Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФЦП Федеральная целевая программа Федеральный проект
Публикаций - 319, упоминаний - 335
ФЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 1
|ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
|Путин Владимир 2487 37
|Медведев Дмитрий 1595 12
|Никифоров Николай 1146 7
|Щеголев Игорь 685 6
|Борисов Юрий 99 5
|Сапельников Сергей 104 4
|Церенов Церен 45 4
|Бяхов Олег 58 4
|Христенко Виктор 40 3
|Натензон Михаил 13 3
|Собянин Сергей 222 3
|Греф Герман 344 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Чистова Вера 13 3
|Фурсенко Андрей 120 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Лашкина Елена 30 2
|Шаров Андрей 19 2
|Улюкаев Алексей 27 2
|Покровский Иван 63 2
|Лучинкин Михаил 9 2
|Колесов Николай 19 2
|Кудрин Алексей 90 2
|Мазуренко Сергей 6 2
|Хлунов Александр 9 2
|Задирако Ирина 3 1
|Левин Леонид 107 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Волин Алексей 114 1
|Давыдов Денис 38 1
|Шадаев Максут 437 1
|Ермолаев Артем 348 1
|Массух Илья 202 1
|Новодворский Алексей 104 1
|Комиссаров Дмитрий 177 1
|Белоусов Андрей 58 1
|Орловский Виктор 300 1
|Лысенко Эдуард 227 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2875 2
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
|Gartner 3269 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
|Gartner Dataquest 340 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru