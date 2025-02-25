King's College London Королевский колледж Лондона
King's College London и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9449 1
|Microsoft Corporation 24675 1
|1С 8272 1
|Meta Platforms - Facebook 4445 1
|Технологии Будущего 149 1
|ОИП ЦПИ - Объединение изобретателей и патентовладельцев - Центр практического изобретательства - Некоммерческое партнерство 1 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
|The Guardian - Британская газета 364 2
|Nature 811 2
|New Scientist 1448 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Die Welt 80 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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