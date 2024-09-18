ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект

ГК Softline оснастила Черногорский техникум отраслевых технологий в рамках федерального проекта «Профессионалитет» а отраслевых технологий в Республике Хакасия. ГК Softline поставила оборудование для специализированных аудиторий техникума, который является образовательным кластером в отрасли «Педагогика» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и занимается подготовкой студентов — будущих преподавателей. Участие в данном проекте соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российски

«Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье «Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 2023 г. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Почти 6000 жителей из малых населенных пунктов региона получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/

EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта Одной из основных задач запуска федерального проекта, организованного АНО «Россия — страна возможностей», была задача проектирования и внедрения отказоустойчивой инфраструктуры на платформе «Яндекс.облако». В результате проек

«Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале На Ямале стартовал второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). «Ростелеком» запустил в рабо

Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО Затраты федерального проекта «Информационная безопасность» В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая э

На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей Сокращение затрат на подготовку кадров для цифровой экономики В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Эта редакция документа стала уже четвертой. Первая версия раздела, посвященного подготовке кадро

Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами Неясные перспективы Правительство России приняло решение о переносе сроков рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» на III квартал 2021 г. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на слова представителя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Изменения в федеральный проект д

Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещ

«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя овой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС Ф

Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов Федеральный проект «Цифровой регион» В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Рабочую группу по данному федпроекту возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-п

Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Объем финансирования федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» возрос втрое: c 50,7 млрд руб. до 138,94 млрд руб. Это следует из обновленного федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», ко

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо» «Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с операт

Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий (ЛИЦ) и проектов компаний-лидеров, направленных на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Претендовать на поддержку программ ЛИЦ могут российские научные и образовательные организации с опытом НИ

Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками Отчет о цифровизации ТВ Счетная палата России опубликовала результаты реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». Она включает, в том числе, и переход на цифровое телевидение в масштабах России с попутным отказом от аналогового ТВ. По данным ведо

Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян ссийской Федерации на 2013-2017 гг.». К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая реализацию ФЦП. Тем не менее, даже в неполноценным виде система «112» сделала реагирование экстренных сл

«АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018 ных на платформе российской разработки iDVP (Interactive Data Visualization Platform) для обеспечения эффективного использования бюджетных средств и контроля выполнения федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018)».Внедрение платформы интерактивной визуализации данных и профессиональной трехмерной инфографики в Ростуризме

«Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемой в интересах и по заказу Минтранса в 2016 г. в рамках второго этапа ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Группа разработала проект плана создания и развития «е-Навигации» на морском и внутреннем водном транспорте в РФ,

«Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на выполнение очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП «Глобальная навигационная система (ГЛОНАСС)» в 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе «Кронштадт». Группа «Кронштадт» является головным исполнителем по созданию и обновлению баз данных нав

ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях рограммам, в которых участвуют оборонные предприятия, проводит ежеквартальный мониторинг исполнения ФЦП, сохраняя информацию по каждому проекту в специальное «досье», где фиксируется вся его ис

Роскомандзор просит 420 млн руб. на покупку квартир для сотрудников упку жилья. Средства на квартирные субсидии предоставляются в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище». В соответствии с этой программой, в 2015 г. Роскомнадзор должен был получить i

Помощник Путина: Программа по созданию Единой системы Росреестра не исполняется На заседании Правительства, посвященном выполнению федеральных целевых программ (ФЦП), министр экономического развития Алексей Улюкаев традиционно перечислил передовые и отст

Правительство утвердило новую редакцию ФЦП «Информационное общество» ания программы составлял i112 млрд, а в 2012 г. - i128,8 млрд. Однако объем ассигнований, выделенных на 2013 г. не вполне понятен. Известно, что в сентябре 2013 г. запланированные на 2013 г. средства ФЦП были израсходованы лишь на 1%, о чем на заседании Правительства заявлял министр экономического развития Алексей Улюкаев. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров тогда же пояснял, что невысокий

Росреестр заключает соглашения с регионами о софинсансировании мероприятий по развитию единой госсистемы регистрации прав Росреестр направил предложения руководителям всех субъектов Российской Федерации по софинансированию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации в октябре 2013

