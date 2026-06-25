Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения

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СОБЫТИЯ
|25.06.2026
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«Яндекс» запустил ИИ-ассистента для медицинских учреждений
но распознавала термины и симптомы этих нозологий. Позднее «Яндекс» адаптирует решение и для других медицинских специальностей. Технологию уже протестировали в двух поликлиниках Москвы, где раб
|25.06.2026
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«Рег.решения» и Destra Legal помогут медицинскому бизнесу запускать сайты с учетом требований закона
ю разработку, структуру пациентского пути и юридическую проработку обязательной информации, которую медицинская организация должна раскрывать на своем ресурсе. Об этом CNews сообщили представит
|24.06.2026
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Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО
реализуется проект импортозамещения критических ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 рабочих мест разной сложности на экосистему российского разработчика «Ред Софт» станет гарантом стабильной и без
|22.06.2026
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«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств
ния, подведомственное Федеральному медико-биологическому агентству. В состав центра входят ключевые медицинские организации Нижнего Новгорода: клинические больницы, поликлиники, консультативно-
|22.06.2026
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Клиники холдинга «Медика» подключились к платформе N3.Health для взаимодействия с государственными информационными системами
в ГИС субъекта РФ. Холдинг «Медика» объединяет 48 отделений в Москве и Санкт-Петербурге и более 50 медицинских направлений как широко востребованных, так и узкоспециализированных. Более 2 млн
|19.06.2026
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Ученые Пермского Политеха разработали 3D-модель с точностью 98% для расчета качества поверхности медицинских имплантов
ране появляется готовая 3D-модель поверхности. Видно, где будут ямки, какой глубины и насколько шероховатой получится деталь. На практике это будет работать следующим образом. Например, производитель медицинских имплантов загружает в программу модель тазобедренного эндопротеза. Затем задает в ней параметры обработки — силу тока, напряжение и длительность импульса. Система просчитывает, как
|18.06.2026
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F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч»
ию ЭДО с пациентами. Процедура получения сертификата КЭП становится проще и доступнее — сотрудникам медицинских учреждений больше не требуется очно посещать представительства УЦ. Во-вторых, моб
|17.06.2026
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«Экспертиза 2.0»: отечественный ИT-продукт, который на 50% освободил судмедэкспертов от рутины
й «Комплексная автоматизация» продолжает работать над развитием АСУ «СМЭ», чтобы обеспечить судебно-медицинские учреждения России современными инструментами для эффективной работы. В компании у
|16.06.2026
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СП.АРМ выпустила релиз МИС qMS 26.1 с улучшенной «Госпитализацией», расширенными «Финансами» и новыми интеграциями
ализация» появились новые предупреждения и цветовая индикация, помогающая контролировать заполнение медицинских протоколов. Также выходит бета-версия нового Листа назначений в формате блочной м
|15.06.2026
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Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом
т физиологию человеческого организма, но и математические алгоритмы, лежащие в основе инновационных медицинских приборов и программ. Задача университета — дать студентам инструментарий, соответ
|11.06.2026
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Российский стартап создал собственный механизм распознавания медицинских данных с точностью более 99%
ИИ-ассистент здоровья «Я здоров» — мобильное приложение для управления здоровьем на основе анализа медицинских данных. В основе приложения лежат собственные алгоритмы обработки медицинских<
|08.06.2026
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«МТС Линк» и RX Code представили маркетинговую платформу для фармацевтической отрасли
сегментах. «Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей и вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Наше новое р
|08.06.2026
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«Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM
нформационной безопасности «МК Доктор Рядом». «Наличие большого объема чувствительных данных делает медицинские организации привлекательной мишенью для злоумышленников, а целью атак чаще всего
|04.06.2026
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Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины
ержки врачебных решений, аналитические системы управления качеством помощи, платформы для обработки медицинских данных и проектный менеджер на основе ИИ. В рамках нового партнерства Казанский Г
|04.06.2026
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Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета
х проекта университету были поставлены два сервера Crusader для создания отказоустойчивого кластера медицинских информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие». Новое оборудование буде
|04.06.2026
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«Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных
СТЭК России», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления защиты баз данных компании «Гарда». «Медицинские организации работают с большим объемом разнородных данных – от результатов исслед
|03.06.2026
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«Школа 21» появится в Саратове
ов – уже применяют полученные компетенции в научной работе, клинической практике и разработке новых медицинских решений. Сегодня мы начинаем масштабировать в России наш образовательный опыт. Ка
|02.06.2026
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НМИЦ Чазова начал отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний с помощью ИИ от «Яндекса»
высокому уровню подготовки региональной кардиологической службы. В систему загрузили более 13 тыс. медицинских документов. Архитектуру и итоговую реализацию решения разработали специалисты Цен
|02.06.2026
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Запатентованный метод НГУ помогает системам ИИ точнее распознавать симптомы заболеваний
ет автоматически выделять самые важные для прогноза заболевания симптомы и показатели в электронных медицинских картах. Новый способ уже используют для «обучения» системы поддержки врачебных ре
|26.05.2026
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«МТС Линк» и Med ID создали цифровую платформу для управляемых коммуникаций фармкомпаний с врачами
ообществом. Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей, вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Новое решение
|19.05.2026
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Медицинские организации подвергаются атакам в среднем каждые 10 часов
одить несколько недель, а простой стационара обходится в миллионы рублей ежедневно. По этой причине медицинские учреждения значительно чаще соглашаются на выплату выкупа, чем компании из других
|15.05.2026
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Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны
ладают высоким потенциалом для развития сотрудничества и взаимно дополняют друг друга, объединяя компетенции в сферах математики и медицины. В перспективе учреждения будут готовить размеченные наборы медицинских данных и обучать ИИ-модели по КТ, МРТ, рентген, УЗИ и маммографической диагностике. Также в планах — разработка предиктивных моделей и решений с ИИ в сфере ядерной медицины и радиот
|13.05.2026
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В Сеченовском Университете создали медицинский ИИ-навигатор для иностранных пациентов
в стран Азии и не структурируют анамнез по клиническим стандартам, а существующие ИИ-ассистенты для врачей рассчитаны только на русскоязычных пациентов. Команда разработчиков, в которую входят
|12.05.2026
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Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке
держки принятия врачебных решений, обучающих симуляторов для рентгенологов и более интерпретируемых медицинских сервисов диагностики заболеваний. Об этом CNews сообщили представители Университе
|12.05.2026
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Сеть центров «Академия слуха» подключилась к платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ
ционной системе «Академии слуха» документы передаются в РЭМД ЕГИСЗ – федеральный реестр электронных медицинских документов, предназначенный для учета и обработки медицинской информации о пациен
|12.05.2026
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«Будь Здоров» внедряет ИИ-сервис LazyDoc для автоматического заполнения медицинских карт
олила решить острую проблему, когда специалисты тратят до 50% времени приема на рутинное оформление медицинских протоколов. Это позволило в два раза сократить время на ручной ввод информации в
|05.05.2026
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В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению
влечь студентов в разработку диагностических приборов, систем мониторинга здоровья, программируемых медицинских устройств и биомедицинской аппаратуры. Ключевой принцип работы конструкторского б
|05.05.2026
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В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика
екта очень важна возможность проверить нашу систему на площадке одной из крупнейших многопрофильных больниц России. В ходе апробации мы тестируем управление интерфейсами без касаний, работу в с
