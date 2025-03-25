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NtechLab FindFace
NtechLab FindFace и организации, системы, технологии, персоны:
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Кухаренко Артём 17 9
|Кабаков Александр 10 6
|Теленков Андрей 27 6
|Иванов Михаил 102 4
|Минин Александр 9 4
|Паламарчук Алексей 21 4
|Путин Владимир 3209 2
|Чемезов Сергей 144 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Варданян Рубен 12 2
|Бровко Василий 53 2
|Жаворонков Роман 2 2
|Цветков Егор 1 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Михеев Александр 14 1
|Долгих Александр 18 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Королев Игорь 64 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Чаленко Алексей 1 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Провоторов Александр 157 1
|Шкипин Виктор 13 1
|Лукьяненко Сергей 44 1
|Святик Владислав 6 1
|Чибис Андрей 31 1
|Абрамович Роман 46 1
|Сухотина Ксения 27 1
|Демченко Оксана 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
|Чурикова Яна 3 1
|Малеев Константин 1 1
|Матвеев Лев 64 1
|Грибанова Антонина 1 1
|Дырмовский Дмитрий 132 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Сучков Сергей 11 1
|Щур Варвара 1 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Bloomberg 1304 1
|The Guardian - Британская газета 367 1
|Rusbase 16 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1916 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 242 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 11
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
|IHS Markit 22 1
|Markets&Markets Research 112 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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