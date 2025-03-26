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Математика Mathematics Математическое моделирование Mathematical modeling
Что необходимо школьнику для освоения математики?
Для успешного освоения математики обычному школьнику необходимо два условия:
1) Большое количество часов, посвященных обучению математике и решению соответствующих заданий.
2) Профессиональный педагог.
Как усилить интерес ребенка к математике?
Проведение математических олимпиад, турниров и так называемых математических боёв усиливает интерес и мотивированность школьников и позволяет им оценить свой уровень в освоении математики.
Важным фактором является и работа математических школ и классов. Тем более, что такие учебные заведения открывают дорогу не только детям, увлекающимся математикой, но и будущим физикам, программистам, химикам.
Какие условия необходимо создать, чтобы ребенок хотел разбираться в математике?
В данном случае скорее можно говорить о комплексном улучшении в освоении учебных навыков, а не только математики. Что касается образования в России, то необходимо помочь школьным педагогам. Снизить учебную нагрузку, проводить профильное повышение квалификации (не формальное, а действенное), переработать и унифицировать учебные программы, усовершенствовать систему получения высшего педагогического образования. Также необходимо помочь школьникам. И снова: снизить учебную нагрузку, переработав и унифицировав учебные программы. Обеспечить ученикам наличие зон отдыха и психологической разгрузки, эргономичные рабочие места, вкусное и полноценное школьное питание, возможности для бесплатных занятий спортом.
Действительно ли есть расстройства, при которых человек не может обучиться математике?
Есть ряд нарушений развития, в частности умственная отсталость (в Международной классификации болезней это нарушение шифруется под F70-F79), главным симптомом которых является нарушение мыслительных операций, отвечающих за символический и оптико-пространственный гнозис. Именно эти две гностические функции обеспечивают нам возможность реализации этих способностей.
Можно ли растерять математические способности в течение жизни?
Риск потерять математические способности, способность оперировать символами в цифре, у человека есть на протяжении всей его жизни. Работа этих систем существует ровно благодаря тому, что мы их должны использовать. Иначе риски их утраты, снижения функционирования, обеспечены. Но дело в том, что не только при умственной отсталости, например, в детском возрасте, возникают риски снижения уровня символического и оптико-пространственного гнозиса, которые обеспечивают функционирование математических способностей. Например, и при задержке психического развития.
Как объяснить ребенку, для чего ему нужна математика?
Достаточно часто в социальной среде мы слышим от детей (они повторяют за взрослыми) тезисы: зачем мне нужна эта математика? Зачем мне нужны арифметические задачки или сложные геометрические задачи? Дело как раз не в том, что нужны конкретные задачки и их решения. Сейчас мы понимаем, что это может точно быть обеспечено возможностями искусственного интеллекта. Дело в том, что именно на этих задачах, на их решении работают те зоны мозга, без участия которых человек, ребёнок, потом взрослый оказывается неспособным адекватно реагировать, реализовываться в том сложном пространстве отношений, которое мы называем человеческие отношения.
СОБЫТИЯ
|26.03.2025
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Математики ТПУ учат нейросеть предсказывать риск осложнений у диабетиков
тные прогнозы исходов течения патологических процессов сетчатки на основе методов доказательной медицины и математического моделирования», — отметила один из авторов исследования, профессор отделения математики и математической физики ТПУ, доцент кафедры офтальмологии СибГМУ Екатерина Филиппова. Для обучения нейросети политехники будут использовать общедоступные базы данных DIAREDB1 и 2-e-O
|01.10.2024
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Ученые представили концепцию математического моделирования дорожной сети «Сириуса»
том работало пять проектных групп. Каждая из них решала одну из задач в области фундаментальной или прикладной математики. Под кураторством ректора университета «Иннополис» Александра Гасникова
|06.05.2024
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«Базальт СПО» представила учебник по работе с системой компьютерной математики Scilab
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|18.04.2024
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Математическое моделирование материалов востребовано российской промышленностью
ессиональной переподготовки также было обучено 49 специалистов в этой сфере, а на базе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта создана общеобразовательная программа «Smart textiles, математическое моделирование и программирование» для школьников. ПАО «Северсталь» использует математические методы для моделирования коррозионной стойкости и прогнозирования текущих и новых рец
|26.02.2024
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Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН
создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию распространения эпидемий с учетом социальных, экономических и э
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|04.12.2023
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Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ
ского моделирования. Российские продукты почти не принимались во внимание. Сейчас мы стремимся полностью заместить иностранные решения отечественными САЕ-системами», – подчеркнула она. Конференция по математическому моделированию является регулярной площадкой взаимодействия профессионального сообщества сферы промышленного ПО САЕ-класса. Объединяет отечественных разработчиков программных про
|28.11.2023
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Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию
Конференция – 1 декабря Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Москве конференцию по математическому моделированию. Мероприятие, которое является российской площадкой обсуждения развития индустриального ПО САЕ-класса, пройдет 1 декабря в недавно открывшемся павильоне «Атом» на
|18.09.2023
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В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта
ливой работы научно-педагогического коллектива под руководством Николая Кузнецова на базе отделения прикладной математики и кафедры прикладной кибернетики СПбГУ с привлечением ведущих специалис
|21.06.2023
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Математики СПбГУ нашли формулу для оптимальной работы диапазона частот в радиосвязи и телекоммуникациях
астоты, а также создают базу для реализации математических моделей ФАПЧ на практике. В России этим занимаются ученые под руководством профессора СПбГУ, руководителя ведущей научной школы РФ в области математики и механики члена-корреспондента РАН Николая Кузнецова. По его словам, одной из ключевых задач анализа фазовой автоподстройки частоты является определение физических параметров и допу
|13.09.2022
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Интеллектуальные системы в ИТ-компаниях: применение прикладной математики и кибернетики
Цель статьи – представить обзор применения прикладной математики и кибернетики в ИТ-компаниях с упором на использование интеллектуальных
|20.07.2022
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Институт математики им. С. Л. Соболева перевел документооборот в СЭД «Дело»
е 2022 г. специалисты «КС-консалтинг» реализовали проект по автоматизации документооборота в ФГБУН «Институт математики им. С. Л. Соболева». Институт входит в состав Сибирского отделения Россий
|06.07.2022
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«Дамате» внедрила математическое моделирование в продажи продукции
троить долгосрочные отношения с клиентами за счет более высокой степени покрытия заказов. Проект по математическому моделированию продаж был запущен летом 2021 г. на базе комплекса по производс
|24.06.2022
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По инициативе «Росатома» создается сообщество специалистов по математическому моделированию
Под эгидой «Росатома» в России создается сообщество специалистов по математическому моделированию для «перезапуска» российской научной школы в данной области и ф
|20.01.2022
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Математики МГУ предложили нейросеть для эффективного мониторинга качества дорожного покрытия
гментирования. Сравнение с другой аналогичной системой показало превосходство разработки московских математиков и по эффективности, и по скорости. Предложенный подход позволяет обнаруживать тре
|12.10.2020
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Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
щей теории, которая все-таки могла бы их объединить В Квинслендском университете (Австралия) решили подойти к вопросу с другой стороны и понять, а допускаются ли путешествия во времени с точки зрения математики. Ученые решили исследовать математическую непротиворечивость путешествий во времени, то есть понять, позволяет ли математика путешествовать во времени и при этом иметь свободу воли (
|03.04.2020
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Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики
Образовательные организации и лагеря получат более 800 млн рублей в виде грантов на развитие системы образования в области математики, информатики и технологий цифровой экономики в 2020-2021 году, сообщил официальный сайт нацпрограммы «Цифровая экономика». Средства выделит Министерство просвещения Российской Федера
|28.02.2018
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«Яндекс» и СПбГУ будут готовить математиков вместе
лашать экспертов из других городов и стран. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в «Яндексе».«В России пока мало образовательных программ, которые знакомят с современными исследованиями в области математики и информатики. Мы же делаем на это ставку — в учебном плане много предметов, на которых ребята будут изучать новейшие разработки. Коллеги из Яндекса нам в этом очень помогут — потому
|08.09.2016
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InfoWatch и Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская посетила Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ). В ходе визита состоялась встреча главы InfoWatch с директором и научным руководителем МИЭМ НИУ
|06.09.2013
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Математика не подходит для описания Вселенной?
мы создаем, на самом деле универсальны. Дерек Эбботт отнюдь не собирается «сорвать розовые очки» с математиков. Наоборот, ученый считает, что восприятие математики как инструмента, обеспечит б
|27.06.2013
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Пространственное мышление улучшает понимание математики
Понимание математики значительно улучшится, если с детства учить ребенка пространственному мышлению, говорят исследователи из Университета штата Мичиган (США). Впрочем, и взрослым тоже не поздно улучшить
|11.09.2012
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Триумф японской математики: ABC-гипотеза доказана
м не менее, если окажется, что АВС-гипотеза действительно доказана и получит статус теоремы, в руки математиков попадает мощнейший инструмент, каким теория чисел никогда не располагала. Чтобы д
|25.04.2012
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«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»
й». Активными пользователями являлись сотни сотрудников из нескольких десятков организаций, включая Институт математики и механики УрО РАН, Институт физики металлов УрО РАН, Институт теплофизик
|06.04.2012
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Тысяча лет математики - на iPad
нта во Всемирной выставке 1964 года в Нью-Йорке. Приложение знакомит с биографиями самых знаменитых математиков и их открытиями в период с 1000 по 1960 годы нашей эры.
