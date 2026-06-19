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Good Line GoodLine Е-Лайт-Телеком

Goodline предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов, а также IP-телевидение, телефонию, видеонаблюдение, публичный Wi-Fi и другие цифровые сервисы. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.06.2026 VAS Experts перевел сеть Goodline с зарубежного оборудования Cisco на платформу СКАТ 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
16.05.2019 Good Line масштабирует СХД на базе ПО Raidix 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово 1
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Good Line и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 184 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 1
Dermalog 6 1
Rank One Computing 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Samtech InfoNet 6 1
Vocord - Вокорд 185 1
РИКТ - Русско-итальянская компания по телефонизации 1 1
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 1
3DiVi - Тридиви 15 1
Google LLC 12583 1
Ростелеком 10843 1
Neurotechnology 6 1
VCognition 6 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 204 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15492 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 2
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 494 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4558 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17789 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1567 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 697 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13697 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35621 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33058 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4880 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2215 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11651 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2183 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13020 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10528 1
Оповещение и уведомление - Notification 5779 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9631 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3933 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60813 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8648 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4139 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1570 1
NtechLab FindFace 56 2
Google FaceNet 6 1
Жаворонков Роман 2 2
Иванов Михаил 116 2
Костенко Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164152 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47207 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54379 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1046 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 566 2
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1060 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 623 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 704 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 643 1
Литва - Литовская Республика 672 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 374 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 384 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3406 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1419 1
Европа 24890 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18918 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 1
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Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 341 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26950 2
Видеокамера - Видеосъёмка 715 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10789 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3810 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6649 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 736 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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