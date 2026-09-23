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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мали Республика

Мали - Республика

СОБЫТИЯ


23.09.2026 «Корпорация Робототехники» открыла Центр искусственного интеллекта и роботизации в Мали 1
19.08.2025 Число угонов Telegram-аккаунтов за полгода увеличилось на 20% 1
14.03.2025 От Белоруссии до Никарагуа: Тюменский бизнес расширяет деловые контакты 1
10.03.2025 Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии 1
19.02.2025 «МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте 1
18.07.2023 Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания 1
04.03.2022 Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
04.04.2017 Конец эпохи: Windows больше не самая массовая ОС в интернете 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
28.10.2013 Повторное изобретение колеса - специально для Африки 1
27.02.2013 Как прячутся от беспилотников 1
12.11.2012 Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
17.04.2012 Обзор "карманной" Hi-End акустики JBL Jembe 1
01.12.2011 Казахстанский портал «электронного правительства» ежедневно посещают около 25 тыс. пользователей 1
20.05.2008 Apple iPhone появится еще в 17 странах 1
29.10.2007 В ООН внесен проект резолюции о предотвращении использования ИКТ в террористических целях 1
26.04.2007 Британский банк семян пополнился миллиардным образцом 1
27.02.2006 Европейские визы подорожают из-за биометрии? 1
26.11.2003 Россия - 64-я в мире по телекоммуникациям 1
20.01.2003 Alcatel построит GSM-сеть для малийского сотового оператора Ikatel 1
30.12.2002 "МегаФон" расширил возможности роуминга для своих абонентов 1
31.10.2000 В интернете всего 1% африканцев 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Мали и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10907 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1365 3
Новые облачные технологии (НОТ) 494 2
Telegram Group 2988 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 1
Фирма АС 5 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 1
Cellcom Israel - Селком 27 1
МегаФон - Мобиком 230 1
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Malitel 1 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 33 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 32 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 962 1
Yandex - Яндекс 9340 1
Microsoft Corporation 25856 1
Huawei 4705 1
Apple Inc 13264 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5822 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3162 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Vodafone Group 1413 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 491 1
AT&T Inc 1726 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Samsung - Harman - JBL 245 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 1
Coinbase 71 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 359 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 1
Почта России ПАО 2389 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Рабочая партия Курдистана - Курдская рабочая партия - Partiya Karkerên Kurdistan - Kürdistan İşçi Partisi 2 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3680 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4977 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 557 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1216 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 255 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 283 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
World Wide Web Foundation 6 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29855 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9649 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9667 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4022 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15535 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9407 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6628 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12321 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9685 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2913 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9372 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2622 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5887 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2648 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11919 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4596 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1397 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 344 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 161 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1447 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 642 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 999 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 646 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18477 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5939 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 386 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4783 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1382 3
Linux OS 11634 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 159 1
FreePik 1877 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 16 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1050 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7685 1
Google Android 15339 1
Apple iOS 8639 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3583 1
Новые облачные технологии - МойОфис 966 1
Microsoft Windows 16989 1
Apple - App Store 3143 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1639 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1765 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 45 1
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E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1053 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 50 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 81 1
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Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Носик Антон 106 1
Велихов Евгений 36 1
Альтовский Евгений 42 1
Сарсенов Сакен 10 1
Шерстюк Владислав 8 1
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Круцких Андрей 1 1
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Павловский Глеб 4 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1139 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
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