|13.01.2012
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17 "ключей" – один ответ: математики решили судоку на свой лад
Ставшая в последние годы очень популярной японская логическая игра судоку привлекла внимание математиков, поставим перед ними свою задачу. Суть игры проста. В квадрате 9Х9, разделенном н
|11.07.2011
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Математики вывели новую формулу войны
ется очень сложным делом, сопряженным с хаотическими атаками, непредсказуемостью повстанцев и террористических актов. Физик Нейл Джонсон (Neil Johnson) из Университета Майами, штат Флорида, с помощью математики и сказки "Алиса в стране чудес" попытался вписать современную войну в математическую формулу. В статье, опубликованной в Science, исследователь представил уравнение для описания эска
|23.03.2011
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Математики доказали: религия вымирает
Используя данные переписей населения, группа математиков из Северо-западного университета, Иллинойс, США, доказала, что в ряде стран верующим грозит полное исчезновение. Математическая модель, использованная исследователями, основа
|21.09.2009
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«Ситроникс» запустил сайт об изучении математики
ого инвестиционного форума «Сочи – 2009» объявила о запуске мультимедийного интерактивного сайта uchimatematiku.ru. Это новый интернет-ресурс, направленный на повышение интереса школьников к изучению математики и точных наук. Любой желающий в игровой форме может определить свой уровень математических знаний, пройдя различные тесты. Сайт uchimatematiku.ru позволяет каждому пользователю выяви
|25.07.2008
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Женщины-математики стали жертвами стереотипов: исследование
ых возрастных групп учеников в американских школах, было выявлено, что и мальчики, и девочки решают математические задачи примерно на одинаковом уровне, пишет PhysOrg. Причина распространенного
|31.01.2008
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Институт математики Беркли отмечает юбилей
Институт математики Беркли (MSRI, Mathematical Sciences Research Institute) Университета Калифорнии от
|25.12.2007
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Профессор математики номинирован на Grammy
Кевин Шорт (Kevin Short), профессор математики университета Нью-Гемпшира, выдвинут в качестве номинанта на музыкальную премию Grammy. Кевин Шорт номинирован на Grammy за свою роль в восстановлении записей фольк-певца Вуди Гутри.
|21.12.2007
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В Китае проходит конференция математиков
Как сообщает агентство Синьхуа, одно из важнейших научных событий в мировых математических кругах - Четвертая конференция китайских математиков - с 17 декабря проходит в административном центре провинции Чжэцзян - городе Ханчжоу. В конференции участвуют более 1,2 тыс. математиков - этнических китайцев, работающих в р
|14.08.2007
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Приоритет европейской науки вновь поставлен под сомнение
ны в третьем, переработанном издании его книги "The Crest of the Peacock: the Non-European Roots of Mathematics", изданной Princeton University Press.
|08.09.2006
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В Пскове пройдёт международная конференция математиков
27 сентября в Псковском политехническом институте пройдёт ежегодная Международная конференция математиков. В работе конференции примут участие около 30 математиков из России, Белор
|08.09.2006
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В Пскове пройдёт международная конференция математиков
27 сентября в Псковском политехническом институте пройдёт ежегодная Международная конференция математиков. В работе конференции примут участие около 30 математиков из России, Белор
|01.09.2006
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Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой
Филдсовская премия – высшая награда для молодых математиков до сорока лет. Начиная с 30-х годов, ее получили 48 человек, из них 8 – российско
|01.09.2006
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Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой
Филдсовская премия – высшая награда для молодых математиков до сорока лет. Начиная с 30-х годов, ее получили 48 человек, из них 8 – российско
|23.08.2006
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Поступок ученого: вызов современной России
ию вручения медали Филдса, которая состоялась в Мадриде на международном конгрессе Всемирного союза математиков. Как известно, математика не фигурирует в списке Нобелевского комитета. Статус, с
|23.08.2006
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Поступок ученого: вызов современной России
ию вручения медали Филдса, которая состоялась в Мадриде на международном конгрессе Всемирного союза математиков. Как известно, математика не фигурирует в списке Нобелевского комитета. Статус, с
|17.03.2005
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Научными исследованиями для IBM займется Институт математики им В. А. Стеклова
базами. Теоретический анализ бизнес – связей – именно так называется исследование, которое выполнит Институт математики для корпорации IBM. Организатором данного взаимодействия выступает Междун
Математика и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 32
|Райгородский Андрей 51 25
|Фомичев Дмитрий 27 15
|Солнцева Екатерина 62 12
|Шадаев Максут 1210 10
|Кулик Вадим 206 10
|Кирьянова Александра 169 10
|Садовничий Виктор 64 10
|Бурнаев Евгений 28 9
|Перельман Григорий 16 9
|Зеленков Юрий 44 9
|Мишустин Михаил 787 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Оселедец Иван 51 8
|Арлазаров Владимир 290 7
|Чернышенко Дмитрий 580 7
|Массух Илья 239 7
|Ливанов Дмитрий 62 7
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 7
|Саркисов Тигран 42 7
|Riemann Bernhard - Риман Бернард 6 6
|Макаров Валентин 251 6
|Бунина Елена 35 6
|Лихачев Алексей 44 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Голицын Сергей 54 6
|de Branges Louis - де Бранже Луис 5 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Серебряникова Анна 77 5
|Федоров Алексей 142 5
|Осипов Александр 96 5
|Кузьминов Ярослав 22 5
|Мерзляков Антон 19 5
|Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 5
|Осипов Юрий 74 5
|Ефимова Тамара 4 4
|Федорук Михаил 17 4
|Гасников Александр 9 4
|Конушин Антон 14 4
|Касперская Наталья 319 4
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