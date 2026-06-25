Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения

«Яндекс» запустил ИИ-ассистента для медицинских учреждений но распознавала термины и симптомы этих нозологий. Позднее «Яндекс» адаптирует решение и для других медицинских специальностей. Технологию уже протестировали в двух поликлиниках Москвы, где раб

«Рег.решения» и Destra Legal помогут медицинскому бизнесу запускать сайты с учетом требований закона ю разработку, структуру пациентского пути и юридическую проработку обязательной информации, которую медицинская организация должна раскрывать на своем ресурсе. Об этом CNews сообщили представит

Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО реализуется проект импортозамещения критических ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 рабочих мест разной сложности на экосистему российского разработчика «Ред Софт» станет гарантом стабильной и без

«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств ния, подведомственное Федеральному медико-биологическому агентству. В состав центра входят ключевые медицинские организации Нижнего Новгорода: клинические больницы, поликлиники, консультативно-

Клиники холдинга «Медика» подключились к платформе N3.Health для взаимодействия с государственными информационными системами в ГИС субъекта РФ. Холдинг «Медика» объединяет 48 отделений в Москве и Санкт-Петербурге и более 50 медицинских направлений как широко востребованных, так и узкоспециализированных. Более 2 млн

Ученые Пермского Политеха разработали 3D-модель с точностью 98% для расчета качества поверхности медицинских имплантов ране появляется готовая 3D-модель поверхности. Видно, где будут ямки, какой глубины и насколько шероховатой получится деталь. На практике это будет работать следующим образом. Например, производитель медицинских имплантов загружает в программу модель тазобедренного эндопротеза. Затем задает в ней параметры обработки — силу тока, напряжение и длительность импульса. Система просчитывает, как

F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч» ию ЭДО с пациентами. Процедура получения сертификата КЭП становится проще и доступнее — сотрудникам медицинских учреждений больше не требуется очно посещать представительства УЦ. Во-вторых, моб

«Экспертиза 2.0»: отечественный ИT-продукт, который на 50% освободил судмедэкспертов от рутины й «Комплексная автоматизация» продолжает работать над развитием АСУ «СМЭ», чтобы обеспечить судебно-медицинские учреждения России современными инструментами для эффективной работы. В компании у

СП.АРМ выпустила релиз МИС qMS 26.1 с улучшенной «Госпитализацией», расширенными «Финансами» и новыми интеграциями ализация» появились новые предупреждения и цветовая индикация, помогающая контролировать заполнение медицинских протоколов. Также выходит бета-версия нового Листа назначений в формате блочной м

Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом т физиологию человеческого организма, но и математические алгоритмы, лежащие в основе инновационных медицинских приборов и программ. Задача университета — дать студентам инструментарий, соответ

Российский стартап создал собственный механизм распознавания медицинских данных с точностью более 99% ИИ-ассистент здоровья «Я здоров» — мобильное приложение для управления здоровьем на основе анализа медицинских данных. В основе приложения лежат собственные алгоритмы обработки медицинских<

«МТС Линк» и RX Code представили маркетинговую платформу для фармацевтической отрасли сегментах. «Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей и вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Наше новое р

«Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM нформационной безопасности «МК Доктор Рядом». «Наличие большого объема чувствительных данных делает медицинские организации привлекательной мишенью для злоумышленников, а целью атак чаще всего

Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины ержки врачебных решений, аналитические системы управления качеством помощи, платформы для обработки медицинских данных и проектный менеджер на основе ИИ. В рамках нового партнерства Казанский Г

Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета х проекта университету были поставлены два сервера Crusader для создания отказоустойчивого кластера медицинских информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие». Новое оборудование буде

«Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных СТЭК России», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления защиты баз данных компании «Гарда». «Медицинские организации работают с большим объемом разнородных данных – от результатов исслед

«Школа 21» появится в Саратове ов – уже применяют полученные компетенции в научной работе, клинической практике и разработке новых медицинских решений. Сегодня мы начинаем масштабировать в России наш образовательный опыт. Ка

НМИЦ Чазова начал отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний с помощью ИИ от «Яндекса» высокому уровню подготовки региональной кардиологической службы. В систему загрузили более 13 тыс. медицинских документов. Архитектуру и итоговую реализацию решения разработали специалисты Цен

Запатентованный метод НГУ помогает системам ИИ точнее распознавать симптомы заболеваний ет автоматически выделять самые важные для прогноза заболевания симптомы и показатели в электронных медицинских картах. Новый способ уже используют для «обучения» системы поддержки врачебных ре

«МТС Линк» и Med ID создали цифровую платформу для управляемых коммуникаций фармкомпаний с врачами ообществом. Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей, вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Новое решение

