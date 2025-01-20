Tevian Технологии видеоанализа
Tevian и организации, системы, технологии, персоны:
|Матвеев Лев 64 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Морозова Тамара 19 1
|Варданян Рубен 11 1
|Кухаренко Артём 16 1
|Теленков Андрей 27 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Кабаков Александр 9 1
|Еремеев Игорь 3 1
|Панюшкин Алексей 1 1
|Конушин Антон 7 1
|Конушин Вадим 1 1
|Лакко Дмитрий 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 15 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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