Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184916
ИКТ 14351
Организации 11140
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3520
Системы 26317
Персоны 79564
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Hacking Team


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.10.2025 Впервые обнаружено использование шпионского ПО от бывшей HackingTeam в реальных кибератаках 1
21.06.2022 Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android 1
17.03.2021 Крупный разработчик шпионского ПО, сотрудничавший с силовиками, внезапно стал банкротом 1
05.10.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
27.03.2018 ESET обнаружила новые образцы шпионского софта Hacking Team 1
19.11.2015 Кибератаки стали оказывать влияние на реальную жизнь людей и организаций 1
09.09.2015 Похитившие сотни миллионов долларов хакеры вернулись в Россию 1
23.07.2015 Поставщик шпионского ПО годами имел доступ ко всем Android-устройствам 1
14.07.2015 Популярный браузер ввел тотальную блокировку Adobe Flash 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
07.05.2013 Дорогая программа для госшпионажа за гражданами оказалась заурядным трояном 1
02.12.2011 Wikileaks: известные российские ИТ-компании помогают спецслужбам следить за людьми 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Hacking Team и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5216 4
Google LLC 12168 3
X Corp - Twitter 2902 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
ESET - ESET Software 1146 2
Meta Platforms - Facebook 4514 2
Trend Micro 628 2
Lookout 36 1
Adobe Macromedia 218 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
Avid Life Media 2 1
NSO Group 33 1
Turla - Хакерская группировка 21 1
Gamma Group 6 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Apple Inc 12550 1
Amazon Inc - Amazon.com 3106 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Telegram Group 2477 1
Adobe Systems 1570 1
The Citizen Lab 24 1
Samsung Electronics 10564 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1565 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 329 1
BBK OPPO Electronics 415 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Gamma International GmbH 4 1
Mozilla Foundation 205 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 4 1
Mossack Fonseca 5 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Cayman National Bank 1 1
Yara - Яра 18 1
ГПБ - Газпромбанк 1153 1
Microsoft - LinkedIn 677 1
Альфа-Банк 1850 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5728 7
Судебная власть - Judicial power 2394 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3335 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5168 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31068 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13489 12
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2336 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6920 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31644 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7697 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7479 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8853 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16616 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 849 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3249 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26929 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25422 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1694 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1708 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14281 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1566 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2428 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71934 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9650 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13258 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2278 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8072 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2553 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4311 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1607 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5776 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1324 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 739 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 956 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 408 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5774 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 173 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4660 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25415 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5389 1
Google Android устройства-девайсы 775 1
Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 72 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 42 1
Google Android 14572 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5084 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 2
Apple iOS 8177 2
Microsoft Windows 16225 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5108 1
NSO Group - Pegasus 96 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 685 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 315 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 119 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 146 1
Linux OS 10775 1
Apple iPad 3914 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7303 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1194 1
Google Play - Google Store - Android Market 3409 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2017 1
Mozilla Firefox - браузер 1914 1
Google Chrome - браузер 1632 1
Rakuten Viber 642 1
Tencent WeChat - мессенджер 157 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 609 1
Oxygen Software - Мобильный криминалист 8 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 233 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 390 1
Android WiFi Finder 4 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 83 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 951 1
Microsoft Office 3917 1
Голованов Сергей 67 2
Schmidt Mark - Шмидт Марк 1 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 1
Кузнецов Игорь 19 1
Гончаров Максим 3 1
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 1
Kellermann Tom - Келлерман Том 5 1
Песков Дмитрий 112 1
Наместников Юрий 40 1
Улюкаев Алексей 31 1
Best Emma - Бест Эмма 1 1
Fisher Phineas - Фишер Финеас 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1018 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Водясов Алексей 222 1
Италия - Итальянская Республика 4419 8
Россия - РФ - Российская федерация 154966 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53247 7
Германия - Федеративная Республика 12904 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13531 3
Турция - Турецкая республика 2471 3
Казахстан - Республика 5765 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1136 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1052 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1392 3
Европа 24576 3
Оман Султанат 120 2
Южная Корея - Республика 6823 2
Испания - Королевство 3755 2
Польша - Республика 1997 2
Узбекистан - Республика 1857 2
Венгрия 847 2
Саудовская Аравия - Королевство 628 2
Малайзия 889 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 2
Таиланд - Королевство 854 2
Египет - Арабская Республика 1043 2
Чили - Республика 482 2
Монголия 363 2
Нигерия - Федеративная Республика 327 2
Марокко - Королевство 213 2
Колумбия - Республика 536 2
Судан - Республика 106 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Панама - Республика 109 2
Азия - Азиатский регион 5718 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 1
Великобритания - Остров Мэн 81 1
Гондурас - Республика 39 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 743 1
Великобритания - Северная Ирландия 62 1
Панама - Панамский канал 16 1
Италия - Неаполь 20 1
Америка Южная 867 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54459 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50777 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6815 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 545 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3668 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5233 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1095 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6268 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 660 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10434 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 1
Exodus 73 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1112 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7430 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8272 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17223 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6306 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1797 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10582 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 497 1
НКО - Некоммерческая организация 543 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11623 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 551 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1043 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
WikiLeaks 120 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1245 1
The Register - The Register Hardware 1675 1
The Washington Post 341 1
The Intercept 12 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 347 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 959 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395462, в очереди разбора - 732045.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/