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Радиовещание Radio broadcasting FM-радиовещание FM-тюнер FM-радиоприемник FM-трансмиттер ФМ-радио УКВ Ультракороткие волны

Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны

1950 год, СССР Радиоприёмник «Москвич». Советский плакат «Покупайте трёхламповый радиоприёмник «Москвич». Художник А. Лавров. «Москвич» — наименование (торговая марка) ряда ламповых радиовещательных приёмников, выпускавшихся с 1946 года на Московском радиозаводе и других предприятиях СССР. Модель «Москвич-В» — один из самых массовых советских приёмников 1950-х гг., выпускался семью заводами с 1949 по 1957 г. общим тиражом более 2 млн штук. В дореформенных ценах себестоимость радиоприёмника "Москвич-В" составляла 172 рубля, в розничной сети он продавался за 212 рублей. Средняя зарплата рабочего в те годы была 600-700 рублей. 1950 год, СССР Радиоприёмник «Москвич». Советский плакат «Покупайте трёхламповый радиоприёмник «Москвич». Художник А. Лавров. «Москвич» — наименование (торговая марка) ряда ламповых радиовещательных приёмников, выпускавшихся с 1946 года на Московском радиозаводе и других предприятиях СССР. Модель «Москвич-В» — один из самых массовых советских приёмников 1950-х гг., выпускался семью заводами с 1949 по 1957 г. общим тиражом более 2 млн штук. В дореформенных ценах себестоимость радиоприёмника "Москвич-В" составляла 172 рубля, в розничной сети он продавался за 212 рублей. Средняя зарплата рабочего в те годы была 600-700 рублей.
1950 год, СССР Радиоприёмник «Москвич». Советский плакат «Покупайте трёхламповый радиоприёмник «Москвич». Художник А. Лавров. «Москвич» — наименование (торговая марка) ряда ламповых радиовещательных приёмников, выпускавшихся с 1946 года на Московском радиозаводе и других предприятиях СССР. Модель «Москвич-В» — один из самых массовых советских приёмников 1950-х гг., выпускался семью заводами с 1949 по 1957 г. общим тиражом более 2 млн штук. В дореформенных ценах себестоимость радиоприёмника "Москвич-В" составляла 172 рубля, в розничной сети он продавался за 212 рублей. Средняя зарплата рабочего в те годы была 600-700 рублей.


11.10.2024 Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще

С первого сентября 2024 г. число переносов мобильных номеров от одного оператора к другому выросло на 20%., подсчитали в НИИ «Радио». Такое увеличение связано с вступлением в силу новых правил оказания услуг телефонной связи (Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Российской
04.10.2024 Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех

мониторинга транспорта Fort Monitor. Главное новшество версии 3.27.1 — решение проблемы искажения трека автотранспорта и связанных с ним параметров — пробега, скорости, расхода топлива — в результате радио-электронного воздействия. В Fort Monitor v. 3.27.1 сразу два источника для коррекции — данные с СAN-шины и LBS от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители Fort Monitor. «В последне
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ»

При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» Во времена подкастов и TikTok, когда каждый может говорить на любую тему и аудиторию, радио тем не менее остается не просто средством массовой информации, а частью наше
02.09.2024 «Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей

». Раздел доступен бесплатно в рамках подписки «Прайм» и открывается в один клик по кнопке прямо в главном меню приложения. «Звук» запустил сразу несколько нововведений: три уникальные волны детского радио для разных возрастов, учебники для школьников и отдельную вкладку с полезным контентом для родителей. Каталог с детскими аудиокнигами, песнями и подкастами серьезно дополнен новинками и э
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта  

Студия нейропродакшена «Газпром-Медиа Холдинга» D.lab совместно с ГПМ Радио разработали и выпустили первый анимированный искусственным интеллектом аудиоподкаст — мульткаст «Детского радио» «Новые приключения Веснушки и Кипятоши». Первая восьмиминутная сери
09.01.2024 Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования

Смена собственников Нижегородское ООО «Радио Гигабит Системс» 22 декабря 2023 г. сменило собственников, как обнаружил «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс». Ранее ООО «Радио Гигабит Системс» принадлежала на 99,96% американско
16.11.2023 «Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy

веденные искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Образцы созданы с помощью собственного решения D.lab. Теперь студия переходит к тестированию своих технологий на проектах «Детского радио», Rutube, Premier и Yappy. Об Этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга». Решение D.lab позволяет создавать новые форматы контента. Например, анимированные пересказы литер
17.10.2023 «Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу

