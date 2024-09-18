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ФЦП Федеральная целевая программа Федеральный проект

ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект
  • ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами
  • ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы

СОБЫТИЯ


18.09.2024 ГК Softline оснастила Черногорский техникум отраслевых технологий в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

а отраслевых технологий в Республике Хакасия. ГК Softline поставила оборудование для специализированных аудиторий техникума, который является образовательным кластером в отрасли «Педагогика» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и занимается подготовкой студентов — будущих преподавателей. Участие в данном проекте соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российски
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье

«Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 2023 г. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Почти 6000 жителей из малых населенных пунктов региона получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/
27.11.2023 EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта

Одной из основных задач запуска федерального проекта, организованного АНО «Россия — страна возможностей», была задача проектирования и внедрения отказоустойчивой инфраструктуры на платформе «Яндекс.облако». В результате проек
12.07.2023 «Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале

На Ямале стартовал второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). «Ростелеком» запустил в рабо
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО

Затраты федерального проекта «Информационная безопасность» В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая э
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей

Сокращение затрат на подготовку кадров для цифровой экономики В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Эта редакция документа стала уже четвертой. Первая версия раздела, посвященного подготовке кадро
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами

Неясные перспективы Правительство России приняло решение о переносе сроков рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» на III квартал 2021 г. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на слова представителя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Изменения в федеральный проект д
28.10.2020 Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещ
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя

овой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС Ф
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов

Федеральный проект «Цифровой регион» В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Рабочую группу по данному федпроекту возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-п
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Объем финансирования федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» возрос втрое: c 50,7 млрд руб. до 138,94 млрд руб. Это следует из обновленного федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», ко
14.01.2020 «Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо»

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с операт
15.10.2019 Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий

(ЛИЦ) и проектов компаний-лидеров, направленных на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Претендовать на поддержку программ ЛИЦ могут российские научные и образовательные организации с опытом НИ
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками

Отчет о цифровизации ТВ Счетная палата России опубликовала результаты реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». Она включает, в том числе, и переход на цифровое телевидение в масштабах России с попутным отказом от аналогового ТВ. По данным ведо
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян

ссийской Федерации на 2013-2017 гг.». К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая реализацию ФЦП. Тем не менее, даже в неполноценным виде система «112» сделала реагирование экстренных сл
26.03.2018 «АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018

ных на платформе российской разработки iDVP (Interactive Data Visualization Platform) для обеспечения эффективного использования бюджетных средств и контроля выполнения федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018)».Внедрение платформы интерактивной визуализации данных и профессиональной трехмерной инфографики в Ростуризме
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы

Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемой в интересах и по заказу Минтранса в 2016 г. в рамках второго этапа ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Группа разработала проект плана создания и развития «е-Навигации» на морском и внутреннем водном транспорте в РФ,

12.07.2016 «Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС

Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на выполнение очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП «Глобальная навигационная система (ГЛОНАСС)» в 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе «Кронштадт». Группа «Кронштадт» является головным исполнителем по созданию и обновлению баз данных нав
11.11.2015 ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях

рограммам, в которых участвуют оборонные предприятия, проводит ежеквартальный мониторинг исполнения ФЦП, сохраняя информацию по каждому проекту в специальное «досье», где фиксируется вся его ис
16.01.2015 Роскомандзор просит 420 млн руб. на покупку квартир для сотрудников

упку жилья. Средства на квартирные субсидии предоставляются в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище». В соответствии с этой программой, в 2015 г. Роскомнадзор должен был получить i
05.06.2014 Помощник Путина: Программа по созданию Единой системы Росреестра не исполняется

На заседании Правительства, посвященном выполнению федеральных целевых программ (ФЦП), министр экономического развития Алексей Улюкаев традиционно перечислил передовые и отст
24.04.2014 Правительство утвердило новую редакцию ФЦП «Информационное общество»

ания программы составлял i112 млрд, а в 2012 г. - i128,8 млрд. Однако объем ассигнований, выделенных на 2013 г. не вполне понятен. Известно, что в сентябре 2013 г. запланированные на 2013 г. средства ФЦП были израсходованы лишь на 1%, о чем на заседании Правительства заявлял министр экономического развития Алексей Улюкаев. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров тогда же пояснял, что невысокий

22.01.2014 Росреестр заключает соглашения с регионами о софинсансировании мероприятий по развитию единой госсистемы регистрации прав

Росреестр направил предложения руководителям всех субъектов Российской Федерации по софинансированию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации в октябре 2013
17.12.2013 Охват населения России цифровым эфирным телевещанием превысит 98%

