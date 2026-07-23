Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону

T2 усилил сеть рядом с открытыми бассейнами в Ростове-на-Дону йский оператор мобильной связи, улучшил покрытие сети на территории популярных открытых бассейнов в Ростове-на-Дону и пригороде. Компания модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в о

Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем Банк «Русский Стандарт» обеспечил отелю Radisson Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность приема платежей цифровым рублем через универсальный Q

Завод «Интехпласт» внедрил TopLog WMS для автоматизации склада в Ростове‑на‑Дону Завод «Интехпласт» внедрил TopLog WMS для автоматизации склада в Ростове‑на‑Дону. Цифровизация склада помогла устранить узкие места в учете и логистике, повыс

МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в Ростове-на-Дону. жет студентам успешно начать карьеру в сфере информационной безопасности не только в Москве, но и в Ростове-на-Дону». Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской об

«Ростелеком» запустил новый дата-центр для «Т-Мобайл» в Ростове-на-Дону «Ростелеком» построил и запустил ЦОД для «Т-Мобайл» в Ростове-на-Дону. Технические специалисты национального провайдера смонтировали комплекс из 12

Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде — исследование T2 ров с 8 по 10 мая оказался только на 5% выше, чем за период с 1 по 3 мая – туристы охотно проводили время в Волгограде с самого начала майских праздников. Чаще других в город приезжали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Санкт-Петербурга и Саратова. Т2 также проанализировала возраст путешественников и выявила, что наибольшую долю занимают туристы 35-44 лет – на них пришлись 37% от общ

«МегаФон» усилил LTE в донской столице остях. Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в Ростове-на-Дону. В результате работы охватили все районы города — от плотно застроенных кварт

Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону ма ВСК, 58% россиян планируют строить карьеру исключительно внутри страны – годом ранее этот показатель составлял 43%. Самые «патриотичные» специалисты проживают в Воронеже (почти 100% респондентов), Ростове-на-Дону (82%) и Перми (75%). Доля мечтающих развиваться профессионально за рубежом снизилась с 18% годом ранее до 9,5%. В основном такое мнение характерно для жителей Москвы (15%), Санк

«1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С» В марте офис «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел плановый аудит фирмы «1С» и подтвердил статус «Центр сопровождения про

Для навигации и комфорта: «Ростелеком» подключил бесплатный интернет на 50 остановках в Ростове-на-Дону Ростелеком» установил точки доступа к бесплатному Wi-Fi на 50 остановках общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В зоне действия каждой из них пользоваться онлайн-сервисами на комфортной ск

Отечественная нейросеть поможет находить пропавших людей в Ростове-на-Дону алитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, начала применяться в Ростове-на-Дону. Искусственный интеллект поможет найти преступников, пропавших людей, в том ч

«МегаФон» оцифровал самый крупный торговый центр Ростова Великого «МегаФон» улучшил качество связи для арендаторов и посетителей самого популярного торгового центра «Рольма» в Ростове Великом. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 150 Мбит⁄с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фудкорте и парковке.

«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетпл

Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково», реализовала проект умной навигации для Центрального автовокзала Ростова-на-Дону. Благодаря внедренному решению пассажиры могут легко ориентироваться на территории и в здании транспортного комплекса за счет создания современной цифровой системы сопровождения

«Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом CNews сообщили представител

В Ростове-на-Дону провели апгрейд сотовой сети оне, в первую очередь ориентируясь на потребности клиентов. С начала года работы прошли не только в Ростове-на-Дону, но и в ряде других городов: Батайске, Таганроге, Шахтах, Азове, Аксае, Милле

В городе-спутнике Ростова-на-Дону ускорили мобильный интернет В крупнейшем пригороде Ростова-на-Дону — Батайске — стало проще пользоваться государственными цифровыми сервисами, мессенджерами и музыкальными хостингами. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование, благодаря че

Рустам Мамедов назначен директором офиса Axenix в Ростове-на-Дону На должность директора Axenix в Ростове-на-Дону назначен Рустам Мамедов. Основным направлением деятельности нового менеджера

Жители Ростова-на-Дону и Аксая стали тратить больше интернет-трафика За год потребление мобильного интернета выросло среди абонентов Ростова-на-Дону и города-спутника Аксая, свидетельствует аналитика «МегаФона». В ответ на рас

В России открылся завод по производству электроники мощностью 750 тысяч компонентов в час Начало проекта на восемь миллиардов Группа компаний «Бештау» открыла новый завод в Ростове-на-Дону, на котором будут выпускать 500 тыс. комплектующих для компьютерной техники в

«МегаФон» ускорил интернет в Ростове-на-Дону ры «МегаФона» провели комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в Ростове-на-Дону, а также в городах Шахты, Азов и Таганрог.

