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Шойгу Сергей
СОБЫТИЯ
|30.03.2015
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Утверждена концепция развития ИТ в Вооруженных силах РФ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил, что в феврале 2015 г. им была подписана «Концепция развития информационных и телекоммуникационных технологий Вооруженных сил на период до 2020 г.». Сообщение об этом минис
|04.07.2013
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Сергей Шойгу объявил о «большой охоте» на молодых программистов
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале охоты на оканчивающих ВУЗы российских программистов для привлечения в создающиеся ныне научные роты, сообщает «РИА Новости». «Мы начинаем «большую охоту» на програм
|08.02.2013
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Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком»
Министр обороны Сергей Шойгу обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором сообщил, что «Основа телеком» не нуждается в частотах 2,3-2,4 ГГц, выделенных ей в сентябре 2011 г. Госкомиссией по рад
|21.04.2010
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Сергей Шойгу предлагает законодательно обязать операторов мобильной связи оповещать население об угрозах
В России необходим закон, обязывающий операторов мобильной связи оповещать население об угрозах. Такое мнение сегодня высказал глава МЧС РФ Сергей Шойгу, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме, сообщает «Прайм-Тасс». «Необходимо делать эффективные и современные системы оповещения, в том числе с использование мобильны
|17.11.2009
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Русское географическое общество возглавил Сергей Шойгу
Сегодня, 17 ноября 2009 года, начал свою работу Внеочередной съезд Русского географического общества (РГО). Президентом общества выбран министр по чрезвычайным ситуация России Сергей Шойгу. За 165-летнюю историю РГО этот пост занимали, в частности, великий князь Константин Константинович Романов, Фёдор Петрович Литке, Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, Николай Иванов
Шойгу Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 22
|Сердюков Анатолий 84 17
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Юсуфов Виталий 26 10
|Давыдов Александр 54 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Тамодин Николай 49 6
|Рейман Леонид 1065 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Борисов Юрий 122 4
|Шмулевич Марк 90 3
|Лужков Юрий 113 3
|Касимов Николай 15 3
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Бортников Александр 30 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Кудрявцев Николай 21 2
|Примаков Евгений 14 2
|Булгаков Дмитрий 7 2
|Христенко Виктор 44 2
|Шмелев Евгений 7 2
|Зубакин Василий 6 2
|Герасимов Валерий 6 2
|Рыжков Дмитрий 7 2
|Москвичев Евгений 11 2
|Авдеев Александр 15 2
|Moissidis Yannis - Моиссидис Янис 3 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Свердлов Денис 201 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Иванов Сергей 405 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Голикова Татьяна 57 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Васильев Евгений 132 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Эрнст Константин 17 1
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