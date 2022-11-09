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09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 1
06.09.2022 «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» 1
19.07.2022 Smart Engines объявила о поиске партнеров-интеграторов для импортозамещения систем распознавания в России 1
04.07.2022 Решение от «Росквартал» и «Телфин» оптимизирует работу ЖКХ 1
07.06.2022 Angara Security вошла в топ самых быстрорастущих ИТ-компаний 2021 по версии CNews 1
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
16.05.2022 Учебный центр Geekz внедрил систему учета и обработки заявок Admin24 – Service desk 1
23.12.2021 Производитель электрооборудования «Электропульт» оптимизировал управление печатью при помощи системы Dispatcher Paragon 1
17.12.2021 VisionLabs и Q-Systems предложат умный клиентский путь для банков 1
02.12.2021 IBS и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве 1
01.12.2021 Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу 1
27.10.2021 Simetra поможет улучшить дороги Саратовской области 1
25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1
21.10.2021 «Магнит» пилотирует аудиоаналитику в торговых точках 1
02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы 1
13.07.2021 Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
07.07.2021 Роботы «Яндекса» займутся доставкой еды в кампусах американских университетов 1
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 1
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год 1
25.06.2021 Softline помогла банку «Бай-Тушум» в Кыргызстане внедрить систему управления потоками клиентов 1
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru 1
27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
06.04.2021 Cisco Plus и aaS-модель дают заказчикам возможность делать закупки еще удобнее 1
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 1
30.03.2021 Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая? 1
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA 1
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое 1
19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE 1
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг 1
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
31.01.2021 Как аналитика и ИИ меняют будущее: 8 трендов на 2021 год 1
31.01.2021 Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху 1
30.12.2020 «SBI банк» внедрит цифровые сервисы QPlatform 1
03.12.2020 «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений 1

Публикаций - 499, упоминаний - 499
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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