Российский медиахолдинг «Русская медиагруппа», расширяет присутствие в цифровой среде и запускает единую платформу, которая объединит стриминговые потоки с музыкой радиостанций холдинга: «Русского радио», радио Maximum, DFM, Monte Carlo и «Хит FM». Об этом CNews сообщили представители «Русской медиагруппы». В настоящее время холдинг формирует пять стриминговых платформ, каждая из

03.08.2023 «Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине

FM-радиостанциями в разделе «Музыка» со списком федеральных станций, доступных для прослушивания. «Радио FM» доступно в десктопной версии соцсети и мобильных приложениях ОК на iOS и Android. О
29.09.2022 НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции

В НИИ «Радио» завершили полевые испытания первой российской базовой станции LTE, работающей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИ
04.07.2022 НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ

НИИ «Радио» завершил второй этап реорганизации – с 1 июля 2022 г. институт преобразован из ФГУП в ФГБУ. Работа проведена в соответствии с указом Президента России Владимира Путина от 29 ноября 2021

28.06.2022 База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО

С 28 июня 2022 г. база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили в НИИ Радио, операторе базы данных. Теперь переход абонентов от одного мобильного оператора к другому будет происходить с помощью российского программно-аппаратного комплекса БДПН 2.0, разработчиком

29.04.2022 Завершен первый этап преобразования НИИ Радио

НИИ Радио завершил первый этап реорганизации – 27 апреля 2022 г. к институту присоединили ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи). Работа проведена в соответствии с указом Прези
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу

льный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров анонсировал запуск аудиосервиса «Аудиоклуб». На новой платформе в том числе будут представлены аудиоресурсы холдинга, включая радиостанции «ГПМ Радио». Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга». «Мы хотим, чтобы “Аудиоклуб” стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стр
15.04.2022 В НИИ «Радио» испытали новую российскую базовую станцию LTE

В НИИ «Радио» протестировали первую российскую базовую станцию LTE, работающую в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС). Базовая с
02.02.2022 В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет

Еще один диапазон для российских 5G-сетей Подведомственный российскому Минцифры России НИИ «Радио» сообщил CNews о начале тестирования первого в мире оборудования для сетей 5G+, работающего в диапазоне 6 ГГц. Испытания проводятся совместно с китайской компанией Huawei – разработчиком

02.02.2022 В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц

НИИ Радио, подведомственный Минцифры России, совместно с Huawei тестирует в Москве оборудование для обслуживания сетей 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 ГГц. Основная цель – оценить функциональные возможност
01.12.2021 К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи

Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомс
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой

НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) определился с тем, кто станет для него в интересах министерства осуществлять на
27.01.2021 Российскому ТВ и радио разрешили отключить стереозвук из-за коронавируса

о льготный режим для телерадиовещателей Минцифры сообщило о намерении продлить срок действия своего приказа «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного и радиовещания». Приказ был подписан 15 июня 2020 г., он действовал до конца 2020 г. Сейчас его срок действия продлевается до конца 2021 г. Приказ является вынужденной мерой, принятой в рамках па
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G

НИИ «Радио» и Nokia во исполнение решения Государственной комиссии по радиочастотам проводят успешное тестирование функциональности технологии 5G с поддержкой коммерчески доступного режима динамичес
19.09.2019 Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся

Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney уже можно не покидая сервиса. Для этого достаточно попросить Марусю включить радиостанцию. Пользователи приложения могут слушать хиты мировых

04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга

этим в Москве и Санкт-Петербурге все новые дома по-прежнему должны подключаться к сетям проводного радио. Битва с «Ростехом» и детищем Ротенбергов РСВО уже давно ищет пути диверсификации. Ране
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио

евизионные радиовещательные телеканалы). В отчете госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), посвященном тестированию РАВИС, говорится, что уровень помех от работающих по

15.03.2019 В «умных» колонках с Алисой появилось радио

box теперь могут слушать радиостанции, такие как «Европа Плюс», «Авторадио» или «Эхо Москвы». В «Яндекс.Станции» и других «умных» колонках с Алисой доступны десятки радиостанций, в том числе «Русское радио», Love Radio, «Серебряный дождь». Чтобы включить радио, достаточно сказать: «Алиса, включи 91,2» или «Алиса, включи радио «Максимум». Алиса определит, где находится человек,
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио

Спасение НИИ Радио Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорения за счет получения из бюджета порядка 666,7 млн руб. в виде субсид
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали

суждение деталей, заявил директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Газпром-медиа радио» Юрий Анисимов. Предполагается, что плеер будет запущен в первой половине лета 2019 г.

04.10.2018 В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания

— заявили в пресс-службе организации. Между тем, в России существует собственный стандарт цифрового радио — РАВИС, созданный компанией «Сад-ком». Как и DRM+, он ориентирован на диапазон УКВ I,

16.04.2018 Власти запускают в России цифровое радио

ГКРЧ рассмотрит вопрос о цифровом радио стандарта DAB+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, нам
20.12.2017 95% жителей Якутии получили доступ к цифровому ТВ и радио

пустила в эфирное вещание 150 телевизионных станций на территории региона. В настоящий момент около миллиона жителей республики получили возможность бесплатно смотреть популярные телеканалы и слушать радио в цифровом формате. 20 декабря 2017 г. в Якутске прошла торжественная церемония, посвященная завершению работ и награждению участников проекта по реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания
29.09.2017 Власти США потребовали от Apple активировать на iPhone несуществующие чипы

m, не продают Apple готовые детали, а кастомизируют их под задачи компании. В итоге, чтобы включить FM-приемник на моделях старше iPhone 7, эти аппараты нужно разобрать и модифицировать.Подопле
25.09.2017 Huawei и Intel протестирует совместимость на базе стандарта «нового радио»

Huawei объявила о сотрудничестве с Intel и представила проект тестирования совместимости Interoperability Development Testing (IODT) на базе разработанного консорциумом 3GPP стандарта «нового радио» (NR) для сетей 5G. Это партнерство свидетельствует о быстрой эволюции отрасли и ее готовности к предстоящему комплексному коммерческому запуску технологий 5G в соответствии с едиными ста
14.02.2017 3i Technologies представил облачный сервис для профессиональной обработки ТВ и радио-контента

зработанный для профессиональной обработки речевых данных из медийного контента – 3i Speech Recognition API. Как рассказали CNews в компании, сервис позволяет с точностью более 90% переводить теле- и радио-эфиры и медиа-архивы ТВ-каналов и радиостанций в текстовый формат.3i Speech Recognition API работает с аудио и видео любой длительности. Сервис обрабатывает загруженные в облако файлы в н
19.10.2016 «Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания

Универсальный оператор связи «Обит» построил и запустил в эксплуатацию собственную сеть проводного радиовещания. Это позволит компании напрямую организовывать радиофикацию строящихся и реконструируемых объектов жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря этой услуге оператор в ближайшие год
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web

дения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, театра и рекламного бизнеса. Неотъемлемой составляющей технического оснащения ву
30.08.2016 Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570

ован с модемом 2CA стандарта LTE Cat. 4 и способен осуществлять подключение как к Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио, так и к глобальной спутниковой навигационной системе (ГНСС), сообщили CNews в Samsu
06.06.2016 Huawei провела тестирование ключевых технологий 5G

рабочей группой IMT-2020 5G. В апреле 2016 года в г. Чэнду (Китай) были проведены испытания макросот на открытой площадке с использованием целого ряда базовых технологий реализации и интегрированного радио интерфейса 5G. Результаты испытаний показали, что новая технология радио интерфейса 5G может значительно повысить эффективность использования спектра, отвечая различным сервисным т
22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война

нслируются российские радиостанции. Суд удовлетворил заявление «Ретро». Теперь указанный сайт должен прекратить вещание данной радиостанции, иначе Роскомнадзор включит его в реестр запрещенных сайтов.Радио «Ретро» было создано в 1990-х годах. В 2003 г. состоялся перезапуск проекта под брендом «Ретро ФМ». Станция транслирует музыку 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Радиостанция также известна с
17.12.2015 На «Яндекс.Радио» появилась личная станция

На «Яндекс.Радио» появилась личная станция. Там может звучать музыка любого жанра или эпохи, но только та, которая отвечает вкусу пользователя, сообщили CNews в компании «Яндекс». Как и другие станции сер
19.11.2015 Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве

18 ноября в рамках международной выставки профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства Natexpo 2015 состоялось подписание меморандума о


