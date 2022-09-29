НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции

В НИИ «Радио» завершили полевые испытания первой российской базовой станции LTE, работающей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Производители станции – сам институт и «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» (ЛИС).

Испытания проводились на реальном сегменте сети с ядром «Ростелекома», так как основная задача данной базовой станции – оснащение связью удаленных и малых населенных пунктов (от 100 до 500 жителей) в рамках программы по устранению цифрового неравенства в России. «Ростелеком» является оператором программы, и как раз для этих целей ему выделен диапазон 2,3-2,4 ГГц.

В ходе исследований, которые проводились с 5 по 23 сентября 2022 г., НИИ «Радио» и ЛИС оценили возможность совместной работы базовой станции с ядром сети «Ростелекома», а также проверили технические и функциональные характеристики базовой станции.

«Мы протестировали голосовые вызовы VoLTE – голосовое соединение через подсистему IMS проходит успешно, качество передаваемой речи отличное. На абонентском устройстве удалось достичь скорости 40 Мбит/с при ширине канала 10 МГц. Этого более чем достаточно даже для передачи тяжелых файлов и просмотра видео. Также проверили возможность передачи данных во время голосового вызова и, наоборот, проведение голосового вызова во время передачи данных. И то, и другое прошло успешно», - сказал Евгений Девяткин, директор центра исследования перспективных беспроводных технологий связи НИИ «Радио». Кроме того, станция успешно поддерживает на радиоинтерфейсе некоторые 4G-модуляции.

По словам Девяткина, остаются требования «Ростелекома», которые на данный момент не реализованы, но будут реализованы на горизонте от полугода до двух лет. «Для новой станции это нормально. В целом, по итогам испытаний основные характеристики базовой станции соответствуют оборудованию международного уровня», - отметил он.

Сейчас станция установлена на полигоне НИИ «Радио» в подмосковной Балашихе и находится в опытной эксплуатации.

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Весной 2022 г. станцию уже испытывали в лабораторных условиях. Тогда тестирование показало, что система LTE-RUS-2300М (разработка ЛИС) соответствует стандартам 3GPP и успешно поддерживает функции базовой станции. Сейчас станция соответствует девятому релизу 3GPP и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения.*

* Приказ Минпромторга России №52 от 14.01.2022.