|04.05.2026
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В России разработали первую серийную систему цифрового контроля медицинского газоснабжения
тратегию модернизации инфраструктуры. При расследовании инцидентов доступна полная история событий. Медицинский персонал получает инструмент для проверки состояния газоснабжения перед операциям
|04.05.2026
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Бесконтактные интерфейсы участника «Сколково» апробируются в клинической практике
News сообщил представитель «Сколково». Разработка московской компании «Сенсэйр» решает основную для больниц задачу – обеспечение стерильности терминалов регистрации, информационных киосков, пан
|04.05.2026
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«СберЗдоровье» сокращает путь пациента к выздоровлению
ных исследований. В основе новой функции — детальный анализ обезличенных данных по всем назначениям врачей по итогам первого приема за 2025 г. Рекомендации сформированы в строгом соответствии с
|30.04.2026
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«Аккофриск» откроет медицинские данные исследователям ИИ
search Program, OHDSI и Kaggle Medical Datasets Community, что открывает возможности для разработки медицинских ИИ-моделей, анализа клинических данных и проведения научных исследований. Для без
|29.04.2026
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В российское обязательное медстрахование внедрят специальный ИИ для расчета риска застрахованных
ак удаленный формат, так и очное взаимодействие на местах — в территориальных фондах ОМС, страховых медицинских и медицинских организациях. В общей сложности в рамках двух тендеров плани
|27.04.2026
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«Гравитон» и NewNets обеспечили современными автоматизированными рабочими местами и ноутбуками крупное медицинское учреждение
нам завершить поставку и настройку рабочих мест в кратчайшие сроки, обеспечив бесперебойную работу врачей и регистратуры», — сказал Антон Трянкин, руководитель подразделения компании NewNets.
|21.04.2026
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Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году
осмотр водителей дистанционно. «Весь 2023 г. водители покупали стопку листов — технических осмотр и медицинских осмотр с печатями за смешную цену, а мы тем временем готовили инфраструктуру, ИТ-
|17.04.2026
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Гатчинской больнице
ут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 150 Мбит/с. Гатчинская клиническая межрайонная больница одна из крупнейших в Ленинградской области — за год помощь здесь получают более 60 т
|16.04.2026
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Отечественный цифровой сканер для гистологии и цитологии зарегистрирован как медицинское изделие
аботка: от механической части и оптики до программного обеспечения. Клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях подтвердили высокое качество сканирования и готовность устройства к в
|15.04.2026
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Анатолий Гарбузов: московская медицинская промышленность расширяет цифровую инфраструктуру
Столичные производители медицинских изделий и средств активно разрабатывают ИТ-сервисы и системы диагностики, в том ч
|15.04.2026
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«МТС Линк» помог ПИМУ провести более 5 тыс. мероприятий для нижегородских студентов и врачей
формы: автоматическая транскрибация и саммаризация встреч не только экономят время преподавателей и врачей, но и создают структурированную базу знаний для последующего анализа и обучения. Такие
|13.04.2026
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МЛК от «Спарго Технологии» стал доступен через бот-помощник в Max
остью отправки запроса на их повторную выписку; направление запроса на получение более чем 20 видов медицинских справок; прохождение анкетирования. «Мы стремимся сделать медицинские сервисы рег
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
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|Медведев Дмитрий 1665 138
|Шадаев Максут 1210 83
|Ермолаев Артем 379 71
|Никифоров Николай 1138 71
|Попов Алексей 339 69
|Собянин Сергей 538 62
|Симаков Олег 113 62
|Мишустин Михаил 787 59
|Дегтев Геннадий 271 57
|Васильев Юрий 67 52
|Бойко Елена 152 52
|Макаров Владимир 78 51
|Скворцова Вероника 69 50
|Чернышенко Дмитрий 580 50
|Овчинский Владислав 230 49
|Лысенко Эдуард 317 47
|Лебедев Георгий 57 46
|Серова Елена 320 42
|Дырмовский Дмитрий 149 41
|Фишер Андрей 75 40
|Козырев Алексей 328 40
|Казарин Станислав 175 40
|Рейман Леонид 1065 40
|Рустамов Рустам 548 40
|Ракова Анастасия 50 38
|Гуральников Сергей 164 37
|Громов Иван 102 37
|Зенкин Денис 263 36
|Ивакин Роман 57 34
|Евраев Михаил 266 34
|Жданов Сергей 50 33
|Ефимов Владимир 145 32
|Щеголев Игорь 699 32
|Соловьев Владимир 108 31
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