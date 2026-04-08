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Индексная книга (каталог) CNews*
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Эфиопия Федеративная Демократическая Республика

Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика

СОБЫТИЯ


08.04.2026 На Wildberries станут доступны товары продавцов из Эфиопии

этом CNews сообщили представители RWB. «Мы видим огромный потенциал развития электронной торговли в Эфиопии. Это самый быстрорастущий рынок Восточной Африки, страна с молодым населением, почти

30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

йте начнем с оценки уровня научно-технологического развития ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии — какие шансы у них стать новыми «тиграми» в плане темпов роста экономики? Некоторые

29.07.2025 Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

ся из мантии Земли, словно пульсирующее сердцебиение самой планеты. Глубоко под Афарским разломом в Эфиопии эти геологические биения оказались достаточно мощными, чтобы истончить земную кору, м
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эксплуатацию национальной платежной системы Эфиопии — EthSwitch S.C. — на базе решений семейства SmartVista. Как результат, впервые в стране все розничные банки (17 кредитных организаций) работают в едином платежном пространстве, сообщил
27.08.2014 EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ

tch (Эфиопия) выбрала семейство продуктов SmartVista для построения единого платежного пространства Эфиопии. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных

15.06.2012 За использование Skype могут посадить на 15 лет

Правительство Эфиопии приняло новый закон, согласно которому в стране является незаконным использование Sky
15.02.2012 Эфиопия первой из африканских неарабских стран появится на спутнике в Европе

торая является ветвью православного христианства. Правительство Мелеса Зенауи, пришедшее к власти в Эфиопии в 1991 году после свержения «марксистского» правительства Менгисту Хайле Мариама, пер
17.11.2006 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг с Эфиопией и Таджикистаном

17 ноября открылся коммерческий роуминг для абонентов сети «МегаФон Северо-Запад» в сетях Ethiopian Telecommunications Corporation (ETC) (Эфиопия, GSM 900). Также открылся коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» в сети TT Mobile, Close Joint Stock Company (Таджикистан).
21.09.2006 В Эфиопии найдены самые древние останки человекоподобного существа

Антропологи обнаружили в регионе Дикика в долине реки Аваш (Эфиопия) скелет трехлетней девочки, жившей около 3,3 млн. лет назад, сообщает NewScientist. Это самые древние и наиболее хорошо сохранившиеся ископаемые детские останки. Первые фрагменты скелет
21.09.2006 В Эфиопии найдены самые древние останки человекоподобного существа

Антропологи обнаружили в регионе Дикика в долине реки Аваш (Эфиопия) скелет трехлетней девочки, жившей около 3,3 млн. лет назад, сообщает NewScientist. Это самые древние и наиболее хорошо сохранившиеся ископаемые детские останки. Первые фрагменты скелет

Публикаций - 99, упоминаний - 113

Эфиопия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МегаФон 10742 6
Huawei 4677 5
Google LLC 12690 4
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Apple Inc 13156 4
Transsion Holdings 69 3
Samsung Electronics 11065 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Dropbox 527 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 3
Hacking Team 17 2
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 2
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Check Point Software Technologies 829 2
Telegram Group 2940 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
The Citizen Lab 25 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
Moxa - Моха 34 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 1
Nvidia Corp 4002 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Tata Consultancy Services 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Visa International 1993 3
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Держава АКБ 44 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Krups 31 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Oman Arab Bank 7 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
КамАЗ Автоприцеп 3 1
101Hotels.com 456 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 1
Датабанк - Ижкомбанк 4 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Inbursa 2 1
Tata Group 25 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Казанский кремль - музейный комплекс 15 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правительство Уганды 2 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
World Wide Web Foundation 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Linux OS 11533 5
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 4
Google Android 15244 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 2
Transsion Holdings - Tecno W - серия смартфонов 4 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
ROBBO - РОББО Клуб 23 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple - App Store 3109 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 2
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Щеглов Петр 85 4
Макаров Валентин 251 3
Комлев Николай 113 2
Гачко Дмитрий 49 2
Воронков Илья 12 2
Berg Daryl - Берг Дэрил 4 2
Путин Владимир 3454 2
Мельникова Анастасия 440 2
Дуров Павел 329 2
Дягилев Василий 84 2
Ведяхин Александр 180 2
Фролов Павел 86 2
Голованов Сергей 77 1
Коган Александр 10 1
Маркин Алексей 4 1
Незнамов Андрей 11 1
Безруков Андрей 33 1
Фрадков Михаил 161 1
Дуров Николай 23 1
Прянишников Николай 316 1
Алиханов Антон 41 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Положевец Петр 7 1
Белостоцкий Сергей 17 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Булгаков Кирилл 133 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Новицкий Евгений 32 1
Ambani Anil - Амбани Анил 9 1
Скакунов Александр 29 1
Мурычев Александр 5 1
Демидов Михаил 134 1
Lopez-Claros Augusto - Лопес-Кларос Аугусто 1 1
Истомин Максим 26 1
Гафарова Елена 26 1
Баранов Олег 18 1
Галеев Артур 13 1
Попова Наталья 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Африка - Африканский регион 3641 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
Египет - Арабская Республика 1100 33
Индия - Bharat 5870 29
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 26
Европа 24964 25
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