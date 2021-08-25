На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей

Затраты на реализацию федерального проекта по подготовке кадров для цифровой экономики сокращены в два раза — до ₽76 млрд. Наибольшему сокращению подверглись «Цифровой университет», а также проекты создания цифровой среды для инвалидов и помощи образовательным организациям для обучения детей математики, информатики и технологиям.

Сокращение затрат на подготовку кадров для цифровой экономики

В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Эта редакция документа стала уже четвертой.

Первая версия раздела, посвященного подготовке кадров, появилась в начале 2018 г. Тогда в ней не были указаны суммы финансовых расходов. В конце 2018 г. был утвержден федпроект, в котором появились конкретные цифры: речь шла о ₽50,7 млрд в период до 2021 г. включительно, из которых федеральный бюджет должен был обеспечить ₽46,2 млрд, а внебюджетные источники — остальные ₽4,47 млрд руб.

В 2019 г. была утверждена новая версия федпроекта. В ней размер затрат был увеличен до ₽139 млрд, а период реализации включал уже 2024 г. Практически всю сумму планировали изыскать в федеральном бюджете.

Фото: ru.depositphotos.com Российские власти решили сэкономить на подготовке кадров для цифровой экономики

Теперь же размер затрат сократился почти в два раза — до ₽76,07 млрд. Из этой суммы на внебюджетные источники придется лишь ₽35 млн. В абсолютных цифрах сокращение составило ₽63 млрд. Сменился и куратор федерального проекта — на смену Минэкономразвитию пришло Минцифры.

На чем сэкономили десятки миллиардов

Значительному сокращению подвергся проект создания на базе организаций высшего образования сети из центров цифровой трансформации университетов — «Цифровой университет», а также спутников таких центров. На соответствующие цели будет направлено ₽4,88 млрд. Это почти в 10 раз меньше, чем было в предыдущей версии федпроекта (₽47,1 млрд). Такие сети будут сформированы из международных научно-методических центров, занимающихся информатикой, математикой и технологиями. В центры-спутники преобразуют центры ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий. При этом будет обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся.

Обеспечение экспертно-аналитического и организационно-методического сопровождения «Кадров для цифровой экономики» (вместе с выполнением отдельных его мероприятий) обойдется в ₽4,14 млрд. Это более чем в 5 раз меньше суммы, заложенной в предыдущую версию федпроекта — ₽21,15 млрд.

Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) в части требований к формированию компетенций цифровой экономики вместе с разработкой рекомендаций по актуализации примерных основных образовательных программ потребует расходов в размере ₽100 млн. Это почти в 90 раз меньше, чем планировалось ранее (₽8,9 млрд).

₽3 млрд будут направлены на поддержку компаний, реализующих проекты в области перспективных образовательных технологий цифровой экономики. В частности, государство рассчитывает создать и наладить финансирование венчурного фонда, который будет отвечать за перспективные образовательные технологии. Предполагается, что он будет реализован в виде инвестиционного товарищества. Ранее на это планировали потратить ₽7 млрд, но теперь эта цифра уменьшилась в 2 раза. Сам фонд еще в 2019 г. был создан «Российской венчурной компанией». Однако для него так и не смогли создать управляющую компанию.

На создание цифрового контента и программного обеспечения под цифровую образовательную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью будет потрачено всего ₽20 млн. Это почти в 70 раз меньше, чем планировалось ранее (₽1,37 млрд).

Также из федпроекта полностью исключено мероприятие по созданию сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан. Ранее на него планировалось потратить 1,23 млрд.

На школьниках сэкономят десятки миллиардов

Суммарный объем финансирование мероприятий, направленных на поддержку обучения школьников по направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий сократился в 22 раза — ₽43,9 млрд превратились в ₽2 млрд.

Наибольшую экономию государству дал отказ от разработки цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ по указанным предметным областям. На это планировалось потратить ₽14,4 млрд.

Кроме того, в 40 раз была уменьшена общая сумма грантов обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в указанных областях — с ₽4,67 млрд до ₽114 млн. «Похудеет» и практика предоставления грантов в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям указанных областей сократилось. Здесь цифра стала в 14 раз меньше — ₽13,7 млрд превратились в ₽970 млн.

