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Россия ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону

Александр Мытников "Ростов-на-Дону. Ворошиловский проспект" (1955) Александр Мытников "Ростов-на-Дону. Ворошиловский проспект" (1955)
Александр Мытников "Ростов-на-Дону. Ворошиловский проспект" (1955)

СОБЫТИЯ


23.07.2026 T2 усилил сеть рядом с открытыми бассейнами в Ростове-на-Дону

йский оператор мобильной связи, улучшил покрытие сети на территории популярных открытых бассейнов в Ростове-на-Дону и пригороде. Компания модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в о
23.07.2026 Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем

Банк «Русский Стандарт» обеспечил отелю Radisson Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность приема платежей цифровым рублем через универсальный Q
07.07.2026 Завод «Интехпласт» внедрил TopLog WMS для автоматизации склада в Ростове‑на‑Дону

Завод «Интехпласт» внедрил TopLog WMS для автоматизации склада в Ростове‑на‑Дону. Цифровизация склада помогла устранить узкие места в учете и логистике, повыс
18.06.2026 МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в Ростове-на-Дону.

жет студентам успешно начать карьеру в сфере информационной безопасности не только в Москве, но и в Ростове-на-Дону». Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской об
02.06.2026 «Ростелеком» запустил новый дата-центр для «Т-Мобайл» в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» построил и запустил ЦОД для «Т-Мобайл» в Ростове-на-Дону. Технические специалисты национального провайдера смонтировали комплекс из 12
15.05.2026 Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде — исследование T2

ров с 8 по 10 мая оказался только на 5% выше, чем за период с 1 по 3 мая – туристы охотно проводили время в Волгограде с самого начала майских праздников. Чаще других в город приезжали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Санкт-Петербурга и Саратова. Т2 также проанализировала возраст путешественников и выявила, что наибольшую долю занимают туристы 35-44 лет – на них пришлись 37% от общ
05.05.2026 «МегаФон» усилил LTE в донской столице

остях. Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в Ростове-на-Дону. В результате работы охватили все районы города — от плотно застроенных кварт
17.04.2026 Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

ма ВСК, 58% россиян планируют строить карьеру исключительно внутри страны – годом ранее этот показатель составлял 43%. Самые «патриотичные» специалисты проживают в Воронеже (почти 100% респондентов), Ростове-на-Дону (82%) и Перми (75%). Доля мечтающих развиваться профессионально за рубежом снизилась с 18% годом ранее до 9,5%. В основном такое мнение характерно для жителей Москвы (15%), Санк
30.03.2026 «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С»

В марте офис «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел плановый аудит фирмы «1С» и подтвердил статус «Центр сопровождения про
25.02.2026 Для навигации и комфорта: «Ростелеком» подключил бесплатный интернет на 50 остановках в Ростове-на-Дону

Ростелеком» установил точки доступа к бесплатному Wi-Fi на 50 остановках общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В зоне действия каждой из них пользоваться онлайн-сервисами на комфортной ск
19.02.2026 Отечественная нейросеть поможет находить пропавших людей в Ростове-на-Дону

алитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, начала применяться в Ростове-на-Дону. Искусственный интеллект поможет найти преступников, пропавших людей, в том ч
13.02.2026 «МегаФон» оцифровал самый крупный торговый центр Ростова Великого

«МегаФон» улучшил качество связи для арендаторов и посетителей самого популярного торгового центра «Рольма» в Ростове Великом. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 150 Мбит⁄с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фудкорте и парковке.
09.12.2025 «Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетпл
22.07.2025 Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково», реализовала проект умной навигации для Центрального автовокзала Ростова-на-Дону. Благодаря внедренному решению пассажиры могут легко ориентироваться на территории и в здании транспортного комплекса за счет создания современной цифровой системы сопровождения
03.06.2025 «Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону

«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом CNews сообщили представител
03.06.2025 В Ростове-на-Дону провели апгрейд сотовой сети

оне, в первую очередь ориентируясь на потребности клиентов. С начала года работы прошли не только в Ростове-на-Дону, но и в ряде других городов: Батайске, Таганроге, Шахтах, Азове, Аксае, Милле
14.04.2025 В городе-спутнике Ростова-на-Дону ускорили мобильный интернет

В крупнейшем пригороде Ростова-на-Дону — Батайске — стало проще пользоваться государственными цифровыми сервисами, мессенджерами и музыкальными хостингами. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование, благодаря че
03.04.2025 Рустам Мамедов назначен директором офиса Axenix в Ростове-на-Дону

На должность директора Axenix в Ростове-на-Дону назначен Рустам Мамедов. Основным направлением деятельности нового менеджера

03.04.2025 Жители Ростова-на-Дону и Аксая стали тратить больше интернет-трафика

За год потребление мобильного интернета выросло среди абонентов Ростова-на-Дону и города-спутника Аксая, свидетельствует аналитика «МегаФона». В ответ на рас
07.03.2025 В России открылся завод по производству электроники мощностью 750 тысяч компонентов в час

