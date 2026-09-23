Индексная книга (каталог) CNews*
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Мали Республика
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 28
Мали и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1699 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 359 1
|ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 1
|Почта России ПАО 2389 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Волошин Александр 14 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
|Носик Антон 106 1
|Велихов Евгений 36 1
|Альтовский Евгений 42 1
|Сарсенов Сакен 10 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Костин Константин 1 1
|Круцких Андрей 1 1
|Заболотных Андрей 1 1
|Павловский Глеб 4 1
|Климашин Николай 4 1
|Нгуенья Аким 1 1
|Пфлаумер Евгений 39 1
|Исмагамбетов Талгат 2 1
|Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
|Рыков Олег 4 1
|Touré Hamadoun - Туре Хамадун 9 1
|Rogers Mike - Роджерс Майк 8 1
|Smith Paul - Смит Пол 8 1
|Путин Владимир 3470 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Дуров Павел 329 1
|Волож Аркадий 271 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Комиссаров Дмитрий 250 1
|Усманов Алишер 312 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Маркин Алексей 4 1
|Сурков Владислав 73 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Лесин Михаил 28 1
|Дуров Николай 23 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Платонов Алексей 22 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
|Oxford Economics 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.