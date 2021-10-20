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4G
LTE Long-Term Evolution
Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных


20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 5
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 5
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 2
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС 1
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 2
22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 3
15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 2
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 2
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 1
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 1
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 1
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 2
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 2
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 2
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
26.08.2021 «Мегафон» увеличил выручку на 7% во втором квартале 2021 года 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 2
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 4
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 1
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 5
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 20
19.07.2021 «Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных 1
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 3
14.07.2021 Hughes усовершенствовал сетевое решение спутниковой системы Jupiter 1
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 2
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 2

Публикаций - 3970, упоминаний - 9238

4G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 1031
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 582
Samsung Electronics 5633 473
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 361
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 299
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 276
Apple Inc - Эппл Рус 7680 222
Huawei 2726 214
Microsoft Corporation 11017 161
Nokia Corporation 2416 143
Ericsson 851 132
Lenovo Group 1636 115
Google LLC 7128 111
Xiaomi 904 107
Qualcomm Technologies 1001 91
ZTE Corporation 549 74
Intel Corporation 4152 68
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 60
Sony 2319 55
LG Electronics 1832 50
MediaTek 314 50
Ростех - Ростехнологии 2230 49
Alcatel 229 40
Nvidia Corp 2011 39
Yota - Скартел 623 37
HTC Corporation 1185 35
Facebook 3765 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 32
Vodafone Group 377 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 28
Telia Company 348 27
Ростелеком Связьинвест 692 25
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 25
China Mobile 186 25
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 23
Meizu 121 23
HP Inc. 2898 22
HMD Global - Nokia 116 20
АФК Система ПАО 991 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 20
Связной ГК 877 42
Евросеть 883 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 24
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
SoftBank Group 101 16
Почта России ПАО 1570 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 8
Takilant 50 8
Альфа-Банк 1123 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
TÜV Rheinland Group 63 7
Carl Zeiss 174 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
Северсталь ПАО 204 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 5
Kickstarter 95 5
AliExpress 275 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Газпром ПАО 518 4
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 4
Открытие Арена - стадион 17 4
JD.com - Jingdong Mall 45 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
НСТТ Белитон 7 4
Альфа-Групп 318 4
Лардекс - Lardex Group 7 4
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 106
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 89
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 88
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 50
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 38
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 27
Правительство РФ 2200 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 22
Президент Российской Федерации 1439 20
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 13
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 9
Администрация Красноярского края 25 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Правительство Москвы 649 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 8
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 7
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 6
Администрация Президента РФ 267 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 6
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 81
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 38
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 28
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
TCG - Trusted Computing Group 13 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 845
3G - Стандарт мобильной связи 3709 621
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 404
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 402
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 392
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 382
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 343
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 256
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 188
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 188
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 183
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 180
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 152
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 141
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 129
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 128
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 127
USB Type-C - USB-C 901 119
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 114
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 112
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 88
LTE-смартфон 138 85
Smartphone - Смартфон 773 81
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 78
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 68
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 67
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 64
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 61
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 298 56
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 54
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 51
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 50
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 50
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 47
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 46
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 43
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 42
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 42
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 42
Google Android 10750 646
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 297
Apple iOS 5741 198
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 188
Microsoft Windows 10 6612 130
Samsung Galaxy Note 558 102
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 100
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 97
Nvidia GeForce GTX 2054 95
Microsoft Windows Phone OS 1472 93
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 79
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 75
Google Play - Google Store - Android Market 2515 70
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 68
Apple iPhone 5 710 68
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 66
Apple iPad 3263 63
Microsoft Windows 8 1228 59
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 55
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 54
Apple iPhone 6 547 54
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 50
Google Nexus - Серия смартфонов 398 48
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 46
Apple iPad mini 375 46
Apple iPad Pro 226 46
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 45
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 44
Corning Gorilla Glass 496 43
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 42
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 41
Samsung Galaxy 345 39
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 39
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 39
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 38
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 37
Google Android 5 Lollipop 146 37
HTC One - серия смартфонов 137 36
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 34
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 34
Никифоров Николай 1126 33
Эмдин Сергей 67 30
Орловский Виктор 229 28
Ушацкий Андрей 100 26
Путин Владимир 1820 22
Медведев Дмитрий 1433 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 16
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 16
Аветисян Армен 41 16
Осеевский Михаил 221 15
Иванов Олег 124 14
Высочина Людмила 22 13
Ройтман Евгений 34 13
Левин Дмитрий 35 12
Каримова Гульнара 89 11
Чернов Григорий 17 11
Каримов Ислам 85 11
Акимов Максим 167 10
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 10
Коротин Павел 29 10
Соловенчук Александр 44 10
Семенов Максим 20 10
Клебанова Юлия 16 10
Егоров Игорь 40 10
Барков Алексей 32 9
Сердюков Анатолий 54 9
Катаев Александр 36 9
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 9
Белимов Александр 14 8
Steve Jobs - Стив Джобс 700 8
Машин Дмитрий 14 8
Абрамов Андрей 23 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Ахметов Ринат 52 8
Смирнов Дмитрий 56 8
Шакиров Марат 17 8
Жаров Александр 165 8
Шоржин Валерий 32 8
Чернышов Михаил 32 8
Ротенберг Игорь 35 7
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1602
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 650
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 394
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 341
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 291
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 175
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 169
Япония 2760 144
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 121
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 99
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 89
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 84
Германия - Федеративная Республика 3614 84
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 83
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 79
Россия - Краснодарский край 913 75
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Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 51
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Россия - Новосибирская область 811 46
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 45
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Россия - Воронежская область 394 45
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Россия - Республика Алтай 681 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 24
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 14
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 10
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 6
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Русский язык 970 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
Всероссийская перепись населения 31 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 3
Антитеррор 62 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 2
Trade-in 54 2
Дед Мороз 58 2
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Академгородок Новосибирск 29 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
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GfK - ГФК-Русь 119 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
РАН - Российская академия наук 316 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ТулГУ - Тульский государственный политехнический университет 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
Ericsson Academy 1 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 1 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 10 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 71
Олимпийские игры - Olympic Games 302 25
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 23
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 15
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 3
Samsung Unpacked 19 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Технопром - форум технологического развития 6 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 5 2
GSMA Mobile 360 Series 4 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 2
Global Antenna Technology & Industry Forum - Международный форум технологий и индустрии антенн 1 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
Гайдаровский форум 4 1
iF Design Awards 7 1
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InnoTrans 2 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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Fujitsu Forum 4 1
Effie Awards 3 1
Час кода - международное движение 11 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Acer Brand Day 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
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