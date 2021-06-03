Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АТЭС
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
Азиатско-Тихоокеанскмй Форум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 86
АТЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 2
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Провоторов Александр 146 1
|Лысенко Алексей 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Нечаев Иван 57 1
|NYT - The New York Times 510 1
|Pocket-Lint 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767536, в очереди разбора - 671221.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767536, в очереди разбора - 671221.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru