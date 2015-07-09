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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Die Welt



09.07.2015 Таинственные хакеры взломали американские комплексы ПВО 1
28.01.2013 Изображения BlackBerry нового поколения опубликованы до официального анонса. ФОТО 1
18.01.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины европейской сборки 1
07.07.2008 Крупнейшая миграция с Windows на Mac 1
28.04.2008 Самым счастливым периодом в жизни оказалась старость 1
18.04.2008 Ученые разгадали загадку происхождения карликовых слонов Борнео 1
25.03.2008 Пластиковые упаковки для продуктов вызывают гормональные нарушения 1
20.03.2008 Госучреждения Германии потеряли 500 компьютеров с секретными данными 1
14.03.2008 Матери-подростки менее чутко реагируют на плач собственного ребенка 1
12.03.2008 Археолог-любитель обнаружил склад орудий труда эпохи палеолита 1
04.03.2008 Храп может указывать на предрасположенность к инсульту 1
03.03.2008 В Антарктике при падении вертолета погиб ученый 1
15.02.2008 Сначала полет, потом эхолокация: исследованы самые древние останки летучей мыши 1
15.02.2008 Азартные игры в интернете чаще вызывают зависимость, чем игра в казино 1
13.02.2008 Игровая консоль стала эффективным прибором для физиотерапии 1
29.01.2008 Малоподвижный образ жизни старит 1
24.01.2008 "Марихуана в таблетках" появится на фармацевтическом рынке через 5 лет 1
22.01.2008 Одиночество заставляет нас «очеловечивать» окружающие предметы 1
15.01.2008 Психологи реабилитировали геймеров 1
09.01.2008 Виртуальная психотерапия становится все более популярной 1
09.01.2008 Использование неоднозначных аббревиатур приводит к врачебным ошибкам 1
28.12.2007 Одиночество и диплом: две стороны одной медали 1
25.12.2007 Перенесенный во время беременности грипп может отразиться на психике ребенка 1
14.12.2007 Вес новорожденного влияет на его дальнейшее психическое здоровье: исследование 1
10.12.2007 В Кении обнаружен новый вид кобры 1
06.12.2007 Из-за жалоб работников в библиотеках Парижа отключили WLAN 1
05.12.2007 Обнаружен "суперклей" времен античности 1
30.11.2007 Siemens представляет миниатюрный прибор для ультразвукового исследования 1
29.11.2007 Красное вино и лечение диабета: подробности 1
29.11.2007 Красное вино: новый способ лечения диабета 1
23.11.2007 Рыбный промысел повлиял на эволюцию рыбы 1
21.11.2007 Тяга к никотину обусловлена генетически: исследование 1
20.11.2007 Число ВИЧ-инфицированных завышено: статистическое исследование 1
20.11.2007 Техника "с человеческим лицом" продается лучше 1
20.11.2007 8 декабря Германия погрузится в темноту 1
14.11.2007 Создан новый прототип протеза руки, управляемый мозгом 1
06.11.2007 Освежители воздуха в автомобилях повышают риск развития рака 1
02.11.2007 Целебная сила золота поможет победить артрит 1
29.10.2007 Герои страдают от боли меньше, чем трусы 1
25.10.2007 Работа помогает молодым матерям справиться с депрессией 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

Die Welt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 2221 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 2
Samsung Electronics 8923 1
Microsoft Corporation 20965 1
Apple Inc - Эппл Рус 10088 1
LG Electronics 3116 1
Vodafone Group 1267 1
Deutsche Telekom 888 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Vodafone Germany 13 1
Google LLC 9405 1
Patriot Memory 50 1
Orange France Télécom 637 1
Mobilcom 91 1
E-Plus 82 1
BMW 371 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 234 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 209 1
Whirlpool 68 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 84 1
Hansa - Ханса 71 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Greenpeace - Гринпис 76 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 182 1
Электроника 92 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
QWERTY-клавиатура 631 1
Microsoft Windows 10 10088 2
Apple iPhone 5 731 1
TI OMAP 84 1
RealNetworks RealNetworks 85 1
Nintendo Wii - игровая консоль 755 1
BlackBerry Z10 25 1
Apple macOS X - Rhapsody 1392 1
Apple iMac - Серия моноблоков 428 1
Blizzard - World of Warcraft 294 1
Apple Mac mini 163 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 235 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 563 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 506 1
Microsoft Windows 1338 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2528 1
Linux OS 7164 1
Apple iOS 6194 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 1
Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 48 1
Германия - Федеративная Республика 7774 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 4
Европа 7243 2
Канада 3049 2
Великобритания - Кембридж 244 1
Нидерланды 1988 1
Германия - Берлин 570 1
Африка Южная 329 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
США - Лос-Анджелес 675 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Швеция - Стокгольм 351 1
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 342 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Австрия - Вена 144 1
Кения - Республика 123 1
США - Иллинойс 221 1
Великобритания - Бирмингем 63 1
США - Северная Каролина 232 1
США - Джорджия - Атланта 182 1
Сахара - пустыня 102 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 80 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 54 1
США - Вайоминг 53 1
Индия - Республика 4070 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Земля - планета Солнечной системы 6448 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Дания - Королевство 882 1
Швеция - Королевство 1806 1
Польша - Республика 1457 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 770 1
США - Нью-Йорк 2584 1
Бельгия - Королевство 847 1
Италия - Итальянская Республика 2815 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
Болезнь Паркинсона 101 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Engadget - Блог о технологиях 400 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Nature 696 1
Axel Springer 8 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
AppleInsider 380 1
Faulkner Information Services 100 1
Dow Jones Business News 88 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
Net Applications 114 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
University of Toronto - Университет Торонто 89 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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