Публикаций - 3717, упоминаний - 4316

Радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 337
Samsung Electronics 10186 331
Sony 6528 220
Apple Inc 11953 220
Microsoft Corporation 24488 181
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 154
Google LLC 11677 143
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 141
LG Electronics 3606 127
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12135 126
Lenovo Motorola 3499 126
Philips 2046 118
МегаФон 8544 109
Ростелеком 9545 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8660 108
HTC Corporation 1498 106
Yandex - Яндекс 7105 105
Intel Corporation 12111 102
Meta Platforms - Facebook 4426 98
Siemens AG - Siemens Group 2581 95
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 84
X Corp - Twitter 2840 83
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 558 76
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3197 72
iRiver 181 68
Huawei 3862 61
Fly - Explay - Эксплей 240 56
Qualcomm Technologies 1796 50
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2847 49
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 46
IBM - International Business Machines Corp 9415 44
ДОК 823 43
Цифра ГК 2385 42
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 90 41
ASUS - AsusTek Computer Inc 2033 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3728 41
Cowon Systems 72 40
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 38
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 37
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2518 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
Россети Ленэнерго 1700 40
Carl Zeiss AG 293 38
Связной ГК 1366 36
Лента - Сеть розничной торговли 2036 30
Евросеть 1404 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7103 24
Dixis - Диксис 359 23
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 22
Газпром ПАО 1330 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2254 19
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 19
РЖД - Российские железные дороги 1875 17
101Hotels.com 456 17
BMW Group 438 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 16
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 14
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 461 14
Совкомбанк Совесть 271 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2714 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 241 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 829 13
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 235 13
eBay Inc 1618 13
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 459 12
Walt Disney Company 620 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 12
Nike 183 12
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 287 12
Почта России ПАО 2089 12
Белый Ветер 356 12
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 269 11
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 11
Yamaha - Ямаха 107 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 11
Возрождение - Коммерческий банк 343 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 10
Boeing 1008 10
Visa International 1942 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11320 226
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5793 107
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2674 107
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4893 99
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4416 95
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 82
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5371 74
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2957 74
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2445 59
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 56
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2640 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3072 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3233 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4610 38
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3283 35
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 571 35
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1843 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2165 33
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 293 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1764 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2683 24
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 23
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2999 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3905 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1976 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 246 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 639 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1066 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 965 15
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 436 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1916 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 13
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 610 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2830 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 344
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 80
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 22
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 13
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 12
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 12
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 10
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 130 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 6
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 248 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 3
Единая Россия - Политическая партия 290 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48901 1060
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12381 802
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24162 799
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27600 776
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3902 761
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7071 736
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9288 736
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23731 714
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4621 708
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6000 688
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9475 645
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23729 635
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9875 615
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12385 612
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20549 482
Наушники - Headphones 3929 475
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13611 469
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63977 443
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24869 424
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10026 422
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6333 392
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5985 348
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 348
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3761 348
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20263 344
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4683 334
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1122 328
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6882 322
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9140 314
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7026 311
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5635 307
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2790 298
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13812 293
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6370 292
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7413 270
Карты памяти - Запоминающее устройство 2251 270
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16008 265
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2259 258
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8352 249
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2068 239
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4935 427
Google Android 13853 298
Samsung SVR-диктофон 452 207
Microsoft Windows 15493 150
Apple iPod 1536 149
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 130
Apple iPhone - серия смартфонов 7028 128
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2694 121
Microsoft Windows 2000 8660 113
Nokia Symbian OS 1398 101
Oracle Java - язык программирования 3007 87
Apple iOS 7637 84
Nokia Nseries 536 79
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 72
Google YouTube - Видеохостинг 2701 68
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1537 68
Google Play - Google Store - Android Market 3256 68
Apple iPhone 6 4861 67
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 341 65
Sony Walkman 285 64
Linux OS 9731 63
Microsoft Skype 2054 61
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 60
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1986 57
Apple iTunes Store 1064 56
VK - Mail.ru Одноклассники 1758 51
Microsoft Office 3689 50
Apple iPod nano 215 49
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 48