Объем средств из внебюджетных источников наоборот, вырастет с 47,065 млрд руб. по сравнению с 45,458 млрд руб. Также внесены корректировки в сроки завершения отдельных этапов строительства сети ЦЭТВ. ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» стартовала в 2009 г. Цель ФЦП - обеспечение населения многоканальным цифровым телевещанием с гарантированным пред
04.10.2013 После увольнения Сапельникова Росреестру утвердили ФЦП на 55 млрд рублей

альную целевую программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» на 2014-2019 гг., сообщили в Росреестре. Объем финансирования мероприятий по этой ФЦП составит 54 465,3 млн руб. в течение 6 лет. Программа носит межведомственный характер, а ее заказчиками помимо Росреестра выступают ФНС, Росимущество и Минкомсвязи. Координировать работы по
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных

Вопрос о низкой степени исполнения бюджета ряда федеральных целевых программ (ФЦП) поднял на сегодняшнем заседании правительства министр экономического развития Алексей Ул
03.09.2013 Фигурантам уголовного дела о мошенничестве при реализации ФЦП «ГЛОНАСС» предъявлено обвинение

ства указанной организации Александру Чернову, гендиректору ФГУП «Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александру Белову. По данным следствия, в 2010 г. в рамках реализации ФЦП «ГЛОНАСС» Федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация по проведению работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 Центрального науч
04.06.2013 Установлены новые факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС»

«Российских космических систем» по факту злоупотребления полномочиями, установлены факты хищения руководством компании «Синертек» денежных средств в размере не менее 85 млн руб., выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. 13 мая по данному факту следователем СО Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо
16.05.2013 Установлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС»

ия комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты хищения руководством компании «Синертек» денежных средств в размере не менее 85 млн руб., выделенных в рамках выполнения ФЦП «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. 13 мая по данному факту следователем СО Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо
27.03.2013 Создание "Системы 112" обойдется в 40 млрд рублей. Утверждена ФЦП

Правительство России утвердило федеральную целевую программу «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 2013 - 2017 гг (см. полный текст ФЦП). Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано разработать соответствующие региональные целевые программы. Основные цели ФЦП - повышение безопасности населения России и с
09.12.2011 Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия»

юджетные источники - 20%. За время реализации программы в период с 2002 по 2010 г. в нее трижды вносились изменения, касающиеся целей и планируемых результатов. В результате проведенных корректировок ФЦП «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)» цели, задачи и планируемые результаты реализации программы были значительно изменены относительно первой редакции, вследствие чего мероприятия последн
17.11.2011 Club.CNews: Федеральные целевые программы и проектное управление – брак по расчету

ых целевых программ будут применяя методологию управления проектами. Федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс всяких
14.10.2010 Минобрнауки потратит 338 млн руб. на работы по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 гг.»

2 млн руб.); для выполнения работ на системе роботизированной кристаллизации белков (лот №15; 21 млн руб.). Работы по государственным контрактам финансируются за счет средств федерального бюджета (по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 годы»). На выполнение работ по лотам заказчик отводит не менее 270 и не более 370 дней с даты заключения государственных контрактов.
16.09.2010 Минобрнауки выбирает подрядчиков для работ по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 гг.»

Министерство образования и науки Российской Федерации объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ в рамках направления 2 ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы». Всего в рамках конкурса заказчик разыгрывает пять лотов: «Интеграция, поддержка и актуализация баз данных н
16.09.2010 Минкомсвязи ищет подрядчиков для работ по ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.»

рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». В рамках конкурса разыгрывается два лота: осуществление контроля за реализацией мероприятий ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и мониторинга достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы – лот №1 стоимостью 49 м
29.01.2010 Принята федеральная целевая программа разработки ядерных технологий нового поколения

Как сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, 28 января 2010 года на заседании правительства РФ была принята федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". Общий объем финансирования атомной отрасли до 2020 года составляет 128,3 м
27.01.2010 Минкомсвязи: Аудитория цифрового ТВ – за 100 км от Москвы

CNews: Объем финансирования ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" составляет 120 млрд руб., но из них на долю федерального бюджета приходится около 80 млрд руб. Откуда будут взяты осталь
04.12.2009 Путин утвердил ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.

Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.», передаёт «Прайм-ТАСС». Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 122,445 млрд руб. в ценах соответству
25.09.2009 Минфин: Поддержка hi-tech увеличится на 23%

инфине CNews предоставили данные по бюджетному ассигнованию в 2010 г. федеральных целевых программ (ФЦП), направленных на развитие высоких технологий и инноваций. Минфин относит к данному напра
23.09.2009 Утверждена концепция ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Документ определяет, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является государственным заказчиком-координатором ФЦП, а государственными заказчиками Программы – Минкомсвязь России, Роспечать и Россвязь. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поручено обеспечить разработку проекта


Публикаций - 2327, упоминаний - 2542

ФЦП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 315
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 137
МегаФон 10742 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 106
Microsoft Corporation 25775 77
Yandex - Яндекс 9216 56
Восход ФГБУ НИИ 721 56
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 52
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
9594 45
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 43
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 35
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 34
Intel Corporation 12811 32
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 31
Oracle Corporation 7074 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 29
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
Cisco Systems 5372 28
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 27
SAP SE 5601 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
АйТи 1519 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 24
Крок - Croc 1964 24
Google LLC 12688 23
Softline - Софтлайн 3743 23
VK - Mail.ru Group 3602 23
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 22
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 22
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 21
Ростелеком - Связьинвест 1719 21
Huawei 4676 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 117
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 67
Почта России ПАО 2370 56
РЖД - Российские железные дороги 2096 49
Газпром ПАО 1493 35
РВК - Российская венчурная компания 571 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 23
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 19
Газпром нефть 725 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
Россети Ленэнерго 1699 14
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 14
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 11
Связной ГК 1401 11
Татнефть 243 11
Транснефть 335 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 9
Наукоград - технопарк 156 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Рапид Био 102 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 727
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 454
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 362
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 324
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 256
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 161
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 156
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 129
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 112
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 102
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 101
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 99
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 95
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 95
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 94
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 82
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 81
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 81
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 78
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 71
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 71
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 66
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 63
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 60
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 58
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 58
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 57
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 54
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 52
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 49
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 49
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 46
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 45
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 39
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 38
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 37
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 37
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 53
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 6
Национальная квантовая лаборатория 9 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
ГосИнформСистемы 160 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 852
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 767
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 452
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 375
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 311
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 305
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 298
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 246
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 226
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 188
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 178
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 168
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 163
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 162
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 160
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 157
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 154
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 151
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 150
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 142
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 140
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 140
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 136
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 128
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 126
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 125
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 121
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 121
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 119
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 118
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 117
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 114
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 105
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 100
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 99
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 284
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 126
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 113
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 107
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 61
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 58
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 52
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 45
Linux OS 11533 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 38
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 35
Microsoft Windows 16882 33
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 31
Microsoft Windows 2000 8678 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 27
FreePik 1841 27
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 25
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 21
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 21
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 18
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 18
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 17
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 17
Apple iPhone 6 4861 17
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 16
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 16
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 16
9-мм пистолет Макарова 7 14
Google Android 15243 14
Microsoft Office 4170 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 12
Путин Владимир 3454 183
Чернышенко Дмитрий 581 73
Медведев Дмитрий 1665 72
Мишустин Михаил 787 62
Рейман Леонид 1065 52
Шадаев Максут 1210 48
Паршин Максим 323 43
Щеголев Игорь 699 35
Никифоров Николай 1138 33
Церенов Церен 47 24
Григоренко Дмитрий 249 22
Греф Герман 485 21
Бяхов Олег 59 19
Акимов Максим 192 19
Белоусов Андрей 149 19
Валяева Елизавета 72 17
Борисов Юрий 122 17
Милованцев Дмитрий 110 16
Осеевский Михаил 350 16
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Сапельников Сергей 109 13
Фрадков Михаил 161 12
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Шалманов Сергей 202 11
Коротков Андрей 87 11
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Лысенко Эдуард 317 9
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Массух Илья 239 9
Ляпунов Игорь 132 9
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Европа 24964 119
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 114
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CNews RND - R&D.CNews 2274 15
9to5Mac 70 14
9to5Google 60 14
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Рен ТВ - телеканал 82 8
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 7
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 5
Радио России - радиостанция 49 5
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 5
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 5
Forbes - Форбс 1002 5
Российская газета 290 4
Россия К - телеканал 30 4
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 4
Открытые системы ИД 176 4
Bloomberg 1627 4
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Юность - радиостанция 52 3
PCweek 30 3
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 145
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 55
IDC - International Data Corporation 4975 16
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Gartner - Гартнер 3658 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 8
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 5
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 3
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Рустелеком ТК 305 3
НМГ - Медиалогия 37 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
CNews Tenders 18 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Discovery Research Group 22 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Tractica 7 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IDC FinTech Ranking 8 1
IDC IoT Decision Maker Survey 1 1
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 4 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
РАН - Российская академия наук 2122 66
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 49
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 38
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 36
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 32
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 32
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 30
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 18
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 18
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 17
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 16
ТГУ - Томский государственный университет 233 16
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 15
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 15
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 9
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 9
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 9
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 8
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 8
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 7
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 7
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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