонки с голосовым сообщением, предупреждающим об опасности. «П-166Ц

Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС ека, находящегося на опасной территории, жизненно важной информации», – отметил Михаил Колиев, начальник Центра обеспечения деятельности по защите населения и территории Республики Северная Осетия от ЧС.

«Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС аций. Комплекс позволит получать, анализировать и отображать консолидированные данные по ликвидации ЧС, а также управлять силами и средствами региональных оперативных служб. Оборудование мобиль

Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе ские системы», созданного на базе Российской венчурной компании (РВК), станут соредакторами международного стандарта, который определит лучшие практики использования городских центров реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо России, в число авторов документа вошли Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия и Австралия. Новый стандарт разрабатывается в рамках комитета по технологиям у

Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия ее время основано на компьютерном моделировании, а машинное обучение делает его более эффективным. «Прогнозирование стихийных бедствий на основе больших данных, их моделирование и предупреждени

Трамп объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США Указ Трампа Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США. Заявление содержится в указе об обеспечении безопасности цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий и сервисов, который подпис

В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ создать в России Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Проект был презентован на прошедшей коллегии Россвязи, его готово реализовать подведомст

Деньги на трагедии: хакеры пытаются заработать на стихийных бедствиях уют пользователем интернета быть бдительными и тщательно проверять подлинность сайтов, через которые они перечисляют деньги.«Освещение в СМИ и обсуждения в интернете крупных международных событий или стихийных бедствий дают сильный толчок для развития и появления большого количества тематических атак, таких как фишинг и массовая рассылка спам-сообщений, - говорит Алексей Мальцев, системный

Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС Исполнение требований закона об оповещении абонентов о ЧС Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства об использовании сетей связи дл

«Одноклассники» запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях я рассылка показала, что эффективность проекта оправдала ожидания. Пользователи, находящиеся в зоне ЧС, приятно удивлены новым, удобным сервисом — можно оперативно узнать о статусе своих друзей

«Билайн» предоставил бесплатную связь во время ЧС в Приморье «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о принятии решения не тарифицировать услуги связи клиентам, которые находились в районе чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации был введен 31 августа. Причиной стали очень сильные дожди, которые принес тайфун «Лайонрок». В зоне затопления оказались несколько районов Приморского края.Как расск

Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья Минкомсвязи сообщило о том, что услуги связи оказываются во всех населенных пунктах, пострадавших от чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае, в результате успешного проведения аварийно-восстановительных работ. Как рассказали CNews в ведомстве, на совещании с операторами связи по итогам ликвидации ЧС об э

«Мегафон» полностью восстановил свою сеть в зоне ЧС в Приморье ии, последними из пострадавших объектов связи были включены базовые станции в поселках Восток и Бамбурово. На сегодняшний день услуги связи клиентам «Мегафона» на тех территориях, где действует режим ЧС, предоставляются в штатном режиме. В результате разрушительных действий тайфуна «Лайонрок», нанесшего огромный ущерб Приморскому краю, инфраструктура сети связи оператора была повреждена в с

Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье Минкомсвязи РФ сообщило промежуточные итоги ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае в части обеспечения населения услугами связи. Как пояснили CNews в мини

Клиентам «Мегафона» в зоне ЧС Приморья доступна связь даже при отрицательном балансе В связи с открытым режимом ЧС в Приморском крае «Мегафон» предоставил своим клиентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого

Разработка ОПК позволит городам оставаться на связи в условиях ЧС де отсутствует или разрушена наземная связная инфраструктура, в районах стихийных бедствий и других ЧС. «Восход» позволяет оперативно построить линии связи в любой неподготовленной местности. В

В ГИС для анализа последствий ЧС появились новые возможности , позволят спроектировать максимально надежную инфраструктуру и снизить ущерб от действий природной стихии.

