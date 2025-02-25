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King's College London Королевский колледж Лондона

King's College London - Королевский колледж Лондона


25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
20.06.2018 Генная терапия может эффективно лечить травмы спинного мозга 3
09.05.2018 Почему вместо загара некоторые люди получают рак 3
20.03.2016 Ученые нашли "бустер" для регенерации спинного мозга 2
28.10.2013 Повторное изобретение колеса - специально для Африки 1
10.06.2013 Ранняя диагностика хромосомных болезней стала безопасной 2
15.04.2013 Мозг мухи и человека работает одинаково? 2
21.03.2013 Восточные лекарственные травы убивают почки и вызывают рак? 1
12.03.2013 Стоматологам предложат использовать зародыши зубов 3
12.02.2013 Обнаружены 24 новых гена близорукости 2
17.12.2012 Картонный шлем эффективнее пластикового 1
26.11.2012 Нанорадуга повысит эффективность солнечных батарей 3
12.11.2012 В James Dyson Award 2012 победил проект экологической рыболовной сети 1
10.10.2012 Робот со щупальцами вместо ног может прыгать и плавать 2
02.06.2011 На огурцы поставят съедобные RFID-метки 1
06.04.2011 Клетки костного мозга могут превращаться в кожу 1
09.07.2010 IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий 2
03.02.2010 Конкурс на «Премию Джеймса Дайсона» открывается в России 1
07.07.2008 Социальные сети могут негативно влиять на восприятие реальности 1
29.01.2008 Малоподвижный образ жизни старит 2
08.11.2007 Доказано, что витамин D замедляет старение 1
06.09.2007 Ученые получат лицензии на использование эмбрионов-гибридов в исследованиях 2
13.08.2007 Веселящий газ увеличивает риск пневмонии и лихорадки 1
22.06.2007 Генная диагностика станет обычной процедурой 2
21.05.2007 Разработан простой метод идентификации наркоманов 1
25.04.2007 Новые детали механизма распознавания у молекул: подробности 2
24.04.2007 Раскрыты новые детали механизма распознавания молекул 2
12.01.2007 Близится эпоха "человекокроликов"? 2
27.04.2004 3D-микросхемы рисуются в стекле 1
25.04.2003 Сегодня двойной спирали ДНК 50 лет 1
25.04.2003 Символу генетики исполнилось 50 лет 1
25.04.2003 Символу генетики исполнилось 50 лет 1
25.04.2003 Сегодня двойной спирали ДНК 50 лет 1

Публикаций - 33, упоминаний - 53

King's College London и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Microsoft Corporation 24675 1
8272 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Технологии Будущего 149 1
Dyson 122 2
British Airways - British Midland International 126 1
ОИП ЦПИ - Объединение изобретателей и патентовладельцев - Центр практического изобретательства - Некоммерческое партнерство 1 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3351 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12106 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5357 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3750 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2159 1
Умные платформы 1700 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 1
Clone - Клонирование 494 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4619 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7115 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 1
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LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 996 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 545 1
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Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 1
Холодильник - Льдогенератор 5 1
Скрининг 154 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 129 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
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Африка - Африканский регион 3489 1
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Сингапур - Республика 1855 1
Эстония - Эстонская Республика 750 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
Малайзия 868 1
Новая Зеландия 719 1
Европа Западная 1482 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
Великобритания - Восточная Англия 28 1
Нидерланды - Эйндховен 36 1
Мали - Республика 24 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1898 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 3
Металлы - Золото - Gold 1142 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1211 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 2
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Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 2
Молекула - Molecula 1068 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 258 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 639 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 200 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 460 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
Английский язык 6661 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 847 1
Энергетика - Energy - Energetically 5130 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
The Guardian - Британская газета 364 2
Nature 811 2
New Scientist 1448 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Die Welt 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 18 1
IBM Research 108 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 5 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
РАН - Российская академия наук 1886 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 40 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 20 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 19 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 15 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 5
Red Dot Design Award 55 1
День молодёжи - 27 июня 904 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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