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Индексная книга CNews*
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Здравоохранение Медицина и медицинские товары и услуги медицинские организации медучреждения Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ Лечебно-санитарные учреждения медучреждения

Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения


16.06.2022 Центр Алмазова успешно применяет технологии голосового ввода данных
09.06.2022 «СберМедИИ» открыла экспертный центр мониторинга MDDC
09.06.2022 «Первый бит» помог медико-санитарной части в «Газпром трансгаз Уфа» с переходом на отечественное медицинское ПО
01.06.2022 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей восьми специальностей и представила мобильное рабочее место
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии
26.05.2022 «Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы
19.05.2022 «Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров
11.05.2022 CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods
29.04.2022 Предприятие «Росэлектроники» разработало VR-курс для медиков
27.04.2022 Искусственный интеллект помогает выявить онкологию у жителей Карачаево-Черкесии
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов
20.04.2022 Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника
11.04.2022 StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак
29.03.2022 Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом
29.03.2022 Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках
17.03.2022 Результаты медицинских исследований доступны в мобильном приложении «Госуслуги Московской области»
15.03.2022 Эксперты по безопасности обнаружили заражения в 75% критически важных медицинских устройств
10.03.2022 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов
10.03.2022 «М.видео» и «Эльдорадо» запускают продажи комплексных программ проверки здоровья
03.03.2022 Цифровое здравоохранение 2022
02.03.2022 Медицинский цифровой диагностический центр от СберМедИИ: как искусственный интеллект помогает врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений
02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022»
21.02.2022 Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19
20.02.2022 Как добавить данные медкарты на экран блокировки смартфона
18.02.2022 «Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips
18.02.2022 Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы
16.02.2022 «Инвитро» использует предиктивную геоаналитику для оценки потенциала новых медофисов сети
11.02.2022 Россияне стали на 24% чаще оплачивать медицинские услуги онлайн
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим в российской телемедицине
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России
02.02.2022 Российские клиники получили бесплатный доступ к сервису ВКС от «Телфин»
28.01.2022 Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk
18.01.2022 В Екатеринбурге запустили голосовое заполнение медицинских протоколов
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов
14.01.2022 Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась
14.01.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и МИС «КПС «Самсон»
14.01.2022 За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой
30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

Публикаций - 8137, упоминаний - 14192

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 212
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 203
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 112
Элемент ГК - Elementec 25 93
Samsung Electronics 9667 86
Крок - Croc 1683 66
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 56
Nvidia Corp 3203 53
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 49
ФОРС - Центр разработки 551 41
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 37
Lenovo Group 2151 35
LG Electronics 3530 31
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 30
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 29
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 23
Red Hat 1224 18
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 16
PayPal 644 15
Konica Minolta 374 15
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 14
Dr.Web - Доктор Веб 1208 14
Информзащита 678 14
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 10
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 7
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 6
KPMG 244 6
Ланит - Онланта - Onlanta 88 5
UIPath 75 4
TerraLink - ТерраЛинк 259 4
Forcepoint - Stonesoft 45 4
Verysell - Верисел 317 4
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 86 4
IBM Rational Software 172 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 3
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 103 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 81
Лента - Сеть розничной торговли 1665 40
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 22
Самолёт ГК 1649 21
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 19
Газпром ПАО 1144 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 10
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 7
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 6
Сургутнефтегаз - СНГ 223 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 6
Мегаполис ТК 199 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 3
ВкусВилл - Избёнка 92 2
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Благосостояние НПФ 39 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Винзавод - Центр современного искусства 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 478
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 133
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 105
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 99
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 42
Администрация Президента РФ 976 41
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 28
Верховный суд Российской Федерации 777 22
Совет при президенте Российской Федерации 192 19
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Президент Украины 118 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 16
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 4
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 632
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 508
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 352
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 327
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 147
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 147
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 135
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 133
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 122
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 122
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 109
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 107
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 103
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 84
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 72
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 67
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 64
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 54
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 51
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 46
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 43
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 41
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 41
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 37
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 36
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 35
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 32
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 28
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 26
DDR - Double data rate 2523 25
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 21
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 18
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 15
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 13
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 12
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 11
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 11
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 11
Linux OS 8153 171
Microsoft SQL Server 1466 41
Microsoft Windows 2528 29
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 26
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 19
Superjob 275 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 18
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 17
Новые облачные технологии - МойОфис 464 14
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 13
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 12
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 160 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 8
Яндекс.Карты и Транспорт 386 8
IBM Tivoli 278 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 7
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 6
AMD Radeon 273 5
Apple iPod 1531 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 4
Intel Celeron - Серия процессоров 941 4
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 3
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 3
Nokia Symbian OS 1399 3
Avaya Definity УАТС 103 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 3
Oracle - Sun Netra SPARC 34 2
LG ProBeam - серия проекторов 4 2
Microsoft Windows Server 2003 567 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 62 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 32 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 2
Путин Владимир 2696 156
Мишустин Михаил 466 40
Массух Илья 215 11
Мантуров Денис 79 7
Комлев Николай 67 4
Покровский Иван 78 4
Smith Brad - Смит Брэд 80 2
Рущин Дмитрий 2 1
Брагинский Андрей 23 1
Зелинский Сергей 5 1
Горбунов Дмитрий 5 1
Чижиков Эдуард 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1166
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 320
Земля - планета Солнечной системы 9676 190
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 99
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 95
Казахстан - Республика 4750 91
Россия - ПФО - Казань 2333 90
Беларусь - Белоруссия 4165 84
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 65
Австрия - Австрийская Республика 1110 29
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 24
Россия - ЦФО - Орловская область 245 21
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 16
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 15
Германия - Бавария - Мюнхен 468 11
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 6
США - Коннектикут 167 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 64 1
Индия - Карнатака 21 1
Балтийское море - Варяжское море 95 1
Багамские Острова - Багамы 51 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 854
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 431
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 281
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 57
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 43
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 33
ЭПЛ - электронный путевой лист 11 3
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 3
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиокарбон, Радиоуглерод 34 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 2
Орехи - Nuts 46 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 176
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 26
Forbes - Форбс 623 13
TAdviser - Центр выбора технологий 285 6
DigiTimes - Издание 1292 3
Ananova 250 2
BCG - Boston Consulting Group 97 7
S&P - Standard and Poor’s 480 4
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 3
Gartner - Dataquest 348 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 10
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 20
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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