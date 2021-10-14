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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону

14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России 1
22.06.2021 Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
08.06.2021 МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.05.2021 «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку цветов 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
24.05.2021 Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке «Яндекс.маркета» 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
13.05.2021 Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ 3
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
28.04.2021 Число пользователей сервиса «Tele2 книги» выросло в 9,5 раза 2
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит» 1

Публикаций - 1121, упоминаний - 1473

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 81
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 68
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 57
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 52
Yandex - Яндекс 4107 42
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 37
3806 36
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 34
Cisco Systems 2074 33
Microsoft Corporation 11253 32
ЭОС - Электронные офисные системы 997 26
Samsung Electronics 5759 23
Apple Inc - Эппл Рус 7761 22
SAP SE 3230 21
Синтерра - Synterra 575 20
Шахты 39 20
Huawei 2736 20
ЛайфТелеком - Телфин 97 17
IBM 3586 17
VK - Mail.ru Group 2492 16
Oracle Corporation 3389 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 16
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 16
Комстар Регионы 89 15
Скай Линк - Skylink 514 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 14
Softline - Софтлайн 1482 14
Accenture - Аксенчер 533 14
Ростелеком - Ростовский филиал 35 14
Ростех - Ростехнологии 2230 14
МегаФон Кавказский филиал 192 13
Orange S.A. 453 12
Крок 1223 12
Астерос - Asteros 531 11
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 10
Intel Corporation 4234 10
HP Inc. 2959 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 37
РЖД - Российские железные дороги 1083 25
Связной ГК 887 22
Почта России ПАО 1580 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 19
Евросеть 897 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 134 7
Visa International 1347 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 7
Техносила 153 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 7
Ситимобил - Служба такси 113 7
Аэрофлот 493 7
Uber Technologies 258 7
Uber 257 7
СберЛогистика 42 6
Qiwi 783 6
Яндекс.Такси 271 6
Яндекс.Еда 93 6
AliExpress 275 6
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 4
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 4
Альфа-Банк 1128 4
Hyundai Motor 146 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
Nissan - Японский автопроизводитель 139 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 4
Юнистрим - Unistream 168 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Gett 60 3
Росгосстрах 183 3
Почта Банк 289 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 19
Президент Российской Федерации 1443 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Правительство РФ 2210 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 8
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 6
Правительство и губернатор Ростовской области 27 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 2
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
Демократическая политическая партия США 38 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 47 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Руссофт - Russoft 254 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 71
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 52
3G - Стандарт мобильной связи 3762 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 43
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 16
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 16
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 14
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 13
ИТ-аутсорсинг 674 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 11
Big Data - Большие данные 1136 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 10
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 9
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Безопасный город 348 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 7
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 7
Google Android 10752 40
Superjob 172 39
Apple iOS 5742 30
ЭОС Дело СЭД 629 21
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 21
Microsoft Windows 10 6707 20
Яндекс.Маркет 439 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Apple - App Store 2199 11
Apple iPhone 6 547 10
Microsoft Skype 1480 9
СПАРК-Интерфакс 104 9
Java - Язык программирования 1186 9
WhatsApp Messenger 654 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 8
Apple iPad 3263 8
Linux OS 4296 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 7
Microsoft Office 1959 7
Rakuten Viber 429 7
Яндекс.Карты и Транспорт 293 7
АПК БГ - Безопасный город 42 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 6
Apple Pay 385 6
Яндекс Go 50 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Apple iPhone 5 710 6
SQL - Язык программирования 436 6
VK - Mail.ru Одноклассники 863 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft SQL Server 799 5
Tele2 Praktik 6 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
JavaScript - Язык программирования 637 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
C# - C Sharp - Язык программирования 146 5
Лопаткин Герман 102 21
Барков Алексей 32 15
Голубев Василий 32 15
Кореш Виктор 72 12
Орлов Виталий 18 10
Путин Владимир 1831 10
Лысов Денис 26 10
Тюрина Мария 39 7
Бызов Дмитрий 31 7
Малышев Сергей 46 7
Марьясов Игорь 18 7
Приданцев Сергей 82 7
Мельников Александр 63 6
Алхасов Сергей 19 6
Орлов Геннадий 16 5
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 5
Ушацкий Андрей 101 5
Дегтерева Мария 25 5
Зингерман Борис 35 5
Ягодинский Антон 5 5
Медведев Дмитрий 1434 5
Лысенко Эдуард 209 5
Бедарев Виталий 15 4
Умряева Татьяна 15 4
Васильев Сергей 29 4
Афанасьев Александр 20 4
Корнеев Сергей 75 4
Сафронов Роман 33 4
Бойко Елена 151 4
Анкилов Константин 52 4
Казарин Станислав 100 4
Щеголев Игорь 676 4
Кравцов Роман 77 4
Слизень Виталий 143 4
Куницын Александр 5 4
Нигматуллин Ринат 7 4
Киселев Александр 61 3
Гусев Дмитрий 48 3
Скатин Алексей 33 3
Захаров Павел 54 3
Россия - Российская федерация - РФ 57914 679
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 623
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 568
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 449
Россия - СФО - Новосибирск 1992 380
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 371
Россия - Краснодар 1043 316
Россия - ПФО - Самара 1309 313
Россия - ПФО - Казань 1529 290
Россия - Волгоград 548 201
Россия - Челябинск 782 189
Россия - Воронеж 695 183
Россия - Уфа 650 177
Россия - Красноярск 856 162
Россия - Омск 637 152
Россия - Ростовская область 870 147
Россия - Пермь 750 142
Россия - Сочи 914 120
Россия - Хабаровск 626 114
Россия - Владивосток 869 110
Россия - Саратов 414 103
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 100
Россия - Ставрополь 276 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 89
Россия - Калининград 680 84
Россия - Иркутск 473 79
Россия - Тюмень 502 78
Россия - Рязань 359 77
Россия - Ярославль 409 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 70
Россия - Таганрог 113 67
Россия - Астрахань 242 66
Россия - Барнаул 365 62
Россия - Ижевск 312 60
Россия - Калуга 302 59
Россия - Краснодарский край 921 59
Россия - Тульская область 755 56
Россия - Кемерово 314 54
Россия - Тверь 332 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
Русский язык 1006 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 5
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