Индексная книга CNews*
Здравоохранение Медицина и медицинские товары и услуги медицинские организации медучреждения Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ Лечебно-санитарные учреждения медучреждения
Публикаций - 8137, упоминаний - 14192
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 156
|Мишустин Михаил 466 40
|Массух Илья 215 11
|Мантуров Денис 79 7
|Комлев Николай 67 4
|Покровский Иван 78 4
|Smith Brad - Смит Брэд 80 2
|Рущин Дмитрий 2 1
|Брагинский Андрей 23 1
|Зелинский Сергей 5 1
|Горбунов Дмитрий 5 1
|Чижиков Эдуард 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 176
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 26
|Forbes - Форбс 623 13
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 6
|DigiTimes - Издание 1292 3
|Ananova 250 2
|BCG - Boston Consulting Group 97 7
|S&P - Standard and Poor’s 480 4
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 3
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 3
|Gartner - Dataquest 348 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.