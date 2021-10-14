Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Ростовская область
Ростов-на-Дону
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1121, упоминаний - 1473
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лопаткин Герман 102 21
|Барков Алексей 32 15
|Голубев Василий 32 15
|Кореш Виктор 72 12
|Орлов Виталий 18 10
|Путин Владимир 1831 10
|Лысов Денис 26 10
|Тюрина Мария 39 7
|Бызов Дмитрий 31 7
|Малышев Сергей 46 7
|Марьясов Игорь 18 7
|Приданцев Сергей 82 7
|Мельников Александр 63 6
|Алхасов Сергей 19 6
|Орлов Геннадий 16 5
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 5
|Ушацкий Андрей 101 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Зингерман Борис 35 5
|Ягодинский Антон 5 5
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Бедарев Виталий 15 4
|Умряева Татьяна 15 4
|Васильев Сергей 29 4
|Афанасьев Александр 20 4
|Корнеев Сергей 75 4
|Сафронов Роман 33 4
|Бойко Елена 151 4
|Анкилов Константин 52 4
|Казарин Станислав 100 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Кравцов Роман 77 4
|Слизень Виталий 143 4
|Куницын Александр 5 4
|Нигматуллин Ринат 7 4
|Киселев Александр 61 3
|Гусев Дмитрий 48 3
|Скатин Алексей 33 3
|Захаров Павел 54 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772455, в очереди разбора - 676137.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772455, в очереди разбора - 676137.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru