Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license

Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США нете сайт, позволяющий быстро сгенерировать фотографии паспорта различных стран, которые затем смогут пройти любую проверку. Проект базируется на нейросетях и способен создать копию паспорта, а также водительских прав и других документов, используемых для идентификации личности в более чем 25 странах мира, включая Россию. Сервис носит название OnlyFake и просит за копию паспорта всего $15 и

В России разработана ИИ-технология для проверки электронных водительских прав нке появилось решение Smart Engines на базе искусственного интеллекта для распознавания электронных водительских прав. Программа на смартфоне за доли секунды считывает данные QR-кода из приложе

Электронные водительские права появились в приложении «Госуслуги авто» через специальную программу; данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции. Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без досту

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных о движения (ПДД). Из этого следует, что как только необходимые поправки будут внесены, оригинальное водительское удостоверение можно будет оставлять дома. Однако сроки вступления в силу изменен

Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав онтракта исполнитель занимался и созданием реплики адресных данных витрины Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), рассказали CNews в Минцифры. Электронные водительские права в России появятся не скоро Работы для Росреестра были завершены 20 декабря 2021 г. в рамках первого этапа, за который «Ростелеком» получил 22,1 млн руб. Согласно тендерной до

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав в финансовых организаций (банков и др.). Документ подразумевает возможность использования для этого водительских прав в дополнение к паспорту гражданина России. Действующее в стране законодател

На серверах МВД крупный сбой. Граждане не могут получить водительские права России вирусной атаке подверглось оборудование Следственного комитета, Минздрава, МЧС, Сбербанка, операторов «Мегафон», Yota, «Билайн» и др. Из-за вируса оказалась заблокирована работа системы выдачи водительских прав в нескольких регионах России.

Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader . При заполнении паспортных данных для авторизации в банке-партнере при оплате кредита Smart IDReader распознает информацию на паспорте РФ. Для проверки штрафов ГИБДД автоматически извлекаются данные водительских прав и свидетельства о регистрации ТС. Технология Smart IDReader дает возможность разработчикам встраивать в свои мобильные приложения функциональность распознавания документов. Ск

Запущены бета-версии услуг по оформлению паспортов и водительских прав через интернет слуг. Три из них оказывает Федеральная миграционная служба (ФМС) России: «Получение загнан паспорта», «Получение паспорта РФ» и «Регистрация граждан». Другие две — Министерство внутренних дел (МВД): «Получение водительского удостоверения» и «Регистрация АМТС».НововведенияВсе вышеперечисленные услуги есть и на актуальной версии портала (gosuslugi.ru), однако они менее удобны. В новой версии

Власти запретили россиянам покупать через интернет дипломы и водительские права блокированных сайтов предлагаются подделки и других официальных документов: свидетельства о браке, о рождении, о смерти, разного рода справки и пр. Еще три заблокированных сайта предлагают поддельные водительские права. На этих ресурсах можно купить как первичные права, так и дубликаты потерянных прав и даже «зеркала» других лиц (водительское удостоверение на другую фамилию, но с фотографие

Электронная услуга по замене водительских прав теперь доступна во всех городах Казахстана Заменить онлайн-способом водительские права теперь можно во всех городах Казахстана. В электронном формате услуга доступна только лишь при завершении срока действия водительского удостоверения, а также при замене на до

В Казахстане получить новые водительские права теперь можно через портал электронного правительства лям необходимо обращаться в РЭО дорожной полиции либо специализированнные ЦОНы. Электронная услуга «Получение водительского удостоверения» в пилотном режиме доступна для жителей Алматы, Караган

Рунетчики чаще всего покупают в Сети дипломы и водительские права Проект «Поиск@Mail.Ru» проанализировал статистику поисковых запросов пользователей и выяснил, какие документы чаще всего пытаются приобрести в интернете. В ТОП-3 вошли диплом, водительские права и больничный лист. Причем диплом занял первое место со значительным отрывом. На документ о получении высшего образования пришлось 46,41% от всех запросов, связанных с покупко

США: водительские права могут поспособствовать краже личности Департамент национальной безопасности США представил новые правила об обязательной смене водительских прав. Новые права будут иметь дополнительную защиту. Данное введение связано с антитеррористической политикой Штатов. Однако оно вызвало большой резонанс в общественных кругах, поэ

Вашингтон вводит водительские права с RFID анадой на северо-западе США, подписал соглашение с Департаментом внутренней безопасности о введении водительских прав с радиочипами (RFID) и разрешении жителям штата использовать эти документы

Японская полиция вводит электронные водительские права азрешили использовать в документах электронные носители. Цель нововведения - сделать степень защиты водительских прав практически непреодолимой и облегчить работу полицейским. За последние неск

Японская полиция вводит электронные водительские права азрешили использовать в документах электронные носители. Цель нововведения - сделать степень защиты водительских прав практически непреодолимой и облегчить работу полицейским. За последние неск

В США разработана интернет-технология проверки зрения и тестов по ПДД для получения водительских прав ны по правилам дорожного движения и письменные тесты, сообщила USA Today. Теперь в экзаменационное отделение нужно будет приходить только для сдачи экзамена по вождению. Для того, чтобы претендент на водительские права не смог воспользоваться подсказками, от него требуется при сдаче экзамена по ПДД установить дома веб-камеру, при помощи которой сотрудники дорожной полиции удостоверятся в са

В США разработана интернет-технология проверки зрения и тестов по ПДД для получения водительских прав ны по правилам дорожного движения и письменные тесты, сообщила USA Today. Теперь в экзаменационное отделение нужно будет приходить только для сдачи экзамена по вождению. Для того, чтобы претендент на водительские права не смог воспользоваться подсказками, от него требуется при сдаче экзамена по ПДД установить дома веб-камеру, при помощи которой сотрудники дорожной полиции удостоверятся в са