Uniview - производитель решений для сетевого видеонаблюдения. Компания производит IP-камеры, интерактивные дисплеи и видеостены для отображения контента, энкодеры, декодеры, клиентское программное обеспечение для управления и аналитики, различные приложения для хранения данных. Также бренд позиционирует себя в качестве разработчика таких AIoT-решений, как интеллектуальные терминалы контроля доступа с распознаванием лиц, умный офис и дом. Uniview предоставляет профессиональные устройства, которые могут использоваться в системах видеонаблюдения и безопасности предприятий самого разного масштаба и функционала: коммерческих организациях, частных домах, образовательных и государственных структурах.