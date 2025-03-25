NtechLab FindFace

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1

NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области 2

NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ 1

NtechLab займётся промышленной безопасностью и защитой критической инфраструктуры 2

Система распознавания лиц NtechLab отразила все попытки мошенничества на тестировании iBeta 1

Сооснователи NtechLab покинули компанию 1

Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1

Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1

Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 3

NtechLab проанализирует демографию посетителей для бизнеса и проверит наличие масок 1

В Москве строят систему цифрового контроля 1

Программный комплекс FindFace получил сертификацию ФСБ России 1

Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 2

NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ 1

Ростех будет экспортировать технологию распознавания лиц для вооруженных сил 1

Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1

NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1

BIT и Ntechlab составили портрет российского шоплифтера при помощи алгоритма Findface 1

Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово 2

Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть 1