Медицинские организации подвергаются атакам в среднем каждые 10 часов одить несколько недель, а простой стационара обходится в миллионы рублей ежедневно. По этой причине медицинские учреждения значительно чаще соглашаются на выплату выкупа, чем компании из других

Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны ладают высоким потенциалом для развития сотрудничества и взаимно дополняют друг друга, объединяя компетенции в сферах математики и медицины. В перспективе учреждения будут готовить размеченные наборы медицинских данных и обучать ИИ-модели по КТ, МРТ, рентген, УЗИ и маммографической диагностике. Также в планах — разработка предиктивных моделей и решений с ИИ в сфере ядерной медицины и радиот

В Сеченовском Университете создали медицинский ИИ-навигатор для иностранных пациентов в стран Азии и не структурируют анамнез по клиническим стандартам, а существующие ИИ-ассистенты для врачей рассчитаны только на русскоязычных пациентов. Команда разработчиков, в которую входят

Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке держки принятия врачебных решений, обучающих симуляторов для рентгенологов и более интерпретируемых медицинских сервисов диагностики заболеваний. Об этом CNews сообщили представители Университе

Сеть центров «Академия слуха» подключилась к платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ ционной системе «Академии слуха» документы передаются в РЭМД ЕГИСЗ – федеральный реестр электронных медицинских документов, предназначенный для учета и обработки медицинской информации о пациен

«Будь Здоров» внедряет ИИ-сервис LazyDoc для автоматического заполнения медицинских карт олила решить острую проблему, когда специалисты тратят до 50% времени приема на рутинное оформление медицинских протоколов. Это позволило в два раза сократить время на ручной ввод информации в

В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению влечь студентов в разработку диагностических приборов, систем мониторинга здоровья, программируемых медицинских устройств и биомедицинской аппаратуры. Ключевой принцип работы конструкторского б

В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика екта очень важна возможность проверить нашу систему на площадке одной из крупнейших многопрофильных больниц России. В ходе апробации мы тестируем управление интерфейсами без касаний, работу в с

В России разработали первую серийную систему цифрового контроля медицинского газоснабжения тратегию модернизации инфраструктуры. При расследовании инцидентов доступна полная история событий. Медицинский персонал получает инструмент для проверки состояния газоснабжения перед операциям

Бесконтактные интерфейсы участника «Сколково» апробируются в клинической практике News сообщил представитель «Сколково». Разработка московской компании «Сенсэйр» решает основную для больниц задачу – обеспечение стерильности терминалов регистрации, информационных киосков, пан

«СберЗдоровье» сокращает путь пациента к выздоровлению ных исследований. В основе новой функции — детальный анализ обезличенных данных по всем назначениям врачей по итогам первого приема за 2025 г. Рекомендации сформированы в строгом соответствии с

«Аккофриск» откроет медицинские данные исследователям ИИ search Program, OHDSI и Kaggle Medical Datasets Community, что открывает возможности для разработки медицинских ИИ-моделей, анализа клинических данных и проведения научных исследований. Для без

В российское обязательное медстрахование внедрят специальный ИИ для расчета риска застрахованных ак удаленный формат, так и очное взаимодействие на местах — в территориальных фондах ОМС, страховых медицинских и медицинских организациях. В общей сложности в рамках двух тендеров плани

«Гравитон» и NewNets обеспечили современными автоматизированными рабочими местами и ноутбуками крупное медицинское учреждение нам завершить поставку и настройку рабочих мест в кратчайшие сроки, обеспечив бесперебойную работу врачей и регистратуры», — сказал Антон Трянкин, руководитель подразделения компании NewNets.

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году осмотр водителей дистанционно. «Весь 2023 г. водители покупали стопку листов — технических осмотр и медицинских осмотр с печатями за смешную цену, а мы тем временем готовили инфраструктуру, ИТ-

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Гатчинской больнице ут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 150 Мбит/с. Гатчинская клиническая межрайонная больница одна из крупнейших в Ленинградской области — за год помощь здесь получают более 60 т

Отечественный цифровой сканер для гистологии и цитологии зарегистрирован как медицинское изделие аботка: от механической части и оптики до программного обеспечения. Клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях подтвердили высокое качество сканирования и готовность устройства к в

Анатолий Гарбузов: московская медицинская промышленность расширяет цифровую инфраструктуру Столичные производители медицинских изделий и средств активно разрабатывают ИТ-сервисы и системы диагностики, в том ч

«МТС Линк» помог ПИМУ провести более 5 тыс. мероприятий для нижегородских студентов и врачей формы: автоматическая транскрибация и саммаризация встреч не только экономят время преподавателей и врачей, но и создают структурированную базу знаний для последующего анализа и обучения. Такие