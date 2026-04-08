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Эфиопия Федеративная Демократическая Республика
СОБЫТИЯ
|08.04.2026
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На Wildberries станут доступны товары продавцов из Эфиопии
этом CNews сообщили представители RWB. «Мы видим огромный потенциал развития электронной торговли в Эфиопии. Это самый быстрорастущий рынок Восточной Африки, страна с молодым населением, почти
|30.03.2026
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Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
йте начнем с оценки уровня научно-технологического развития ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии — какие шансы у них стать новыми «тиграми» в плане темпов роста экономики? Некоторые
|29.07.2025
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Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
ся из мантии Земли, словно пульсирующее сердцебиение самой планеты. Глубоко под Афарским разломом в Эфиопии эти геологические биения оказались достаточно мощными, чтобы истончить земную кору, м
|13.05.2016
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В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эксплуатацию национальной платежной системы Эфиопии — EthSwitch S.C. — на базе решений семейства SmartVista. Как результат, впервые в стране все розничные банки (17 кредитных организаций) работают в едином платежном пространстве, сообщил
|27.08.2014
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EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ
tch (Эфиопия) выбрала семейство продуктов SmartVista для построения единого платежного пространства Эфиопии. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных
|15.06.2012
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За использование Skype могут посадить на 15 лет
Правительство Эфиопии приняло новый закон, согласно которому в стране является незаконным использование Sky
|15.02.2012
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Эфиопия первой из африканских неарабских стран появится на спутнике в Европе
торая является ветвью православного христианства. Правительство Мелеса Зенауи, пришедшее к власти в Эфиопии в 1991 году после свержения «марксистского» правительства Менгисту Хайле Мариама, пер
|17.11.2006
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг с Эфиопией и Таджикистаном
17 ноября открылся коммерческий роуминг для абонентов сети «МегаФон Северо-Запад» в сетях Ethiopian Telecommunications Corporation (ETC) (Эфиопия, GSM 900). Также открылся коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» в сети TT Mobile, Close Joint Stock Company (Таджикистан).
|21.09.2006
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В Эфиопии найдены самые древние останки человекоподобного существа
Антропологи обнаружили в регионе Дикика в долине реки Аваш (Эфиопия) скелет трехлетней девочки, жившей около 3,3 млн. лет назад, сообщает NewScientist. Это самые древние и наиболее хорошо сохранившиеся ископаемые детские останки. Первые фрагменты скелет
|21.09.2006
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В Эфиопии найдены самые древние останки человекоподобного существа
Антропологи обнаружили в регионе Дикика в долине реки Аваш (Эфиопия) скелет трехлетней девочки, жившей около 3,3 млн. лет назад, сообщает NewScientist. Это самые древние и наиболее хорошо сохранившиеся ископаемые детские останки. Первые фрагменты скелет
Эфиопия и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеглов Петр 85 4
|Макаров Валентин 251 3
|Комлев Николай 113 2
|Гачко Дмитрий 49 2
|Воронков Илья 12 2
|Berg Daryl - Берг Дэрил 4 2
|Путин Владимир 3454 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Дуров Павел 329 2
|Дягилев Василий 84 2
|Ведяхин Александр 180 2
|Фролов Павел 86 2
|Голованов Сергей 77 1
|Коган Александр 10 1
|Маркин Алексей 4 1
|Незнамов Андрей 11 1
|Безруков Андрей 33 1
|Фрадков Михаил 161 1
|Дуров Николай 23 1
|Прянишников Николай 316 1
|Алиханов Антон 41 1
|Моисеев Дмитрий 13 1
|Положевец Петр 7 1
|Белостоцкий Сергей 17 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Ambani Anil - Амбани Анил 9 1
|Скакунов Александр 29 1
|Мурычев Александр 5 1
|Демидов Михаил 134 1
|Lopez-Claros Augusto - Лопес-Кларос Аугусто 1 1
|Истомин Максим 26 1
|Гафарова Елена 26 1
|Баранов Олег 18 1
|Галеев Артур 13 1
|Попова Наталья 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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