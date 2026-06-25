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Здравоохранение Медицина и медицинские товары и услуги медицинские организации медучреждения Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ Лечебно-санитарные учреждения медучреждения

Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


25.06.2026 «Яндекс» запустил ИИ-ассистента для медицинских учреждений

но распознавала термины и симптомы этих нозологий. Позднее «Яндекс» адаптирует решение и для других медицинских специальностей. Технологию уже протестировали в двух поликлиниках Москвы, где раб
25.06.2026 «Рег.решения» и Destra Legal помогут медицинскому бизнесу запускать сайты с учетом требований закона

ю разработку, структуру пациентского пути и юридическую проработку обязательной информации, которую медицинская организация должна раскрывать на своем ресурсе. Об этом CNews сообщили представит
24.06.2026 Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО

реализуется проект импортозамещения критических ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 рабочих мест разной сложности на экосистему российского разработчика «Ред Софт» станет гарантом стабильной и без
22.06.2026 «1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств

ния, подведомственное Федеральному медико-биологическому агентству. В состав центра входят ключевые медицинские организации Нижнего Новгорода: клинические больницы, поликлиники, консультативно-
22.06.2026 Клиники холдинга «Медика» подключились к платформе N3.Health для взаимодействия с государственными информационными системами

в ГИС субъекта РФ. Холдинг «Медика» объединяет 48 отделений в Москве и Санкт-Петербурге и более 50 медицинских направлений как широко востребованных, так и узкоспециализированных. Более 2 млн

19.06.2026 Ученые Пермского Политеха разработали 3D-модель с точностью 98% для расчета качества поверхности медицинских имплантов

ране появляется готовая 3D-модель поверхности. Видно, где будут ямки, какой глубины и насколько шероховатой получится деталь. На практике это будет работать следующим образом. Например, производитель медицинских имплантов загружает в программу модель тазобедренного эндопротеза. Затем задает в ней параметры обработки — силу тока, напряжение и длительность импульса. Система просчитывает, как

18.06.2026 F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч»

ию ЭДО с пациентами. Процедура получения сертификата КЭП становится проще и доступнее — сотрудникам медицинских учреждений больше не требуется очно посещать представительства УЦ. Во-вторых, моб
17.06.2026 «Экспертиза 2.0»: отечественный ИT-продукт, который на 50% освободил судмедэкспертов от рутины

й «Комплексная автоматизация» продолжает работать над развитием АСУ «СМЭ», чтобы обеспечить судебно-медицинские учреждения России современными инструментами для эффективной работы. В компании у
16.06.2026 СП.АРМ выпустила релиз МИС qMS 26.1 с улучшенной «Госпитализацией», расширенными «Финансами» и новыми интеграциями

ализация» появились новые предупреждения и цветовая индикация, помогающая контролировать заполнение медицинских протоколов. Также выходит бета-версия нового Листа назначений в формате блочной м
15.06.2026 Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом

т физиологию человеческого организма, но и математические алгоритмы, лежащие в основе инновационных медицинских приборов и программ. Задача университета — дать студентам инструментарий, соответ
11.06.2026 Российский стартап создал собственный механизм распознавания медицинских данных с точностью более 99%

ИИ-ассистент здоровья «Я здоров» — мобильное приложение для управления здоровьем на основе анализа медицинских данных. В основе приложения лежат собственные алгоритмы обработки медицинских<
08.06.2026 «МТС Линк» и RX Code представили маркетинговую платформу для фармацевтической отрасли

сегментах. «Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей и вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Наше новое р
08.06.2026 «Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM

нформационной безопасности «МК Доктор Рядом». «Наличие большого объема чувствительных данных делает медицинские организации привлекательной мишенью для злоумышленников, а целью атак чаще всего

04.06.2026 Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины

ержки врачебных решений, аналитические системы управления качеством помощи, платформы для обработки медицинских данных и проектный менеджер на основе ИИ. В рамках нового партнерства Казанский Г
04.06.2026 Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета

х проекта университету были поставлены два сервера Crusader для создания отказоустойчивого кластера медицинских информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие». Новое оборудование буде
04.06.2026 «Гарда» и «Формит» усиливают защиту медицинских данных

СТЭК России», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления защиты баз данных компании «Гарда». «Медицинские организации работают с большим объемом разнородных данных – от результатов исслед
03.06.2026 «Школа 21» появится в Саратове

ов – уже применяют полученные компетенции в научной работе, клинической практике и разработке новых медицинских решений. Сегодня мы начинаем масштабировать в России наш образовательный опыт. Ка
02.06.2026 НМИЦ Чазова начал отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний с помощью ИИ от «Яндекса»

высокому уровню подготовки региональной кардиологической службы. В систему загрузили более 13 тыс. медицинских документов. Архитектуру и итоговую реализацию решения разработали специалисты Цен
02.06.2026 Запатентованный метод НГУ помогает системам ИИ точнее распознавать симптомы заболеваний

ет автоматически выделять самые важные для прогноза заболевания симптомы и показатели в электронных медицинских картах. Новый способ уже используют для «обучения» системы поддержки врачебных ре
26.05.2026 «МТС Линк» и Med ID создали цифровую платформу для управляемых коммуникаций фармкомпаний с врачами

ообществом. Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей, вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Новое решение
19.05.2026 Медицинские организации подвергаются атакам в среднем каждые 10 часов

одить несколько недель, а простой стационара обходится в миллионы рублей ежедневно. По этой причине медицинские учреждения значительно чаще соглашаются на выплату выкупа, чем компании из других
15.05.2026 Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны

ладают высоким потенциалом для развития сотрудничества и взаимно дополняют друг друга, объединяя компетенции в сферах математики и медицины. В перспективе учреждения будут готовить размеченные наборы медицинских данных и обучать ИИ-модели по КТ, МРТ, рентген, УЗИ и маммографической диагностике. Также в планах — разработка предиктивных моделей и решений с ИИ в сфере ядерной медицины и радиот
13.05.2026 В Сеченовском Университете создали медицинский ИИ-навигатор для иностранных пациентов

в стран Азии и не структурируют анамнез по клиническим стандартам, а существующие ИИ-ассистенты для врачей рассчитаны только на русскоязычных пациентов. Команда разработчиков, в которую входят

12.05.2026 Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке

держки принятия врачебных решений, обучающих симуляторов для рентгенологов и более интерпретируемых медицинских сервисов диагностики заболеваний. Об этом CNews сообщили представители Университе
12.05.2026 Сеть центров «Академия слуха» подключилась к платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ

ционной системе «Академии слуха» документы передаются в РЭМД ЕГИСЗ – федеральный реестр электронных медицинских документов, предназначенный для учета и обработки медицинской информации о пациен
12.05.2026 «Будь Здоров» внедряет ИИ-сервис LazyDoc для автоматического заполнения медицинских карт

олила решить острую проблему, когда специалисты тратят до 50% времени приема на рутинное оформление медицинских протоколов. Это позволило в два раза сократить время на ручной ввод информации в

05.05.2026 В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению

влечь студентов в разработку диагностических приборов, систем мониторинга здоровья, программируемых медицинских устройств и биомедицинской аппаратуры. Ключевой принцип работы конструкторского б
05.05.2026 В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика

екта очень важна возможность проверить нашу систему на площадке одной из крупнейших многопрофильных больниц России. В ходе апробации мы тестируем управление интерфейсами без касаний, работу в с
04.05.2026 В России разработали первую серийную систему цифрового контроля медицинского газоснабжения

тратегию модернизации инфраструктуры. При расследовании инцидентов доступна полная история событий. Медицинский персонал получает инструмент для проверки состояния газоснабжения перед операциям
04.05.2026 Бесконтактные интерфейсы участника «Сколково» апробируются в клинической практике

News сообщил представитель «Сколково». Разработка московской компании «Сенсэйр» решает основную для больниц задачу – обеспечение стерильности терминалов регистрации, информационных киосков, пан
04.05.2026 «СберЗдоровье» сокращает путь пациента к выздоровлению