Начало проекта на восемь миллиардов Группа компаний «Бештау» открыла новый завод в Ростове-на-Дону, на котором будут выпускать 500 тыс. комплектующих для компьютерной техники в
05.03.2025 «МегаФон» ускорил интернет в Ростове-на-Дону

ры «МегаФона» провели комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в Ростове-на-Дону, а также в городах Шахты, Азов и Таганрог.
15.01.2025 «МегаФон» прокачал связь в Ростове-на-Дону

Теперь жители Ростова-на-Дону из числа абонентов «МегаФона» выходят в Сеть на максимальной скорости до 105 Мбит/с. Оператор определил в городе локации с растущей активностью абонентов и установил новое телек
27.12.2024 T2 покрыла связью платный участок трассы М4 – восточный обход Ростова-на-Дону

й оператор мобильной связи, обеспечил непрерывное покрытие сети на участке трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и Аксая. Для этого компания установила вдоль трассы 10 базовых станций. Так,

20.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога

настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Ростове-на-Дону, модернизация затронула территорию жилых комплексов «Западные Аллеи», «Францу
25.10.2024 T2: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет

лиентами в Ростовской области. По данным компании, в 2024 г. жители региона пользовались мобильным интернетом на 17% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на август и сентябрь: в это время ростовчане и гости региона использовали 26% от общего объема потребляемого интернет-трафика с начала 2024 г. На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраст
03.10.2024 «МегаФон»: ростовчане стали чаще интересоваться театральными премьерами

пользовали на сайтах театров в 1,5 раза больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Ростова-на-Дону ждут премьеры музтеатра, сообщают аналитики «МегаФона». Как показывают больши
02.10.2024 «Авито Работа»: самые высокие зарплаты на junior-позициях в ИT предлагают в Ростове-на-Дону и Самаре

квартале 2023 г. Среди городов самая высокая средняя зарплата в прошедшем квартале зафиксирована в Ростове-на-Дону — 107 934 руб. в месяц при полном графике, что вдвое выше показателей аналоги
17.09.2024 Роботы-грузовики появились на складе Wildberries в Ростове-на-Дону

ксах маркетплейса в Московской области, а в сентябре они начали курсировать на третьей площадке – в Ростове-на-Дону. Автономный транспорт Evocargo N1 самостоятельно доставляет груз между блокам
01.08.2024 «Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах

присутствия в регионах и будет работать еще в четырех мегаполисах – в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Теперь в этих городах снять и сдать квартиру можно полностью он
16.07.2024 Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми

Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску высоко
10.07.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в Ростове-на-Дону

ции в популярных многоквартирных жилых комплексах столицы региона, среди которых “Екатерининский”, “Левенцовский”, “Суворовский”, “Красный Аксай”», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской обл
08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год

Сделано в России В Ростове-на-Дону появится полноценное производство микроконтроллеров (микросхем, предназначенн
19.06.2024 Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов

чействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электронных документов бюджетного процесса. Муниципальное казначейство Ростова-на-Дону непрерывно развивает свой ИТ-ландшафт, чтобы обеспечивать качественный и бесперебойный бюджетный процесс. Количество электронных документов и их копий в госоргане постоянно раст
28.05.2024 «Яндекс Маркет» откроет новый склад на территории фулфилмент-центра в Ростове-на-Дону в 2025 году

рез «Маркет» в Ростовской области. В марте 2024 г. количество отгруженных заказов с нашего склада в Ростове-на-Дону выросло в 2,5 раза год к году. В этом году мы также запустили новые транзитны
15.05.2024 В Ростове-на-Дону на 10% выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

мально фиксируемая в отдельных районах – 114 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили на сети дополнительный среднечастотный диапазон, эффективный для широкого распространения сигнала по всей территории Ростова-на-Дону. Апгрейд коснулся жилых кварталов, зон отдыха, образовательных учреждений, зданий предприятий. Связисты учли изменения в архитектуре города и настроили телеком-оборудование таки
18.04.2024 МТС провела домашний интернет жильцам новостроек в ЖК «Левобережье», «Сокол Град», «Гринсайд» и других многоэтажках Ростова

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщила о запуске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с получили свыше 20 тыс. жителей в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд», «Западная резиденция», «Вересаево». Об

27.03.2024 Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», авторизованный учебный центр «Базальт СПО», и компания Comindware, разработчик российской low code платформы для управления бизнес-процессами, объявляю
13.03.2024 «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах двух районов Ростова

чтобы смотреть беспрерывно сериалы в течение 27 лет. «Левенцовский — один из самых крупных районов Ростова-на-Дону. Сейчас здесь проживает около 25 тыс. человек. По прогнозам администрации, чи
24.01.2024 Russ увеличит количество цифровых экранов в Ростове-на-Дону

Группа Russ до конца января расширит сеть цифровых экранов 3х6 в Ростове-на-Дону до 90 конструкций. OOH-рынок Ростова-на-Дону считается одним из крупнейших в

17.01.2024 Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой электробусы в Ростове-на-Дону

рограммы российский оператор электрозарядной инфраструктуры, входящий в Sitronics Group, построил в Ростове-на-Дону ультрабыстрые зарядные станции. В Ростове-на-Дону на два регулярных ма

