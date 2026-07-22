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Индексная книга (каталог) CNews*
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Service level Уровень сервиса Уровень обслуживания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2026 Холдинг АГР запустил B2B-сайт для профессиональных сервисных центров 1
17.07.2026 Первые электромобили «Атом» вручили покупателям 1
15.07.2026 Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе 1
Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе 1
08.06.2026 Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок» 1
30.04.2026 В России масштабировали систему биометрического доступа в аэропортовые лаунжи 1
29.04.2026 «Детский мир» проводит более 100 персонализированных промокампаний в день при поддержке «Т1 Облако» 1
04.03.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования 1
24.02.2026 ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики 1
20.02.2026 Hisense расширяет канал продаж в России: компания запустила в Москве формат shop-in-shop с фокусом на премиальный сегмент ТВ 100+ дюймов и RGB MiniLED 1
29.10.2025 Smart Engines представила ИИ, который за час выполняет месячную работу 10 бухгалтеров по вводу документов 1
08.10.2025 Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков 1
08.10.2025 T2 и «ГПБ Мобайл» будут бороться с телефонным мошенничеством 1
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году 1
27.08.2025 Компания «ВкусВилл» внедрила цифровую платформу Staq для повышения уровня обслуживания более 500 микромаркетов 1
27.08.2025 «АГР Холдинг» и Ozon объявили о начале сотрудничества 1
24.07.2025 ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу 1
08.07.2025 «Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» объединяют усилия для внедрения инноваций в энергетике 1
18.06.2025 Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge 1
16.06.2025 Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки 1
29.05.2025 Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле 1
23.04.2025 ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen 1
08.04.2025 Билайн расширяет международную сеть роуминга и улучшает качество связи 1
20.03.2025 Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн 1
27.02.2025 Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management 1
13.02.2025 «Ростелеком» запустил онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг 1
10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах 1
21.01.2025 «Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis 1
20.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила виртуального консультанта VS Robotics 1
17.01.2025 «ООО «СКТВ Плюс» начало использование электронной очереди «Этлас» 1
26.12.2024 Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1
11.12.2024 Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics 1
10.12.2024 Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы 1
06.12.2024 Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) 1
20.11.2024 МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей 1
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen 1
22.10.2024 ММК внедрил CRM-систему на базе «Битрикс24» 1
18.10.2024 QSoft помог автоматизировать работу колл-центра компании «Инстройтехком» 1
17.10.2024 МТС запустила услугу «Авторизованный вызов» 1

Публикаций - 571, упоминаний - 571

Service level и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 33
Ростелеком 10948 31
Microsoft Corporation 25775 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
9594 30
SAP SE 5601 24
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 21
HP Inc. 5883 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Genesys 216 15
Cisco Systems 5372 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Broadcom - VMware 2610 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Intel Corporation 12811 11
Крок - Croc 1964 11
МегаФон 10742 10
Dell EMC 5180 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Naumen - Наумен 752 10
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
1С-Рарус 982 9
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 9
Samsung Electronics 11064 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
Google LLC 12688 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Альфа-Банк 1979 8
Visa International 1993 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Почта России ПАО 2370 6
Связной ГК 1401 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Евросеть 1421 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 4
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Ак Барс Банк 283 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Русский стандарт Банк 509 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Федеральное казначейство России 1949 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 176
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 138
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 75
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 72
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 69
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 52
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 48
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 36
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 34
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 31
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 27
Google Android 15243 16
Microsoft Windows 16882 14
Apple iOS 8583 12
Apple iPhone 6 4861 11
Linux OS 11533 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Microsoft Dynamics 1197 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Microsoft Dynamics CRM 564 7
Avaya Aura 124 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 6
МТС Автосекретарь 69 6
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Microsoft Office 4170 4
Apple - App Store 3109 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 4
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 4
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 4
OpenAI - ChatGPT 719 3
Шадаев Максут 1210 4
Саушкин Олег 31 4
Путин Владимир 3454 3
Арлазаров Владимир 290 3
Березин Максим 144 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Смирнов Дмитрий 112 3
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