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Математика Mathematics Математическое моделирование Mathematical modeling

Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling


20.01.2022 Математики МГУ предложили нейросеть для эффективного мониторинга качества дорожного покрытия
12.10.2020 Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики
05.03.2020 МФТИ и Huawei открыли R&D-лабораторию по разработке технологий искусственного интеллекта
28.02.2018 «Яндекс» и СПбГУ будут готовить математиков вместе
08.09.2016 InfoWatch и Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве
06.09.2013 Математика не подходит для описания Вселенной?
27.06.2013 Пространственное мышление улучшает понимание математики
11.09.2012 Триумф японской математики: ABC-гипотеза доказана
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»
06.04.2012 Тысяча лет математики - на iPad
13.01.2012 17 "ключей" – один ответ: математики решили судоку на свой лад
11.07.2011 Математики вывели новую формулу войны
23.03.2011 Математики доказали: религия вымирает
16.04.2010 Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера
25.07.2008 Женщины-математики стали жертвами стереотипов: исследование
31.01.2008 Институт математики Беркли отмечает юбилей
25.12.2007 Профессор математики номинирован на Grammy
21.12.2007 В Китае проходит конференция математиков
14.08.2007 Приоритет европейской науки вновь поставлен под сомнение
08.09.2006 В Пскове пройдёт международная конференция математиков
08.09.2006 В Пскове пройдёт международная конференция математиков
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой
23.08.2006 Поступок ученого: вызов современной России
17.03.2005 Научными исследованиями для IBM займется Институт математики им В. А. Стеклова
07.09.2004 Математики стоят на пороге уничтожения криптографии
03.03.2004 Преступность не подчиняется законам математики
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»
09.04.2003 Фундаментальное открытие в теории простых чисел
09.04.2003 Фундаментальное открытие в теории простых чисел

Публикаций - 736, упоминаний - 831

Математика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 40
Nvidia Corp 3203 14
Элемент ГК - Elementec 25 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 10
Samsung Electronics 9667 8
Крок - Croc 1683 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 103 3
Huawei Technologies 391 2
Информзащита 678 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
Центел - Центральный телеграф 408 1
LG Electronics 3530 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
Globalstar - Глобалстар 166 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 45 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 5
Самолёт ГК 1649 5
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Газпром ПАО 1144 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 2
ВкусВилл - Избёнка 92 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 9
Совет при президенте Российской Федерации 192 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 5
Администрация Президента РФ 976 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 4
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 26
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 3
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
DDR - Double data rate 2523 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geoanalytics - Geospatial analysis 29 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Автоответчик - Answering machine 176 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
Linux OS 8153 16
Microsoft SQL Server 1466 6
Microsoft Windows 2528 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Superjob 275 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Apple Books Store - Apple iBooks Store 25 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 55 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Intel XScale PXA 167 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
Microsoft DirectX 692 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph MGS - Intergraph Mapping and Geospatial Solutions - Intergraph GeoMedia 2 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Путин Владимир 2696 21
Мишустин Михаил 466 4
Абрамов Сергей 71 2
Массух Илья 215 2
Комлев Николай 67 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 49
Земля - планета Солнечной системы 9676 34
Беларусь - Белоруссия 4165 20
Россия - ПФО - Казань 2333 17
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 9
Австрия - Австрийская Республика 1110 9
Казахстан - Республика 4750 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 6
Германия - Бавария - Мюнхен 468 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 4
Афганистан - Кабул 33 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
США - Коннектикут 167 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 64 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
Forbes - Форбс 623 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 14
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 12
Венчурная ярмарка 25 1
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