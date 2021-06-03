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АТЭС
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03.06.2021 «Мегафон» поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
13.08.2020 Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи 1
29.04.2019 «Крок» нарастил выручку на 34,5% на «инициативах сотрудников» 1
26.04.2019 Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской» 1
24.08.2018 Cloud4Y предоставил «Альянс Медиа Стратегии» услугу «Облако ФЗ 152» 2
26.10.2017 Путин изложил в пяти пунктах программу киберзащиты России 1
28.02.2017 Три антивирусных разработчика из США признались в обмане пользователей 1
06.09.2016 Две трети интернет-трафика «Мегафона» в дни ВЭФ сгенерировали LTE-устройства 1
30.05.2016 Столичный «Мегафон» выбрал нового директора по инфраструктуре 1
08.10.2015 Omnicomm Online экономит 30% средств «Теплоозерского цементного завода» 1
26.05.2015 Представитель Минкомсвязи России избран председателем рабочей группы АТЭС по телекоммуникациям и информатизации 2
31.03.2015 Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях 7
02.12.2014 Рассекречена цена YotaPhone 2 1
18.11.2014 Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО 2
10.11.2014 ВТБ будет закупать сервера и системы связи у Huawei 1
10.11.2014 ВТБ и Huawei договорились о стратегическом сотрудничестве 1
10.11.2014 Глава Китая стал обладателем нового российского смартфона YotaPhone 2 1
21.08.2014 Антон Емельянов: Если бы не санкции, российскую ИТ-отрасль ждала бы тихая деградация 2
01.08.2014 ВЭФ: Компании, медлящие с внедрением больших данных, проиграют 1
15.07.2014 Техническим директором Ярославского филиала «Билайн» назначен Иван Красичков 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
17.03.2014 Россия обеспечит Крым интернетом в обход Украины 1
04.03.2014 Вокзалы поумнеют вслед за аэропортами 1
04.03.2014 От модернизации системы Казначейства к Электронному бюджету России 2
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
09.10.2013 ООН призвала страны Азии внедрять электронные визы 8
12.04.2013 «РТСофт» автоматизировал ПС 220 кВ «Русская» в Приморье 1
26.03.2013 Объем продаж Zelax в 2012 г. вырос на 3% 1
20.02.2013 Inline Telecom Solutions построила WiFi-сеть на острове Русский 3
24.12.2012 Zelax поставил «Ростелекому» решения для организации и модернизации телеком-инфраструктуры во Владивостоке 1
27.11.2012 Новый терминал аэропорта Владивосток прошел экзамен на "отлично" 1
09.10.2012 «Астерос» подготовил новый терминал аэропорта Владивостока к обслуживанию саммита АТЭС-2012 2
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов 4
11.09.2012 В сети МТС участники саммита АТЭС-2012 ежечасно совершали более 6 тыс. звонков 1
06.09.2012 Сеть специальной конфиденциальной сотовой связи для саммита АТЭС развернута на базе решений ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 2
31.08.2012 «МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг 1

Публикаций - 55, упоминаний - 86

АТЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Крок 1221 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Zelax - Зелакс 43 2
Microsoft Corporation 11143 2
Микротест 177 2
Samsung Electronics 5714 2
АйТи 752 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Синтерра - Synterra 569 1
Orange France Télécom 99 1
Guardhat Technologies 1 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Монитор безопасности 69 1
Ooredoo QSC 6 1
Инталев 168 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Cloud4Y 186 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Google LLC 7168 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
ZTE Corporation 550 1
Facebook 3767 1
Huawei 2733 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Вертолеты России 114 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Impulse VC 12 1
АМС - Альянс Медиа Стратегия 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
New IP - Интернет-протокол 18 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Путин Владимир 1828 2
Дмитриев Кирилл 93 1
Провоторов Александр 146 1
Лысенко Алексей 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Прозоровский Василий 40 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Япония 2808 3
Европа 3781 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Папуа Новая Гвинея 1 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Украина 3389 1
Россия - Амурская область 321 1
Перу - Республика 96 1
Филиппины - Республика 211 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Латинская Америка 725 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Индонезия - Республика 386 1
Турция - Турецкая республика 956 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Ближний Восток 1478 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Сингапур - Республика 808 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
NYT - The New York Times 510 1
Pocket-Lint 68 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Гайдаровский форум 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767536, в очереди разбора - 671221.
Создано именных указателей - 46354.
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