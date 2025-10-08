Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Приоритеты» для обработки входящих звонков в очереди. Продуманная приоритизация обращений позволяет эффективно распределять ресурсы компании и обеспечивать высокий уровень обслуживания даже при большом наплыве клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

С помощью сервиса «Приоритеты» компании автоматически сортируют и обрабатывают телефонные обращения в определенном порядке в зависимости от важности и срочности. Таким образом приоритизация звонков помогает избежать долгого ожидания на линии, направляя клиентов к свободным и компетентным операторам максимально быстро.

«Приоритеты» актуальны для колл-центров и поддержки, экстренных служб, медицинских центров и финансовых организаций. Звонки от ключевых клиентов, а также повторные обращения в компанию получают высший приоритет и могут обрабатываться вне очереди. Кроме этого, клиенты, которые проявляют высокую активность (оформляют заказы, пишут обращения в чаты), имеют больше шансов на приоритетное обслуживание.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Пользователи решения от «Телфин» могут устанавливать приоритеты для звонков по шкале от 0 до 9. Можно загружать списки номеров для распределения входящих обращений в АТС «Телфин.Офис» или задавать приоритеты исходя из данных в CRM. Один приоритет можно назначить группе компаний, например сети партнеров или сотрудникам одной организации. Вызовы сегментируются по типу клиентов, истории взаимодействия, стадии воронки продаж и др.

«Мы продолжаем улучшать клиентский опыт пользователей АТС «Телфин.Офис». Наш новый сервис позволяет быстро обслуживать наиболее важные или срочные звонки, снижая время ожидания и повышая удовлетворенность клиентов. Также с помощью решения «Приоритеты» можно оперативно реагировать на критические ситуации, например обращения при авариях. Кроме этого, сервис призван оптимизировать ресурсы компаний, повысить эффективность работы персонала. Сокращается нагрузка на сотрудников, обеспечивается балансировка потока входящих звонков, особенно в периоды пикового спроса», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

CNews — 25 лет лидерства

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще