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Математика Mathematics Математическое моделирование Mathematical modeling

Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling

Что необходимо школьнику для освоения математики?
Для успешного освоения математики обычному школьнику необходимо два условия:
1) Большое количество часов, посвященных обучению математике и решению соответствующих заданий.
2) Профессиональный педагог.

Как усилить интерес ребенка к математике?
Проведение математических олимпиад, турниров и так называемых математических боёв усиливает интерес и мотивированность школьников и позволяет им оценить свой уровень в освоении математики.
Важным фактором является и работа математических школ и классов. Тем более, что такие учебные заведения открывают дорогу не только детям, увлекающимся математикой, но и будущим физикам, программистам, химикам.

Какие условия необходимо создать, чтобы ребенок хотел разбираться в математике?
В данном случае скорее можно говорить о комплексном улучшении в освоении учебных навыков, а не только математики. Что касается образования в России, то необходимо помочь школьным педагогам. Снизить учебную нагрузку, проводить профильное повышение квалификации (не формальное, а действенное), переработать и унифицировать учебные программы, усовершенствовать систему получения высшего педагогического образования. Также необходимо помочь школьникам. И снова: снизить учебную нагрузку, переработав и унифицировав учебные программы. Обеспечить ученикам наличие зон отдыха и психологической разгрузки, эргономичные рабочие места, вкусное и полноценное школьное питание, возможности для бесплатных занятий спортом.

Действительно ли есть расстройства, при которых человек не может обучиться математике?
Есть ряд нарушений развития, в частности умственная отсталость (в Международной классификации болезней это нарушение шифруется под F70-F79), главным симптомом которых является нарушение мыслительных операций, отвечающих за символический и оптико-пространственный гнозис. Именно эти две гностические функции обеспечивают нам возможность реализации этих способностей.

Можно ли растерять математические способности в течение жизни?
Риск потерять математические способности, способность оперировать символами в цифре, у человека есть на протяжении всей его жизни. Работа этих систем существует ровно благодаря тому, что мы их должны использовать. Иначе риски их утраты, снижения функционирования, обеспечены. Но дело в том, что не только при умственной отсталости, например, в детском возрасте, возникают риски снижения уровня символического и оптико-пространственного гнозиса, которые обеспечивают функционирование математических способностей. Например, и при задержке психического развития.

Как объяснить ребенку, для чего ему нужна математика?
Достаточно часто в социальной среде мы слышим от детей (они повторяют за взрослыми) тезисы: зачем мне нужна эта математика? Зачем мне нужны арифметические задачки или сложные геометрические задачи? Дело как раз не в том, что нужны конкретные задачки и их решения. Сейчас мы понимаем, что это может точно быть обеспечено возможностями искусственного интеллекта. Дело в том, что именно на этих задачах, на их решении работают те зоны мозга, без участия которых человек, ребёнок, потом взрослый оказывается неспособным адекватно реагировать, реализовываться в том сложном пространстве отношений, которое мы называем человеческие отношения.

СОБЫТИЯ


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Публикаций - 1090, упоминаний - 1238