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 47
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 681 46
Microsoft Windows Mobile 6 250 46
Nokia Sseries - серия телефонов 148 39
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 492 38
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 624 38
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 38
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 67 38
Apple iPod Touch 744 38
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 38
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 37
Путин Владимир 3113 66
Ксенин Алекс 311 41
Щеголев Игорь 698 33
Иванов Олег 141 25
Никифоров Николай 1135 24
Медведев Дмитрий 1652 23
Сергеев Иван 74 23
Рейман Леонид 1048 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 22
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 19
Мардер Наум 116 15
Симонов Игорь 102 15
Набоков Сергей 27 14
Истомин Максим 26 13
Кожевников Алексей 65 12
Жаров Александр 174 12
Малинин Александр 40 12
Валяева Елизавета 72 11
Духовницкий Олег 91 11
Малафеев Андрей 51 10
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 170 10
Николаев Григорий 10 9
Ротенберг Аркадий 52 9
Ротенберг Игорь 37 9
Шадаев Максут 956 8
Сорокин Андрей 23 8
Мишустин Михаил 653 8
Иванюк Вячеслав 14 8
Наумов Максим 98 8
Ситников Сергей 78 8
Урусов Александр 17 8
Солонин Виталий 89 7
Ширшов Павел 76 7
Чернышенко Дмитрий 560 7
Речменский Игорь 20 7
Фрадков Михаил 160 7
Москалева Татьяна 73 7
Попова Мария 141 7
Скляр Геннадий 32 6
Массух Илья 229 6
Россия - РФ - Российская федерация 141287 1728
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51792 568
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42586 483
Европа 21663 366
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16761 282
Южная Корея - Республика 6600 243
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14118 230
Япония 13236 189
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13272 187
Германия - Федеративная Республика 12621 178
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17113 168
Земля - планета Солнечной системы 10318 134
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14032 133
Финляндия - Финляндская Республика 3586 132
Солнце - звезда Солнечной системы 5126 126
Франция - Французская Республика 7798 120
Азия - Азиатский регион 5446 107
Украина 7562 85
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7283 82
Швеция - Королевство 3609 81
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2850 75
Канада 4854 65
Китай - Тайвань 3938 64
Индия - Bharat 5387 63
Испания - Королевство 3696 63
Беларусь - Белоруссия 5559 62
Италия - Итальянская Республика 4334 55
Африка - Африканский регион 3443 51
Казахстан - Республика 5473 51
Нидерланды 3489 42
Европа Восточная 3066 42
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2608 40
Америка Северная - Североамериканский регион 3317 40
Ближний Восток 2911 39
США - Нью-Йорк 3087 39
Израиль 2714 38
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2825 34
США - Калифорния 4582 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3033 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50040 550
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18033 292
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28386 264
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10833 261
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23592 241
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47240 212
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4860 202
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9787 193
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4964 173
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5640 163
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8570 140
Английский язык 6522 136
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16051 122
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7895 117
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5402 114
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13807 109
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2684 105
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2567 96
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5649 93
Ergonomics - Эргономика 1578 91
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1243 88
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2866 83
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5921 81
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6299 74
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8426 73
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5709 72
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7434 70
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5582 67
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5959 67
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5222 65
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6771 65
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3424 65
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5834 65
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4075 64
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2864 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10761 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9574 63
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4679 61
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6760 60
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3518 60
CNews - ZOOM.CNews 1845 133
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11199 103
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 59
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 472 39
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5890 37
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 33
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 33
Коммерсантъ - Издательский дом 1769 24
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 175 22
Радио России - радиостанция 49 20
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 18
Ведомости 939 18
VOA - Voice of America - Голос Америки 29 17
AP - Associated Press 2003 16
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 915 14
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 14
Газпром ГПМ - ТВ-3 - телеканал 63 14
New Scientist 1448 14
Газпром ГПМ - ТНТ - телеканал 134 13
Times 617 12
РИА Новости 898 11
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 11
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 10
Euronews - телеканал 46 10
Wikipedia - Википедия 481 10
National Geographic 95 10
Говорит Москва - радиостанция 23 9
РМГ - Русское радио 13 9
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 9
РБК ТВ - телеканал 81 9
Washington Profile 142 9
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 9
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 8
Газпром ГПМ - Пятница! - телеканал 114 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
NYT - The New York Times 1022 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7972 113
IDC - International Data Corporation 4900 18
Gartner - Гартнер 3542 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3128 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 14
Медиалогия 24 12
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 11
Forrester Research 821 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 216 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 7
eMarketer 203 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 5
Gartner - Dataquest 347 5
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
comScore 379 4
Juniper Research 520 4
ABI Research 234 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 111 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
In-Stat 115 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 3
Mobile Research Group 74 2
IBM Research 107 2
BCG - Boston Consulting Group 106 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 2
In-Stat/MDR 70 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
МАСМИ Онлайн Монитор 6 2
NPD Group 140 2
Discovery Research Group 22 2
Counterpoint Research 85 2
Nielsen Audio - Arbitron 4 2
MDA - Mobile Data Association 19 2
Strategy Analytics 284 2
Tractica 7 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 125 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 115
РАН - Российская академия наук 1841 16
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 319 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 12
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 881 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 9
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 576 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 200 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 981 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 53 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 136 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 72 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 3
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 3
ТГУ - Томский государственный университет 170 3
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 427 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 319 2
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