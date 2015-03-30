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Шойгу Сергей

СОБЫТИЯ


30.03.2015 Утверждена концепция развития ИТ в Вооруженных силах РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил, что в феврале 2015 г. им была подписана «Концепция развития информационных и телекоммуникационных технологий Вооруженных сил на период до 2020 г.». Сообщение об этом минис
04.07.2013 Сергей Шойгу объявил о «большой охоте» на молодых программистов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале охоты на оканчивающих ВУЗы российских программистов для привлечения в создающиеся ныне научные роты, сообщает «РИА Новости». «Мы начинаем «большую охоту» на програм
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком»

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором сообщил, что «Основа телеком» не нуждается в частотах 2,3-2,4 ГГц, выделенных ей в сентябре 2011 г. Госкомиссией по рад
21.04.2010 Сергей Шойгу предлагает законодательно обязать операторов мобильной связи оповещать население об угрозах

В России необходим закон, обязывающий операторов мобильной связи оповещать население об угрозах. Такое мнение сегодня высказал глава МЧС РФ Сергей Шойгу, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме, сообщает «Прайм-Тасс». «Необходимо делать эффективные и современные системы оповещения, в том числе с использование мобильны
17.11.2009 Русское географическое общество возглавил Сергей Шойгу

Сегодня, 17 ноября 2009 года, начал свою работу Внеочередной съезд Русского географического общества (РГО). Президентом общества выбран министр по чрезвычайным ситуация России Сергей Шойгу. За 165-летнюю историю РГО этот пост занимали, в частности, великий князь Константин Константинович Романов, Фёдор Петрович Литке, Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, Николай Иванов

Публикаций - 92, упоминаний - 101

Шойгу Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 17
Основа Телеком 71 13
Ростелеком 10948 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
АйКомИнвест 22 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
МегаФон 10742 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Энлаин - Энлайн - Nline 14 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Вайнах Телеком 50 4
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
Huawei 4677 3
Intel Corporation 12811 3
9594 3
Acronis - Акронис 489 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
РТИ 155 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 3
Антарес 33 2
Google LLC 12690 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
HP Inc. 5883 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Telegram Group 2940 2
TrueConf - ТруКонф 454 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи - Юнисел 15 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 2
РусГидро - Майнская ГЭС 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Runa Capital 158 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Sistema Asia 3 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Белый Медведь 20 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Силовые машины 166 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Технопарк-Мордовия 17 1
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
Геокосмос 42 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Черемушки 62 1
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 1
Студия военных художников имени М. Б. Грекова 3 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 9 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
Еврострой 6 1
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 5
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 11
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
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Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 3
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Yota LTE/4G-сеть 24 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
TrueConf Enterprise 26 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Cisco Codian 27 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
IBM Deep Blue 45 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Школьный портал - Сайт для школьников 15 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
Pixabay 257 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 1
Varton AWADA 5 1
Экомашгрупп НПО - EcoMachine AMR 1 1
FreePik 1841 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Путин Владимир 3454 22
Сердюков Анатолий 84 17
Медведев Дмитрий 1665 16
Юсуфов Виталий 26 10
Давыдов Александр 54 6
Никифоров Николай 1138 6
Тамодин Николай 49 6
Рейман Леонид 1065 4
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Борисов Юрий 122 4
Шмулевич Марк 90 3
Лужков Юрий 113 3
Касимов Николай 15 3
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