Математика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 84
Intel Corporation 12811 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 61
Yandex - Яндекс 9215 60
Google LLC 12688 46
Oracle Corporation 7074 36
SAP SE 5601 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Huawei 4675 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Ростелеком 10948 24
9594 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 22
Apple Inc 13154 22
HP Inc. 5883 22
Nvidia Corp 4002 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
VK - Mail.ru Group 3602 18
Meta Platforms - Facebook 4621 17
МегаФон 10742 16
Cisco Systems 5372 16
Dell EMC 5180 15
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
OpenAI 541 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Samsung Electronics 11064 12
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 10
Открытые технологии 732 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Альфа-Банк 1979 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Газпром нефть 725 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
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ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Знание - Российское общество 10 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
Глобальные университеты 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 259
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 210
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 196
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 149
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 147
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 113
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 109
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 93
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 90
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 87
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 86
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 78
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 71
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 66
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 66
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 65
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 62
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 62
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 56
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 55
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 54
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 52
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 48
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 48
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 47
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 43
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 42
Linux OS 11533 36
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 32
Microsoft Windows 2000 8678 31
Microsoft Office 4170 22
Microsoft Windows 16882 22
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Google Android 15243 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
OpenAI - ChatGPT 719 16
Apple iOS 8583 16
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 13
C/C++ - Язык программирования 894 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Intel Itanium 649 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Apache Hadoop 470 9
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 9
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 9
Nvidia Tesla GPU 198 8
Microsoft Azure 1526 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
РСК ГК - РСК экзастрим 40 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Apple iPhone 6 4861 7
Stafory - робот Вера 377 7
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 14 7
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Путин Владимир 3454 32
Райгородский Андрей 51 25
Фомичев Дмитрий 27 15
Солнцева Екатерина 62 12
Шадаев Максут 1210 10
Кулик Вадим 206 10
Кирьянова Александра 169 10
Садовничий Виктор 64 10
Бурнаев Евгений 28 9
Перельман Григорий 16 9
Зеленков Юрий 44 9
Мишустин Михаил 787 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Оселедец Иван 51 8
Арлазаров Владимир 290 7
Чернышенко Дмитрий 580 7
Массух Илья 239 7
Ливанов Дмитрий 62 7
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 7
Саркисов Тигран 42 7
Riemann Bernhard - Риман Бернард 6 6
Макаров Валентин 251 6
Бунина Елена 35 6
Лихачев Алексей 44 6
Шалманов Сергей 202 6
Голицын Сергей 54 6
de Branges Louis - де Бранже Луис 5 5
Никифоров Николай 1138 5
Серебряникова Анна 77 5
Федоров Алексей 142 5
Осипов Александр 96 5
Кузьминов Ярослав 22 5
Мерзляков Антон 19 5
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 5
Осипов Юрий 74 5
Ефимова Тамара 4 4
Федорук Михаил 17 4
Гасников Александр 9 4
Конушин Антон 14 4
Касперская Наталья 319 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 666
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 213
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 124
Европа 24963 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 68
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Земля - планета Солнечной системы 10865 51
Россия - СФО - Новосибирск 4875 46
Япония 13807 44
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 38
Индия - Bharat 5869 37
Франция - Французская Республика 8177 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Беларусь - Белоруссия 6289 30
Украина 7928 28
Канада 5081 27
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 27
США - Калифорния 4829 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 23
Азия - Азиатский регион 5920 21
Израиль 2856 21
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Казахстан - Республика 6047 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 16
Африка - Африканский регион 3640 16
Великобритания - Лондон 2432 16
Австрия - Австрийская Республика 1357 16
Нидерланды 3745 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 681
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 328
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 211
Физика - Physics - область естествознания 2940 170
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 169
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 162
Информатика - computer science - informatique 1195 151
Образование в России 2893 115
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 86
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 72
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 71
Кибернетика - Cybernetics 255 69
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 65
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 63
Английский язык 7030 62
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 57
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 44
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 41
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 41
Энергетика - Energy - Energetically 5855 40
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 39
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 30
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
Phys.org 972 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Nature 832 8
New Scientist 1448 8
Forbes - Форбс 1002 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Physical Review Letters 164 6
Wikipedia - Википедия 650 5
NYT - The New York Times 1100 5
Российская газета 290 5
AP - Associated Press 2007 4
ComputerWorld 144 4
Scientific American 81 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 4
IEEE Access 20 4
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Ведомости 1466 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Известия ИД 770 3
Pocket PC Magazine 2 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
Silicon Strategies 45 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
The Washington Post 350 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
9to5Google 60 2
Gizmodo 133 2
Fortune 211 2
Telegraph 199 2
Госрасходы - портал 70 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
Gartner - Гартнер 3658 19
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Microsoft Research 144 8
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 5
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Forrester Research 834 3
Gartner - Dataquest 353 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
ETS - Educational Testing Service 2 2
Yandex Research 12 2
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IBM Research 111 2
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IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
CNews Мишень 186 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Edelman Trust Barometer 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Индекс потребительского доверия 20 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Samsung Research 20 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
РАН - Российская академия наук 2122 142
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 133
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 118
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 75
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 51
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 37
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 37
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 33
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 31
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 30
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 30
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 29
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 27
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 24
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 22
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 21
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 19
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 16
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 16
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 13
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 12
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 12
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 10
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 10
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 55
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 39
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 16
День молодёжи - 27 июня 1087 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 6
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 5
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
NeurIPS 13 3
Turing Award - Премия Тьюринга 15 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Высокие технологии XXI века 78 3
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 2
CNews AWARDS - награда 571 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
МФТИ Олимпиадная школа 6 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Венчурная ярмарка 25 2
Ленинская премия 10 1
Старкон 3 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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