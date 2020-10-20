Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71041
ИКТ 6574
Организации 4565
Ведомства 1377
Ассоциации 516
Технологии 2533
Системы 15030
Персоны 24575
География 1304
Статьи 837
Пресса 745
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1014
Мероприятия 746

ФЦП Федеральная целевая программа Федеральный проект



20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян
26.03.2018 «АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018
16.01.2015 Роскомандзор просит 420 млн руб. на покупку квартир для сотрудников
05.06.2014 Помощник Путина: Программа по созданию Единой системы Росреестра не исполняется
22.01.2014 Росреестр заключает соглашения с регионами о софинсансировании мероприятий по развитию единой госсистемы регистрации прав
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных
27.03.2013 Создание "Системы 112" обойдется в 40 млрд рублей. Утверждена ФЦП
12.03.2009 Проект ФЦП «Цифровое телевидение» согласован Минфином
22.12.2008 Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию»
16.12.2008 «Электронная Россия»: деньги поделены, но не освоены
03.12.2008 Разработана концепция ФЦП развития телерадиовещания в РФ до 2015 г.
11.07.2008 ФЦП по переходу на цифровое телерадиовещание утвердят в III квартале
23.10.2006 МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию ФЦП "Электронная Россия"
18.08.2006 Утверждена новая редакция "Электронной России"
27.03.2006 Россия: частных инвесторов привлекли к финансированию инноваций
27.03.2006 Россия: частных инвесторов привлекли к финансированию инноваций
24.06.2005 Космос и НИОКР - в числе приоритетных ФЦП
28.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": "ЦентрТелеком" подключил 43 объекта в ЦФО
06.12.2004 "Электронная Россия": администрация Иркутской области до конца 2004 г. израсходует 7 млн. руб. на ИКТ
30.11.2004 ФЦП "Электронная Россия": ИрГТУ создаст центр деловой информации для поддержки малого и среднего бизнеса
09.11.2004 Эксперты оценят эффективность ФЦП "Электронная Россия"
09.11.2004 Эксперты оценят эффективность ФЦП "Электронная Россия"
14.08.2003 Минсвязи: новая редакция ФЦП "Электронная Россия" появится в 4-м квартале
24.06.2003 Продолжается ряд региональных конференций "Электронная Россия - человеку, бизнесу, обществу"
20.06.2003 Серия региональных конференций "Электронная Россия – человеку, бизнесу, обществу" продолжается
21.11.2002 Регионы отчитались по "Электронной России"
30.09.1999 Компания IBS становится партнером МТК "Сирена" в рамках Федеральной целевой программы "Сирена-3"

