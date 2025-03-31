«Ситидрайв» начинает работу в Краснодаре

«Ситидрайв» продолжает расширять свое присутствие в Южном Федеральном округе и запускается в Краснодаре. Ранее сервис был доступен только в Сочи, а недавно компания анонсировала запуск в Ростове-на-Дону. Автомобили сервиса будут доступны для аренды в городе с 9 апреля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

На этапе запуска в Краснодаре будет доступно более 300 автомобилей различных классов, включая Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Haval Jolion Elite, Kia Rio и Nissan Qashqai. Пользователи смогут совершать поездки на расстояние до 250 км от границ города, а в рамках пакетных тарифов – до 2000 км.

Сервис предлагает гибкие условия аренды: поминутный тариф, фиксированный тариф («Фикс») и пакетные предложения от 2 часов до 7 дней. Кроме того, пользователям будет доступна долгосрочная подписка «Надолго» – аренда автомобиля без оклейки на срок 1 до 36 месяцев с возможностью выкупа. Также данной опцией смогут воспользоваться и юридические лица.

«Ситидрайв» берет на себя оплату городских парковок, топлива, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. К регистрации в сервисе допускаются водители от 18 лет, без необходимости стажа вождения. Для пользователей в Краснодаре будут доступны те же преимущества, что и в других городах присутствия «Ситидрайва», включая КАСКО, страхование жизни и здоровья, а также программу лояльности с кешбэком от стоимости поездок.

Скачать приложение можно уже сейчас. Для регистрации понадобится паспорт и водительское удостоверение. Услуги сервиса доступны на всех операционных системах смартфонов.

«Запуск «Ситидрайва» в Краснодаре – это важный шаг в нашей стратегии развития, направленной н обеспечение современной и доступной мобильности для жителей российских городов. Теперь наш сервис охватывает весь Краснодарский край и Ростовскую область, предлагая жителям этих регионов гибкие и удобные решения для передвижения, а также высокий уровень сервиса и безопасности, которые являются нашими приоритетами», — отметил Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

Ранее «Ситидрайв» анонсировал запуск каршеринга в Ростове-на-Дону, который планируется 2 апреля 2025 г.