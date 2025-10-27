Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hacking Team
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Hacking Team и организации, системы, технологии, персоны:
|ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
|WikiLeaks 120 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1245 1
|The Register - The Register Hardware 1675 1
|The Washington Post 341 1
|The Intercept 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395462, в очереди разбора - 732045.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.