ных исследований. В основе новой функции — детальный анализ обезличенных данных по всем назначениям врачей по итогам первого приема за 2025 г. Рекомендации сформированы в строгом соответствии с
30.04.2026 «Аккофриск» откроет медицинские данные исследователям ИИ

search Program, OHDSI и Kaggle Medical Datasets Community, что открывает возможности для разработки медицинских ИИ-моделей, анализа клинических данных и проведения научных исследований. Для без
29.04.2026 В российское обязательное медстрахование внедрят специальный ИИ для расчета риска застрахованных

ак удаленный формат, так и очное взаимодействие на местах — в территориальных фондах ОМС, страховых медицинских и медицинских организациях. В общей сложности в рамках двух тендеров плани
27.04.2026 «Гравитон» и NewNets обеспечили современными автоматизированными рабочими местами и ноутбуками крупное медицинское учреждение

нам завершить поставку и настройку рабочих мест в кратчайшие сроки, обеспечив бесперебойную работу врачей и регистратуры», — сказал Антон Трянкин, руководитель подразделения компании NewNets.
21.04.2026 Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

осмотр водителей дистанционно. «Весь 2023 г. водители покупали стопку листов — технических осмотр и медицинских осмотр с печатями за смешную цену, а мы тем временем готовили инфраструктуру, ИТ-
17.04.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Гатчинской больнице

ут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 150 Мбит/с. Гатчинская клиническая межрайонная больница одна из крупнейших в Ленинградской области — за год помощь здесь получают более 60 т
16.04.2026 Отечественный цифровой сканер для гистологии и цитологии зарегистрирован как медицинское изделие

аботка: от механической части и оптики до программного обеспечения. Клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях подтвердили высокое качество сканирования и готовность устройства к в
15.04.2026 Анатолий Гарбузов: московская медицинская промышленность расширяет цифровую инфраструктуру

Столичные производители медицинских изделий и средств активно разрабатывают ИТ-сервисы и системы диагностики, в том ч
15.04.2026 «МТС Линк» помог ПИМУ провести более 5 тыс. мероприятий для нижегородских студентов и врачей

формы: автоматическая транскрибация и саммаризация встреч не только экономят время преподавателей и врачей, но и создают структурированную базу знаний для последующего анализа и обучения. Такие
13.04.2026 МЛК от «Спарго Технологии» стал доступен через бот-помощник в Max

остью отправки запроса на их повторную выписку; направление запроса на получение более чем 20 видов медицинских справок; прохождение анкетирования. «Мы стремимся сделать медицинские сервисы рег

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Крок - Croc 1964 80
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 80
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 522
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 188
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 117
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 117
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 103
Почта России ПАО 2370 102
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 82
Superjob - Суперджоб 858 76
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 76
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 66
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 61
Россети Ленэнерго 1699 60
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 55
Альфа-Банк 1979 55
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 17
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
Единая Россия - Политическая партия 321 14
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ГосИнформСистемы 160 13
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 11
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 9
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 6
Ассоциация менеджеров 107 6
Демократическая политическая партия США 122 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 3101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1828
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1736
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 1616
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 1207
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1166
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 1159
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1049
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 985
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 945
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 920
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 918
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 830
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 825
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 779
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 765
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 751
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 729
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 711
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 676
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 666
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 651
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 642
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 635
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 632
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 628
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 616
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 458
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 449
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 448
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 448
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 742
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 522
Linux OS 11533 293
Google Android 15243 290
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 287
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 260
Microsoft Windows 16882 243
Apple iOS 8583 230
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 228
Microsoft Windows 2000 8678 178
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 174
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 138
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 129
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 129
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 118
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 113
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 109
Apple iPhone 6 4861 104
Microsoft Office 4170 101
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 92
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 92
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 86
ЕМИАС Электронный рецепт 90 84
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 79
Apple iPad 4011 75
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 75
Apple - App Store 3109 72
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 69
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 67
FreePik 1841 65
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 65
Oracle Java - язык программирования 3469 63
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 61
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 61
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 58
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 58
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 58
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 57
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 56
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 55
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Сергунина Наталья 375 30
Фомичев Олег 139 30
Никуличев Андрей 43 30
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 35
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 35
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 34
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 33
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 32
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 32
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 32
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 30
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 30
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 29
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 29
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 29
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 29
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 27
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 25
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 25
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 25
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 24
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 24
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 24
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 24
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 23
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 23
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 23
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 23
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