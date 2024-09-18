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ФЦП Федеральная целевая программа Федеральный проект
- ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами
- ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы
СОБЫТИЯ
|18.09.2024
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ГК Softline оснастила Черногорский техникум отраслевых технологий в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
а отраслевых технологий в Республике Хакасия. ГК Softline поставила оборудование для специализированных аудиторий техникума, который является образовательным кластером в отрасли «Педагогика» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и занимается подготовкой студентов — будущих преподавателей. Участие в данном проекте соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российски
|14.12.2023
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«Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье
«Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 2023 г. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Почти 6000 жителей из малых населенных пунктов региона получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/
|27.11.2023
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EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта
Одной из основных задач запуска федерального проекта, организованного АНО «Россия — страна возможностей», была задача проектирования и внедрения отказоустойчивой инфраструктуры на платформе «Яндекс.облако». В результате проек
|12.07.2023
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«Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале
На Ямале стартовал второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). «Ростелеком» запустил в рабо
|27.12.2021
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Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО
Затраты федерального проекта «Информационная безопасность» В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая э
|06.09.2021
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На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей
Сокращение затрат на подготовку кадров для цифровой экономики В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Эта редакция документа стала уже четвертой. Первая версия раздела, посвященного подготовке кадро
|27.04.2021
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Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами
Неясные перспективы Правительство России приняло решение о переносе сроков рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» на III квартал 2021 г. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на слова представителя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Изменения в федеральный проект д
|28.10.2020
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Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещ
|20.10.2020
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«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя
овой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС Ф
|06.07.2020
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Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов
Федеральный проект «Цифровой регион» В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Рабочую группу по данному федпроекту возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-п
|25.03.2020
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Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Объем финансирования федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» возрос втрое: c 50,7 млрд руб. до 138,94 млрд руб. Это следует из обновленного федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», ко
|14.01.2020
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«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо»
«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с операт
|15.10.2019
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Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий
(ЛИЦ) и проектов компаний-лидеров, направленных на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Претендовать на поддержку программ ЛИЦ могут российские научные и образовательные организации с опытом НИ
|09.10.2019
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Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками
Отчет о цифровизации ТВ Счетная палата России опубликовала результаты реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». Она включает, в том числе, и переход на цифровое телевидение в масштабах России с попутным отказом от аналогового ТВ. По данным ведо
|14.01.2019
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Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян
ссийской Федерации на 2013-2017 гг.». К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая реализацию ФЦП. Тем не менее, даже в неполноценным виде система «112» сделала реагирование экстренных сл
|26.03.2018
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«АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018
ных на платформе российской разработки iDVP (Interactive Data Visualization Platform) для обеспечения эффективного использования бюджетных средств и контроля выполнения федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018)».Внедрение платформы интерактивной визуализации данных и профессиональной трехмерной инфографики в Ростуризме
|27.01.2017
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«Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы
Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемой в интересах и по заказу Минтранса в 2016 г. в рамках второго этапа ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Группа разработала проект плана создания и развития «е-Навигации» на морском и внутреннем водном транспорте в РФ,
|12.07.2016
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«Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС
Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на выполнение очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП «Глобальная навигационная система (ГЛОНАСС)» в 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе «Кронштадт». Группа «Кронштадт» является головным исполнителем по созданию и обновлению баз данных нав
|11.11.2015
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ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях
рограммам, в которых участвуют оборонные предприятия, проводит ежеквартальный мониторинг исполнения ФЦП, сохраняя информацию по каждому проекту в специальное «досье», где фиксируется вся его ис
|16.01.2015
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Роскомандзор просит 420 млн руб. на покупку квартир для сотрудников
упку жилья. Средства на квартирные субсидии предоставляются в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище». В соответствии с этой программой, в 2015 г. Роскомнадзор должен был получить i
|05.06.2014
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Помощник Путина: Программа по созданию Единой системы Росреестра не исполняется
На заседании Правительства, посвященном выполнению федеральных целевых программ (ФЦП), министр экономического развития Алексей Улюкаев традиционно перечислил передовые и отст
|24.04.2014
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Правительство утвердило новую редакцию ФЦП «Информационное общество»
ания программы составлял i112 млрд, а в 2012 г. - i128,8 млрд. Однако объем ассигнований, выделенных на 2013 г. не вполне понятен. Известно, что в сентябре 2013 г. запланированные на 2013 г. средства ФЦП были израсходованы лишь на 1%, о чем на заседании Правительства заявлял министр экономического развития Алексей Улюкаев. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров тогда же пояснял, что невысокий
|22.01.2014
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Росреестр заключает соглашения с регионами о софинсансировании мероприятий по развитию единой госсистемы регистрации прав
Росреестр направил предложения руководителям всех субъектов Российской Федерации по софинансированию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации в октябре 2013
|17.12.2013