Публикаций - 2530, упоминаний - 3374

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 181
МегаФон 10742 148
Yandex - Яндекс 9216 147
Ростелеком 10948 145
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 137
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 130
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 105
9594 92
Microsoft Corporation 25775 91
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 88
Accenture plc 719 69
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 64
A4tech 107 59
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 57
Apple Inc 13154 56
Samsung Electronics 11064 55
Intel Corporation 12811 52
SAP SE 5601 50
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 44
Cisco Systems 5372 41
Huawei 4676 40
Oracle Corporation 7074 36
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 34
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 30
Шахты 0 28
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 27
Softline - Софтлайн 3743 26
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 24
Xiaomi - Сяоми 2231 23
HP Inc. 5883 23
Рексофт - Reksoft 488 23
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 23
VK - Mail.ru Group 3602 22
ЛайфТелеком - Телфин 290 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 77
Superjob - Суперджоб 858 52
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 47
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 39
Почта России ПАО 2370 37
Связной ГК 1401 37
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Яндекс.Лавка 315 25
Евросеть 1421 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
Россети Ленэнерго 1699 17
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 15
X5 Group - Перекрёсток 640 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 14
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 13
Газпром нефть 725 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 12
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 12
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 12
Телефорум 93 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 11
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Яндекс.Доставка 113 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 10
ВкусВилл - Избёнка 216 10
Dixis - Диксис - Dиксис 371 10
Газпром ПАО 1493 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 127
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 56
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 43
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ГосИнформСистемы 160 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 385
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 327
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 262
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 245
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 241
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 222
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 209
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 207
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 184
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 184
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 179
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 167
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 162
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 142
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 142
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 139
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 138
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 136
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 126
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 123
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 121
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 115
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 113
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 113
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 113
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 108
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 104
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 103
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 96
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 93
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 87
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 86
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 84
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 84
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 82
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 81
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 80
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 80
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 79
Google Android 15243 78
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 66
Microsoft Windows 2000 8678 65
Apple iOS 8583 64
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 60
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Microsoft Windows 16882 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 39
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 38
Apple iPhone 6 4861 33
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 29
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 28
Oracle Java - язык программирования 3469 27
A4tech Bloody - игровая периферия 81 26
Linux OS 11533 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 25
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Microsoft Office 4170 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Apple - App Store 3109 16
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Виноградов Дмитрий 74 41
Расколов Сергей 43 28
Лопаткин Герман 104 22
Путин Владимир 3454 18
Голубев Василий 40 17
Барков Алексей 37 17
Степанюк Михаил 81 15
Марьясов Игорь 35 15
Лысов Денис 32 14
Кореш Виктор 83 12
Фоменко Олег 23 12
Орлов Виталий 19 11
Алхасов Сергей 21 10
Кузнецов Владимир 47 9
Горынин Дмитрий 16 9
Вураско Александр 48 9
Ляпунов Игорь 132 8
Бызов Дмитрий 38 8
Диланян Вартан 17 8
Приданцев Сергей 149 8
Мотлях Константин 29 8
Мишустин Михаил 787 7
Малышев Сергей 99 7
Болтрукевич Константин 39 7
Мельников Александр 98 7
Мордасов Сергей 27 7
Тюрина Мария 59 7
Ачкасов Евгений 45 7
Холодов Андрей 55 7
Филин Артем 32 7
Лысенко Эдуард 317 6
Афанасьев Александр 53 6
Слизень Виталий 244 6
Дмитриев Алексей 85 6
Бессольцев Михаил 11 6
Прокопьев Иван 13 6
Бийчук Андрей 47 6
Кошкина Дарья 12 6
Осеевский Михаил 350 5
Чернов Даниил 79 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1913
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1660
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1525
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1026
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 961
Россия - СФО - Новосибирск 4876 918
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 783
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 759
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 630
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 388
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 386
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 381
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 374
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 348
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 312
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 309
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 291
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 285
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 281
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 267
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 225
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 217
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 197
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 196
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 194
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 173
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 162
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 159
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 159
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 154
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 150
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 150
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 141
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 140
Европа 24964 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 116
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 109
Украина 7928 102
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 101
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 439
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 401
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 311
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 296
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 267
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 193
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 187
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 166
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 164
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 132
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 123
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 118
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 118
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 118
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 116
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 114
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 107
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 100
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 99
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 92
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 90
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 87
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 87
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 83
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 73
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 69
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 67
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 66
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 66
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 65
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 60
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 55
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 54
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 54
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 52
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 52
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 52
Английский язык 7030 51
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 71
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
Стрим-ТВ - телекомпания 166 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Forbes - Форбс 1002 8
Ведомости 1466 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Известия ИД 770 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
РИА Новости 1033 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Российская газета 290 3
Спорт 1 HD - телеканал 44 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
N+1 - Издание 188 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Мобильные системы 118 2
Компьютерное обозрение 3 2
Walt Disney Channel 19 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 54
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 43
IDC - International Data Corporation 4975 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
Gartner - Гартнер 3658 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Автостат 55 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Gartner - Dataquest 353 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Samsung Research 20 1
Discovery Research Group 22 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Datamonitor 83 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
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