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Tevian Технологии видеоанализа

Tevian - Технологии видеоанализа


20.01.2025 Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения 1
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 2
19.09.2022 Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Tevian и организации, системы, технологии, персоны:

VisionLabs - ВижнЛабс 221 3
Google LLC 11775 3
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 15 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 2
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Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 25 1
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