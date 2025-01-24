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Индексная книга (каталог) CNews*
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Конушин Антон



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
15.04.2014 МГУ и Microsoft объявили о сотрудничестве в сфере Big Data 1
07.04.2014 Microsoft Research инвестирует $1 млн в совместный с МГУ исследовательский центр 1
12.04.2011 ФСБ понадобилось ПО для анализа изображений и видео 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Конушин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Microsoft Corporation 24623 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Promobot - Промобот 139 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 1
Tevian - Технологии видеоанализа 6 1
Ростелеком 9699 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром нефть 618 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Россети Ленэнерго 1700 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
AVI - Audio Video Interleave 454 1
Microsoft WMV - Windows Media Video 370 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
ping - скорость отклика сети 139 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 65 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 53 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 55 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 138 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Windows XP 2399 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 21 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Садовничий Виктор 60 2
Березин Сергей 9 2
Халин Дмитрий 55 1
Ведяхин Александр 131 1
Сегалович Илья 40 1
Крайнов Александр 16 1
Бурнаев Евгений 19 1
Оселедец Иван 24 1
Ашманов Игорь 41 1
Малых Валентин 2 1
Кивокурцев Олег 92 1
Наумов Алексей 7 1
Еремеев Игорь 3 1
Гасников Александр 4 1
Шпильман Алексей 5 1
Hey Tony - Хей Тони 4 1
Голицын Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 286 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Английский язык 6634 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Microsoft Research 139 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
NeurIPS 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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