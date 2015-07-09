Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Die Welt
Публикаций - 58, упоминаний - 58
Die Welt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Siemens AG - Сименс Россия 2221 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
|KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 2
|Samsung Electronics 8923 1
|Microsoft Corporation 20965 1
|Apple Inc - Эппл Рус 10088 1
|LG Electronics 3116 1
|Vodafone Group 1267 1
|Deutsche Telekom 888 1
|Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
|Vodafone Germany 13 1
|Google LLC 9405 1
|Patriot Memory 50 1
|Orange France Télécom 637 1
|Mobilcom 91 1
|E-Plus 82 1
|BMW 371 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 234 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 209 1
|Whirlpool 68 1
|Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 84 1
|Hansa - Ханса 71 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
|Microsoft Windows 10 10088 2
|Apple iPhone 5 731 1
|TI OMAP 84 1
|RealNetworks RealNetworks 85 1
|Nintendo Wii - игровая консоль 755 1
|BlackBerry Z10 25 1
|Apple macOS X - Rhapsody 1392 1
|Apple iMac - Серия моноблоков 428 1
|Blizzard - World of Warcraft 294 1
|Apple Mac mini 163 1
|UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 235 1
|Microsoft Windows XP 2284 1
|Apple MacBook - серия ноутбуков 563 1
|Apple MacBook Air - Ноутбук 506 1
|Microsoft Windows 1338 1
|Apple Mac - Apple Macintosh 2528 1
|Linux OS 7164 1
|Apple iOS 6194 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 5802 1
|ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
|Болезнь Паркинсона 101 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|CNews RND - R&D.CNews 2081 2
|Engadget - Блог о технологиях 400 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|Nature 696 1
|Axel Springer 8 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
|AppleInsider 380 1
|Faulkner Information Services 100 1
|Dow Jones Business News 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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