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Охват населения России цифровым эфирным телевещанием превысит 98%
Объем средств из внебюджетных источников наоборот, вырастет с 47,065 млрд руб. по сравнению с 45,458 млрд руб. Также внесены корректировки в сроки завершения отдельных этапов строительства сети ЦЭТВ. ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» стартовала в 2009 г. Цель ФЦП - обеспечение населения многоканальным цифровым телевещанием с гарантированным пред
|04.10.2013
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После увольнения Сапельникова Росреестру утвердили ФЦП на 55 млрд рублей
альную целевую программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» на 2014-2019 гг., сообщили в Росреестре. Объем финансирования мероприятий по этой ФЦП составит 54 465,3 млн руб. в течение 6 лет. Программа носит межведомственный характер, а ее заказчиками помимо Росреестра выступают ФНС, Росимущество и Минкомсвязи. Координировать работы по
|12.09.2013
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ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных
Вопрос о низкой степени исполнения бюджета ряда федеральных целевых программ (ФЦП) поднял на сегодняшнем заседании правительства министр экономического развития Алексей Ул
|03.09.2013
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Фигурантам уголовного дела о мошенничестве при реализации ФЦП «ГЛОНАСС» предъявлено обвинение
ства указанной организации Александру Чернову, гендиректору ФГУП «Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александру Белову. По данным следствия, в 2010 г. в рамках реализации ФЦП «ГЛОНАСС» Федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация по проведению работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 Центрального науч
|04.06.2013
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Установлены новые факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС»
«Российских космических систем» по факту злоупотребления полномочиями, установлены факты хищения руководством компании «Синертек» денежных средств в размере не менее 85 млн руб., выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. 13 мая по данному факту следователем СО Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо
|16.05.2013
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Установлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС»
ия комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты хищения руководством компании «Синертек» денежных средств в размере не менее 85 млн руб., выделенных в рамках выполнения ФЦП «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. 13 мая по данному факту следователем СО Четвертого управления МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо
|27.03.2013
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Создание "Системы 112" обойдется в 40 млрд рублей. Утверждена ФЦП
Правительство России утвердило федеральную целевую программу «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 2013 - 2017 гг (см. полный текст ФЦП). Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано разработать соответствующие региональные целевые программы. Основные цели ФЦП - повышение безопасности населения России и с
|09.12.2011
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Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия»
юджетные источники - 20%. За время реализации программы в период с 2002 по 2010 г. в нее трижды вносились изменения, касающиеся целей и планируемых результатов. В результате проведенных корректировок ФЦП «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)» цели, задачи и планируемые результаты реализации программы были значительно изменены относительно первой редакции, вследствие чего мероприятия последн
|17.11.2011
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Club.CNews: Федеральные целевые программы и проектное управление – брак по расчету
ых целевых программ будут применяя методологию управления проектами. Федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс всяких
|14.10.2010
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Минобрнауки потратит 338 млн руб. на работы по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 гг.»
2 млн руб.); для выполнения работ на системе роботизированной кристаллизации белков (лот №15; 21 млн руб.). Работы по государственным контрактам финансируются за счет средств федерального бюджета (по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 годы»). На выполнение работ по лотам заказчик отводит не менее 270 и не более 370 дней с даты заключения государственных контрактов.
|16.09.2010
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Минобрнауки выбирает подрядчиков для работ по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 гг.»
Министерство образования и науки Российской Федерации объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ в рамках направления 2 ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы». Всего в рамках конкурса заказчик разыгрывает пять лотов: «Интеграция, поддержка и актуализация баз данных н
|16.09.2010
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Минкомсвязи ищет подрядчиков для работ по ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.»
рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». В рамках конкурса разыгрывается два лота: осуществление контроля за реализацией мероприятий ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» и мониторинга достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы – лот №1 стоимостью 49 м
|29.01.2010
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Принята федеральная целевая программа разработки ядерных технологий нового поколения
Как сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, 28 января 2010 года на заседании правительства РФ была принята федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". Общий объем финансирования атомной отрасли до 2020 года составляет 128,3 м
|27.01.2010
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Минкомсвязи: Аудитория цифрового ТВ – за 100 км от Москвы
CNews: Объем финансирования ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" составляет 120 млрд руб., но из них на долю федерального бюджета приходится около 80 млрд руб. Откуда будут взяты осталь
|04.12.2009
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Путин утвердил ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.
Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.», передаёт «Прайм-ТАСС». Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 122,445 млрд руб. в ценах соответству
|25.09.2009
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Минфин: Поддержка hi-tech увеличится на 23%
инфине CNews предоставили данные по бюджетному ассигнованию в 2010 г. федеральных целевых программ (ФЦП), направленных на развитие высоких технологий и инноваций. Минфин относит к данному напра
|23.09.2009
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Утверждена концепция ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Документ определяет, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является государственным заказчиком-координатором ФЦП, а государственными заказчиками Программы – Минкомсвязь России, Роспечать и Россвязь. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поручено обеспечить разработку проекта
ФЦП и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 183
|Чернышенко Дмитрий 581 73
|Медведев Дмитрий 1665 72
|Мишустин Михаил 787 62
|Рейман Леонид 1065 52
|Шадаев Максут 1210 48
|Паршин Максим 323 43
|Щеголев Игорь 699 35
|Никифоров Николай 1138 33
|Церенов Церен 47 24
|Григоренко Дмитрий 249 22
|Греф Герман 485 21
|Бяхов Олег 59 19
|Акимов Максим 192 19
|Белоусов Андрей 149 19
|Валяева Елизавета 72 17
|Борисов Юрий 122 17
|Милованцев Дмитрий 110 16
|Осеевский Михаил 350 16
|Иванов Сергей 405 15
|Сапельников Сергей 109 13
|Фрадков Михаил 161 12
|Подольский Олег 15 12
|Шалманов Сергей 202 11
|Коротков Андрей 87 11
|Колесников Максим 31 11
|Куртяник Надежда 441 10
|Собянин Сергей 538 10
|Чемезов Сергей 147 10
|Бадалов Андрей 66 10
|Солнцева Екатерина 62 10
|Духовницкий Олег 91 10
|Наквасин Сергей 20 9
|Павлов Александр 121 9
|Носков Константин 241 9
|Лысенко Эдуард 317 9
|Кудрин Алексей 125 9
|Массух Илья 239 9
|Ляпунов Игорь 132 9
|Шаронов Андрей 60 8
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