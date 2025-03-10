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Oxygen Software Мобильный криминалист


10.03.2025 У российских силовиков дефицит аппаратуры для взлома смартфонов. Иностранную не продают, отечественной почти нет 1
26.01.2023 Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы 1
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 2
02.12.2011 Wikileaks: известные российские ИТ-компании помогают спецслужбам следить за людьми 1
22.05.2008 «Мобильный Криминалист 2» извлекает максимум данных из памяти мобильника 4
30.01.2008 «Мобильный Криминалист 2.18» помогает в борьбе с преступностью 1
18.04.2007 «Мобильный криминалист» пришел в Россию 3

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Oxygen Software и организации, системы, технологии, персоны:

Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 5
Samsung Electronics 10300 4
Cellebrite 21 3
ЛАН-проект 11 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 3
Lenovo Motorola 3502 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 3
Apple Inc 12170 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Vertu 117 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
LG Electronics 3622 1
MediaTek - Ralink 530 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
Экспертэкспресс 5 1
X Corp - Twitter 2851 1
Snapchat 131 1
Google LLC 11851 1
Grayshift 3 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Microsoft Corporation 24701 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Hacking Team 13 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 3
Microsoft - LinkedIn 652 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5494 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 686 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1142 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 9 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8529 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24656 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28006 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4815 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 3
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 165 2
Google Android устройства-девайсы 729 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 306 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1030 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1484 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 248 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2248 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9243 1
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Rakuten Viber 628 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Голубев Николай 1 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Крохин Сергей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145942 7
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 756 3
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Израиль 2742 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1387 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2851 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6210 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 510 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 228 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3511 1
WikiLeaks 119 1
The Washington Post 336 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1905 1
Тайга.инфо 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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