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Шойгу Сергей


31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 1
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 1
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети 1
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
02.07.2019 «Русбитех» представил свои разработки на форуме «Армия-2019» 2
04.10.2018 Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов» 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
16.05.2018 Создатели «мозга Минобороны» избежали миллиардных выплат из-за секретных проблем 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 2
24.03.2017 ИТ-«дочка» Минобороны выбила из «мамы» многомиллионный долг 1
15.03.2017 Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности 1
13.09.2016 Cognitive Technologies представила прототип системы управления складом для ВС РФ 1
17.08.2016 Минобороны покупает американский ВКС-сервер, чтобы общаться c коллегами из-за рубежа 1
19.11.2015 Шойгу отберет лучших выпускников в роты программистов 3
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 1
30.03.2015 Утверждена концепция развития ИТ в Вооруженных силах РФ 6
16.12.2014 В почтовое обращение поступили художественные маркированные конверты, посвященные открытию скульптурных композиций памяти героев Первой мировой и Великой Отечественной войн 1
12.12.2014 «Ростех» поставит Минобороны систему видеомониторинга бронетехники 2
03.12.2014 Открылся ситуационный центр Минобороны РФ с использованием «стопроцентно отечественных ИТ» 2
28.10.2014 4G-оператор займется инновациями для Минобороны 1
18.08.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения карточки, посвященной чемпионату мира «Танковый биатлон – 2014» 1
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством 2
18.06.2014 Правительство намерено выделить еще 30 млн руб. на технопарк для ИТ-компаний в Москве 1
18.06.2014 Оператор Минобороны РФ попал под санкции США 1
19.02.2014 В Минобороны России учрежден центр по созданию роботов 2
21.10.2013 Министр обороны Шойгу: Хакер опасен как атомная бомба 3
25.09.2013 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» просят у государства 107 млрд руб. на LTE 1
25.09.2013 У Минобороны РФ может появиться единственный подрядчик в ИТ и связи 2
03.09.2013 Военным не удалось заблокировать появление нового 4G-оператора 2
04.07.2013 Сергей Шойгу объявил о «большой охоте» на молодых программистов 2
03.06.2013 Шойгу: Сроки создания роботизированных комплексов для вооруженных сил нередко нарушаются 1
28.05.2013 Медведев забрал у Минобороны подведомственного ИТ-подрядчика 1
28.05.2013 В России будет создан Национальный центр управления обороной 3
16.05.2013 Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору 1
29.04.2013 Военных отключают от интернета 1
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 1
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1

Публикаций - 59, упоминаний - 85

Шойгу Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
Основа Телеком 55 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Воентелеком 134 3
М2М телематика 165 2
Энлаин - Энлайн - Nline 13 2
Google LLC 7161 2
АйКомИнвест 15 2
Антарес 25 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
SAP SE 3216 2
Вайнах Телеком 42 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Yota - Скартел 623 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Microsoft Corporation 11127 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Синтерра - Synterra 567 1
Вартон - Varton 15 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 1
Facebook 3767 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Telconet 24 1
Intel Corporation 4192 1
Cisco Systems 2049 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Telegram Group 702 1
Рамэк-ВС 71 1
Миранда-Медиа 20 1
Таттелеком 106 1
Ангстрем НПО 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Tesla Motors 241 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 6
Президент Российской Федерации 1441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Правительство РФ 2207 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Google Android 10751 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Yota LTE-сеть 2 1
Cisco Codian 2 1
Путин Владимир 1828 6
Сердюков Анатолий 54 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Давыдов Александр 36 2
Никифоров Николай 1126 2
Юсуфов Виталий 24 2
Криворучко Алексей 5 1
Приданцев Сергей 82 1
Ивановский Владимир 1 1
Ковальчук Михаил 10 1
Артемов Евгений 1 1
Сивцев Илья 13 1
Зотов Игорь 4 1
Шевцова Татьяна 1 1
Фролов Денис 8 1
Тихонов Семен 1 1
Дедус Федор 1 1
Железняков Александр 1 1
Шмулевич Марк 79 1
Морошкин Александр 106 1
Ройтман Евгений 34 1
Эрнст Константин 11 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Бочаров Алексей 11 1
Тамодин Николай 45 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Яровая Ирина 63 1
Костин Андрей 45 1
Борисов Юрий 91 1
Усманов Алишер 241 1
Жаров Александр 165 1
Свердлов Денис 163 1
Носков Константин 201 1
Акимов Максим 167 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 413 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Анапа 84 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
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ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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Резерв универсального обслуживания 37 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
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НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
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