Публикаций - 319, упоминаний - 335

ФЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7945 9
Ростех - Ростехнологии 2442 7
АйТи 1129 5
Microsoft Corporation 22085 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 738 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2302 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 460 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 4
Apple Inc 10433 4
Cisco Systems 4688 4
Intel Corporation 11060 3
Ситроникс - Sitronics 922 3
Крок - Croc 1593 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 259 3
Микрон - Micron 791 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 75 3
ОТР 171 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 257 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 2
5558 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 2
Восход ФГБУ НИИ 503 2
Барс груп 457 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 2
Парус Корпорация 422 2
ГКС - Группа компаний Систематика 295 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 169 2
IBM - International Business Machines Corp 8825 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1409 2
1С-ИжТиСи 4964 2
1С-Битрикс - Bitrix 5316 2
Meta - Facebook 4181 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 457 2
Армада - РБК софт 700 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8660 1
AT Consulting Восток 24 1
Айтеко - iTeco 894 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 162 4
УЭК - Универсальная электронная карта 557 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5054 2
Почта России ПАО 1831 2
РВК - Российская венчурная компания 521 2
Авиакомпания ГТК Россия 66 2
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 9 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 1
Техномаш НПО 17 1
Уральские авиалинии 21 1
Ростех - Новикомбанк 34 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Elsevier 10 1
Гипросвязь ПАО 70 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 42 1
Восток-Запад - EWS Holding 23 1
Бином 19 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 123 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 306 1
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7685 59
Президент Российской Федерации 3147 51
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2106 35
Правительство РФ 7151 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7795 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1417 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 972 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2182 9
Счётная палата РФ 581 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2301 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1004 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2417 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 6
Федеральное казначейство России 1171 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 496 5
Администрация Президента РФ 871 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 171 4
World Bank Group - Всемирный банк 277 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 197 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1277 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1555 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 882 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 656 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 3
Правительство Москвы 1514 3
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 52 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент 116 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1850 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3785 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31867 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14765 13
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 652 12
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 351 11
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 544 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 950 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2975 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 310 6
Умные платформы 800 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6577 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5413 5
Социальные сети - Соцсети 718 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9692 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3620 4
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 97 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1161 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2627 3
Оцифровка - Digitization 315 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 69 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 521 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 892 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1151 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 74 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1284 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1799 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2500 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 181 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 722 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1401 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 430 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1389 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 365 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 421 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 130 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 127 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4332 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 374 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1822 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2167 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 149 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 237 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 759 5
Linux OS 7481 5
Microsoft Windows 10 11245 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 602 3
Intel SSD 30 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 42 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 174 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1327 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5162 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 890 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 160 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 9 2
Intel Optane SSD 21 2
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 33 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 2
ЭОС Дело СЭД 1982 2
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 19 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 109 2
ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 1 1
Ростелеком БФТ - АЦК-Финансы 27 1
Галактика Имущество ТМ 1 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 41 1
ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 18 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 15 1
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 5 1
Qtech QXR - серия гибридных мультисервисных радиорелейных систем 3 1
Softline Store - Softline Internet Trade 3 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 29 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 1
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 48 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
ФЦП развития образования - Федеральная целевая программа развития образования 18 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
Путин Владимир 2487 37
Медведев Дмитрий 1595 12
Никифоров Николай 1146 7
Щеголев Игорь 685 6
Борисов Юрий 99 5
Сапельников Сергей 104 4
Церенов Церен 45 4
Бяхов Олег 58 4
Христенко Виктор 40 3
Натензон Михаил 13 3
Собянин Сергей 222 3
Греф Герман 344 3
Милованцев Дмитрий 106 3
Валяева Елизавета 72 3
Рейман Леонид 1009 3
Чистова Вера 13 3
Фурсенко Андрей 120 2
Фрадков Михаил 159 2
Лашкина Елена 30 2
Шаров Андрей 19 2
Улюкаев Алексей 27 2
Покровский Иван 63 2
Лучинкин Михаил 9 2
Колесов Николай 19 2
Кудрин Алексей 90 2
Мазуренко Сергей 6 2
Хлунов Александр 9 2
Задирако Ирина 3 1
Левин Леонид 107 1
Духовницкий Олег 91 1
Волин Алексей 114 1
Давыдов Денис 38 1
Шадаев Максут 437 1
Ермолаев Артем 348 1
Массух Илья 202 1
Новодворский Алексей 104 1
Комиссаров Дмитрий 177 1
Белоусов Андрей 58 1
Орловский Виктор 300 1
Лысенко Эдуард 227 1
Россия - Российская федерация - РФ 102404 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32051 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11984 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12600 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12298 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44571 9
Россия - ЮФО - Астраханская область 517 8
Россия - ЦФО - Тульская область 950 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 7
Россия - ЦФО - Курская область 455 7
Россия - ЦФО - Владимирская область 566 6
Германия - Федеративная Республика 8313 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 6
Россия - СКФО - Ставропольский край 621 6
Россия - ЦФО - Калужская область 747 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 640 5
Россия - УФО - Свердловская область 1077 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1148 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1203 5
Россия - ЮФО - Севастополь 464 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12587 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2581 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 977 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 566 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1987 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 696 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 638 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10946 4
Россия - СФО - Иркутская область 800 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5099 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1001 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 398 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2099 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 906 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 664 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 38
Федеральный бюджет Российской Федерации 1540 26
Информационное общество - Государственная программа 1154 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6097 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 5
Русский язык 4005 5
Федеральное законодательство 1204 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2269 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 877 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 909 4
Региональное законодательство 109 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 344 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 531 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 123 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6054 2
Антитеррор 152 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1026 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1160 1
СИЗО - Следственный изолятор 82 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 225 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 52 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 167 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 18 1
Земельный кадастр 28 1
ФЦП Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы) 1 1
Международное соглашение Женева-06 1 1
Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 216 1
Великая Отечественная война 200 1
Экономический эффект 578 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 314 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 696 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 676 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 183 1
Конституция Российской Федерации 44 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 4
Россия 24 - телеканал 94 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 323 3
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 3
Пятый канал - Телеканал 46 3
Рен ТВ - телеканал 56 3
Россия-1 - телеканал 20 3
Прайм - Агентство экономической информации 683 2
Радио России - радиостанция 45 2
Юность - радиостанция 26 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 53 2
Коммерсантъ - Издательский дом 834 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 246 2
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Россия К - телеканал 9 1
Silicon.com 354 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
РБК Daily 81 1
Российская газета 227 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Известия ИД 288 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 70 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 715 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2875 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
Gartner 3269 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Gartner Dataquest 340 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 6
РАН - Российская академия наук 1282 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 559 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 207 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 212 2
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1129 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 24 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 17 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 9 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 229 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 562 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 84 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
CSTB Telecom & Media 53 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022