Охват населения России цифровым эфирным телевещанием превысит 98% Объем средств из внебюджетных источников наоборот, вырастет с 47,065 млрд руб. по сравнению с 45,458 млрд руб. Также внесены корректировки в сроки завершения отдельных этапов строительства сети ЦЭТВ. ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» стартовала в 2009 г. Цель ФЦП - обеспечение населения многоканальным цифровым телевещанием с гарантированным пред

После увольнения Сапельникова Росреестру утвердили ФЦП на 55 млрд рублей альную целевую программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» на 2014-2019 гг., сообщили в Росреестре. Объем финансирования мероприятий по этой ФЦП составит 54 465,3 млн руб. в течение 6 лет. Программа носит межведомственный характер, а ее заказчиками помимо Росреестра выступают ФНС, Росимущество и Минкомсвязи. Координировать работы по

ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных Вопрос о низкой степени исполнения бюджета ряда федеральных целевых программ (ФЦП) поднял на сегодняшнем заседании правительства министр экономического развития Алексей Ул

Фигурантам уголовного дела о мошенничестве при реализации ФЦП «ГЛОНАСС» предъявлено обвинение ства указанной организации Александру Чернову, гендиректору ФГУП «Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александру Белову. По данным следствия, в 2010 г. в рамках реализации ФЦП «ГЛОНАСС» Федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация по проведению работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 Центрального науч

Установлены новые факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» «Российских космических систем» по факту злоупотребления полномочиями, установлены факты хищения руководством компании «Синертек» денежных средств в размере не менее 85 млн руб., выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. 13 мая по данному факту следователем СО Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо

Установлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» ия комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты хищения руководством компании «Синертек» денежных средств в размере не менее 85 млн руб., выделенных в рамках выполнения ФЦП «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. 13 мая по данному факту следователем СО Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо

Создание "Системы 112" обойдется в 40 млрд рублей. Утверждена ФЦП Правительство России утвердило федеральную целевую программу «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 2013 - 2017 гг (см. полный текст ФЦП). Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано разработать соответствующие региональные целевые программы. Основные цели ФЦП - повышение безопасности населения России и с

Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия» юджетные источники - 20%. За время реализации программы в период с 2002 по 2010 г. в нее трижды вносились изменения, касающиеся целей и планируемых результатов. В результате проведенных корректировок ФЦП «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)» цели, задачи и планируемые результаты реализации программы были значительно изменены относительно первой редакции, вследствие чего мероприятия последн

Club.CNews: Федеральные целевые программы и проектное управление – брак по расчету ых целевых программ будут применяя методологию управления проектами. Федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс всяких

Минобрнауки потратит 338 млн руб. на работы по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 гг.» 2 млн руб.); для выполнения работ на системе роботизированной кристаллизации белков (лот №15; 21 млн руб.). Работы по государственным контрактам финансируются за счет средств федерального бюджета (по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 годы»). На выполнение работ по лотам заказчик отводит не менее 270 и не более 370 дней с даты заключения государственных контрактов.

Минобрнауки выбирает подрядчиков для работ по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 гг.» Министерство образования и науки Российской Федерации объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ в рамках направления 2 ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы». Всего в рамках конкурса заказчик разыгрывает пять лотов: «Интеграция, поддержка и актуализация баз данных н

Минкомсвязи ищет подрядчиков для работ по ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.» рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». В рамках конкурса разыгрывается два лота: осуществление контроля за реализацией мероприятий ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и мониторинга достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы – лот №1 стоимостью 49 м

Принята федеральная целевая программа разработки ядерных технологий нового поколения Как сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, 28 января 2010 года на заседании правительства РФ была принята федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". Общий объем финансирования атомной отрасли до 2020 года составляет 128,3 м

Минкомсвязи: Аудитория цифрового ТВ – за 100 км от Москвы CNews: Объем финансирования ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" составляет 120 млрд руб., но из них на долю федерального бюджета приходится около 80 млрд руб. Откуда будут взяты осталь

Путин утвердил ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг. Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.», передаёт «Прайм-ТАСС». Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 122,445 млрд руб. в ценах соответству

Минфин: Поддержка hi-tech увеличится на 23% инфине CNews предоставили данные по бюджетному ассигнованию в 2010 г. федеральных целевых программ (ФЦП), направленных на развитие высоких технологий и инноваций. Минфин относит к данному напра