«МегаФон» прокачал связь в Ростове-на-Дону Теперь жители Ростова-на-Дону из числа абонентов «МегаФона» выходят в Сеть на максимальной скорости до 105 Мбит/с. Оператор определил в городе локации с растущей активностью абонентов и установил новое телек

T2 покрыла связью платный участок трассы М4 – восточный обход Ростова-на-Дону й оператор мобильной связи, обеспечил непрерывное покрытие сети на участке трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и Аксая. Для этого компания установила вдоль трассы 10 базовых станций. Так,

T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Ростове-на-Дону, модернизация затронула территорию жилых комплексов «Западные Аллеи», «Францу

T2: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет лиентами в Ростовской области. По данным компании, в 2024 г. жители региона пользовались мобильным интернетом на 17% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на август и сентябрь: в это время ростовчане и гости региона использовали 26% от общего объема потребляемого интернет-трафика с начала 2024 г. На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраст

«МегаФон»: ростовчане стали чаще интересоваться театральными премьерами пользовали на сайтах театров в 1,5 раза больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Ростова-на-Дону ждут премьеры музтеатра, сообщают аналитики «МегаФона». Как показывают больши

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Роботы-грузовики появились на складе Wildberries в Ростове-на-Дону ксах маркетплейса в Московской области, а в сентябре они начали курсировать на третьей площадке – в Ростове-на-Дону. Автономный транспорт Evocargo N1 самостоятельно доставляет груз между блокам

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Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску высоко

«МегаФон» прокачал связь и интернет в Ростове-на-Дону ции в популярных многоквартирных жилых комплексах столицы региона, среди которых “Екатерининский”, “Левенцовский”, “Суворовский”, “Красный Аксай”», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской обл

В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год Сделано в России В Ростове-на-Дону появится полноценное производство микроконтроллеров (микросхем, предназначенн

Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов чействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электронных документов бюджетного процесса. Муниципальное казначейство Ростова-на-Дону непрерывно развивает свой ИТ-ландшафт, чтобы обеспечивать качественный и бесперебойный бюджетный процесс. Количество электронных документов и их копий в госоргане постоянно раст

«Яндекс Маркет» откроет новый склад на территории фулфилмент-центра в Ростове-на-Дону в 2025 году рез «Маркет» в Ростовской области. В марте 2024 г. количество отгруженных заказов с нашего склада в Ростове-на-Дону выросло в 2,5 раза год к году. В этом году мы также запустили новые транзитны

В Ростове-на-Дону на 10% выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» мально фиксируемая в отдельных районах – 114 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили на сети дополнительный среднечастотный диапазон, эффективный для широкого распространения сигнала по всей территории Ростова-на-Дону. Апгрейд коснулся жилых кварталов, зон отдыха, образовательных учреждений, зданий предприятий. Связисты учли изменения в архитектуре города и настроили телеком-оборудование таки

МТС провела домашний интернет жильцам новостроек в ЖК «Левобережье», «Сокол Град», «Гринсайд» и других многоэтажках Ростова ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщила о запуске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с получили свыше 20 тыс. жителей в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд», «Западная резиденция», «Вересаево». Об

Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», авторизованный учебный центр «Базальт СПО», и компания Comindware, разработчик российской low code платформы для управления бизнес-процессами, объявляю

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах двух районов Ростова чтобы смотреть беспрерывно сериалы в течение 27 лет. «Левенцовский — один из самых крупных районов Ростова-на-Дону. Сейчас здесь проживает около 25 тыс. человек. По прогнозам администрации, чи

Russ увеличит количество цифровых экранов в Ростове-на-Дону Группа Russ до конца января расширит сеть цифровых экранов 3х6 в Ростове-на-Дону до 90 конструкций. OOH-рынок Ростова-на-Дону считается одним из крупнейших в