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NtechLab FindFace


25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
11.09.2024 NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области 1
30.08.2024 NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области 2
06.06.2024 NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ 1
01.09.2023 NtechLab займётся промышленной безопасностью и защитой критической инфраструктуры 2
06.03.2023 Система распознавания лиц NtechLab отразила все попытки мошенничества на тестировании iBeta 1
19.09.2022 Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 2
02.09.2021 Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту 1
12.08.2021 Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 3
27.10.2020 NtechLab проанализирует демографию посетителей для бизнеса и проверит наличие масок 1
16.06.2020 За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
15.11.2019 В Москве строят систему цифрового контроля 1
24.10.2019 Программный комплекс FindFace получил сертификацию ФСБ России 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 2
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1
06.06.2019 NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ 1
23.05.2019 Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40% 1
25.04.2019 Ростех будет экспортировать технологию распознавания лиц для вооруженных сил 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 2
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 1
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
25.01.2019 Создан Национальный центр компетенций «Умный город» 1
21.01.2019 BIT и Ntechlab составили портрет российского шоплифтера при помощи алгоритма Findface 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 2
22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово 2
26.07.2018 «Дочка» «Ростеха» не дала украсть в России кубок чемпионата мира по футболу 1
02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 2
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 2
28.12.2017 Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование 1
29.09.2017 Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть 1
07.07.2017 Онлайн-сервис POS-кредитования 7Seconds внедрил биометрическое решение NtechLab 1
22.06.2017 Новая версия FindFace поддерживает поисковый индекс на полмиллиарда лиц 1

Публикаций - 48, упоминаний - 64

NtechLab FindFace и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 126 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 13
Google LLC 11875 9
Vocord - Вокорд 183 5
3DiVi - Тридиви 13 5
Samtech InfoNet 6 5
TongYi Transportation Technology 6 5
Rank One Computing 6 5
Dermalog 6 5
VCognition 6 5
Neurotechnology 6 5
Ростелеком 9813 4
VisionLabs - ВижнЛабс 223 4
Yandex - Яндекс 7509 3
Элвис-НеоТек 46 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
Meta Platforms - Facebook 4449 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Telegram Group 2084 2
1С-Битрикс - Bitrix 587 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 29 2
Tevian - Технологии видеоанализа 7 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 37 1
Netris - Нетрис 53 1
Genetec 7 1
Сигурд-Айти - Sigur 13 1
ЭЛАС НПО 14 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 311 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Apple Inc 12188 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
МегаФон 9068 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 1
UNICOM Global 1 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Samsung Electronics 10311 1
NDF - инвестиционный фонд 7 4
Impulse VC - венчурный фонд 14 3
Альфа-Банк 1784 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Почта России ПАО 2133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1200 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Uber 331 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 32 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Альфа-Капитал УК 104 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 15
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 15
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 248 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 245 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 2
Apple iPhone 6 4862 9
Google FaceNet 6 5
NtechLab FaceN 4 3
Google Android 14130 3
Oz Liveness 41 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 27 2
Google YouTube - Видеохостинг 2778 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 2
Rakuten Viber 630 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1807 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 497 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Network 3 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 2
NetApp E-Series СХД 84 1
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 1
Genetec Security Center (GSC) 1 1
Элвис НПЦ - Senesys 19 1
BIT ИАС Стоп Шоплифтер (Stop Shoplifter) 1 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Pokemon Go 79 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
Vocord FaceControl 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 656 1
PMI IQOS 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
Apple iOS 7885 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 42 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 596 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 6 1
NtechLab NtechCity 3 1
Кухаренко Артём 17 9
Кабаков Александр 10 6
Теленков Андрей 27 6
Иванов Михаил 102 4
Минин Александр 9 4
Паламарчук Алексей 21 4
Путин Владимир 3209 2
Чемезов Сергей 144 2
Рыжиков Сергей 111 2
Варданян Рубен 12 2
Бровко Василий 53 2
Жаворонков Роман 2 2
Цветков Егор 1 1
Дарбинян Саркис 37 1
Михеев Александр 14 1
Долгих Александр 18 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
Бутерин Виталий 30 1
Королев Игорь 64 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Чаленко Алексей 1 1
Ермолаев Артем 378 1
Провоторов Александр 157 1
Шкипин Виктор 13 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Святик Владислав 6 1
Чибис Андрей 31 1
Абрамович Роман 46 1
Сухотина Ксения 27 1
Демченко Оксана 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Чурикова Яна 3 1
Малеев Константин 1 1
Матвеев Лев 64 1
Грибанова Антонина 1 1
Дырмовский Дмитрий 132 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Сучков Сергей 11 1
Щур Варвара 1 1
Суровец Дмитрий 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 16
Индия - Bharat 5493 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 9
Германия - Федеративная Республика 12736 7
Европа 21848 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 6
Литва - Литовская Республика 655 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 4
Америка Латинская 1823 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 114 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2955 3
Азия - Азиатский регион 5576 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 3
Индийский океан - Персидский залив 207 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 3
Япония 13330 2
Канада 4904 2
Ближний Восток 2962 2
США - Колумбия - Вашингтон 1396 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 2
США - Огайо 281 2
Финляндия - Финляндская Республика 3617 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 2
Италия - Итальянская Республика 4367 2
Бразилия - Федеративная Республика 2379 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 648 2
Африка - Африканский регион 3500 2
Кипр - Республика 564 2
Италия - Неаполь - Сорренто 3 2
Япония - Токио 995 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 568 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3525 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5946 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7571 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 625 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2345 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 2
Английский язык 6691 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 261 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 578 2
Энергетика - Energy - Energetically 5163 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2146 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 508 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3465 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6465 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 182 1
Bloomberg 1304 1
The Guardian - Британская газета 367 1
Rusbase 16 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1916 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 242 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
IHS Markit 22 1
Markets&Markets Research 112 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 10
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 9
WIDER Pedestrian Challenge 4 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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