Фото: ru.depositphotos.com Российские школы получат в 22 раза меньше денег

Также в 14 раз сократился объем финансирования мероприятия по развитию и распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным программам, имеющим лучшие результаты в преподавании упомянутых предметных областей. Раньше на это хотели потратить ₽10,37 млрд. Теперь — ₽770 млн. При этом в рамках мероприятия будет создано 15 экспериментальных площадок.

₽190 млн будут направлены на предоставление грантов в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики. Это в 3 раза меньше, чем планировалось ранее — ₽654 млн.

₽15 млрд для «Университета НТИ»

В последней редакции самым дорогим мероприятием стало обучение дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций и обеспечение достижения отдельных результатов федпроекта «Кадры для цифровой экономики» на базе «Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) — 2035». На эти цели планируется потратить ₽14,8 млрд.

К 2024 г. обучение по дополнительным образовательным программам для различных групп населения пройдут не менее 180 тыс. человек. Также будут реализованы программы для подготовки управленцев и команд цифровой экономики, включая акселерационно-образовательные программы подготовки антикризисных лидеров и команд CDO-менеджеров, которые привлекут не менее 20 тыс. человек.

Кроме того, будет разработана система независимой оценки компетенций цифровой экономики (НОК ЦЭ), включающая в себя игровую или симуляционную оценку. Система будет интегрирована с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и сервисами построения профилей компетенций и персональных траекторий развития граждан. Модели проведения НОК ЦЭ будут работать по трем направлениям: школа, высшее и среднее профессиональное образование, работодатель. НОК ЦЭ будет использоваться не менее чем в 20 отраслях.

Также будут созданы сервисы обеспечения цифровой грамотности и дистанционной занятости, включая онлайн-сервис готовности к цифровой экономике, поддерживающий работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики для различных слоев населения. Сервисом к 2024 г. воспользуются не менее 10 млн человек. Это направление работы предполагает поддержку как минимум 500 технологий и практик.

В рамках указанного мероприятия также будет запущена система сбора данных и управления знаниями о подготовке кадров для цифровой экономики в национальном масштабе, включая мониторинг и трансляцию лучших мировых практик. Число пользователей системы к 2024 г. составит не менее 50 тыс. человек. К экспертному сопровождению федпроекта будет привлечено не менее 1 тыс. специалистов.

Также в рамках указанного мероприятия создадут базовую модель компетенций по цифровой экономики (БМК) и сервисы работы с данными о кадрах для цифровой экономики. На базе БМК ежегодно будет прогнозироваться потребность в ИТ-специалистах. Также модель поможет в разработке предложений по актуализации ФГОС и примерных основных образовательных программ.

Почти ₽15 млрд на цифровые компетенции студентов

Схожая сумма — ₽14,67 млрд — будет потрачена на реализацию вузами, получающими господдержку по программе стратегического академического лидерства, мероприятий по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся. Эти мероприятия будут проводиться в рамках как раз своих программ лидерства, а охватят они в том числе студентов ИТ-специальностей.

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Вузы, участвующие в проекте, будут получать гранты, предусматривающие реализацию дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, а также навыки использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного образовательного центра) в индивидуальной траектории обучающегося в рамках основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям.

Также гранты будут предусматривать профессиональную переподготовку студентов по непрофильным для ИТ-сферы направлениям, реализацию программ академической мобильности обучающихся, проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. для ускоренного формирования цифровых компетенций, приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения.

Фото: ru.depositphotos.com Почти ₽15 млрд потратят на цифровые компетенции студентов

Обеспечение онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам для образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, обойдется в ₽11,98 млрд.

₽6,95 млрд будут направлены на внедрение образовательными организациями, реализующими программы высшего образования, типовых сервисов организации учебного процесса и онлайн-обучения, созданных на базе цифровых платформ. К 2024 г. 150 образовательных организаций высшего образования внедрят цифровые сервисы и решения. Образовательными организациями высшего образования (ООВО) совместно с компаниями цифровой экономики с целью разработки, апробации и внедрения цифровых сервисов и решений, готовых к тиражированию среди российских образовательных и научных организаций, будет создано 8 консорциумов.

