Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
4G
LTE Long-Term Evolution
Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3970, упоминаний - 9238
4G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 33
|Эмдин Сергей 67 30
|Орловский Виктор 229 28
|Ушацкий Андрей 100 26
|Путин Владимир 1820 22
|Медведев Дмитрий 1433 19
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 16
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 16
|Аветисян Армен 41 16
|Осеевский Михаил 221 15
|Иванов Олег 124 14
|Высочина Людмила 22 13
|Ройтман Евгений 34 13
|Левин Дмитрий 35 12
|Каримова Гульнара 89 11
|Чернов Григорий 17 11
|Каримов Ислам 85 11
|Акимов Максим 167 10
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 10
|Коротин Павел 29 10
|Соловенчук Александр 44 10
|Семенов Максим 20 10
|Клебанова Юлия 16 10
|Егоров Игорь 40 10
|Барков Алексей 32 9
|Сердюков Анатолий 54 9
|Катаев Александр 36 9
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 9
|Белимов Александр 14 8
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 8
|Машин Дмитрий 14 8
|Абрамов Андрей 23 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Ахметов Ринат 52 8
|Смирнов Дмитрий 56 8
|Шакиров Марат 17 8
|Жаров Александр 165 8
|Шоржин Валерий 32 8
|Чернышов Михаил 32 8
|Ротенберг Игорь 35 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756545, в очереди разбора - 660235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756545, в очереди разбора - 660235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru