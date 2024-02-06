Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 145762
ИКТ 11522
Организации 9117
Ведомства 1427
Ассоциации 875
Технологии 3231
Системы 22722
Персоны 60166
География 2297
Статьи 1460
Пресса 1085
ИАА 652
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2350
Мероприятия 829

Транспорт Водительские права Водительские удостоверения Driving license

Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license

 

 

 

 


06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США

нете сайт, позволяющий быстро сгенерировать фотографии паспорта различных стран, которые затем смогут пройти любую проверку. Проект базируется на нейросетях и способен создать копию паспорта, а также водительских прав и других документов, используемых для идентификации личности в более чем 25 странах мира, включая Россию. Сервис носит название OnlyFake и просит за копию паспорта всего $15 и
18.07.2023 В России разработана ИИ-технология для проверки электронных водительских прав

нке появилось решение Smart Engines на базе искусственного интеллекта для распознавания электронных водительских прав. Программа на смартфоне за доли секунды считывает данные QR-кода из приложе
13.01.2023 Электронные водительские права появились в приложении «Госуслуги авто»

через специальную программу; данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции. Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без досту
22.09.2022 Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

о движения (ПДД). Из этого следует, что как только необходимые поправки будут внесены, оригинальное водительское удостоверение можно будет оставлять дома. Однако сроки вступления в силу изменен
13.05.2022 Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав

онтракта исполнитель занимался и созданием реплики адресных данных витрины Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), рассказали CNews в Минцифры. Электронные водительские права в России появятся не скоро Работы для Росреестра были завершены 20 декабря 2021 г. в рамках первого этапа, за который «Ростелеком» получил 22,1 млн руб. Согласно тендерной до
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

в финансовых организаций (банков и др.). Документ подразумевает возможность использования для этого водительских прав в дополнение к паспорту гражданина России. Действующее в стране законодател
21.03.2019 На серверах МВД крупный сбой. Граждане не могут получить водительские права

России вирусной атаке подверглось оборудование Следственного комитета, Минздрава, МЧС, Сбербанка, операторов «Мегафон», Yota, «Билайн» и др. Из-за вируса оказалась заблокирована работа системы выдачи водительских прав в нескольких регионах России.
18.10.2018 Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader

. При заполнении паспортных данных для авторизации в банке-партнере при оплате кредита Smart IDReader распознает информацию на паспорте РФ. Для проверки штрафов ГИБДД автоматически извлекаются данные водительских прав и свидетельства о регистрации ТС. Технология Smart IDReader дает возможность разработчикам встраивать в свои мобильные приложения функциональность распознавания документов. Ск
08.10.2015 Запущены бета-версии услуг по оформлению паспортов и водительских прав через интернет

слуг. Три из них оказывает Федеральная миграционная служба (ФМС) России: «Получение загнан паспорта», «Получение паспорта РФ» и «Регистрация граждан». Другие две — Министерство внутренних дел (МВД): «Получение водительского удостоверения» и «Регистрация АМТС».НововведенияВсе вышеперечисленные услуги есть и на актуальной версии портала (gosuslugi.ru), однако они менее удобны. В новой версии

25.04.2014 Власти запретили россиянам покупать через интернет дипломы и водительские права

блокированных сайтов предлагаются подделки и других официальных документов: свидетельства о браке, о рождении, о смерти, разного рода справки и пр. Еще три заблокированных сайта предлагают поддельные водительские права. На этих ресурсах можно купить как первичные права, так и дубликаты потерянных прав и даже «зеркала» других лиц (водительское удостоверение на другую фамилию, но с фотографие
08.08.2013 Электронная услуга по замене водительских прав теперь доступна во всех городах Казахстана

Заменить онлайн-способом водительские права теперь можно во всех городах Казахстана. В электронном формате услуга доступна только лишь при завершении срока действия водительского удостоверения, а также при замене на до
01.07.2013 В Казахстане получить новые водительские права теперь можно через портал электронного правительства

лям необходимо обращаться в РЭО дорожной полиции либо специализированнные ЦОНы. Электронная услуга «Получение водительского удостоверения» в пилотном режиме доступна для жителей Алматы, Караган
31.08.2009 Рунетчики чаще всего покупают в Сети дипломы и водительские права

Проект «Поиск@Mail.Ru» проанализировал статистику поисковых запросов пользователей и выяснил, какие документы чаще всего пытаются приобрести в интернете. В ТОП-3 вошли диплом, водительские права и больничный лист. Причем диплом занял первое место со значительным отрывом. На документ о получении высшего образования пришлось 46,41% от всех запросов, связанных с покупко
15.01.2008 США: водительские права могут поспособствовать краже личности

Департамент национальной безопасности США представил новые правила об обязательной смене водительских прав. Новые права будут иметь дополнительную защиту. Данное введение связано с антитеррористической политикой Штатов. Однако оно вызвало большой резонанс в общественных кругах, поэ
28.03.2007 Вашингтон вводит водительские права с RFID

анадой на северо-западе США, подписал соглашение с Департаментом внутренней безопасности о введении водительских прав с радиочипами (RFID) и разрешении жителям штата использовать эти документы

23.06.2003 Японская полиция вводит электронные водительские права

азрешили использовать в документах электронные носители. Цель нововведения - сделать степень защиты водительских прав практически непреодолимой и облегчить работу полицейским. За последние неск
23.06.2003 Японская полиция вводит электронные водительские права

азрешили использовать в документах электронные носители. Цель нововведения - сделать степень защиты водительских прав практически непреодолимой и облегчить работу полицейским. За последние неск
30.03.2001 В США разработана интернет-технология проверки зрения и тестов по ПДД для получения водительских прав

ны по правилам дорожного движения и письменные тесты, сообщила USA Today. Теперь в экзаменационное отделение нужно будет приходить только для сдачи экзамена по вождению. Для того, чтобы претендент на водительские права не смог воспользоваться подсказками, от него требуется при сдаче экзамена по ПДД установить дома веб-камеру, при помощи которой сотрудники дорожной полиции удостоверятся в са
30.03.2001 В США разработана интернет-технология проверки зрения и тестов по ПДД для получения водительских прав

ны по правилам дорожного движения и письменные тесты, сообщила USA Today. Теперь в экзаменационное отделение нужно будет приходить только для сдачи экзамена по вождению. Для того, чтобы претендент на водительские права не смог воспользоваться подсказками, от него требуется при сдаче экзамена по ПДД установить дома веб-камеру, при помощи которой сотрудники дорожной полиции удостоверятся в са
21.01.2000 В штате Вирджиния будут продлевать водительские права в онлайне

В рамках модернизации государственных контор и услуг и перевода их параллельно в Интернет, власти штата Вирджиния предложили первый в США пункт онлайнового продления водительских прав. По разработанной системе, водитель, чьи права требуют продления, заполняет форму на пятилетнее обновление через веб-сайт Департамента Автотранспорта и оплачивает услугу своей

Публикаций - 301, упоминаний - 333

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 331 35
Ростелеком 10846 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8483 15
МегаФон 8039 15
Google LLC 11470 14
InfoWatch - Инфовотч 972 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11176 11
Yandex - Яндекс 6640 9
Microsoft Corporation 24195 8
Perimetrix - Периметрикс 273 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3102 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1386 7
VK - Mail.ru Group 3295 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 6
IBM - International Business Machines Corp 9367 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 374 6
PayPal 653 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 357 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 698 6
Apple Inc 11734 6
7768 5
Т-Платформы - T-Platforms 394 5
Meta Platforms - Facebook 4388 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3397 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1293 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 873 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 4
Oracle Corporation 6551 4
Thales - Gemalto 180 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1408 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2749 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 3
Cisco Systems 5033 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 137 3
Восход ФГБУ НИИ 622 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1423 3
Комдив 25 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 402 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 127 3
Jumio 13 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1069 15
Альфа-Банк 1700 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6684 13
АльфаСтрахование СГ 297 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 8
МКБ - Московский кредитный банк 545 8
Почта Банк 428 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 7
Superjob - Суперджоб 402 7
ГПБ - Газпромбанк 1036 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2671 6
Почта России ПАО 2023 6
Совкомбанк ПАО 245 6
РЖД - Российские железные дороги 1808 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 893 5
Visa International 1932 5
Интеррос - Росбанк АКБ 613 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 5
Ренессанс Страхование 150 5
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 59 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Рокет (ранее Рокетбанк) 60 4
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 251 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 384 3
eBay Inc 1609 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 59 3
BCW - BioCollections Worldwide 7 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 78 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1508 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 323 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 2
Лента - Сеть розничной торговли 1935 2
BMW Group 428 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
ЦИАН - CIAN 123 2
Ингосстрах СПАО 400 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 409 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10736 63
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1287 56
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5186 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4221 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5525 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4408 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2864 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3152 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2975 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2271 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1309 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1770 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 356 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 940 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1031 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 715 6
Судебная власть - Judicial power 2233 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 637 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2863 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 710 5
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 206 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2379 4
Федеральное казначейство России 1669 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3559 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2120 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 511 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1832 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 601 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1835 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
Демократическая политическая партия США 111 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 1
International Association of Privacy Professionals - Международная ассоциация профессионалов Конфиденциальность - МАПП 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45790 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60403 61
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6757 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24477 58
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10222 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10100 46
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3166 45
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6040 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28066 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23565 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10692 37
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 678 36
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2311 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23038 33
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11163 28
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1502 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10492 28
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4545 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28666 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27081 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7433 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15680 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16364 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11939 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23936 20
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12318 20
Оцифровка - Digitization 4244 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13598 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22990 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11815 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14956 18
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3287 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20088 18
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4593 18
MLOps - Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2310 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20682 15
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5746 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10444 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13886 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3614 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 75
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 193 32
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 31
Google Android 13524 21
Apple iOS 7430 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1335 18
Microsoft Windows 15165 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 865 16
Linux OS 9261 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 15
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 715 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 11
Apple macOS 1924 10
Apple - App Store 2788 10
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 45 10
Google Play - Google Store - Android Market 3177 10
Microsoft Windows 2000 8661 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 985 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3046 9
Smart Engines - Smart Document Engine 29 9
Smart Engines - GreenOCR 38 7
Intel x86 - архитектура процессора 1755 7
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 127 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 736 7
Купибилет - Kupibilet 21 7
Apple iPhone 6 4862 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 163 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 342 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 194 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 290 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 703 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4871 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1215 4
VK RuStore 223 4
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 93 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 208 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 185 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 215 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 365 4
Oracle Java - язык программирования 2919 4
Арлазаров Владимир 210 25
Медведев Дмитрий 1644 17
Путин Владимир 2995 11
Зенкин Денис 262 8
Чернышенко Дмитрий 539 7
Шадаев Максут 850 7
Козырев Алексей 297 7
Акимов Максим 182 6
Никифоров Николай 1134 5
Мишустин Михаил 603 5
Ковалев Александр 159 4
Подобайло Николай 16 4
Черненко Андрей 67 3
Черников Михаил 7 3
Цыганов Вячеслав 64 3
Собянин Сергей 320 3
Филимонов Сергей 46 2
Николаев Дмитрий 16 2
Хайретдинов Рустэм 71 2
Александрова Александра 10 2
Ускова Ольга 161 2
Щеголев Игорь 696 2
Достов Виктор 25 2
Авербах Владимир 126 2
Тер-Степанов Дмитрий 22 2
Дворкович Аркадий 209 2
Захаров Дмитрий 46 2
Кузьмин Денис 8 2
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 2
Опанасенко Всеволод 132 2
Шевченко Мария 15 2
Ульянов Владимир 160 2
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 2
Волож Аркадий 245 2
Лужков Юрий 113 2
Колокольцев Владимир 29 2
Бакиев Курманбек 50 2
Рейман Леонид 1040 2
Горов Александр 2 2
Валов Юрий 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 135475 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51184 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41314 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13155 20
Германия - Федеративная Республика 12438 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16516 19
Европа 21468 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16251 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13852 14
Япония 13144 12
Канада 4798 11
Франция - Французская Республика 7715 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6985 11
США - Калифорния 4563 8
Земля - планета Солнечной системы 10195 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13972 7
Казахстан - Республика 5335 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2661 6
Украина 7470 6
Бразилия - Федеративная Республика 2301 6
США - Колумбия - Вашингтон 1368 6
Израиль 2685 5
Африка - Африканский регион 3395 5
Беларусь - Белоруссия 5357 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 938 5
Южная Корея - Республика 6508 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 682 4
Россия - СФО - Новосибирск 4038 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2561 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1208 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3484 4
США - Вирджиния - Виргиния 232 4
США - Флорида 740 4
Испания - Королевство 3669 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2873 4
Индия - Bharat 5290 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1533 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3290 4
Армения - Республика 2230 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2780 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48179 124
Паспорт - Паспортные данные 2364 108
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45827 105
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17176 86
Страхование - Страховое дело - Insurance 5512 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26997 50
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4655 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9180 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7117 33
Кредитование - Сrediting - Заём 6434 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22669 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7132 25
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 587 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12362 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9474 19
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 343 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3582 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6746 17
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 213 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5450 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3332 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3816 15
Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 432 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7974 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3324 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6575 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5743 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5682 13
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2586 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4774 12
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 96 12
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 741 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6305 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8388 10
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 357 10
Английский язык 6425 10
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 942 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10439 9
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 191 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2707 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 821 7
РИА Новости 852 6
The Register 1529 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1615 5
NYT - The New York Times 1016 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 924 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 3
Ведомости 818 3
Forbes - Форбс 729 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 2
Times 607 2
USA Today 125 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 2
The Guardian - Британская газета 354 2
CNews TV 747 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2685 1
WikiLeaks 117 1
Финансовые известия 33 1
Independent 111 1
Playboy 51 1
Washington Profile 142 1
Bloomberg 1211 1
Ananova 250 1
Phys.org 972 1
Digg 68 1
InformationWeek 241 1
BleepingComputer - Издание 286 1
Автокод (портал) 34 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 4 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Известия ИД 569 1
AP - Associated Press 1995 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
SlashGear 134 1
ZDnet 597 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5844 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1200 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 640 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7825 9
Comparitech 5 2
CNews Tenders 16 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Gartner - Гартнер 3517 1
Fortune Global 500 285 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
Zecurion Analytics 25 1
Computer Economics 32 1
TAdviser IT Prize 6 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 35 3
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 2
РАН - Российская академия наук 1784 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 71 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 745 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 813 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 38 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 158 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 192 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 40 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 147 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 319 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1927 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 2
CNews AWARDS - награда 456 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2295 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 273 2
Украина - Евромайдан 15 1
День молодёжи - 27 июня 745 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 57 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 74 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 122 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1003 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1287230, в очереди разбора - 806379.
Создано именных указателей - 145762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Как заряжать гаджеты в 2024 году

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024