Обязательными условиями предоставления субсидий станет наличие у ООВО-грантополучателя соглашений о партнерстве в рамках консорциума не менее чем с одним индустриальным партнером и не менее чем с четырьмя другими ООВО для апробации создаваемых сервисов и решений. Кроме того, сервисы и решения, созданные в результате деятельности консорциумов, должны будут распространяться по открытой лицензии. Также они должны быть направлены на создание и внедрение новых решений и моделей взаимодействия, позволяющих достигать принципиально новых результатов в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Целевые показатели федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» Целевой показатель Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Число принятых на обучение по програмам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно тыс. человек 49 60 80 90 100 120 Число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специалистей и различных предметных отраслей, нарастающий итог тыс. человек 0 0 16 33 56 80 Колиечство граждан, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых восстребованных на рынке труда цифровых компетенций, нарастающий итог тыс. человек 0 0 40 85 146 200 Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, нарастающий итог тыс. человек 0 0 12 24 37 50 Доля образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, которым предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам % 0 0 10 30 60 100 Количество образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, использующих реализованные на базе создаваемых цифровых платформ типовые сервисы организации учебного процесса и онлайн-обучения, нарастающий итог 0 0 5 15 60 150

Миллиарды для «Университета «Иннополис»

₽6,37 млрд потребуется для повышения квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специалистов в различных предметных отраслях и обеспечение достижения отдельных результатов федпроекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО «Университета «Иннополис».

На его базе будет создан опорный образовательный центр, который обеспечит повышение квалификации не менее чем 50 тыс. преподавателей, работающих по новым образовательным программам для различных предметных отраслей, и создаст не менее 112 рекомендуемых к тиражированию актуализированных образовательных программ с цифровой составляющей для профессий приоритетных отраслей экономики, разработанных при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики.

Кроме того, на базе «Университета «Иннополис» будет создан единый учебно-методический центр, который обеспечит повышение квалификации для 30 тыс. преподавателей, работающих по новым образовательным программам для ИТ-специальностей, и подготовит не менее 31 рекомендуемой к тиражированию актуализированной программы по ИТ-специальностям, разработанных при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики.

Также «Университет «Иннополис» создаст единую многофункциональную образовательную платформу, автоматизирующую обучение по высшему и среднему профессиональному, а также дополнительному профессиональному образованию в рамках опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики и единого учебно-методологического центра по подготовке кадров для цифровой экономики. Платформа будет синхронизирована с ГИС СЦОС (Современная цифровая образовательная среда).

На «Университет «Иннополис» также возложена задача актуализации профессиональных стандартов с учетом потребностей в росте цифровых компетенций специалистов различных профессий и в цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики при участии экспертного сообщества и компаний цифровой экономики. Еще ₽1,03 млрд данная организация получит в виде государственной поддержки в целях создания на ее базе опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики.

Обучение госслужащих цифровым компетенциям

На обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (CDTO) будет направлено ₽4,18 млрд. К 2024 г. его пройдут 50,1 тыс. человек.

Обучение будет происходить по следующим группам специальностей: руководитель цифровой трансформации (CDTO); руководитель проекта, владелец продукта, владелец процессов, руководитель по цифровому проектированию и процессам, администратор проекта, процессный аналитик; функциональный руководитель, функциональный специалист.

На поддержку научно-технических проектов физических лиц в области цифровой экономики будет выделено ₽500 млн. Еще ₽240 млн направят на разработку образовательных программ (модулей) высшего образования в интересах цифровой экономики.

Обучат даже соотечественников

Мероприятия, связанные с развитием компетенций в области цифровой экономики у соотечественников и привлечением в Россию иностранных специалистов, потребуют суммарных затрат в размере ₽955 млн. ₽310 млн из них будут направлены на прохождение обучения учениками и работникам русских школ за рубежом по программам тиражирования лучших практик по развитию цифровой грамотности. Еще ₽220 млн потратят на повышение в иностранных государствах уровня компетенций, связанных с цифровой экономикой, у педагогов русских школ.

Организация и проведения в зарубежных странах мероприятий просветительского и мотивационного характера по привлечению перспективных иностранных студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования по ИТ-специальностям или специальностям, востребованным в цифровом мире, обойдется в ₽215 млн. Еще ₽210 млн направят на привлечение талантливых иностранцев на работу в России.

В то же время из федпроекта исключено мероприятие по обеспечению развития образовательных и научно-методических практик подготовки специалистов в сфере ИТ и сквозных технологий, а также развитию международного сотрудничества, интеграции российской образовательной системы и лучших практик за счет «Университета «Иннополис». Ранее на эти цели планировалось потратить ₽500 млн.

₽90 млн израсходуют на разработку модели независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценки гражданами ключевых компетенций цифровой экономики. ₽50 млн потребуется для подготовки проектов нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий. Эти проекты НПА внесут в Национальный совет при Президенте по профессиональным стандартам. ₽20 млн будет направлено на разработку модели центра ускоренной подготовки по компетенциям цифровой экономики совместно с предприятиями-партнерами и компаниями цифровой экономики, а также разработку требований и их методическое обеспечение.

Запланированные результаты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и затраты на их достижение Запланированный результат Общий объем финансирования за 2019-24 гг., млн руб. Обьем финансирования из федерального бюджета за 2019-24 гг., млн руб. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2019-24 гг., млн руб. Общий объем финансирования за 2019 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2020 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2021 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2022 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2023 г., млн руб. Общий объем финансирования за 2024 г., млн руб. Проведено обучение дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых и восстребованных на рынке труда цифровых компетенций и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) — 2035» 14 843 14 843 0 0 0 3 258 3 447 4 398 3 739 Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную поддержку по программе стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей 14 667 14 667 0 0 0 3 723 1 463 2 551 6 930 Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам 11 975 11 975 0 0 0 1 539 2 500 3 936 4 000 Образовательными организациями, реализующими программы высшего образования, внедрены типовые сервисы организации учебного процесса и онлайн-обучения, созданные на базе цифровых платформ 6 953 6 953 0 0 0 3 110 2 060 1 004 778 Проведено повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей и обеспечено достижение отдельных результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе АНО ВО «Университет «Иннополис» 6 368 6 368 0 0 0 1 274 1 436 1 720 1 937 На базе образовательных организаций высшего образования сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов — «Цифровой университет», и спутников таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий развития обучащихся 4 879 4 879 0 194 4 965 0 0 0 0 Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и мууниципального управления (CDTO) 4 183 4 183 0 644 663 650 677 750 800 Обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также выполнение его отдельных мероприятий 4 144 4 129 15 470 3 658 0 0 0 0 Поддержаны компании, реализующие проекты в области перспективных образовательных технологий цифровой экономики, посредством создания, организации деятельности и финансирования венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, создаваемого в форме инвестиционного товарищества 3 000 3 000 0 0 300 0 0 0 0 Государственная поддержка автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет «Иннополис» в целях создания на его базе опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики 1 027 1 027 0 470 556 0 0 0 0 Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий 966 966 0 462 503 0 0 0 0 Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», созданы 15 экспериментальных площадок 770 770 0 274 496 0 0 0 0 Поддержаны научно-технические проекты физических лиц в области цифровой экономики 500 500 0 250 250 0 0 0 0 Ученики и работники русских школ за рубежом прошли обучение по программам тиражирования лучших практик по развитию цифровой грамотности 310 310 0 308 2 0 0 0 0 Разработаны образовательные программы (модули) высшего образования в интересах цифровой экономики 237 237 0 83 154 0 0 0 0 Педагоги русских школ за рубежом прошли повышение уровня связанных с цифровой экономикой компетенций в иностранных государствах 221 221 0 103 117 0 0 0 0 Организованы и проведены в зарубежных странах мероприятия просветительского и мотивационного характера по привлечению перспективных иностранных студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования по ИТ-специальностям или специальностям, восстребованным в цифровом мире 215 215 0 113 102 0 0 0 0 Организованы и проведены в зарубежных странах мероприятия просветительского и мотивационного характера по привлечению талантливых граждан, проживающих за рубежом, на работу в РФ 210 210 0 101 109 0 0 0 0 Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики 189 189 0 70 119 0 0 0 0 Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявившх особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий 114 114 0 0 114 0 0 0 0 Актуализированы федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования в части требований к формированию компетенций цифровой экономики, а также разработаны рекомендации по актуализации примерных основных образовательных программ 98 98 0 56 41 0 0 0 0 Разработана модель независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики 90 90 0 35 55 0 0 0 0 Подготовлены проекты нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий для внесения в Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям 52 52 0 20 32 0 0 0 0 Разработаны требования и их методическое обеспечение, а также цифровой контент и программное обеспечение к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью 23 13 10 18 5 0 0 0 0 Разработана модель центра ускоренной подготовки по компетенциям цифровой экономики совместно с предприятими-партнерами и компаниями цифровой экономики 22 22 0 22 0 0 0 0 0