Минкосвязь подготовила правовые акты об экстренном оповещении пользователей услуг связи о ЧС и подготовила и разместила для общественного обсуждения нормативные правовые акты, закрепляющие механизмы экстренного оповещения операторами пользователей услуг связи об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также информирования о приемах и способах защиты от их последствий. Указанные меры направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Как рассказали CNews в Минкомсвязи, де

«Росэлектроника» внедрила новую федеральную систему оповещения об угрозах возникновения ЧС атизированная система центрального оповещения (АСЦО) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). АСЦО начала функционировать в 83 регионах России, 287 ключевых промышленных объектах име

США создали новую ГИС, предупреждающую население о стихийных бедствиях землетрясениях, наводнениях, ураганах, границы лесных пожаров, зоны извержения вулканов и т.д. Сила стихии отображается как соответствующими цифрами, так и более наглядно и доступно для неспеци

МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с Кемеровским управлением по делам ГО и ЧС объявила о запуске дополнительного канала системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Теперь у абонентов кабельного телевидения МТС появилась

Южная Корея разработала ГИС для прогнозирования стихийных бедствий Prediction System). Эта система способна довольно точно прогнозировать погоду за 12 часов до удара стихии путем анализа показателей, характеризующих экстремальные климатические условия, и данн

Китай создал национальную ГИС ЧС чение картами пострадавших регионов имеет решающее значение. Национальная геоинформационная система ЧС была создана после 20 апреля 2013 г., когда произошло 7-балльное землетрясение в провинции

Операторы связи обеспечивают стабильную работу сетей в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке елКом» и «Ростелеком» сообщили о мерах по обеспечению стабильной работы сетей связи на территориях, пострадавших от паводка в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В зоне чрезвычайной ситуации созданы и функционируют рабочие группы по координации действий операторов связи по обеспечению работы сетей связи в полном объеме. Совместными усилиям операторов во всех р

Новый мега-проект: в России будет создана федеральная система оповещения при ЧС Владимир Путин отвел правительству год на создание общероссийской системы экстренного оповещения о ЧС Вопрос о необходимости такой системы Путин поднял еще в июле 2012 г., после наводнения на

«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами новое жилье для пострадавших от стихии в Крымске «Ростелеком» обеспечил комплексом современных телеком-услуг первые три дома микрорайона «Озерки» на 250 квартир для пострадавших от стихии в Крымске. С помощью волоконно-оптических линий связи всем жителям микрорайона «Озерки» стали доступны телефонная связь, скоростной интернет и «Интерактивное телевидение» с высоким качес

В Хабаровском крае может появиться система информирования о ЧС через сотовую связь В правительстве Хабаровского края прошло рабочее совещание по вопросу развития региональной системы оповещения населения, на котором была рассмотрена возможность информирования о ЧС посредством сотовой связи. Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, идея использования сотовых сетей для экстренного оповещения в случаях ЧС не нова.

МИД РФ и МТС запустили систему информирования граждан, оказавшихся в зоне ЧС за пределами России при выезде за рубеж. В случае возникновения в какой-либо из зарубежных стран чрезвычайной ситуации (стихийные бедствия, катастрофы, беспорядки и вооруженные конфликты и др.) по всей базе абонен

Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии ия и инфраструктуру. Возможность постройки городов, способных более эффективно противостоять ударам стихии, позволит избежать наиболее серьезных разрушений. Роль облачных вычислений Корпорация

В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за подозрения на ящур бораторных исследований. Пока в поселке работают ветеринары, введено ограничение на передвижение животных, проводится ревакцинация. Ситуация находится на контроле у Госветслужбы и краевой комиссии по ЧС.

Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия" Федеральное космическое агентство подало заявку на вступление в Международную хартию «Космос и стихийные бедствия» (International Charter «Space and Major Disasters»), сообщает пресс-служб

В Забайкалье введён чрезвычайный режим пугинском - из-за эпидемии гриппа A(H1N1) с 13 ноября 2009 года введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Во всех районах созданы оперативные штабы по ликвидации ЧС. Контролировать их раб

ООН призывает к более активному использованию новейших технологий борьбы с ЧС Информационно-коммуникационные технологии могут сыграть важную роль в уменьшении опасности стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 11 августа говорили участники регионального совещания Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Ба

На Дальнем Востоке продолжает действовать режим "чрезвычайная ситуация" Как сообщает МЧС России, в 15 районах Амурской области и 3 районах Еврейской автономной области продолжает действовать режим “чрезвычайная ситуация”, введенный из-за поражения сельхозугодий бабочками лугового мотылька. Вредителем поражено 469 777 га земли, в том числе 111 037 га сельхозугодий.