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Шойгу Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 85
Шойгу Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Tesla Motors 241 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
|Google Android 10751 2
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
|TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
|Telegram - Мессенджер 80 1
|Yota LTE-сеть 2 1
|Cisco Codian 2 1
|Путин Владимир 1828 6
|Сердюков Анатолий 54 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Давыдов Александр 36 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Криворучко Алексей 5 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Ивановский Владимир 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Артемов Евгений 1 1
|Сивцев Илья 13 1
|Зотов Игорь 4 1
|Шевцова Татьяна 1 1
|Фролов Денис 8 1
|Тихонов Семен 1 1
|Дедус Федор 1 1
|Железняков Александр 1 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Морошкин Александр 106 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Эрнст Константин 11 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Тамодин Николай 45 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Яровая Ирина 63 1
|Костин Андрей 45 1
|Борисов Юрий 91 1
|Усманов Алишер 241 1
|Жаров Александр 165 1
|Свердлов Денис 163 1
|Носков Константин 201 1
|Акимов Максим 167 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 413 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Вестник Воронежского института МВД России 1 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru